Ahora que la 4T tiene su coordinadora, es decir, su precandidata a la Presidencia, en la persona de Claudia Sheinbaum Pardo, quien que comenzará la semana entrante su nueva gira por el país, habrá que ver qué malabares realizan sus coordinadores de campaña y voceros cuando llegue a Coahuila y vea los fuertes problemas económicos que enfrenta la Región Centro y que alcanza la Carbonífera ante la crisis que se agudiza en AHMSA que tiene meses sin producir acero y por ende a miles de trabajadores sin recibir sueldos.

Cabe recordar que el gobierno emanado del partido guinda es el que mantiene el pleito con el aún propietario de lo que queda de la acerera, Alonso Ancira y que promete y promete que se pagará lo que se adeuda a los trabajadores y nada. Como tampoco todo lo que se debe al IMSS, a CFE y a cientos de proveedores y transportistas.

**********************************************************

La "papa caliente" está también en los prometidos rescates de las víctimas de minas como Pasta de Conchos y El Pinabete, entre otros donde por años se ha trabajado en los "pocitos", se ha gastado tiempo y cantidades millonarias, para estar ahora peor, ante los familiares de los fallecidos.

**********************************************************

Las alertas están encendidas dentro del sector productivo ante el incremento del número de trabajadores, principalmente de áreas de las llamadas "pesadas", donde se manejan los roles de turnos y que se ha detectado consumidores de drogas, según el Centro de Integración Juvenil. Tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Salud ya se reunieron con empresarios que fueron los que pidieron ayuda para poner en marcha un plan integral que involucre indagar en los centros de trabajo la posible distribución y en las colonias donde viven los casos de mayor incidencia. Será necesaria una buena inversión para los antidoping, pero también que a las acciones se sumen las autoridades municipales y sus corporaciones en una tarea que está relacionada con las obligaciones preventivas, sin duda un duro trabajo que hoy más que nunca requiere trabajo coordinado pues ya no solamente los casos son de jóvenes sino de mujeres y hombres trabajadores.

**********************************************************

Anoche, el Inquilino del Palacio Rosa dio su último grito, al menos el último con motivo de la Independencia de México en el futuro próximo. Con ello inició el marcaje de dos meses y medio para entregar su administración. Ya lo que resta, según dijo, es la entrega de las obras grandes que se van terminando dentro de su período y las que no, pues lo hará Manolo Jiménez con quien en las semanas que quedan redoblará el trabajo en el proceso sucesorio.

Y como que todavía trae mucha cuerda para el próximo lunes entregará el Sistema Vial Cuatro Caminos que lleva únicamente fondos estatales y que los subagentes esperan que ya hayan cubierto todos los frentes. Ya quedarán en manos del municipio los trabajos de operación y monitoreo con señalética y nueva semaforización para sacarle el máximo provecho a los nuevos tiempos de desplazamiento (y poder ahorrarse esos tres semáforos de la zona) pues aseguran viene la segunda fase en la que los ciudadanos tendrán que ser cautelosos en tanto se acostumbran a la nueva dinámica de ese crucero y las modificaciones que se aplicarán en los alrededores.

Y esperemos también corregir algunos "detalles" como el embudo que reducirá un carril en las laterales frente a un supermercado o el triángulo perdido de Cuahtémoc e Independencia donde se reduce el flujo hacia San Isidro. Veremos qué pasa después del lunes.

**********************************************************

El que de plano no da señales respecto a los cargos, es decir, quiénes integrarán su gabinete y conforme avanzan los días trae a muchos comiéndose las uñas es el "Góber" electo, Manolo Jiménez Salinas. Y es que algunos de los que están no saben si seguirán y otros no saben si entrarán a disfrutar de las mieles de la sagrada nómina.

El interés es porque muchos se sienten con derecho a estar en las primeras filas del gobierno y pasan por alto que será el primer gobierno de Coalición en Coahuila, y por lo tanto, el electo deberá repartir el "pastel" de los cargos públicos entre el PRI, el PAN y el PRD, en ese orden, aunque en el recuento de los votos, los dos últimos, como que no aportaron mucho, aunque claro está que fueron muy útiles para ganar porque de lo contrario el tricolor habría ido peligrosamente solo.

Por ahora se supone que los que llevan mano son los que ya trabajaron con él cuando fue alcalde. Entre algunos de los ansiosos, están los "Ipecos" torreonenses ya que, según Alejandro Gutiérrez, presidente de Canacintra, Manolo ya debe apurarse y decidir quién se hará cargo del área de Fomento Económico del Estado, puesto que prometió a un lagunero, dicen, y que a ellos les urge ponerse en contacto para planear como traer inversiones. Eso dijo. Y es el mismo caso con los empresarios de la Región Centro y de las demás regiones, todos quieren, ¿cuántos pueden?

**********************************************************

Dicen nuestros subagentes que deambulan por los pasillos del edificio más caro de la ciudad que a diferencia de Morena, donde supuestamente para el año entrante los alcaldes y una alcaldesa de Coahuila juran y perjuran que se les dará línea para buscar la reelección y así irse sobre seguro, del lado del PRI aún no hay nada para nadie. Así que, pese a las sonrisitas, palmaditas y cafecitos, la recomendación de estos subagentes que dicen saberle a los menesteres políticos es que lo más recomendable es no echar las campanas al vuelo y que los ediles emanados de ese partido mejor redoblen sus esfuerzos trabajando tanto con quienes integran la estructura y hacen talacha en las colonias, como con la ciudadanía que es finalmente la que decide con su voto.

Que el tricolor sea ahora más exigente, dicen los que pertenecen al (R.I.P), ah no perdón, al PRI se debe a la búsqueda de mejores perfiles, aunque los subagentes comentan que en realidad es que hay muchos "gallos" que también sienten que se lo merecen por su trabajo realizado en la llamada votación histórica que se logró en el proceso del pasado 4 de junio.

**********************************************************

Y tanto en San Pedro de Las Colonias como en Francisco I. Madero quienes ostentan hoy el poder, ya suspiran por la reelección. Seguramente, aventurero lector, si usted acude a uno de estas ciudades pueda dar cuenta del trabajo realizado durante este tiempo en estas "metrópolis" al grado de que ambos alcaldes creen que han hecho lo suficiente y más como para repetir en el cargo por otros tres años en su enorme afán y vocación que tienen por servir al pueblo de manera desinteresada.

Por una parte, el presidente municipal de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez, mejor conocido como "El Charro" ya admitió públicamente varias veces que sí le gustaría repetir mientras que por otra el edil de San Pedro, David Ruiz, con todo y el escándalo por el mal actuar de los policías municipales, dicen, ya se anda moviendo sigilosamente con diferentes grupos para obtener el apoyo necesario para ser la carta fuerte y obtener la reelección, algo que sin duda no está tan fácil. Don David se ha manejado con bajo perfil en este aspecto y asegura a todo el que quiera oírlo que está enfocado en terminar su periodo nada más, pero nadie le cree.

**********************************************************

Allende del Nazas los subagentes disfrazados de pisa papel de escritorio del orden judicial aseguran que el que ya dijo "Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó" para no correr, precisamente, la misma suerte que su amigo el exdirector adjunto del Sideapa en el anterior gobierno municipal (quien sigue todavía guardado en donde no da mucho el sol) fue nada menos que el extesorero municipal de Gómez Palacio, Cuauhtémoc Estrella. Comentan los comunicativos subagentes que, aunque ya se giró una de esas órdenes que nadie quiere recibir y que cumplimentan agentes estatales estaría en calidad de "no localizado" y varios dicen que se dio a la graciosa huida.

Por otra parte, hace unos días, aseguran, se tuvo que presentar por citatorio y medio a fuerzas la exalcaldesa, Marina Vitela, a dar una que otra explicación referente a una serie de investigaciones que se realizan por parte de las autoridades competentes relacionadas con su administración pública. Cabe destacar que en esta misma semana una proveedora de servicios fue vinculada a proceso por haber emitido varias facturas cobradas en la Presidencia por una revista que nunca se imprimió y que representa algo así como 1.6 millones de pesillos. Y eso que todavía les falta revisar lo de las empresas espectrales.

**********************************************************

En donde al parecer se adelantó El Grito y hasta Halloween, porque los presentes se asustaron con tantas cosas feas que se dijeron sobre la mesa, fue en la última sesión de Cabildo de la Ciudad Jardín. Los protervos subagentes que se alimentan de esas cosas salieron por un momento a la plaza principal para comprar unas palomitas y se regresaron 'ipso facto' al Salón Azul de la Presidencia para ser testigos de las claras divergencias que surgieron entre la regidora morenista, Georgina Solorio y el presidente municipal, Homero Martínez.

Comentan que doña Georgina se quejó amargamente del nuevo sistema de Parquímetros en Lerdo, algo que incomodó al presidente quien lo considera una de las muestras de modernidad y esfuerzo de su gobierno en el tema de la digitalización. Don Homero, quien tampoco es nada dejado y de cuando en cuando disfruta poner el dedo en la llaga para destacar las equivocaciones de la morenista para hacerla ver no muy brillante, no pudo evitar mencionar ante todo el Cabildo que lo que tenía la regidora era enojo porque le quitaron una placa y que nadie más que ella tenía la culpa porque no puso bien el número de la misma en la aplicación.

Lo anterior "prendió" a doña Georgina quien no pudo evitar recriminar al gobierno del presidente el haber sido acosada por hombres armados en el pasado (durante su anterior administración) enviados por autoridades supuestamente del Municipio (que por cierto ya ni están) para amedrentarla, algo que sin duda el presidente niega rotundamente y la exhorta a presentar las denuncias correspondientes. Todo indica que la histeria, perdón, esta historia no terminará aquí.