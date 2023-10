Si no hay ningún impedimento de última hora, para hoy miércoles la Coordinadora de la Defensa de los "Comités" de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo, estará en la Comarca Lagunera para visitar los municipios "priistas" de Matamoros al mediodía y San Pedro, en la tarde. Bastantes preparativos se hicieron desde el sábado y el domingo para "plancharle" la visita a la morenista para que -cuando menos en apariencia- se noten todas las tribus unidas rumbo al 2024.

Sheinbaum Pardo se topará con que hasta pleitos hubo para la organización de sus eventos porque todos quieren ser generales y nadie tropa, además de que se resisten a apoquinar dinero para la precampaña, pero sí quieren candidaturas. Quizá "La Doctora" ya sepa que los que andan en la rebatinga por ser vistos y tomados en cuenta, que se autonombran apoyadores y ostentan hoy como morenistas, son expriistas, expanistas, exmiembros del PT y hasta de UDC, en fin, lo que sea es tomado como "bueno" en el afán de ganar...

************************************************

Mientras que en Morena Coahuila ya prácticamente están definidos los bandos, perdón, los equipos que buscarán la candidatura para el Senado y que desde luego será la enésima demostración de que a las guindas poco y nada les importa eso de la unidad, por lo que respecta a la "casa de enfrente", es decir en el tricolor, las cosas no andan muy tersas que digamos. Y es que dicen nuestros protervos subagentes que, aunque el PRI Coahuila que preside Carlos Robles Loustaunau ya se advirtió fuerte y claro que debe prevalecer la calma (o sea que no cunda el pánico) entre quienes aspiran a una candidatura, la realidad es que ya andan más que alborotados y todos sienten que se lo merecen.

Robles ya advirtió que no se permitirán "deslealtades" pero algunos y algunas fingen demencia y ni ven ni oyen las señales de que por mucho que su desinteresado corazón priista lo quiera, no están considerados en el escenario de la reelección. El comentario viene a colación porque algunas y algunos becados federales se niegan a reconocer que terminó su ciclo, que ya no garantizan triunfos y emprendieron ya feroces "grillas", pues quieren seguir disfrutando de las mieles de las generosas dietas legislativas que incluyen turismo, viáticos e infinidad de beneficios financieros, pero sobre todo el estatus y todo el glamur de la Política.

Los rumores son que, por esa razón, se andan cortando las venas y consultando al oráculo para saber cómo revertir las decisiones que, dicen los que le saben al tema, ya son irreversibles pese a sus enconados reclamos y presiones.

************************************************

Donde las cosas se están poniendo feas y apuntan a que puedan escalar porque no se ha aplicado control de daños y cada vez hay más efervescencia peligrosa, es en la Preparatoria Venustiano Carranza, donde hace días marcharon alumnos y exalumnos para protestar por presuntos casos de acoso sexual para aprobar las materias, dijeron además que hay intimidaciones, calificaciones "condicionadas", bullying y que los obligan a la venta de boletos para la organización de fiestas mensuales.

Por versiones de padres de familia, presuntamente lo que más preocupa son los casos de acoso sexual. Señalaron en ese rubro a un docente en particular aunque curiosamente y como es común en estos casos, la dirección en vez de intervenir y sancionar, prefirió voltear hacia otro lado y emitió un reglamento donde entre otras cosas exige que las faldas de las estudiantes sean dos dedos debajo de las rodillas y calceta larga: "Para no provocar a los maestros y a los alumnos" como si los docentes no fueran adultos y supieran muy bien las consecuencias de acosar o involucrarse indebidamente con menores de edad (sabiendo Dios cómo les va con mayores).

Dicen nuestras subagentes camufladas con provocativas faldas arriba del tobillo que "casualmente" el maestro señalado también cobra por honorarios en la Dirección de Cultura del Municipio y es amigo de otro funcionario de primer nivel que despacha en la Dirección de Egresos y que también tiene sueldo en la PVC. A ver si investigan bien el caso y no le apuestan a que "se muera" el escándalo, pues como reza el lema de esta casa de estudios: Sapientia Ducet Ad Astra, es decir, la Sabiduría nos conduce a los Astros… Aunque algunos otros también los podría conducir tras las rejas por pen… santes y abusones.

**********************************************

En menos de un mes el Inquilino del Palacio Rosa hará la presentación ante el Congreso del Estado de su sexto y último Informe en el que en poco más de una hora hará un recuento de lo que hizo en su sexenio y del estado que guardan los ingresos y egresos hasta el mes de noviembre. Se inicia así la cuenta regresiva para el "Góber" que ya para esas fechas tendrá avanzado jurídicamente el proceso entrega-recepción con las respectivas comisiones nombradas, integradas con los funcionarios salientes y los entrantes, aunque ya desde ahora el proceso de transición se hace de manera informal.

Pese a los recortes presupuestales de la Federación, asegura que se hizo "mucha" obra, se va a recapitular por cada Región y desde luego que presumirá los indicadores en materia económica, de "cómo encontró Coahuila y cómo la va a entregar". Ya con sus maletas listas, con sus cuadros y sus "carritos" de colección recogidos de su despacho, los mismos que tenía en su oficina cuando era alcalde de Torreón, el lunes justamente mostró aquí en esta ciudad los videos de las acciones de inteligencia que llevaron a la captura de miembros del crimen organizado que se enfrentaron con armas de grueso calibre a fuerzas estatales y del Ejército Mexicano en Arteaga, resultando tres civiles armados abatidos.

De este hecho llamó la atención que estuvieron durante días subiéndose a los puentes ubicados en vialidades principales de la ciudad de Saltillo y ahí los captó el sistema de video-inteligencia. Como quiera el mensaje fue claro para las organizaciones criminales que pretendan aprovechar la coyuntura del cambio de gobierno.

*****************************************************

Dicen nuestros chismosos subagentes que mientras el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, anda entretenido en establecer "una segunda hermandad" con la provincia de Ávila, ciudad más segura de España, porque quiere intercambiar temas relacionados con la capacitación policial y labor de inteligencia, aunque en la práctica, dicen sus malquerientes actualmente los cadetes de la Academia de Policía de Torreón reciben capacitación de mandos, no certificados, en el área de la Dirección de Pensiones donde despacha Sigfrido Macías Pérez, se avecina un "Tsunami", según juran y perjuran los subagentes.

De acuerdo con versiones de trabajadores sindicalizados que andan realmente preocupados, los Fondos de Pensiones de todos los empleados del Ayuntamiento, (incluyendo los de confianza) supuestamente están siendo "jineteados". De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el término se refiere a "tardar en pagar un dinero con el fin de sacar ganancias".

Los sindicalizados aseguran que el Fondo de Pensiones asciende a una suma respetable y casualmente están en otra cuenta diferente con la que se tiene la nómina de trabajadores municipales cuyo nombre es similar al de la capital de la región de Cantabria, en la costa norte de España. Con especial interés ya andan los subagentes investigando al respecto y las causas por las que no están donde legalmente deberían.

**********************************************

Allende del Nazas y viendo que en Durango se le debe a casi 9 de cada 10 proveedores y contratistas de la entidad desde el anterior gobierno de Aispuro, deuda para lo cual el actual gobierno de Esteban Villegas ha pagado apenas unos 300 millones de más de 2 mil millones que se deben, pues llama la atención que la prioridad del "Góber" que no canta mal las rancheras haya sido "poner orden" en el tema de los adeudos que se tienen por Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios conocidos como "PIPS", un negocio (ah, no perdón) un esquema a través del cual se hicieron obras de concreto hidráulico en 10 tramos carreteros en Durango allá por el 2008, del que no se ocupó mucho el anterior gobierno, pues las malas lenguas decían que se trataba de maniobras que beneficiaban al entonces gobernador Ismael Hernández Deras y al entonces secretario de Finanzas, Jorge Herrera Caldera, quien posteriormente fue gobernador y -curioso- también le señaló a su "padrino" político (Hernández Deras) un presunto desfalco millonario.

Más curiosas resultan las modificaciones hechas en el gobierno de Esteban Villegas a la ley que regula este esquema con la intención de refinanciar los PIPS, modificaciones hechas hace unos meses y autorizadas por el Congreso del Estado, además de que fueron tema "prioritario" de resolver para la secretaría del ramo. Mientras tanto, los proveedores, constructoras y ciudadanos afectados por las obras tiradas desde los últimos meses del gobierno de Aispuro pueden esperar, considera el actual gobierno priista más "moreno" que ha tenido Durango que para colmo y por mucho que algunos se hayan especializado algunos en el antiguo oficio de sacar brillo a los zapatos, recibió un recorte del gobierno federal de la 4T de nada más 600 millones de pesos en participaciones aunado a que para el 2024 no habrá incremento "real" en el presupuesto para Durango de acuerdo al PPEF. Triste.