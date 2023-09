Cuando los aspirantes de Morena a la Gubernatura tanto de Coahuila como de Durango, Ricardo Mejía Berdeja y el Dr. José Ramón Enríquez Herrera (ambos de temperamento muy tranquilo y apacible) hicieron tremendo berrinche cuando no les dieron la oportunidad de abanderar la 4T para eventualmente ser los precandidatos de su partido y salir en la boleta, armaron una revolución tanto en 2022 como en 2023 y aunque no se salieron con la suya, sí lograron que el "ungido(a)" perdiera.

México no es Coahuila ni Durango, pero la experiencia indica que cuando ha habido división, resentimiento, traiciones y dinero en Morena la victoria no está cantada. En el caso de Ebrard Casaubón, es la misma película, aunque don Marcelo tiene un estilo más mesurado. Como sabe que la impugnación que presentó contra el proceso interno en el que "haiga sido como haiga sido" resultó ganadora Claudia Sheinbaum Pardo, no va a prosperar sus días están contados al interior de Morena. No quiere ser él quien lo diga, así es que por ahora sigue amagando.

La exjefa de gobierno ya despacha con el bastón de mando y ni lo ve, ni lo oye, tan ocupada en lo suyo anda que ya hasta Ricardo Monreal dejó de lado sus sueños de ser candidato a la CDMX. Marcelo se juega una última carta y ya arma su "Movimiento Progresista" para realizar un recorrido por el país y según él, explicarles a sus simpatizantes, lo que sucedió... como si no fuera evidente.

Aunque dijo que el "castigo" ya se esperaba porque "había señales" la magnitud del golpe financiero cayó como balde de agua fría al Inquilino del Palacio Rosa, que por unos días anduvo muy contento y hasta había dejado de fruncir el ceño. La noticia de que el Presupuesto Federal para Coahuila en el 2024, entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados vendrá todavía más pobre para este año hizo que dejara a un lado su ábaco con el que hacía las cuentas de las fortalezas financieras que pretende dejarle al gobernador electo.

El presupuesto viene grueso para programas sociales de becas para los "ninis" y pensiones para los adultos mayores, lo mismo que a las obras icónicas del sureste. A Coahuila, último bastión priista, no le dará ni un peso para infraestructura de carreteras ni puentes, tampoco a las áreas de educación como la UAAAN, Salud y Seguridad también vienen en ceros. Programas como el de "Agua Saludable para la Laguna" trae un recorte de 2 mil 689 millones de pesos, por lo que se ve difícil que este año y el siguiente les autoricen obra a los municipios para mejorar la eficiencia hídrica.

No se diga en cuanto a aportaciones y participaciones, cuyo incremento no contempla ni siquiera la inflación con que cerrará en 2023. Por lo que el gobernador entrante tendrá que seguir apostando a la generación de ingresos propios y otros malabares financieros.

Nuestros subagentes andan muy entretenidos allá por el rumbo de la Dirección de Seguridad Pública. Y es que ahora que estuvieron en la colocación de la primera piedra de lo que será el edificio de Vialidad Municipal, que entre obra civil y equipamiento le costará al erario poco más de 40 millones, los subagentes disfrazados de agentes policíacos comentaron que andan desesperados. Y no es porque se sientan amenazados por la delincuencia, para nada.

Los quejosos dicen que para recibir patrullas hay que cubrir una cuota de 5 mil pesos semanales que es como una especie de "renta". Pero a eso hay que añadirle que cuando se les descomponen los vehículos, de su bolsa, estos pobrecitos policías que se dedican únicamente a salvaguardar el orden en favor de los ciudadanos sin esperar nada a cambio, tienen que financiar la reparación y pagarle a la empresa que maneja el taller interno situado en los patios de la DSPM, la cual no les factura.

Ah, pero ésta misma, dicen, sí factura a la Tesorería Municipal cada patrulla o motocicleta que repara, de modo que los malpensados elementos piensan que se echa un doblete en el cobro. ¿Cuánto puede cobrar la empresa? bueno, según la licitación pública nacional (LPN/DSA/015/2023) son entre 10 y 18 millones de pesos. ¿Será?

Muy festivos andaban ya los transportistas de las líneas urbanas ya que fue música para sus oídos las declaraciones que realizó el alcalde Román Alberto Cepeda González en el sentido de que este mes de septiembre pasará a votación en sesión de Cabildo, la propuesta de incremento a las tarifas del servicio público de transporte y que de acuerdo a lo que se comprometió, subirían de 13 a 17 pesos. El edil anticipadamente justificó esta alza a que los sufridos concesionarios no reciben aumento desde 2019 y los insumos propios de su actividad se han encarecido "demasiado".

Nuestros subagentes nos comentan que los concesionarios en su mayoría siguen con la vieja usanza de rentar sus concesiones o contratan choferes que ni uniformados andan, tampoco tienen gafete de identificación y mucho menos están dados de alta en el IMSS. Otros de los fuertes problemas que tiene el transporte urbano es que siguen apagando los equipos de prepago, no se respetan las tarifas preferenciales para personas de la tercera edad y tampoco para los estudiantes.

Además, el compromiso había sido que el aumento en las tarifas del pasaje solamente sería para los que compraran camiones nuevos que operaran dentro del proyecto del Bus Laguna y como a éste se le dará continuidad hasta el otro año con la nueva administración estatal, pues tendrán que esperar. La percepción hacia este servicio es: "mal trato y pésimo estado de las unidades de los cuales casi la mitad tiene más de 15 años de antigüedad, rebasan el límite para andar en circulación", reconoce la autoridad municipal.

Andando por el rumbo de los incrementos, otros que tuvieron que dar marcha atrás y exhibieron su falta de sensibilidad social, fueron los integrantes del Consejo del Simas Torreón y del Cabildo torreonense que aprobaron que el año entrante se les cobre más a los ciudadanos por el servicio de agua potable, seguramente por la alta eficiencia que demostró tener el organismo este año en temporada de calor. Así pues, sumisamente hicieron lo que mejor saben hacer que fue levantar la mano para autorizar un alza del 8 por ciento, el mismo porcentaje del año pasado.

No tomaron en cuenta que los índices inflacionarios rondarán por el orden del 4.5 por ciento, por lo que ahora tendrán que corregir la plana y el proyecto de Ley de Ingresos del 2024 y que, por cierto, los subagentes versados en temas de finanzas comentan que en global no deberá tener aumentos más que el que corresponde a la inflación. En tanto, para obtener más recursos, proponen los ilustrados, deberían dar una revisada a la gran cantidad de cuentas que forman la "cartera vencida" del Simas y entre las que se encuentran industrias, comercios y grandes hoteles que pagan como si fuera servicio doméstico. ¿Qué tal?

Allende del Nazas cuentan nuestros subagentes disfrazados de "GORIS" que poco les duró el gusto y la satisfacción por haber frustrado un intento de secuestro en el ejido Vicente Nava, en Gómez Palacio, lugar al que según esto los elementos policíacos de reacción llegaron a cuatro minutos de haber recibido el reporte, así es que casi casi se teletransportaron. Resulta que al llegar presenciaron el forcejeo entre cuatro sujetos que intentaban someter a otro, y como informó el propio Municipio, fueron detenidos: Ángel Eduardo "N" de 18 años de edad, Joel "N" de 47 años, José Luis "N" de 36 años, Jorge Carlos "N" de 24 años y Martin "N" de 35 años, todos con domicilio en San Pedro, Coahuila y además aseguraron dos vehículos, una Pick-Up Silverado roja con placas FM-2557-B (sobrepuestas) así como un vehículo Regenzi color azul con placas EZE149B de Coahuila al igual que un arma de fuego marca Sterling Mark, calibre .380. Pues resulta y resalta que ahora en la Fiscalía del Estado de Durango nadie sabe y nadie supo su destino pues aseguran que detenidos no están.

Lo bueno es que sería imposible que las autoridades estatales los hubieran puesto en libertad apenas unas horas de ingresados, pues Durango es el quinto estado más seguro del país, es que seguramente al rato los encuentran y si no, pues no. Por cierto, del lado de Coahuila el lunes pasado los "Góbers" presente y futuro, se reunieron con el general del Mando Especial de La Laguna, Héctor Jiménez Báez, para revisar estrategias del blindaje que Coahuila mantiene con Durango.

Y en la capital duranguense a los que se les vio muy contentos y participativos fueron al presidente de la Ciudad Jardín, Homero Martínez y a la diputada local y dueña de sus quincenas, Susy Torrecillas, en el Informe a Estructuras Partidistas que no fue otra cosa que un foro para el Frente Amplio por México donde estuvo presente toda la esperanzada grilla duranguense apoyando a la representante y precandidata a la Presidencia de México, Xóchitl Gálvez Ruíz. En el magno evento no podía faltar el primer priista de Durango. También estuvo ahí el "sepulturero del PRI" (según Dante Delgado) "Alito" Moreno, quien, aunque usted no lo crea, sigue dirigiendo el PRI Nacional tras haber entregado casi todas las gubernaturas a las guindas.

En fin, todos estuvieron compartiendo con otras dirigencias nacionales y estatales del PAN y del PRD, así como con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, algo impensable en otros momentos de la historia. Ahí andaba doña Rocío Rebollo, secretaria de Bienestar Social en Durango, quien no paraba de aplaudir y sale muy sonriente hasta en el video que Xóchitl posteó en sus propias redes sociales.

Ahí andaba también el exgobernador, Ismael Hernández Deras, con su sombrero de medio lado, muy saludador y diplomático como siempre, como pez en el agua. A la que no se le vio por ahí, o al menos no en las fotografías fue a doña Lety Herrera y es que, aunque la presidenta está muy contenta con que sea la "Señora X", como la conocen en Palacio Nacional, la que vaya por el FAM -aunque le hubiera encantado que fuera Beatriz Paredes siguiendo lo que le dicta su corazón priista- es probable que la presidenta de Gómez Palacio no se hubiera muerto de ganas por compartir con algún "fariseo" que poco o nada le han aportado a su partido.