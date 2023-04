Verificación de quintas en SP va al 53 %

En lo que va del año, la dependencia de Protección Civil de San Pedro a verificado entre 30 y 40 quintas en todo el municipio; sin embargo, se estima que son más de 100 los establecimientos que existen y de los cuales no todos están registrados.

Dario Rubio, titular de Protección Civil, señaló que con la llegada de las vacaciones de Semana Santa, los propietarios de estos lugares comenzaron a realizar las acciones correspondientes para poder funcionar de manera regular, por lo que ya se encuentran preparados para atender los distintos negocios.

El año pasado fueron entre 70 y 75 las albercas que cumplieron sus requisitos con la dependencia, la cual busca que la misma población pueda pasar el tiempo en dichos lugares sin correr riesgo alguno.

"Para que una quinta tenga su licencia de funcionamiento vigente debe estar verificada por Protección Civil, sabemos que hay más de 100 quintas en San Pedro y el año pasado regularizamos entre 70 y 75 quintas, este año llevamos entre 30 y 40, es decir que sí hay un déficit en este aspecto", reiteró el funcionario.

Por ende, hasta el momento las quintas reguladas representan el 53 por ciento del total que se verificó el año pasado.

Otra situación que el director explicó, es que en algunos casos las albercas que no están regularizadas no son precisamente negocio, sino que se utilizan para los mismos propietarios de las viviendas, "hay muchos que no tienen licencia de funcionamiento pero aseguran que no se renta, también se verifica y en caso de comprobarlo no pasa nada".

Con lo que respecta a los propietarios que aún no cumplen con la verificación anual, Dario Rubio extendió la invitación para realizar las actividades que pongan en orden el establecimiento, ya que en caso de rentar el lugar sin una licencia o sin los requerimientos, podrían ser sancionados con la clausura del lugar.

Revisión

Este año Protección Civil de San Pedro ha verificado la condición de entre 30 y 40 quintas:

*Durante el 2022 se revisaron alrededor de 75 establecimientos de este tipo.

*Se estima que son más de 100 las albercas que existen; sin embargo, no todas funcionan de forma regular.