Debido a que se registró un despliegue de informaciones difundidas en medios nacionales que ya ubicaban al todavía inquilino del Palacio Rosa en el staff de la virtual candidata por el FAM, Xóchitl Gálvez, y que incluso afirmaban que el cambio de gobierno sería ayer mismo.

Nuestros chismosos subagentes que en todo están, comentan que don Miguel Riquelme fue cuestionado por la incómoda prensa y ahí les aclaró que si bien dijo ser institucional y estar agradecido por los cumplidos que recibió en torno a los positivos resultados que dio (como la seguridad), y por lo tanto es buen activo dentro del PRI, aseguró tener bien puestos los pies en la tierra, claridad de pensamiento y será hasta dentro de seis días que termine su encomienda e inicie el nuevo gobierno, cuando en acuerdo con Manolo Jiménez, analizarán las rutas de apoyo para Xóchitl.

Mientras todos escuchaban la atenta declaración, descartó que en los días que le restan vaya a hacer declaraciones que desestabilicen de alguna forma la vida política de la entidad, pues no es persona de mezquindades. De colmillo retorcido como es, solo se mostró sorprendido de la rapidez con la que un comentario "se circuló tan rápido a nivel nacional".

*******************************************************

Una vez que se dio a conocer que dentro de los acuerdos entre los tres partidos políticos que conforman el Frente Amplio Opositor se estableció que en Coahuila la fórmula para el Senado será el PRI quien llevará mano, más dos soltaron el cuerpo en el otrora partidazo. Obviamente esto significa que no habría nada para el Partido Acción Nacional ni para el Partido de la Revolución Democrática. En tanto en la casa de enfrente, es decir en el partido de los morenos y anexas, las dos fórmulas al Senado serán para aspirantes de Morena, con lo que todo apunta que se dejará fuera al Partido del Trabajo con Ricardo Mejía y su Movimiento Coahuilense. Pero veremos y diremos.

*****************************************************

Nuestros subagentes se preguntan por qué, ante el evidente deterioro que presenta el parque Línea Verde (cuya extensión atraviesa 16 colonias del sur oriente de la ciudad y fue creado como parte de acciones para prevención del delito en los tiempos aciagos de la inseguridad), Servicios Públicos y Obras Públicas del actual gobierno municipal lo han dejado en el abandono. El parque lineal diseñado hasta con juegos infantiles y aparatos ejercitadores fijos, está destruido en varias partes de sus andadores, en bancas, canchas deportivas, en el alumbrado, la alberca donde se dieron clases de natación a niños y madres de familia de esos sectores populares que tanto buscan tener un poco de esparcimiento, está inservible. Todo resultado de la falta de mantenimiento. Los malpensados dirán que la Línea Verde fue creada en el trienio de Miguel Riquelme, por lo que al llegar al cargo el panista Jorge Zermeño -cuando sus partidos no eran "amiguis" como ahora- nuevamente a la alcaldía de Torreón, le tuviese cierta mohína y el parque se cayera. Lo extraño está por acabar el segundo año del gobierno de don Román Cepeda, priista de hueso colorado y ni así se han dado las condiciones para que la Línea Verde no luzca claramente descuidada. Y por las mismas anda el Paseo Morelos con todo y que se ubica en pleno Centro Histórico; coincidentemente también se hizo en los tiempos en los que era presidente municipal el hoy todavía gober Miguel Riquelme.

*******************************************************

Aunque muchos piensan que el bajo perfil del regidor priista Enrique Sarmiento Álvarez (porque no obstante el activismo social que ha desarrollado en su vida política, ha sido tres veces regidor representativo de los sectores populares y diputado local), no representa mayor amenaza para las aspiraciones del alcalde Román Alberto Cepeda González de reelegirse, otros consideraron que fue una osadía alzar la mano en busca de la candidatura a la alcaldía de Torreón y ahora viene lo bueno o lo malo, según se vea. Nuestros chismosos subagentes que venden yogur con fruta y burritos en el edificio más caro de la ciudad nos reportan que a don Román no le cayó nada bien y hasta lo consideró una afrenta. Por eso empezó a tomar medidas disciplinarias contra el citado edil, al que casualmente le empezaron a hacer "frío" nomás porque criticó los problemas que hay de escasez de agua, la limpieza, lo deteriorado del pavimento y la falta de un drenaje pluvial eficiente. Casualmente el pasado miércoles, nuestros subagentes denunciaron la presencia de grandes encharcamientos de aguas malolientes como "vecinas" de las empresas del Parque Industrial Oriente de Torreón, donde están instaladas 84 empresas. Sin embargo, queda preguntar: ¿por qué si Sarmiento ha tenido en varias ocasiones puestos públicos y ahora dicta y propone reglamentos municipales, no ha hecho nada y ha levantado la mano a todas las propuestas del alcalde de calzado impoluto?

***************************************************

A quien se le queman las habas por volver a ser candidato a la alcaldía de Francisco I. Madero es David Flores Lavenant, ahora que según dice trae padrino grande. Sin embargo, lenguas viperinas que siempre hay, comentan que para ello tiene primero que explicar por qué tenía en el edificio Coahuila a empleados no solicitados en su posición de ornato. Pero no descartemos, dicen los subagentes especializados en comunicación intrigosa, que quienes quieren permanecer en el presupuesto son los hermanos Marrufo, ya que se dice juegan por varios frentes. Por un lado, traen muy volado al suspirante presidente del PRI Municipal y quien ahora cobra en la sagrada nómina como síndico de minoría, Saúl González. Además, quieren resucitar a la maestra Tere Acosta, quien ya compitió por la presidencia municipal y pasó sin pena ni gloria. Pero la cosa se pone más interesante, puesto que quien les está comiendo el mandado es Manuel López Chairez III, lo cual hasta a los de enfrente tiene nerviosos, ya que es el más joven de los 'candiateables' y desde el año pasado se anda "placeando". Lo más interesante es que se ha dejado ver con Manuel Jiménez Flores, lo que incomoda no solo a los propios contrincantes del partido tricolor, sino a los suspirantes del partido guinda, ya que sin la enaceitada maquinaria gubernamental son carcomidos por los nervios.

Con los guindas, una vez que Jonathan Ávalos desde hace tiempo tiene la mano levantada, primero se dijo que para una senaduría, pero que siempre para la diputación federal, pretende imponer a Félix Ramírez Hernández, presidente del módulo de riego número XVIII, pero quien se ha vuelto su dolor de cabeza es Óscar Palacios, quien hasta hace unos meses dejó de cobrar como secretario del ayuntamiento, Óscar Palacios quien cometió la osadía de "brincarse" al alcalde morenista con algunas decisiones que tengan que ver con el partido, pero jura y perjura que lo apadrinan los de "arriba", lo que le valió su despido.

********************************************************

La 'naranja mecánica' que viaja en un auto Tesla se ha dejado ver por tierras laguneras en donde un tumulto de chaviza no perdió oportunidad de ir a saludar a Mariana Rodríguez, la esposa del suspirante a la presidencia Samuel García, quien ya dijo fuerte y claro que la señora Xóchitl Gálvez ya no es competencia y va a 'superar' a Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que Samuel sin Mariana no sería lo mismo.

Nuestros subagentes que estuvieron presentes y hasta foto se tomaron con la influencer, se percataron que nadie sabía dónde estaba Samuel y de pronto era Mariana quien lo arrimaba a las fotografías de las enloquecidas jovencitas que ya quieren ver de primera dama a la chica de los tenis 'fosfo, fosfo'. Por su parte, cuentan los subagentes que el evento protocolario de Movimiento Naranja, organizado por el exmorenista Omar Castañeda, sí logró juntar más de mil 200 personas. Don Omar (con miras a mantener su beca en el Congreso) les regaló una playera del Santos, una para cada miembro de la familia. Samuel, siendo tigre de corazón, muy contentito se la puso. ¿Ojalá que no sale al equipo para el juego contra León?

**********************************************************

Otra que tiene tintes de 'influencer', pues cuando pronuncia palabra se vuelve viral y causa asombro y polémica, fue la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, quien, en sesión de cabildo en un tono de hartazgo y molestia, mandó un mensaje a los gomezpalatinos quienes arrojan gran cantidad de objetos sólidos por el drenaje y esta es una de las razones por las que las inundaciones cuando llueven se prolongan. Y amenazó: "No les vuelvo a dar el servicio, que hagan lo que quieran". Nuestros subagentes nos comentan que lo anterior se expuso dentro de asuntos generales de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 58, celebrada el pasado jueves en la que se presentó un video y una serie de fotografías, de la situación que se dio en el sector Urbi Villas, de donde se sacó del drenaje gran cantidad de basura como llantas de vehículos.