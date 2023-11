El Cabildo de Torreón autorizó la licitación de mil 300 nuevas concesiones de esta modalidad de transporte, según esto, para atender la creciente demanda. Lo anterior es considerado prioridad por encima de mejorar la eficiencia del servicio de transporte de camiones existentes (y de taxis) en el municipio o meter en orden a los cientos de carros llamados "cinqueros", que cubren recorridos ilegales, pero ya con los años se han convertido en usos y costumbres.

El regidor Enrique Sarmiento, presidente de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial explicó que desde hace más de dos décadas se cuentan con 5 mil 128 concesiones, y que el estándar debe ser una unidad por cada 125 ciudadanos. Torreón tiene hoy 800 mil habitantes y por ello se otorgaron más de un millar. Quizá tenga razón don Enrique, lo que nuestros subagentes sospechan es que esa medida le puede generar un ingreso extraordinario al municipio de casi 64 millones de pesillos, que no caen nada mal ahora que se avecinan tiempos electorales.

El Inquilino del Palacio Rosa ya tiene bien listas sus maletas y dicen los subagentes disfrazados de cuadro de Venustiano Carranza que le dejó varios regalitos al nuevo habitante llamado el 'Delfin' que estará estrenando casa a partir del 1 de diciembre. El mayor obsequio es la aprobación del incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) que aprobaron en el pleno los diputados locales, a excepción de la rebelde Luz Natalia Virgil quien no consideró como prueba válida el argumento de que el ISN es bajo con relación a otros estados.

La iniciativa del todavía Inquilino dice que ese uno por ciento que se incrementará el impuesto estará en un fideicomiso y tendrá como objetivo mejorar la competitividad industrial. En la iniciativa se argumentó que se crearán dos fideicomisos para administrar y asignar la recaudación del punto porcentual del aumento: uno manejará el 80 por ciento del total para inversión en obras que generen competitividad, estabilidad laboral, empleo, desarrollo económico, preservación del estado de derecho y acciones para capitalizar el nearshoring y crear un "Coahuila Global".

En tanto, el otro fideicomiso será responsable de administrar el 20 por ciento restante y aplicarlo en proyectos de movilidad social, salud, educación, prevención del delito, medio ambiente, desarrollo social y participación ciudadana. Si se toma en cuenta que en 2022 Coahuila recaudó 3 mil 130 millones de pesos por concepto de ISN, con el aumento en la tasa, habría mil 500 millones de pesos adicionales. Un nada despreciable regalo de bienvenida.

Resulta y resalta que el que, dicen, ya anda preparando maletas de jubilación es nada menos que el director de Seguridad Pública de Torreón, César Perales Esparza, quien recientemente recibió una dura crítica que llegó hasta las oficinas de quien manda en el edificio más caro de la ciudad. La queja se refiere a un robo ocurrido en una casa de un residencial "Fifí" del norte de Torreón, tanto que directamente le habría marcado a don Román Alberto Cepeda quejándose amargamente de la tardía respuesta de la Policía Municipal porque nada más se tardaron una hora en atender el llamado urgente, con lo cual los ladrones escapar y hasta tiempo tuvieron de hacer inventario del botín obtenido.

Lo anterior lo han denunciado los habitantes de las colonias populares en múltiples ocasiones, a ver si ahora, por venir la queja de otro código postal sí se toman cartas sobre el asunto. Dicen los chismosos subagentes disfrazados de elegantes maceteros en el séptimo puso que Perales debería enfocar más sus esfuerzos en la corporación y no tanto en estar cerca del alcalde mejor boleado de la ciudad, a la hora de las fotos.

Luego del lanzamiento de las convocatorias para aspirantes al Senado, y también para las diputaciones federales por Morena, hoy miércoles 1 de noviembre con el registro de los "suspirantes", arranca el proceso interno del partido guinda que aún dirige Mario Delgado Carrillo y que en Coahuila en forma atípica comenzó desde hace meses. Prueba de ello son las bardas y decenas de espectaculares que hay por todo el Estado donde todos se promueven para ser conocidos, pues será el primer elemento a tomar en cuenta por la cúpula para designar a los que fueron aceptados.

Vendrá la siguiente fase que es la etapa de selección para la primera fórmula, que es lo que todos y todas quieren. Los subagentes dicen que es larga la lista de los que se van a registrar: Luis Fernando Salazar, Lenin Pérez, Miguel Batarse, Javier Borrego y Ricardo Mejía espera que le acepten su postulación por el PT. Respecto a las mujeres que quieren ser senadoras, la lista es todavía más larga y feroz la lucha, con la dirigente de la Sección 38 del SNTE Isela Licerio, la encargada del Bienestar Claudia Garza del Toro, la diputada Lizbeth Ogazón, Cecilia Guadiana, y la alcaldesa de Muzquiz Tania Flores. A otras que también les late su corazoncito para las diputaciones federales y ya alzaron la mano son Lucía Zorrilla, esposa de Víctor Severo Ortiz, brazo derecho de Mejía Berdeja, y la esposa de Shamir Fernández, Pily de Aguiñaga.

Las elecciones ya están a la vuelta de la esquina y en el Tricolor quieren mostrar que hay músculo y le copiaron a Morena en eso de hacer encuestas (aunque en el PRI, dicen sí les harán caso) pues quieren ir con los perfiles más competitivos tanto para el Senado, las 8 diputaciones federales, al igual que las 38 alcaldías. Buscan repetir el "carro completo" del pasado 4 de junio que los llevó a ganar la gubernatura y los 16 distritos electorales. Por eso, dicen los subagentes que en las reuniones de los Consejos Políticos Municipales se les va tanteando el ambiente, e incluso más allá del aplausómetro, porque éste no siempre es confiable. El gobernador electo Manolo Jiménez cuida este aspecto y también el Inquilino del Palacio Rosa a un mes de su salida.

En el caso del Senado, comentan que está muy claro que será integrada por una mujer y un hombre que preferentemente deben de ser originarios de las regiones Laguna y Sureste, pues en estas dos regiones se concentra el 70 por ciento de la población coahuilense. Dicen que las encuestas serán en diciembre.

El que anda por la calle de la amargura es el presidente municipal de Francisco I. Madero, el neomorenista, Jonathan Ávalos, y así lo posteó en sus redes sociales. Los subagentes disfrazados de morenistas comentan que no dejan de referir que con Ávalos no se obtuvieron los resultados deseados durante su paso como coordinador de la campaña para la gubernatura del senador del sombrero Stetson, Armando Guadiana. En segundo lugar, se sigue reuniendo con el aspirante a senador petista, Ricardo Mejía (algo que tampoco es bien visto por algunos). Además, Jonathan hizo nombramientos de representantes de la 4T en otras regiones de la entidad cuando no tiene algún cargo que lo faculte para ese propósito.

El berrinche, dicen, además es porque no le quieren dar el apoyo para conseguir la candidatura a la diputación federal por el Distrito 02 federal de Coahuila, que actualmente ocupa Javier Borrego. ¿Qué posteó en sus redes? Entre varias linduras aseguró: "Empezaron a hacer grillas al interior para desmembrarme en el Municipio más obradorista del estado… Si siguen con esa falta de respeto hacia el Municipio de Madero y demás liderazgos locales, iniciaré un movimiento en todo el Estado para ir desarticulando a todos los traidores al movimiento, sea quien sea" ¿Qué tal? Eso sí, por no dejar, hizo un llamado a la unidad de los partidos que integran la 4T.

Ayer, martes, el Congreso del Estado de Durango rechazó la cuenta pública del estado de Durango correspondiente al último ejercicio del "Guero" Aispuro y el primero (a partir del 15 de septiembre) del gobernador, Esteban Villegas. De inmediato los representantes de las diferentes fracciones aprovecharon bien el tiempo para hablar mal del pasado, una práctica común en los gobiernos de Morena que ha sido bien adoptada por el gobierno ¿Priísta? de Durango. Algo que llamó la atención de los subagentes es que, curiosamente en cuanto al Programa General de Obras y Acciones del Estado el gobierno de Aispuro, según los dictámenes de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, se entregó con un avance físico del 88.11 por ciento al 31 de diciembre del 2022 mientras que el del sexenio anterior, el de Jorge Herrera Caldera, 2016, se entregó con un avance físico del 84.26 por ciento. Por supuesto, la Cuenta Pública del último año de Herrera Caldera sí fue aprobada mientras que la del último año de Aispuro no lo fue… Sus razones tendrán.