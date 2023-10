Todo apunta a que se avecina una tormenta en el paro nacional que lleva a cabo el Poder Judicial Federal por la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos repartidos como prestaciones entre todos los órganos que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reforma propuesta por la 4T y aprobada por la mayoría morenista de diputados federales. El paro va para largo y para el próximo miércoles decidirán si le siguen.

En tanto, en Coahuila, el Poder Judicial se solidarizó con ellos y ya el Instituto Mexicano para la Competitividad anunció de varios riesgos (de concretarse en el Senado) la extinción de los fideicomisos ya que afectará la independencia y división de los poderes además de vulnerar la integridad y patrimonio de miles de trabajadores. El caso es que estos fideicomisos se integran no solamente por recursos públicos, sino también por las aportaciones de los trabajadores.

En Durango varias instituciones y agrupaciones de abogados ya se han manifestado en contra, aunque en aquellos lares no hay tenido eco con el "Góber" quien anda más ocupado en fortalecer su relación con el "Preciso" de Palacio Nacional con la esperanza que le caiga algo de presupuesto.

Para los que estaban con pendiente, nuestros subagentes nos reportan que oficialmente el que ya se bajó del barco, o lo que es lo mismo, se salió de la larga lista de "suspirantes" a la candidatura para la Presidencia Municipal de Torreón por Morena, es el más que chido, Luis Fernando Salazar Fernández. Hizo gira por el Estado para dar a conocer que decidió competir por una senaduría porque le ve más posibilidades (y ya lo fue cuando pertenecía al bando de los blanquiazules) y ahora quiere ir por los "morenos".

Ya anda en amarres entre la cúpula morenista, incluso, dicen los subagentes que instaló espectaculares aquí en Torreón y otras cabeceras municipales con la frase "La lucha sigue por Coahuila". No pasó desapercibido su lanzamiento de dardos envenenados contra el auto nombrado "Tigre" Ricardo Mejía Berdeja quien creó un ente bautizado como "Movimiento Coahuilense" de quien el fuego amigo dice que recicla algunas fotos de su campaña cuando contendió por la gubernatura por el PT. La realidad es que seguramente lo ve como cercana competencia por el Senado. Por lo visto, arderá nuevamente Troya en Morena Coahuila por la disputa de las candidaturas, y ya hay varios municipios en muestra de que la unidad en Morena es hasta ahora una aspiración de quienes manejan la pre-precampaña de doña Sheimbaum.

A fin de que la nueva administración estatal tenga mayor capacidad de maniobra y que la entidad no retroceda en los indicadores alcanzados fue que dentro del proceso de transición gubernamental del Estado, el Inquilino del Palacio Rosa incluyó en los ingresos proyectados para el 2024 un incremento correspondiente al Impuesto Sobre Nóminas (ISN).

Lo anterior viene dentro del proyecto de Ley de Ingresos, que ya está en la agenda de los becados del Congreso del Estado, y por ello está anotada la propuesta de reforma al artículo 24 correspondiente al ISN, que implica subir la tasa que se paga desde 2012 (y que aseguran es la más baja que cubren las entidades industrializadas) en un margen del 2 al 3 por ciento.

Dicen los subagentes que se realizaron reuniones previas con organismos de la Iniciativa Privada (para que no pusieran el grito en el cielo), mismos que condicionaron la formación de un Fideicomiso para acordar cómo se va a gastar ese 1 por ciento de incremento... No es que no confíen pero "cuentas claras, amistades largas".

Lo cierto es que el aumento no fue un capricho, considerando que días de terminar el gobierno de Riquelme, en noviembre, la Federación hará efectivo a Coahuila un nuevo "tijeretazo" en participaciones y aportaciones por mil 400 millones de pesos, lo que sumará nada más en este año, 3 mil 500 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda dejó de mandar, sin justificación y pese a estar autorizadas dentro del PEF.

La buena noticia, ya que la seguridad es interés de todos, fue que, en los resultados de su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, (ENSU) del tercer trimestre, el INEGI dio a conocer que Torreón, Saltillo y Piedras Negras, aparecen en las primeras 10 ciudades en todo el país en donde sus habitantes se sienten más seguros.

La ENSU es un instrumento que se enfoca en medir la percepción y experiencias en materia de seguridad pública. Los que le saben a la estrategia coordinada que se puso en práctica estos años, aseguran que un papel importante jugó la inversión aplicada a la videointeligencia, pero además el espacio y confianza que se le dio al Ejército Mexicano que hasta cuarteles se le pusieron. Dicen los subagentes que para ver si se hizo o no la tarea en ese rubro solo basta ver la ola de violencia en que se encuentran entidades vecinas. E

n esta misma encuesta aparece Durango, capital, con una percepción de inseguridad que habría disminuido en más de un 20 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año pasado. En lo general, hubo buenos resultados en cuanto a la percepción de los laguneros pues esta zona de La Laguna (Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo) se encuentra en el número 20 de listado.

Aunque todavía falta para que corran los tiempos en que el tricolor empiece a manejar nombres de quienes aspiran a contender por una candidatura para despachar en el edificio más caro de la ciudad, el que anda en plena pre-precampaña (igual que otros suspirantes) y asegurándose de que sobre de él se posen los reflectores, porque ya dijo fuerte y claro que quiere reelegirse, es el alcalde mejor lustrado de Torreón, Román Alberto Cepeda.

Don Román no ha perdido la menor oportunidad en esos menesteres pues lo mismo anda entregando tinacos en colonias populares, donde se batalla con el suministro de agua potable o inaugurando techumbres de materiales "orgánicos", que también ha invertido recursos a la organización de distintos foros, para los cuales ha contado con diferentes patrocinios (algunos más que conocidos hay que decir) y uno de ellos fue el Women Economic Forum donde sin duda buscó anotarse un "touchdown", esa estrategia donde el jugador que lleva el balón "cruza" la zona de anotación o cuando otro receptor captura un pase "en esa misma zona", los chismosos subagentes dicen que don Román conoce bien ese deporte y sabe que la estrategia la da el mariscal de campo y no el corredor.

Y en la "capirucha" del esmog las que se reunieron hace unos días para hablar mal de doña Marina Vitela, ah no perdón, para hacer un intercambio de experiencias de lo que les ha tocado vivir en la Ciudad de México fueron nada menos que a la excandidata a la alcaldía de Gómez Palacio por Morena, Betzabé Martínez Arango, quien radica ahora en CDMX (pero tampoco piensa decirle a nadie en dónde vive) con motivos de su trabajo para la 4T y la diputada federal morenista (con licencia) por el distrito 02, Maribel Aguilera, sí, la misma que soltó una risita maldosa justo al momento de que el dirigente nacional de los guindas, Mario Delgado, anunciara que las encuestas no favorecían a doña Marina previo a su campaña por la gubernatura de Durango en el 2022 (algo que al final no le importó a Mario).

Doña Maribel recientemente se rio, pero con más ganas luego de que le quitaran a Marina el nombramiento como coordinadora de la defensa del voto en Durango; una antesala para la Senaduría. No obstante, al menos de doña Marina se conocieron algunas propuestas durante su paso por la Diputación Federal mientras que de doña Maribel nada se supo durante su paso por la Cámara pues solicitó separarse de su cargo y ahora es directora de Talleres Gráficos de México, una organización gubernamental de la 4T. De su suplente en la diputación por el Distrito Federal 03 (al que pertenece Lerdo), Martha Alicia Arreola Martínez, nadie nada, nadie la conoce y solo se ha dedicado a cobrar sus respectivas dietas.