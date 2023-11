Luego que presuntas bandas de roba coches empezaron a hacer de las suyas en Torreón (por alguna razón vieron una muy buena oportunidad) las alertas se prendieron. Los robos con violencia de tres camionetas ocurridos la semana pasada llevaron a don Román Cepeda, a reconocer que la policía municipal de su municipio tendría que reforzar sus tareas de prevención y así como la presencia policial en los límites con el estado de Durango: "Están muy cerquita e intentan entrar a Torreón", habría dicho el edil del calzado impoluto.

Lo malo es que no solo lo intentaron, sino que entraron, se robaron los vehículos con lujo de violencia en Torreón y cruzaron toda la ciudad sin ser detenidos por las fuerzas del orden bajo su cargo, además de que en Torreón se olvidaron de mencionar que los responsables sí fueron detenidos, pero por corporaciones de Durango y que además fueron quienes recuperaron los vehículos, gracias eso sí a una buena coordinación.

Tan distraídos andan los gendarmes según nuestros subagentes disfrazados de torretas ululantes, que en el reporte oficial que hicieron de uno de los robos señalaron que un vehículo había sido recuperado en la carretera a Santa Rita desviándose varios kilómetros de la zona donde en realidad ocurrieron los hechos, que fue en la zona conocida como Las Carmelitas de Gómez Palacio y de lo cual hay hasta fotografías. Eso sí, el alcalde les mandó el atento mensaje a esos grupos delictivos para que se fueran porque si no, los van a meter al bote y por mucho -lo dijo de otra manera- tiempo.

Lo que más llamó la atención es que en la corporación donde al parecer hay un exceso de iniciativa, a alguien se le ocurrió que sería buena idea dar a conocer las estadísticas de la propia dependencia policíaca municipal de Torreón y aquí se las pasamos al costo para que cada quien saque sus conclusiones. El delito de robo de vehículo sin violencia se incrementó, ya que en el año 2022 fueron robadas 89 unidades y en el presente año 2023 de enero a octubre, ya son 97 los autos robados, es decir 8 autos más que el año anterior, cifra a la cual se sumarán los robos de vehículo que se generen en los dos meses restantes, noviembre y diciembre.

Además, en lo que respecta a localización de vehículos robados, los números son negativos en comparación con los del año pasado. De 89 autos robados durante el año 2022, fueron 83 los recuperados. Pero de 97 robados en este 2023 únicamente se han recuperado 62, es decir faltan 35 por localizar. Allende del Nazas, en Gómez Palacio y Lerdo, de donde ya dijo don Román vienen los delincuentes, los robos de vehículo han bajado en un 55 y en un 50 %, respectivamente, según anunciaron ya los gobiernos municipales.

La manera como Coahuila llegó a convertirse en un destino atractivo para las inversiones que detonó altas cifras de empleo y blindaje contra el crimen organizado con que se deja el Estado, apuntan a que serán los ejes centrales del Sexto y último informe de Gobierno del Inquilino del Palacio Rosa, que mañana jueves comparecerá ante los becados del Congreso del Estado para dar cuenta de lo que prometió y lo que asegura haber cumplido, dadas las condiciones en que en 2017 se encontraba el Estado.

Los subagentes infiltrados empezaron por mencionar la pesada losa de la megadeuda que contra viento y marea alcanzó a reestructurarla en dos ocasiones y asegura que esas medidas están libres de críticas porque fueron las condiciones más ventajosas que se pudieron lograr y aunque no se pudo hacer abonos a capital, nunca se falló al pago del servicio de deuda. Tras de ese evento político que reunirá a pocos invitados, Riquelme aprovechará sus últimos días para ponerse a armar los operativos del Buen Fin y para el cambio de gobierno, pues ya dijo que no se va a detener ninguna de las áreas del gobierno y quiere que haya gasolina para patrullas y no se atore nada por burocratismos. Veremos y diremos.

************************************************************************** Nuestros subagentes nos reportan de las constantes fallas que presenta la sucursal Centro del Banco del Bienestar Torreón donde cada bimestre, largas filas de adultos mayores beneficiados del programa federal 65 y más, esperan de pie o sentados a la orilla de la banqueta, que les paguen su pensión. Los beneficiarios llegan desde las 7 y 8 de la mañana para recibir su pago, pero frecuentemente, como este lunes que decenas de ellos acudieron por su pago de noviembre y diciembre, debido a una falla con el proveedor del internet, tuvieron que esperar hasta pasada la una de la tarde a que se restableciera el servicio y poder hacer su trámite.

Aunque pagando una comisión que va de los 40 a 60 pesos con su tarjeta pueden cobrar en otra institución bancaria, se resisten a hacerlo y prefieren esperar hasta que les paguen ahí, unos porque no cuentan con tarjeta y se les atiende con folio y otros debido a que temen que se les pierda el plástico del programa federal. Por cierto, no le queda lejos a la encargada regional de los programas federales Cintia Cuevas que despacha en el Palacio Federal, como para darse una vueltecita y atender de mejor manera a los adultos mayores.

************************************************************************** Como a río revuelto ganancia de pescadores, nuestros subagentes nos reportan que en la sección 87 del SNTSA que encabeza José Manuel Riveroll Duarte (séptimo regidor del ayuntamiento de Torreón) recientemente le otorgaron a Laura Mendoza, esposa del citado líder sindical, una base de rango alto, que es de jefa de Servicios de Enfermería y que a partir de esta quincena que viene empezará a cobrar.

Lo anterior ha generado cierta inconformidad en el sector porque en julio murió una trabajadora y nunca se publicó esa base para concursarse entre quienes tienen mayor preparación y más años laborando en la institución de salud. En este sexenio, también se ha dicho incansables veces que Laura Galindo, asistente del jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, Juan Pérez Ortega, cobra sus quincenas con código de verificadora, es decir, su sueldo no corresponde a las funciones que realiza y por supuesto es más elevado.

En Durango, el estado priista más morenista del norte de México, ya empezó a circular en las chismosas redes sociales una iniciativa a manera de chiste -seguramente- que propone una revocación de mandato en el caso del Góber que no canta mal las rancheras. Incluso se abrió una página en Facebook para que las personas interesadas se registren y firmen la propuesta para esa figura jurídica que inventó el Inquilino del Palacio Nacional. Seguramente estarían de acuerdo varios empresarios a quienes les siguen debiendo millones de pesos desde la pasada administración estatal, a los cuales además están a punto de sufrir varios impuestos creados en la presente administración (como el Ecológico) sin que a la fecha se dé alguna explicación de lo se ha hecho con los recursos de otros impuestos durante los últimos años. Lo cierto es que en el "face" se culpa de dichosa iniciativa a las huestes de doña Marina Vitela, quien no quita el dedo del renglón en aquello de obtener la senaduría, como a las huestes del exgobernador, "El Güero" Aispuro, quien también podría ocupar un escaño -aunque usted no lo crea- . Lo cierto es que ya dentro del mismo PRI dicen que hay quienes no ven con buenos ojos a don Esteban Villegas, quien por cierto ya ha tenido varios desencuentros con el líder estatal, Arturo Yáñez. Nuestros subagentes nos reportan que en Gómez Palacio y Lerdo no pierden la esperanza de que algún día el gobernador recuerde que La Laguna, como suele ocurrir, le da muchos de los votos que le permitieron llegar a la gubernatura.