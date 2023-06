Verstappen se compara con Fernando Alonso y olvida a Checo Pérez

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, sentenció que muy pocos pilotos "son virtuosos" en la Fórmula 1. Y es que, según el neerlandés, tiene "un don" que le hace diferente al resto de los miembros de la máxima categoría del automovilismo.

"Me gusta pensar que tener capacidad adicional también es una gran ventaja en la Fórmula 1. No puedes entrenar ese tipo de cosas. Sólo unos pocos pilotos tienen esa virtud", confesó Verstappen en entrevista con el medio británico "The Sunday Times".

En sus palabras, un piloto que también tiene ese "don" es el español Fernando Alonso.

"En mi opinión, Fernando Alonso también tiene este don. Eso es seguro. Puedes verlo en la forma en que se da cuenta de los pequeños detalles en la cabina. Mientras exprime su coche al límite, también piensa en otras cosas", reveló Verstappen.

Sin embargo, saltó que en ningún momento hizo mención de su compañero Sergio Pérez, quien recientemente ha sido foco de críticas por su desempeño en los últimos Grandes Premios.

¿Cuándo será la próxima carrera de la Fórmula 1?

La mirada de Max Verstappen está puesta en el Gran Premio de Canadá, a celebrarse el próximo domingo, 18 de junio, a las 12:00 (hora del Centro de México).

"Estoy tranquilo porque gané mi primer título mundial y luego conseguí el segundo. Así que, para mí, a estas alturas ya he ganado todo lo que podía ganar en la Fórmula 1", finalizó Verstappen.