Los chismosos subagentes nos reportaron que este lunes en la ceremonia en la que inició oficialmente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Capítulo Laguna, que antes era conocido como el Grupo Empresarial de La Laguna (GEL) y cuya función ya no se sabe si tiene algún otro propósito que no sea eventos sociales como los acostumbrados desayunos que compartían anteriormente los del GEL, el evento estuvo tan desorganizado que dejó con muy mala imagen al nuevo representante Donato Gutiérrez.

Los chismosos subagentes comentan que fue más bien una pasarela para los presidentes de las 10 cámaras que lo integran, ya que todos ellos, más los invitados especiales como el Inquilino del Palacio Rosa y Francisco Cervantes, presidente a nivel nacional del CCE, fueron prácticamente amontonados en el presidium, atiborrado por casi 20 personas.

***********************************************

De esto le echan la culpa a la encargada de Relaciones Públicas, Vanesa Sifuentes y a las voceras de Canaco de Gómez Palacio, que dicen "ayudaron" con la descoordinación del evento que, programado para las 13:00 horas arrancó además media hora tarde y sin cuidado de tener esperando a los invitados especiales.

Curioso fue que aparte de desairar a la incómoda prensa, luego de que invitaron a los chismosos comunicadores insistentemente, llegada la hora les restringieron el paso y ni a los fotógrafos dejaron entrar, pero… La cosa no paró ahí, ya que posteriormente, en la comida ofrecida ahí mismo en el Centro de Convenciones y a la que asistió el gobernador electo, Manolo Jiménez, invitado de la mesa de honor por supuesto, éste recibió reclamos de algunos "ipecos" ya que a un lado de ellos y en calidad de invitado especial -¿a quién se le ocurren estas cosas?- estuvo sentado el representante en Coahuila del dirigente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), una organización que es el equivalente a la CTM pero más "armada" y "malosa" e invitado por el propio dirigente del CCE nacional. La molestia de los empresarios fue porque la CATEM es hoy por hoy el sindicato que se ha dedicado por todo el país a presionar y de diversas formas poco ortodoxas.

********************************************

Llamó la atención que el pasado lunes en el arranque en esta ciudad del ciclo escolar 2023-2024 en la Escuela Secundaria María Dolores Vigatá de Méndez presidido por el Inquilino del Palacio Rosa, estuvieran muy sonrientes y quitados de la pena, los dirigentes sindicales del SNTE, de la Sección 35 Arturo Díaz, de la 5 Everardo Padrón y de la 38, Isela Luévano Muñoz, que muy atentos presenciaron la forma en que Riquelme entregó de forma simbólica los paquetes de útiles escolares a los alumnos de educación básica, además de uniformes, zapatos para los planteles del sector rural y el arranque del programa de fortalecimiento a la infraestructura educativa por 49 millones de pesos.

Don Miguel les dijo a los "morenos" que la no entrega de los Libros de Texto Gratuitos, LTG no es ninguna confrontación con el gobierno federal. Como miel para sus oídos fue la felicitación luego de que mencionó que "los maestros y maestras integran la fuerza más importante para la transformación de Coahuila" y les agradeció su siempre postura de diálogo.

Ya por la tarde se armó el zafarrancho con la prensa provocado por muy mala organización durante la visita de Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del SNTE a Torreón, quien más custodiado por guaruras que el mismísimo AMLO -según recriminaron los chismosos de la prensa- no quería dar detalles de su visita, aunque todos los subagentes se enteraron que fue para darles "línea" a los maestros y armar un boicot para promover que se entreguen los LTG en Coahuila.

*******************************************

Y justo con la visita de los abanderados de la 4T se supo que ya los morenistas en Coahuila aseguran que "no hay duda" que la corcholata que cuenta con la bendición y apoyo del "Preciso" del Palacio Nacional es doña Claudia Sheinbaum, quien, dicen ha estado respaldada por morenistas de verdad (de verdad alineados), que defienden la ideología de la 4T, llámese todo lo que indique López Obrador, por lo cual comentan que ya está armada una intensa campaña para bien posicionarla entre la militancia de Morena.

Los que apoyan a Claudia aseguran -con mucho orgullo- que don Marcelo Ebrard, que ni ruido hizo en el estado, además de haber estado flanqueado nada más y nada menos que por el casi acapulqueño Ricardo Mejía, a quien algunos consideran "traidor" de Morena aunque -curiosamente- fue de quien más se habló en la pasada campaña.

Lo que no consideran los que aseguran #EsClaudia es que Marcelo no solo trae apoyo en la 4T pues muchos de la derecha se inclinan también por favorecer a este perfil al considerarlo más "equilibrado" por así decirlo. Y ahora que se llevó su loción esotérica del Mercado Juárez, de Torreón, con la leyenda "Yo puedo más que tú" en el frasquito, pues anda imparable.

********************************************

Madres de familia de la calle Nicaragua, de la colonia Latinoamericana, situada por el rumbo del Cereso, echaron en corrida ayer en la mañana a empleados del Sistema Integral de Mantenimiento Vial a cargo de Roberto Escalante González, porque sin decir 'agua va' los empleados llegaron a temprana hora y afanados quitaron dos hileras de boyas instaladas apenas el sábado pasado y a petición de los vecinos, debido a que en esa vialidad circulan camiones de pasajeros, taxis y vehículos particulares a alta velocidad sin respetar que es zona escolar, pues se ubican un jardín de niños, una escuela primaria y una secundaria.

Dicen nuestros subagentes que el hecho, aunque pareciera no ser trascendental para algunos, se trata de una solicitud que ya habían hecho al SIMV sin obtener resultados, porque les dijeron que no tenían presupuesto.

Lo que se sabe de las boyas "de la discordia", que en cualquier urbe son un signo de subdesarrollo, es que causaron por lo menos escozor a varios, ya que fueron colocadas "curiosamente" durante una brigada de apoyo social a esa colonia y otras colindantes, en las acciones que semanalmente ha realizado el subsecretario de Egresos, Xavier Herrera Arroyo, de limpieza de plazas, poda de árboles, entrega de agua, y todo lo que sea para quedar bien con los posibles votantes, ah no perdón, con los ciudadanos.

Total, que antes de las 10:00 de la mañana y por presión de las señoras, los acomedidos trabajadores municipales tuvieron que regresar las boyas a su lugar y a colocarlas debidamente con advertencia de que tendrán vigilancia de parte de varias vecinas "de peso pesado".

******************************************

Los malvibrosos subagentes que seguramente tienen intereses personales, aseguran en torno a los "cambios" realizados este martes en el edificio más caro de la ciudad de Torreón que a varios les regresó el alma al cuerpo al ser testigos de los nombramientos de los nuevos directores del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan), Jesús Héctor de la Garza Acosta; de Desarrollo Económico, Jorge Willy; así como a Eduardo Carmona, quien estará al frente del Instituto de Emprendimiento.

El mejor lustrado alcalde del país, diplomáticamente reconoció el trabajo de la exdirectora de Desarrollo Económico, Kena Yáñez, y del extitular del Implan, José Antonio Ramírez, de quienes dijo, más adelante "podrían colaborar de manera externa", pero por lo pronto, supuestamente, están fuera de la administración municipal.

Dicen los subagentes que al interior de Presidencia varios trabajadores de las áreas en mención ya hasta habían recogido sus cosas, pero ya pueden respirar hondo de nuevo con el reciente anuncio, pues eso de vivir en el error y sobre todo del gobierno municipal donde tan buenos sueldos se pagan ha de ser verdaderamente angustioso.

*********************************************

Por cierto, ayer en Piedras Negras donde el Inquilino del Palacio Rosa recibió con manteles largos al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para la inauguración de las recién concluidas instalaciones de la 47/a Zona Militar con todo y su unidad habitacional y donde sonriente se le vio porque le dijeron que "el estado de Coahuila es un caso de éxito en materia de seguridad", Riquelme declaró que aún no se ha tomado la decisión de hacer válida la autorización del Congreso del Estado de Coahuila para reestructurar la deuda pública de la entidad, esa que equivale a unos 12 mil pesillos por cada habitante.

En pocas palabras dijo que -si le alcanza el tiempo- sí hará la reestructura y que si -mejor- lo quiere hacer el gobernador electo también. Por lo pronto está con ábaco en mano, calculando lo que dejará pagado de docentes y burócratas en el mes de diciembre, aunque él entrega el jueves 30 de noviembre.

****************************************

Y hablando de deuda pública, los conspirativos subagentes cayeron en el "sospechosismo" luego de enterarse que en Durango, en las tierras del "Góber" que no canta mal las rancheras resulta que para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público simplemente "no existió" según dan cuenta los informes oficiales de deuda a corto y a largo plazo correspondientes al Estado la mencionada deuda pública que ha reclamado y vapuleado una y mil veces don Esteban Villegas al "Güero" Aispuro como parte de esas herencias que nadie quiere y por las que hasta ahorita y a casi un año de su gobierno no ha podido fundamentar un delito de manera suficiente como para poderlo meterlo "al bote".

Cuando los subagentes se enteraron que, así de repente, no son 25 mil millones de pesos los que debe ni debió Durango sino cerca de 10 mil millones de pesos (según la SHCP) desde agosto del año pasado, el último de la pasada administración estatal, pues sobran las explicaciones respecto al comportamiento de don Esteban en La Mañanera como el priista más "moreno" de Durango y a quien solamente le faltó mandarle un oso de peluche al presidente López Obrador que hasta le aplaudió fervientemente su intervención a favor de la entrega de los Libros de Texto Gratuitos con todo y fe de erratas. ¿No les dará vergüenza a los priistas?

Todo indica sin duda que don Esteban ara el terreno para entregar en seis años Durango a la 4T. Mientras tanto y para ahorrarse el tener que escuchar lo que alguien más tenga que decir de su gobierno -aparte de su consciencia- el "Góber", se salió con la suya en eso de modificar la Constitución local para no ser incomodado por nadie con preguntas, ni escuchar posicionamientos, ni tener que informar indicadores o evaluaciones de su gestión, así como otras cosas sin importancia para él como el tener que asistir al Congreso a entregar personalmente su primer informe… No se vaya a desgastar.

*************************************************

Y hablando de informes, los que seguramente ya ensayaron el suyo, pues los presentan hoy, de manera "económica" siguiendo seguramente la línea del "Góber", pues no vaya a ser -ni lo mande Dios quiera- que hayan hecho más por su cuenta que con el apoyo del Gobierno de Durango, son los alcaldes de Gómez Palacio y Lerdo, Leticia Herrera y Homero Martínez, respectivamente.

Los subagentes aseguran que ambos echarán hartas e inmerecidas flores a don Esteban y por supuesto destacarán resultados en materia de Seguridad e Inversión Pública. En Lerdo el edil no podrá evitar pararse el cuello al recordar que Lerdo "Digital" fue el único municipio de La Laguna que no enfrentó una crisis por agua potable gracias a los mantenimientos realizados en el Sistema San Fernando, mientras que doña Lety, sin duda, habrá de destacar el apoyo y confianza que ha recibido su gobierno de la Iniciativa Privada nada más por haber enfrentado el "Valemadrismo" de la pasada administración municipal que dejó el Municipio hecho un asco.

El reto en Gómez para el próximo año sin duda será ejecutar más obra pública, en concreto pavimentación. El reto será concretar las grandes inversiones que sentarán las bases para el desarrollo industrial local, anunciadas hace años, y dar solución al lastre del laudo laboral. En términos financieros, sin duda Gómez Palacio destaca por sus finanzas sanas y arrastra una deuda mucho menor que Lerdo, por lo cual no debe haber excusas para que Gómez Palacio "brille" como la estrella del Cerro de Las Calabazas en 2024.