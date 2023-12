Ahora sí parece que en cuestión de días el agua del padre Nazas llegará a algunos hogares laguneros. De no haber más contratiempos para el próximo 21 de diciembre, La Laguna, específicamente Lerdo, recibirá la visita del 'Preciso' de Palacio Nacional quien estará por estos lares antes de Navidad para inaugurar la primera etapa -inconclusa, pero primera al fin- del proyecto Agua Saludable para La Laguna (ASL); sí, solo la primera etapa, como le llaman ahora las autoridades a las obras, porque faltan muchas más para completar el proyecto.

Así, después de los últimos 5 años que lleva el gobierno federal prometiendo esta importante inversión social, a simple vista positiva para la región, nuestros subagentes disfrazados de tubería municipal agujereada tienen algunas dudas: la primera es ¿Cómo de dónde van a agarrar el agua? o ¿Cuándo irán a soltar el agua de las presas que llegará a la derivadora de donde pasará a la potabilizadora para que llegue las 3 ciudades Lerdo, Gómez Palacio y Torreón?...

*************************************************

Otra pregunta de nuestros inquietos subagentes disfrazados de operadores de compuertas y módulos de riego donde se reparten en realidad los grandes volúmenes del vital líquido es ¿Cómo para cuándo habrán de llegar los recursos federales para la rehabilitación de las redes de agua municipales, sin lo cual se incumple con el principio de eficiencia del líquido en el trayecto tan presumido por el gobierno federal? Otra duda es ¿Cómo es que el agua será libre de arsénico si no se clausurará ni un solo pozo actual en los tres municipios de esta primera etapa pese a conectar la tubería de Agua Saludable a la red pública? Ojalá alguien de la Conagua pueda 'aclarar' el confuso panorama porque a la chismosa prensa local no le gustaría pensar que el arranque de ASL será solo para la foto. Mejor aún, a ver si el "Preciso" de Palacio Nacional en esta ocasión sí quiere presumir a detalle la más importante acción de su gobierno en el norte de la República.

*************************************************

Nuestros infiltrados entre los trabajadores de limpieza del edificio más caro de la ciudad de Torreón nos comentan que Natalia Fernández, secretaria del Ayuntamiento, y quien llegó a la administración como una de las grandes promesas por habilidades políticas para amarrar y tener orden en todas las áreas de la actual administración municipal, anda como alma en pena ¿Será? Los protervos subagentes nos comentan que lejos de esto, doña Natalia se convirtió para don Román en un arma de doble filo por la fama que se carga ya de generar incendios y luego apagarlos; algo que genera varios conflictos internos entre las direcciones.

Otros tantos comentan que el problema de doña Natalia es que llegó seleccionada por don Román por méritos propios, buenos o malos, y eso en el ámbito político local no cae tan bien. Aseguran que la secretaria del Ayuntamiento, aunque no fue seleccionada con un fiat notarial al que aspiraba, se lleva al final un buen premio de consolación, pues nos comentan que es ella quien está teniendo un estricto control (así se dice ahora) de las mil 300 concesiones que se van a otorgar para taxis siendo varios "filtros" los que se tienen que cumplir además de los oficiales. ************************************************* En Torreón se recomienda a los conductores que tienen que tener mucho cuidado al manejar, pues no vaya a ser que atropellen a algún candidato de Morena a la Alcaldía porque ya hay tantos. Por un lado, está el neomorenista, Shamir Fernández, por otro lado está la tribu regional del "suspirante" por el Senado, Luis Fernando Salazar, que apoyará a Miguel Batarse. Está la tribu de los partidarios de las becas de bienestar que apoyan a Cinthia Cuevas.

Están los rebeldes 'AMLOVERS' encabezados por Alfredo Muñoz, Carlos Parga y Cirilo Rojas que también se inscribieron y consideran ser la mejor opción. Y a todos esos se pueden sumar 'extras' dependiendo si irán o no en alianza con el PT, pues el exregidor Juan Zapata, quien asegura ser petista de hueso colorado, ya levantó la mano por la Alcaldía de Torreón también. Enfrente, en el partido tricolor ya todos al parecer traen bien boleados los zapatos, andan bien peinados y mejor vestidos, y si se puede, acercando espejos. Veremos y diremos

************************************************* Los empresarios de La Laguna de Durango se quejaron amargamente de que, en un desayuno de su gremio, que se lleva mes con mes entre los socios de Canacintra Gómez Palacio, no obtuvieron el respaldo de ninguno de los diputados locales para escuchar sus demandas, excepto el de la diputada local, Susy Torrecillas, esposa del alcalde de Lerdo y que aspira a sucederlo en la presidencia municipal. Cuentan que la diputada no veía lo duro sino lo tupido por los desaires del "Góber" que no canta mal las rancheras.

Los decepcionados integrantes de la Iniciativa Privada (que ya amenazan con mudar sus empresas a Coahuila, como queriendo asustar con el petate del muerto, dirían algunos) aseguran que la invitación fue general para las y los diputados locales de La Laguna, de los cuales solo respondió Torrecillas mientras que los diputados de Morena ni siquiera se disculparon por no poder asistir. Fue ahí donde los empresarios se volcaron en reclamos por la imposición del impuesto ecológico sin que se haya presentado previamente ningún sustento o finalidad que no sea "tapar hoyos" que otros dejaron, y que esperan que paguen los que siempre pagan.

Hasta ahora, la secretaria de Ecología en la entidad, Claudia Hernández tampoco les ha dado "un norte", pues anda más ocupada en lograr su candidatura para diputada plurinominal federal, que en responder preguntas. Los reclamos que hicieron saber a la diputada y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico subieron de tono al no tener una respuesta respecto al por qué el Estado no ha cubierto los adeudos que tiene con empresas y negocios de la región desde la pasada administración. También reclamaron que don Esteban Villegas no ha atendido ninguna de las invitaciones que le han hecho sin mencionar el abandono en las mesas de trabajo del ISN y del Consejo ciudadano de Seguridad Pública. Así fueran los políticos cuando vienen a La Laguna a pedir el voto.