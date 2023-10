"El pueblo es la fuente del poder político en una nación democrática", decía el presidente Lázaro Cárdenas y a propósito por el 87 aniversario del Reparto Agrario, alguien sabe ¿Qué fue de la Confederación Nacional Campesina?, pues entre el inexistente liderazgo nacional de la CNC con Leticia Becerra Maldonado, y los intereses del dirigente nacional del tricolor, Alito Moreno, la representatividad de esta organización mexicana campesina de origen priista, fundada en agosto de 1938 va cada vez más en decremento.

Para muestra lo ocurrido en San Pedro de las Colonias, donde pese a los esfuerzos del alcalde, David Ruiz Mejía y de la dirigencia estatal cenecista de Natividad Navarro, el magno evento que se hacía año con año estuvo muy desangelado. Los campesinos están molestos pues ante los duros recortes del gobierno federal para el campo aunados a los problemas que se vienen por la sequía no hay quién los defienda o represente...

**********************************************

Cada año, en San Pedro, durante el evento para conmemorar el Reparto Agrario acudían para acompañar a los cenecistas todos los alcaldes de La Laguna de Coahuila y Durango, diputados locales y federales, y dirigentes del partido. Brillaron por su ausencia los diputados locales que representan a este municipio como Jorge Abdala y Lupita Oyervides.

Ni siquiera fueron los alcaldes de Matamoros, Viesca, y menos el de Madero, quien está peleado con todos los demás. Los que sí acudieron fueron el diputado local matamorense, Raúl Onofre; el dirigente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, y el padre del gobernador electo, Manuel Jiménez Flores.

Lejos quedaron aquellos tiempos en los que se hacía toda una verbena popular, con música, baile y tremendas comilonas donde evidentemente no podían faltar las bebidas espirituosas que degustaba toda la pasarela de políticos locales y nacionales ahí en San Pedro, para apapachar a los campesinos y sus dirigencias que eran un fuerte bastión priista. "El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre… Pero que no grite cuando lo pisen", decía Zapata.

******************************************

Por unanimidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que impedía la distribución de libros de texto gratuitos en el estado de Chihuahua, al declarar fundado el recurso de reclamación de la Consejería Jurídica de la Presidencia (CJP). El recurso de la CJP impugnó la decisión del ministro Luis María Aguilar Morales, quien había admitido a trámite la controversia y otorgó la suspensión que impidió la distribución de los materiales didácticos.

La noticia cayó como balde de agua fría aquí en Coahuila, estado donde a mediados de agosto de este año, el titular de la Consejería Jurídica del gobierno, Valeriano Valdés, también promovió la controversia constitucional en la que se reclamaron actos de elaboración, edición, impresión y distribución de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024.

La SCJN desechó la controversia de Chihuahua al considerar que la producción y reparto de los libros de texto gratuito era una competencia exclusiva de la administración federal y que los gobiernos estatales no podían interferir con ella.

******************************************

¿Quién alborotaría de esa manera a los expriistas y ahora morenistas, Jorge Luis Morán, exalcalde interino de Torreón y al becado federal que obtuvo su curul por el tricolor, pero luego se cambió al guinda, Shamir Fernández Hernández? Pues sueñan con obtener la candidatura para la alcaldía de Torreón.

Y la pregunta se la hacen los subagentes al verlos en las inestables redes sociales emocionados y publicando fotos muy saludadores en las colonias con ciudadanos a quienes "escuchan", pero llegan con las manos vacías. Y la misma promoción están haciendo otros que sin duda traen recursos y por eso dan rienda a la colocación de espectaculares como Miguel Batarse Silva, dirigente de la Catem Coahuila.

Lo que todos ellos no saben, es que nuestros subagentes, que tienen infiltrados en los altos niveles de Morena, cuentan con "otros datos". Y son relevantes porque apuntan a que, la que trae el apoyo por parte de la coordinadora de los Comités de la 4T, Claudia Sheinbaum es Cintia Cuevas Sánchez, subdelegada del Bienestar en La Laguna para que dizque sea ella la nominada. Su mérito, nada más el género. Porque ha realizado un pésimo desempeño en la atención a los programas sociales y es sobrina de Miroslava Sánchez Galván, ahí nomás para que se vea el perfil, así que veremos y diremos porque uno de los "suspirantes" a la alcaldía Luis Fernando Salazar, quizá ya lo sabía, prefirió salirse de la fila y ahora anda con sus espectaculares por todo el Estado taloneando una senaduría, donde la fila también es muy larga, como grande el fantasma del divisionismo que los ha hecho tronar en todos los procesos electorales.

**********************************************

Y mientras en el partido del oficialismo le siguen apostando a la creación de candidaturas de aire, es decir solamente vía redes sociales y no en la calle, porque no tienen estructura, ni mecanismos para acercarse a los ciudadanos, los "de enfrente" van prestos a capitalizar, todo lo que sea eventos públicos y proximidad, porque juran y perjuran que no darán tregua y porque los apoyos sociales no son nada más en tiempos electorales, así que enaceitaron el programa "Mejora" que a lo mejor en el siguiente sexenio cambia de nombre, pero seguirá con los mismos objetivos.

Dicen los subagentes que con todo y que a 54 días de terminar su gobierno se supone que ya van de cierre político, administrativa y socialmente, el Inquilino del Palacio Rosa, en la colonia Morelos allá en la "capirucha" de pan de pulque, arrancó con bombo y platillo el Programa Alimentario de Leche y Huevo para todo Coahuila, que dijo, "fue en acuerdo con el gobernador electo" porque la decisión es que los programas sociales en el Estado continúen pese a la transición gubernamental. Mientras llega la hora del adiós, Riquelme, en sus recorridos de despedida, se deja "apapachar" por los empresarios durante los anuncios de inversiones, pero también en las colonias populares.

*************************************

Donde dicen nuestros subagentes que algunos no van a estar nada bien y al contrario sufrirán retortijones que los harán apretar los dientes y levantar la ceja, es en el municipio de Torreón. El pasado martes, tres de octubre, 10 familias, con alrededor de 40 personas, entre adultos y niños, perdieron todo su patrimonio al incendiarse jacales y viviendas que habitaban, en la colonia Ampliación Valle La Rosita.

En su momento acudieron los bomberos y Protección Civil pero desde entonces aseguran que nadie les brindó ayuda, ni siquiera para el retiro del material siniestrado o con alimentos, ya que estuvieron acampando a la intemperie, sin posibilidades de preparar comida. Ayer se les organizó una brigada de apoyo por parte del Gobierno del Estado que envió retroexcavadoras y camiones de volteo, pipas con agua y garrafones, así como bloques y láminas para reconstruir jacales y principalmente dejar limpia el área donde ocurrió el incendio que dicen los afectados, estuvo en riesgo de pasar a mayores.

Lo que no gustó a sus malquerientes -que ahora abundan-, es que el que acudió con el encargo directamente del "Góber", de atender a las familias damnificadas fue el "subse" de Egresos, Xavier Herrera Arroyo, que acordándose de viejos tiempos se puso a organizar las cuadrillas de trabajo a las que varios vecinos se sumaron.

***********************************************

Algo está sucediendo con el Consejo Consultivo de Vialidad que preside por segundo período Pablo García Chacón. No ha dicho ni pío en torno a la gran cantidad de ajustes que ahora quieren aplicarle a la operación del Sistema Vial Cuatro Caminos que apenas entró en operación, pero ya enfrenta serias complicaciones para el paso peatonal que cruza el bulevar Independencia y donde quieren poner una malla.

Hasta ahora han sido Tránsito y Vialidad y Obras Públicas los únicos que han llevado la voz cantante en todos los "parches", perdón, cambios realizados a la circulación que más bien parecen ocurrencias, ya que no han mostrado ningún estudio de impacto vial que sustente sus decisiones de eliminar vueltas y ampliar camellones y hasta colocar boyas al por mayor.

Hay un área llamada Ingeniería de Tránsito a la que deberían poner a trabajar o contratar a un especialista en esta rama... Quizá ellos puedan explicar el por qué ahora es tan lento el flujo vial en toda la zona colindante y el por qué ahora está lleno de agentes de vialidad abajo de los semáforos para dar "fluidez" a la circulación si se supone que la obra tan "necesaria" era para mejorar este y otros aspectos.

*******************************************

Por cierto, no pasó desapercibido el hecho de que el que despacha en el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad, el alcalde mejor lustrado, Román Alberto Cepeda González, haya redoblado sus acciones de posicionamiento en las inestables redes sociales, publicando sus logros como los foros en revistas de circulación nacional, las audiencias públicas, cuando visita colonias y tan emocionado andaba en dar a conocer su imagen, -igualito al año pasado previo al proceso para elegir candidato a la gubernatura-, que en los anuncios de promoción del Paso Villa Florida, sin querer queriendo "presumió" como obra suya el Sistema Vial Cuatro Caminos y hasta olvidó el pequeño detalle de omitir el logo del gobierno estatal que lo financió (algo en lo que se fijaron varios). Para los que estaban con el pendiente, el 19 de octubre realizará otro evento de lucimiento, perdón de promoción de la ciudad, el Women Economic Forum Iberoamérica en donde habrá tres mujeres panelistas y desde luego, él. A ver cómo le va.

**************************************************

Los subagentes no podían dejar pasar la oportunidad de señalar el destacado trabajo realizado por agentes policíacos municipales de Torreón que lograron la hazaña de "capturar" a una septuagenaria que cometió un robo de alimentos diversos por valor de 580 pesos en una tienda de autoservicio. Y no es que los subagentes apoyen la comisión de delitos de ningún tipo.

El tema es que hasta lo publicitaron con fotografía y todo, como un gran logro al tiempo que otros ciudadanos se quejan de abuso policíaco y de los verdaderos delincuentes ni pío dicen y mucho menos los capturan, tal es el caso de algunos "parceros" que se dedican a prestar dinero y realizan algunos "paseos" o incluso vacaciones obligadas de varios días a quienes no les pagan. A esos sí ninguna autoridad los ve. Ojalá que los policías así fueran de diligentes para cumplir con los rondines de vigilancia en las colonias del sur y el oriente de la ciudad.

********************************************

¿Y las participaciones y aportaciones federales que nunca se entregaron por parte del anterior gobierno estatal de Durango a los municipios por mil 600 millones de pesos? ¿Y los recursos para las obras que no han sido reactivadas por mucho que lo sienta en el alma el "Góber" que no canta mal las rancheras? ¿Y dónde quedó la Madre de Tarjeta, perdón, la Tarjeta Madre que fue su principal propuesta de campaña? ¿Y lo que el gobierno debe a los constructores? pues seguramente todo se fue "¡A la ……..!" como dijo en alguna ocasión en estas tierras laguneras el recién fallecido exgobernador, don Héctor Mayagoitia Domínguez, quien solo en casos muy extremos (cuando de plano no había ni cómo hacerle) mencionaba alguna que otra palabra altisonante.

Los desencantados constructores y proveedores laguneros ven con tristeza que "lejos" se fueron los recursos que esperaban recibir por obras y servicios contratados no pagados por el gobierno anterior, nada más porque don Esteban trae todo el rencor del mundo contra Aispuro. Por cierto, recién reveló la secretaria de Finanzas, Cristina Orrante, que el desfalco que dejó Aispuro es por unos 4 mil millones, es decir, el mismo desfalco que dejó el exgobernador Jorge Herrera Caldera, padrino de don Esteban Villegas.

Justo en las exequias del exgobernador, Mayagoitia, en los funerales Gayoso, en Las Lomas de la Ciudad de México tanto Aispuro como el exgobernador Ismael Hernández Deras coincidieron y conversaron de forma amena charlando de anécdotas del Dr. Mayagoitia, quienes muchos catalogan como uno de los mejores gobernadores que ha tenido la tierra de los alacranes, a pesar de su corta estadía en el cargo.