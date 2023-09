¿Qué tienen en común los regidores y síndicos de los ayuntamientos de Torreón y de Matamoros? Se preguntaron los subagentes quienes se contestaron: Que ganan jugosos sueldos, llamados "dietas", y no producen beneficios para la ciudadanía. Es más, eso de la gestoría social, no solamente no se les da y a toda costa, la evitan.

Los regidores y síndicos, cada uno les cuesta a los ciudadanos mensualmente 64 mil 281.60 pesos, de sueldo bruto. Los de Matamoros ganan 49 mil 846.50 pesos, pero la falta de productividad es la misma. Faltan cuando quieren a las reuniones de comisiones, como no les gusta batallar, rehúyen a las confrontaciones y la mayoría son fans de las focas y les encantan las redes sociales. De acuerdo con la plataforma Regidor MX Laguna en su reciente evaluación semestral de Cabildos de Torreón y Matamoros.

********************************************

En su reporte de los ediles locales resulta que 17 de las 29 comisiones que hay, incumplieron el reglamento municipal ya que no sesionaron al menos una vez al mes y las participaciones efectivas bajaron estrepitosamente. Eran 23 y en este semestre quedaron en solamente 9.

Nuestros subagentes ya se preparan para analizar cómo va a quedar el capítulo 1000 que refleja los sueldos, salarios y prestaciones para los trabajadores municipales, tanto de confianza como sindicalizados para ver en qué porcentaje les subirán el sueldo a partir de enero 2024, ya que si en algo se ha caracterizado el actual gobierno municipal, es en pagar muy buenos sueldos, bueno, no en todas las áreas, pues ahí está el caso de los bomberos.

****************************************

Con motivo de las fiestas patrias, se espera una considerable generación de basura en la ciudad. Hasta en un 200 por ciento es el aumento cuando se trata de eventos masivos como el que se espera en la Plaza Mayor.

Pero en vez de tener preocupados a funcionarios municipales como el de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar, para tener la capacidad de tener limpio antes y después de las festividades no solamente el lugar donde habrá concierto, sino en las áreas comerciales donde aumenta también la actividad para los restaurantes y hoteles, los malquerientes juran y perjuran que anda bien contento.

Es que, eso implica que se van a gastar muchas más bolsas negras para recolectar la basura y esas supuestamente se reparten a los encargados de la "Ola" que son los brigadistas de la limpieza. Esas bolsas de medida de 1.20 por 90 centímetros, tienen un costo y son vendidas al municipio por una empresa llamada DALSA COMERCIAL, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Saltillo.

Casualmente es a la que en todo lo que va del actual gobierno le han comprado esos insumos y suma ya varios millones; por ejemplo, la más reciente adquisición por cerca de 5 millones de pesos de acuerdo con la LPN/DSA/007/2023. Pero los subagentes que estuvieron hablando con los recolectores de basura, dicen que no les dan bolsas, sino que todo lo recolectan en camionetas y ellos mismos las llevan a los centros de transferencia. Veremos y diremos el destino real de esas bolsas.

******************************************

Y mientras el Inquilino del Palacio Rosa ya con un gran espíritu patrio ondeaba banderitas tricolores anunciando con bombo y platillo que terminó de pagar la deuda a corto plazo de la entidad que rondaba por el orden de los 3 mil 300 millones de pesos (por lo que deben estar saltando de gusto varios proveedores de obras y servicios) de la Federación le llegó tremenda estocada para que se le borre la sonrisa.

Justo para el mes de noviembre, que es cuando entregará la administración, el gobierno federal aplicará un nuevo castigo a Coahuila con un recorte presupuestal, ahora por 700 millones de pesos, con lo que sumarán 23 mil millones recortados de participaciones y fondos federales en el sexenio.

En duros aprietos entró Riquelme que ha estado anunciando que, aunque sale en noviembre, dejará los recursos para el pago de sueldos y aguinaldos para los burócratas y el magisterio, por lo que habrá que ver, los malabares que tendrán que realizar sus "financieros" para enfrentar estos compromisos.

******************************************

Como en política no hay casualidades, los subagentes hicieron notar el claro mensaje con dedicatoria para Riquelme luego de que el lunes, en la presentación del último informe de gobierno del priista Alfredo del Mazo Maza, acudiera el "Preciso" de Palacio Nacional; quien nunca había acudido a un evento similar.

Cabe recordar que el presidente López Obrador no ha tenido esas atenciones ni siquiera con gobernadores morenistas, aunque en esta ocasión se dedicó a apapachar al priista por su trabajo, pero, además explicó que el motivo de su acompañamiento es porque "ha sido respetuoso" y nunca ha hecho declaraciones en contra de su gobierno y como posiblemente presentar una o dos controversias constitucionales sea motivo de falta de respeto para el presidente, pues la dedicatoria está más que teledirigida.

El presidente Andrés Manuel dijo que ya no puede haber banderas partidistas (excepto las de Morena, claro está) y que hay que trabajar juntos. "Del Mazo no ha hecho politiquería, no hemos tenido ningún obstáculo para trabajar en el Estado de México", habría dicho. ¿Por eso habrá ganado Morena ampliamente el Edomex?

*******************************************

Nuestros subagentes, que pasan mucho tiempo en las inestables redes sociales, dicen que hay dos funcionarias federales en Coahuila que siguen haciendo "travesuras" con los programas sociales con el fin de llevar agua a su molino, y con los sueños guajiros de lograr una candidatura para el año entrante.

Una es la encargada de la Subdelegación del Bienestar, Región Laguna, Cintia Cuevas, que lanzó ya su página que antes se llamaba "Bienestar Región Laguna", le cambió el nombre a "Torreón con Cintia Cuevas".

La otra es la delegada estatal de Bienestar, Claudia Garza del Toro, que ni suda ni se abochorna, nadie la encuentra por ningún lado porque se la pasa allá en Monclova, obviamente no atiende las demandas de servicio de los adultos mayores que actualmente enfrentan infinidad de problemas por sus pensiones que no les alcanza a entregar el Banco del Bienestar y confía en que sus padrinos de la Ciudad de México le darán la ansiada candidatura a una diputación federal, porque las senadurías en Morena, ya fueron repartidas.

******************************************

Y en Madero -y en todos lados- nadie sabe para quién trabaja, pues el que anda saludando con sombrero ajeno es "El Ken". No el compañero o "compañere" de la muñeca más famosa de Mattel, sino el alcalde morenista, Jonathan Ávalos, quien ya se ganó en el pueblo este nuevo apodo.

Los subagentes pensaban que sería como consecuencia de algunos "arreglitos" que se habría hecho el doctor para verse más jovial de lo que ya se ve, pero resulta que preguntando la gente asegura que le llaman el "El Ken" como diminutivo de "El que no hace nada".

Para muestra un botón. Comentan los chismosos subagentes que ya está más que anunciado que hará la ceremonia de El Grito de Independencia en el nuevo edificio de la Presidencia Municipal de Madero, obra que gestionó el "innombrable", como le llama Ávalos a David Flores Lavenant, actual representante del gobierno del estado de Coahuila en La Laguna, en sus tiempos como presidente municipal.

Curioso es que "El Ken" maderense se la pasa reprochando al gobierno estatal que para Madero no hay nada, aunque la obra del nuevo edificio estuvo a cargo del gobierno del estado, misma que por cierto es la más larga de la historia en el municipio, pues fue anunciada en 2016 y empezó en 2017. ¿Será acaso un palacio turco?

*******************************************

Y en Matamoros, municipio donde las sesiones de Cabildo que preside el alcalde, Miguel Ángel Ramírez López, mejor conocido como "El Charro", jamás de los jamases son públicas y donde las autoridades emanadas del PRI se pasan por el arco del triunfo lo que digan las leyes en materia de transparencia, resulta que hace unos 15 días el expresidente municipal, Horacio Piña, quien era el abanderado en su momento del Partido Encuentro Social (PES) y ganó la Presidencia en alianza con Morena y el Partido Verde, ahora rindió protesta como nuevo regidor por el Partido Verde en la actual administración de "El Charro".

Por lo que seguramente Piña tiene muchas ganas de volver a servir al pueblo. Cabe recordar que existe una denuncia presentada por el gobierno de "El Charro" ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de Pïña por malos manejos de recursos durante su gobierno, algo que saltó a la vista en su gobierno, mismo que concluyó hace apenas unos dos años. Piña llega triunfante y ufano al Cabildo de Matamoros tras el fallecimiento del regidor, Salvador García, ocurrido a principios de mayo por lo que al parecer la suerte le sonríe al Doctor.

Llama la atención que su amigo, fiel escudero y tapadera de todo lo que hubiese necesidad de cubrir, José Luis Montes Jasso, quien fuera regidor con Piña, le impugnó la regiduría ante el Tribunal Electoral aunque no tuvo éxito, así es que Piña ya se encuentra dentro de la sagrada nómina municipal.

****************************************

Los que prácticamente ya están en toque de queda son los habitantes del pueblo mágico, casi fantasmal, de Viesca, por la llegada de Cinthia Villa, quien hasta hace unos días era directora de la Policía Municipal de San Pedro de las Colonias.

Llama la atención que lejos de ser separada de su cargo por los señalamientos de abusos policíacos de los elementos a su cargo en "San Peter Ranch", sus superiores mejor la reubicaron al municipio de Viesca. La idea que tuvieron los eruditos de la Secretaría de la Seguridad Pública Estatal para aplacar las quejas ciudadanas fue hacer un cambalache, pues al director de Viesca, Francisco Hernández Sánchez, de quien también hay quejas, lo mandaron becado a la Dirección de Seguridad Pública de San Pedro.

Tal vez recuerde, instruido lector, que el pasado 14 de julio, hubo un accidente en Torreón que llamó la atención de los chismosos de la prensa por ser una patrulla de Viesca; bueno, los elementos policíacos de toda la región Laguna, aseguran que era don Francisco el que en esa ocasión destrozó una de las dos patrullas que había en Viesca (porque otras tres están descompuestas) y con algunas bebidas espirituosas de más en su sangre, además de llevar una especial compañía que hasta descalza se fue. Nuestros protervos subagentes disfrazados de radio "Matra" se preguntan quién los apadrina para que ni siquiera pisen el congelador.

*****************************************

El que al parecer sí se fue a la congeladora en las tierras de Santiago Lavín, llámese Gómez Palacio, fue el director de Seguridad Pública, Iván Torres, quien desde la semana pasada se despidió del cargo que ocupaba, según esto por cuestiones de salud. Se desconoce si se trata de su salud física, emocional o psicológica, pues ya circula el rumor de que alguien le habría metido "un susto".

Lo que no se sabe es si el susto se lo metieron los chicos malos que navegan en bajo perfil por aquellos lares o si el susto se lo metió algún integrante de "La Familia", puesto que de todos es sabido que el clan suele ser muy exigente con su personal e históricamente en las administraciones municipales comandadas por los Herrera suele haber mayor deserción de directores municipales, pues no todos aguantan las fuertes regañadas o pueden con el ritmo de trabajo que se les exige y si no lo creen asómense a la mayoría de los escritorios de las direcciones de "batalla" y encontrarán que parece farmacia de tantas pastillas que consumen para problemas relacionados con el manejo del estrés, vitaminas y otros suplementos, ah pero querían estar dentro de la sagrada nómina municipal y lo consiguieron.