La razón por la cual las autoridades municipales van a autorizar a los transportistas urbanos un aumento al pasaje a 15 pesos, es decir, 2 pesos más de los 13 que cobran actualmente en la tarifa general, es para homologar las tarifas del pasaje urbano de Torreón con las que se cobran en Saltillo, dijeron.

Desafortunadamente no dijeron como homologar los salarios de los trabajadores, que en la capital coahuilense son sensiblemente mayores a La Laguna. El alcalde bien lustrado, Román Alberto Cepeda, dijo que no necesitan la aprobación del Congreso del Estado y que la decisión sólo atañe al municipio, como lo marca la legislatura aplicable para el caso. Los que dictaminarán sobre ello serán los regidores de la Comisión de Transporte y surge la duda ¿Alguna vez se habrán subido a un autobús urbano?

**************************************************************

En fin, lo cierto es que hasta ahora no se ha presentado ningún estudio actualizado de costos de operación, además de que los autobuses no han mejorado a lo largo de los años y la antigüedad de la mayoría es superior a los 15 años, algo que valdría la pena revisar porque los usuarios son los que pagan el aumento.

Por cierto, José Ángel Cuéllar, del gremio transportista, justifica que dejaron de comprar autobuses porque estaban esperando Metrobús y que fuera el gobierno del Estado el que pagara los anticipos de camiones nuevos. Inminente es otro golpe del sempiterno pulpo camionero de Torreón, que una vez más asesta un aumento a los usuarios.

**************************************************************

Aprovechando hasta el último momento de su administración, el que no para en sus giras de entrega de obras y de inauguración de empresas, así sean misceláneas de la esquina o la empresa número 66 en lo que va del año, es el todavía Inquilino del Palacio Rosa, quien aprovechó el foro de la inversión china establecida en Ramos Arizpe, para enviar mensajes de certidumbre a las empresas que llegaron este 2023 a la entidad y los años anteriores, con el fin de que no se inquieten ante la transición gubernamental.

Juró y perjuró que se les seguirá apoyando igual o mejor con el gobierno entrante, para que se sientan seguros. Para los que pensaban que tras su sexto y último informe de gobierno que rendirá el jueves 9 de noviembre, le bajará la intensidad, ya dijo que no, pues cobra hasta el 30 de noviembre de manera que ni bajará la guardia ni entrará a la pasividad, menos en estos momentos en que conservar la seguridad es una prioridad.

**************************************************************

Buenas cuentas se espera que rinda el gobernador electo Manolo Jiménez Salinas de su gira de promoción realizada por Japón, China y Corea que cerró con su participación en el foro "Invest in México, Invest in Coahuila" organizada por la embajada de México en China. Dicen los subagentes que Manolo no perdió oportunidad para hablar de los positivos indicadores en materia económica que hoy tiene Coahuila, su capacidad exportadora, la competitividad, generación de fuentes de empleo y el potencial que ya tiene en el mercado de la electromovilidad. Todo al margen de la estrategia de seguridad que este año fue destacada incluso por el gobierno federal de la 4T.

Según esto se esperan resultados tangibles para diciembre en que rinda protesta como gobernador. Ya faltan menos días para que se descorra el velo respecto a los nombres de quienes integrarán su gabinete y en los primeros días de noviembre estarán formadas las comisiones de entrega-recepción, ya que empieza el proceso de manera legal. **************************************************************

Y a propósito de desastres, dicen los siempre malpensados subagentes que nadie se compró la justificación de que el evento que presidiría la virtual candidata a la presidencia de la República por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo en los terrenos de San Fernando en Lerdo, Durango, el pasado jueves fue suspendido por "solidaridad" con los afectados por el huracán "Otis". Dicen que la verdad de las cosas es que tras lo sucedido el pasado fin de semana en el Estadio Azul de la Ciudad de México, donde falló el acarreo y el lugar estuvo a una octava parte de su capacidad, la exjefa de gobierno no se atrevió a salir y sin dejar de echar miradas de puñal al dirigente nacional Mario Delgado Carrillo se retiró.

Después en el reparto de culpas, hasta el INE resultó embarrado por prohibirle eventos masivos en lugares abiertos y conminó al partido a que la promoción se circunscribiera a promoverse entre la militancia. Tras eso, las encuestas tuvieron un giro interesante. Vaya susto que traen los de Coahuila que le tienen todas las veladoras prendidas a ella por el interés de lograr candidaturas, "de lo que sea".

**************************************************************

Aunque la SCJN dio un revés a Coahuila al desechar esta semana la controversia constitucional presentada en agosto contra la distribución de los Libros de Texto Gratuitos (LTG) de la SEP Federal por su contenido (lo que implicaba que de inmediato la Secretaría de Educación empezara a distribuir los textos de la Nueva Escuela Mexicana) cuentan los subagentes que nadie se esperaba que esto no fuera posible legalmente.

Y es que la vigencia de tres amparos interpuestos por organizaciones de padres de familia causó que las cosas se mantengan en el mismo estado, pues aún no se resuelve al respecto, lo que significa que el litigio sigue y no hay para cuándo. En tanto, en las escuelas de educación básica los estudiantes se siguen respaldando con los libros del "Coahuila Educa" que fue la medida emergente para apoyar principalmente en español y en matemáticas a los estudiantes.

**************************************************************

Allende del Nazas, donde saltaron chispas fue en la pasada sesión de Cabildo de Gómez Palacio donde resulta, por lo menos vergonzoso, que algunos regidores de Morena demuestren públicamente que a 13 meses de la actual administración no entienden los conceptos de contabilidad gubernamental más básicos ¿Entonces cómo aprobaron los dictámenes financieros en el último año? Cuentan los chismosos subagentes que hubo quien a estas alturas preguntó qué es y con qué se come el rubro de Servicios Personales.

Hubo quien nunca se enteró de los recortes presupuestales del gobierno federal para Durango. Hubo quién no entendía la diferencia entre tramitar una línea de crédito y solicitar un préstamo. Lo anterior pese a que el tesorero, Carlos García, y el síndico, Jaime Aguilera, lo explicaron. Como la discusión se tornó bizantina, la alcaldesa Leticia Herrera vio agotada su paciencia y prefirió poner pies en polvorosa para atender citas urgentes que estaban en su agenda.

**************************************************************

En la florida Ciudad Jardín, cuna de las plantas carnívoras, la regidora de la 4T, Georgina Solorio, y la regidora del PAN, Salomé Elyd de Katsicas se dieron con todo. Y es que habiendo muchos otros temas seguramente más importantes que atañen a Lerdo se tuvo que hacer un paréntesis en la sesión para hablar de doña Claudia Sheinbaum. Fue Solorio quien dio santo y seña del motivo por el cual se suspendió su visita a Lerdo programada para el pasado jueves y como todos buscan sacar raja política de la desgracia en Acapulco, anunció que la doctora tenía que regresarse al sur de la República para atender esos menesteres.

El anuncio fue considerado como de mal gusto y una falta de respeto para el Cabildo por parte de la panista quien puso el dedo en la llaga al recordar que la 4T desapareció el fideicomiso del Fonden. Ya hay pique. Por otra parte, para este sábado se espera la visita del presidente López Obrador a Lerdo por el tema de Agua Saludable. Se llevará una sorpresa si hace recorrido.