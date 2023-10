A "alguien" le interesa "reventar" Monclova y de paso generar violencia en Coahuila. La Región Centro, ya de por sí vapuleada por la crisis económica en la que fue sumida AHMSA, misma que se agudizó al parar las instalaciones que dejó de producir acero desde inicios de este año. Resulta que "agitadores" se infiltraron en el sindicato para azuzar al rescate "a sangre y fuego" de las instalaciones y otros inmuebles propiedad de la empresa, para cobrarse si es posible con los fierros lo que se les adeuda.

Nuestros subagentes, también infiltrados, aseguran que los agitadores pugnan porque la dirigencia sindical sea encabezada por el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, (uy toda una garantía del buen manejo de esos menesteres) y quien es el secretario general del Sindicato Nacional Minero. Así, el pasado 12 de mayo los obreros afines al sindicato de Gómez Urrutia tomaron de forma violenta el recinto de la Sección 288.

**********************************************

Los enfrentamientos entre "napistas" y "democráticos" que es el sindicato que conserva el contrato colectivo, ocurrieron a lo largo de tres cuadras en el centro de la ciudad, y dejaron un saldo de varios activistas lesionados, uno de ellos con pérdida de un ojo.

Días antes se habían apoderado de las instalaciones de la sección 265 colindante con Chihuahua y durante días la violencia se extendió al campamento minero de Hércules, población de casi 8 mil habitantes, dedicada a la extracción de mineral de hierro para Altos Hornos de México. Ayer se desplegó un fuerte operativo policíaco de fuerzas estatales y municipales para "mantener el orden"... Y mantener a los morenos de Gómez Urrutia a raya.

**********************************************

Como "el respeto al sexenio ajeno es la paz" y no va a andar de "metiche", juró y perjuró el Inquilino del Palacio Rosa, seguramente el siguiente gobierno ya sabe perfectamente todo lo que Coahuila necesita para continuar con la ruta de desarrollo económico y seguridad que se lleva de momento y que fue principalmente por lo que la gente otorgó nuevamente su confianza y su cotizado voto.

Riquelme ha dicho a propios y extraños que no anda buscando chamba ni tampoco está obsesionado con lograr un puesto público (claro que no porque ya se lo ofrecieron, piensan los subagentes) en fin, lo bueno es que siendo Coahuila el último bastión priista (porque Durango, por si no se han dado cuenta, ya es guinda) nuestros subagentes dicen que con todo y los intereses que pueda traer y seguramente trae el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al final jugará a favor de Riquelme el capital político con el que terminará su sexenio.

Lo anterior, con miras al 2024 cuando se celebren elecciones federales en las que se renovará la presidencia de la República, las 128 senadurías, las 500 diputaciones de la Cámara Baja y otros 19 mil 634 cargos de elección locales en el país. Morena, de momento en Coahuila, sigue sin estructura pero ya se realiza un gran despliegue para la formación de agrupaciones y asociaciones a favor de la ahora Coordinadora de los Comités de la 4T, Claudia Sheinbaum como: "Claudia por México", que tendrá como coordinador estatal al diputado electo, Alberto Hurtado, el cual nombró a varias coordinadoras regionales; también está "Por Ella por Todas" que coordinará Cecilia Guadiana para integrar mujeres activistas, académicas y políticas, más las que se acumulen. A ver si saben hacer talacha.

**********************************************

Saltillo proyectó y aprobó en su presupuesto inicial de egresos unos 200 millones de pesos menos en Servicios Personales (nómina, honorarios y prestaciones) que Torreón y unos 70 milloncillos más en Inversión Pública que Torreón, el alcalde mejor boleado, don Román Alberto Cepeda González, al parecer se puso las pilas y en el pasado mes de septiembre y -curioso- a tres meses de concluir el ejercicio fiscal, cuando se supone que la mayor parte del presupuesto estaría ejercido o asignado, habrían incrementado en 264 millones de pesos al rubro de Inversión Pública según lo que aseguró el primer regidor, Luis Cuerda Serna. Muy bueno que se incremente la inversión y un tanto lamentable que en la Presidencia no se ocupen de actualizar sus documentos oficiales.

El "Bombero" y también presidente de la Comisión de Hacienda, hizo las aclaraciones pertinentes e incluyó en el rubro de Inversión Pública hasta las adquisiciones realizadas en materia de seguridad ¿Habrá considerado los costosos chalecos antibalas y uniformes de París de los policías? en fin, de tal suerte que de 328 millones el Municipio jura y perjura que creció a casi 600 millones de pesos el capítulo 6000 del presupuesto. Siendo así, seguramente a doña Lety Herrera no le gustaría -le encantaría- que se le sume también en ese apartado de Inversión Pública (Obra Pública) el costo de los "Black Mamba", esos vehículos tipo militar que soportan armas de grueso calibre y granadas que seguramente no se necesitan en Gómez Palacio y a don Homero, ya andando en esas, el costo del nuevo edificio de Seguridad Pública, corralón y patrullas. Quienes se encargan de vigilar las finanzas públicas en Torreón también podrían aclarar el porqué no se encuentra por ninguna parte la información sobre los fallos de licitaciones públicas ni los contratos, todo en aras de la transparencia.

**********************************************

Nuestros subagentes se quedaron sorprendidos porque desde el lunes 02 de octubre comenzó en la Tesorería Municipal de Torreón, ahí donde cobra Oscar Luján Fernández, quien por cierto fue el auditor externo junto con su despacho, de las finanzas de la pasada administración panista una "Auditoría Forense". ¿Y eso con qué se come? Se preguntaron los curiosos subagentes que consultando a doctos en la materia de contabilidad gubernamental de altos niveles, es decir, especializada, explicaron que se trata de la aplicación de una metodología de fiscalización que conlleva la revisión rigurosa y pormenorizada de procesos, hechos y evidencias, con el propósito de documentar la existencia de un presunto acto irregular y lo realizan inspectores de la Auditoría Superior de la Federación, los cuales revisarán según esto "con lupa", todo lo relacionado con los fondos federales que ha recibido la actual administración municipal y las mezclas que ha realizado con sus recursos.

Además de eso, la que sigue echando ojo a la manera como se está ejerciendo el gasto público es la Auditoría Superior del Estado. Como seguramente todo está en orden, pues nada que temer y que bueno porque hay voces que insisten en que a finales del próximo mes de noviembre, habrá importantes "habrá señales" de cómo les fue.

**********************************************

¿Alguien conoce al regidor del Ayuntamiento de Torreón, Cristian Manuel López Chávez? Nuestros subagentes sí, pues se trata del décimo quinto edil que pertenece al partido Morena. Sus malquerientes dicen que, aunque pertenece a la Comisión de Aplausos y Felicitaciones del gobierno municipal, algo sucedió y terminó la luna de miel.

El lunes, sin más, se le fue a la yugular al presidente municipal, Román Alberto Cepeda, ¿pues qué querrá? Que con dedo flamígero lo acusó de estar utilizando los recursos públicos para ir perfilando su reelección (válgame Dios, lo casi nunca visto) además de aumentar el presupuesto para la Secretaría Particular el próximo año, ya que dice que de ahí saldrán los fondos para financiar su posicionamiento.

Cristian dice que ya revisó minuciosamente las partidas (ahora sí tuvo tiempo e interés) y que según esto aumentó mucho el presupuesto para plataformas digitales y producción de contenidos en redes sociales. "Estamos hablando que de un año a otro, aumentaron 101 millones de pesos en la Secretaría Particular solamente, hicimos algunas observaciones y Morena votó en contra, pero sí hubo algunos aumentos que no coinciden con el tema inflacionario y además se están reservando los programas sociales para soltarlos en el 2024". Y como Pitágoras no miente, nuestros subagentes podrían ya estar echando un ojo a esos numerillos.

**********************************************

Allende del Nazas tanto constructores, llanteras, talleres, y demás proveedores de La Laguna no paran de quejarse por la falta de sensibilidad del "Góber" que no canta mal las rancheras, pues no les han abonado nada de lo que quedó a deber la anterior administración estatal.

Esto es un grave problema financiero para ellos que además deja muy mal parado al gobierno que jura y perjura que sueña en grande "para cumplir en grande" o algo así decía el eslogan del primer informe de gobierno. El incumplimiento deriva en que obras "eternas" como la del desnivel 5 de Mayo sigan detenidas y en el mismo estado que el año pasado cuando inició la actual administración estatal que dicho sea de paso, no puede presumir de al menos unas tres obras ejecutadas en La Laguna de Durango con recursos estatales en este lapso.

Otros proveedores del gobierno ya incluso tuvieron que hipotecar su casa ante el adeudo de varios millones de pesos que tiene con ellos el gobierno del estado, lo cual "truena" cualquier negocio. El colmo es que ya ni a las cámaras empresariales les pagan lo que les deben que también son varios millones de pesos. Lo peor es que nadie se atreve a realizar posicionamientos públicos contundentes porque de parte del gobierno del estado se han lanzado veladas amenazas de que o se aguantan o se encargarán de que en los seis años que dure el gobierno no reciban ni un solo contrato.

La postura no solo ha decepcionado a muchos empresarios que apostaron todo por el actual gobierno, sino que además les hace preguntarse si de verdad don Esteban Villegas no pudo o no quiso destinar ni un peso de los cerca de 3 mil millones de pesos que en créditos ha solicitado su gobierno para poner orden en la casa tras el desorden financiero que asegura le dejaron.

**********************************************

Ni el polémico presentador estadounidense de Miss Universo, Steve Harvey, le hubiera podido dar y quitar el nombramiento a la excandidata al gobierno de Durango, Marina Vitela, tan rápido; algo que pareciera ya un claro mensaje de que los "guindas" no la quieren y ya tienen otros "perfiles" menos quemados. Sin duda un fuerte revés para la enfermera lagunera que en los últimos años logró incrementar considerablemente su patrimonio.

Días antes la "corcholata" mayor, doña Claudia Sheinbaum Pardo, le había otorgado el nombramiento como coordinadora de la defensa del voto en Durango (cuando no pudo defenderlo el año pasado), es decir, la antesala del senado y para cómo van las cosas en Durango la antesala de la Gubernatura para el siguiente sexenio donde quizás será Morena quien ocupe la silla luego de que el gobierno actual lo entregue.

En fin, resulta que pocos días después del nombramiento de Marina el equipo de la exjefa de gobierno decidió retirarlo porque no representa una figura de unidad para el morenismo duranguense de tal suerte que prefirieron poner como coordinadora de la defensa del voto a la diputada federal, Laura Imelda Pérez Segura, quien además comparte con el diputado federal naranja neon, Omar Castañeda, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Doña Imelda es de Tlaquepaque, Jalisco y eso poco importó con tal de que los morenos no se den con todo en Durango por las curules del 2024.

"Siento que, para nuestro partido Morena, Marina Vitela no sería la candidata ideal ni para diputada federal ni para ser senadora e incluso diputada local, ya que Gómez Palacio está muy dolido", declaró ayer la diputada local morenista Ofelia Rentería. "Esto no se va a quedar así", dijo con voz importante doña Marina, quien no es por intrigar, pero ya ni en La Laguna trae fuerza. ¿Y su extesorero municipal? Sigue en calidad de no localizado por la "Justicia".