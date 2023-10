Vibran con Black Eyed Peas

De una gran noche disfrutaron los seguidores de la agrupación Black Eyed Peas, durante el concierto ofrecido en Torreón y con el que iniciaron su gira por México.

Fue sorprendente el ambiente que vivieron los numerosos asistentes que se dieron cita para pasar una noche inolvidable con el espectáculo que la banda ofreció.

Don't Stop the Party, Were is the Love?, Boom Boom Pow, fueron algunas de las canciones que interpretaron los artistas.

Fueron casi dos horas de concierto, que gozaron público de todas las edades.

Mónica, Raúl, Mónica y Santiago.

el siglo de torreón / Vayron Infante

Alfredo y Jared.