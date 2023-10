Nuestros subagentes nos reportan que tan pronto como el gobernador electo Manolo Jiménez Salinas regrese de la gira que actualmente realiza por Asia, empezarán las reuniones de seguridad con el "Góber" saliente que pretende dejar "planchado" todo lo relacionado con los operativos para reforzar el blindaje de la entidad justo en el mes de diciembre que hay mucho movimiento comercial y derrama económica.

Y es que nadie quiere sorpresas, pues el cambio de estafeta es el 01 de diciembre y el fin es que antes de esa fecha, se tenga la suficiente gasolina, la totalidad de las patrullas y fuerzas de seguridad listas para hacerse cargo de la vigilancia en las fronteras, carreteras y zonas urbanas en la temporada decembrina de manera que no se note el cambio de gobierno. Por eso, esas áreas estratégicas se entregarán antes, de acuerdo con la planeación que ya se hace y porque a toda costa se pretende preservar la paz social, ya que la violencia de entidades vecinas, se mantiene al acecho de Coahuila.

********************************************

Hablando de la paz social no pasó desapercibido el hallazgo del cuerpo de un hombre mutilado el pasado 13 de octubre cuyos restos fueron arrojados en un predio cercano a sector residencial Senderos de Torreón, en un terreno localizado atrás de un hospital privado que está por la carretera Torreón-San Pedro, pues hace mucho que no se veían "desmembrados" y quien lo hizo seguramente tiene bastante experiencia en el ramo.

*******************************************

Luego de que el autonombrado "Tigre" Ricardo Mejía Berdeja, al menos en teoría se unió a Morena para trabajar a favor de la coordinadora de los Comités de la Defensa de la 4T, a quien le puso a su disposición su Movimiento Coahuilense, los subagentes infiltrados entre los que integran el primer círculo de Claudia Sheinbaum Pardo nos comentan que lo mantendrán, pero bastante lejecitos y el que se encargará de estarlo vigilando para que no se le ocurra hacer travesuras será el dirigente estatal del partido guinda, Diego del Bosque.

Luego del primer revés que le dieron en el evento de Matamoros nos comentan que la venganza del dirigente nacional de las guindas, Mario Delgado, no parará ahí y que en los futuros eventos con la doctora en Coahuila una vez que ya sea candidata no lo van a convocar, eso dicen. Por el mismo rumbo de la congeladora andan algunos de sus seguidores y quienes forman parte de su equipo como Lucía Zorrilla, Víctor Severo Ortiz Aguilar, Francisca Ortiz, Laura Francisca Aguilar y Francisco Javier Cortés, entre otros. De entre los que dicen que ya se arrepienten está Laila Mtanous, quien siendo presidenta del Consejo Estatal de Morena en Coahuila retiró su apoyo en la pasada elección a su candidato del sombrero Stetson, Armando Guadiana y apoyó la de Mejía.

****************************************************

Fuerte se expresó el Inquilino del Palacio Rosa respecto a la iniciativa de reforma presentada a la Cámara de Diputados por el gobierno federal para quitarle 13 de los 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial de la Federación y que ya tiene en jaque a miles de trabajadores en el país protestando con paros, manifestaciones y mantas de protesta por esta medida que impactará negativamente contra sus salarios, pensiones y jubilaciones. "Privilegios", dice el "Preciso" de Palacio Nacional.

"Este gobierno va a pasar a la historia por hacer de agua cientos de fideicomisos como los 109 que eliminó en 2020, además con recortes financieros tan burdos, que a Coahuila le han significado recortes por 23 mil millones de pesos en seis años", reprochó Riquelme. Ya encarrilado, a 42 días de terminar, de su ronco pecho dejó salir que el Presupuesto Federal es "una falacia" porque a la entidad le han autorizado recursos que a lo largo del año le van quitando en las participaciones.

Respecto al Poder Judicial de la Federación, "claro que los quieren asfixiar, doblegar, hacerlos que se hinquen, para que vayan dejando de lado la independencia que requiere uno de los poderes que son el equilibrio de este país", también aseguró. El Inquilino dijo en pocas palabras que de plano él ya perdió la capacidad de asombro con este gobierno y nunca tomó este "castigo" de la Federación contra él, sino contra los coahuilenses, por ser de oposición. Andaba filoso.

***********************************************

Hablando de la Miscelánea Fiscal 2024 donde se incluye el polémico Presupuesto de Egresos de la Federación, en esta semana iniciará ya le estira y afloja en la Cámara de Diputados. Por un lado, estarán los becados federales de la 4T para evitar que se le mueva "ni una coma" a lo que les pasó la Secretaría de Hacienda con el visto bueno del "Preciso" de Palacio Nacional para tener los recursos que le permitan ganarse al pueblo en los estados donde en 2024 habrá elecciones para renovar las gubernaturas.

Por el otro lado, estarán los partidos de la desdibujada alianza, el PRI con su triste 13.8 por ciento del pleno, el PAN su 22.6 por ciento, el PRD con su 3 por ciento y aparte los de la Naranja Mecánica con su 5.6 por ciento, es decir, entre toda la oposición con su 45 por ciento contra un 55 por ciento que conforman Morena (40.2 por ciento), PVEM (8.2 por ciento) y PT (6.6) así es que ya se sabe cómo va a quedar. No obstante, los subagentes señalan que habrá que poner especial atención en la postura que tomen los legisladores federales que se decantaron afines a Marcelo Ebrard en el proceso interno de Morena.

Por otro lado, habrá que ver el nivel de participación y defensa que hagan los siete becados coahuilenses, que por cierto, no figuran entre los más productivos, entre ellos Jaime Bueno, Rodrigo Fuentes, José Antonio Gutiérrez Jardón, Jericó Abramo, Tereso Medina, Rubén Moreira (fan del priista más morenista, Esteban Villegas) y desde luego, lo que argumentarán los legisladores coahuilenses morenos como Shamir Fernández, Brígido Moreno y Francisco Javier Borrego Adame quienes, también, tienen sus propias prioridades.

***********************************************

Aunque nuestros subagentes consideran acertado que tras la reunión que tuvieron los presidentes municipales de la Zona Metropolitana de La Laguna, entre ellos el de Torreón, Román Alberto Cepeda, con el comandante del Mando Especial de La Laguna, general, Héctor Jiménez Báez, se acordara reforzar accesos a la ciudad mediante los sistemas de video inteligencia que ya tiene esta ciudad surge la duda ¿Cuántos delitos se han aclarado o los que se han evitado precisamente por el uso de esta avanzada tecnología? El cuestionamiento viene porque en la pasada administración municipal de Torreón se invirtieron más de 100 millones en el Centro de Inteligencia, ahora llamado C-2 y las cámaras no servían porque ni contaban con las especificaciones apropiadas.

Y es que "para encontrar hay que saber dónde buscar" y los malquerientes del titular de Seguridad Pública, César Antonio Perales Esparza, aseguran que el personal que se encarga de la operación de las cámaras y las pantallas no cuentan ni con la capacitación ni académica ni policial así como la certificación correspondiente, eso dicen. En el actual gobierno municipal al sistema de video inteligencia se le ha invertido alrededor de 135 milloncillos de pesos, incluido el mantenimiento o ajustes que pudieran requerir hasta que concluya la administración 2024 por lo que justo sería conocer los resultados obtenidos.

**************************************************

En su penúltima visita a Gómez Palacio, el "Góber" que no canta mal las rancheras declaró a la chismosa prensa, con doña Lety Herrera a su lado, que la ciudad de Gómez Palacio le parecía "triste" por la falta de árboles y que muy pronto el Estado arrancaría un programa de "arbolado" en el bulevar que conduce a Santa Rita como para darle color. Por supuesto, los protervos subagentes ya se frotan las manos esperando el arranque del programa. Mientras doña Lety Herrera se desgasta dando gritos en el desierto al pedirle a don Esteban un paquete de obra pública estatal para Gómez Palacio, por lo pronto, el mandatario al menos ya fue más amable con la ciudad de la Estrella del Cerro de las Calabazas, pues en su última visita a Villegas ya no le pareció tan triste como había dicho y aseguró: "Está regresando el brillo, de su estrella, que siempre lo ha tenido". -Y la noche está estrellada, y tiritan, azules, los astros, a lo lejos -le faltó decir al "Góber"- quien bien puede escribir los versos más tristes esta noche (como Neruda) para La Laguna, ya que no se ve por ninguna parte que avance la obra estatal pendiente que dejó el anterior gobierno y mucho menos alguna nueva de tal suerte que el gobierno actual tiene que andar sudando.