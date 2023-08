En Coahuila las clases iniciarán este lunes 28 de agosto y los estudiantes utilizarán los libros que se usaron en el periodo escolar 2022-2023, así como los cuadernillos de apoyo de Español y Matemáticas que les brindará el gobierno del Estado. De acuerdo con la Secretaría de Educación, el ciclo escolar se sacará adelante y no debe existir confusión ni entre los padres de familia ni entre los docentes de las escuelas públicas y privadas en las que, por cierto, la Secretaría vigilará que las organizaciones sindicales de maestros, la 35 y 38 del SNTE no empiecen a boicotear o a presionar a los maestros aunque es algo que por supuesto ya prevén que ocurra en 5,3,2,1 ya que es bien sabido que su postura está a favor de la distribución de los Libros de Texto Gratuitos (LTG) y de todo lo que diga la 4T, así es que si dicen que ahorita hace frío aunque estemos a 40 grados centígrados, pues a sacar las chamarras.

*************************************************

Como se recordará, Coahuila frenó su distribución por la resolución de la SCJN, tras la controversia constitucional presentada a raíz de la inconformidad de padres de familia que mañana domingo, harán su manifestación de protesta contra el gobierno federal.

Para estas fechas son ya varios los estudios que con base en el análisis están en contra del nuevo plan de estudios, como es el caso del Instituto Mexicano Para la Competitividad, que indica que el nuevo plan de estudios presenta cambios que son básicamente un peligro para el aprendizaje entre los cuales identificó cuatro que aseguran "podrían profundizar la problemática educativa".

Uno de esos cambios sería que la formación de talento preparado deja de ser una prioridad; otro que se resta importancia a la adquisición de aprendizajes clave, como matemáticas; uno más que se pierde la continuidad de los estudios en bachillerato en el salto de secundaria a bachillerato y enumeran como el último el que la nueva autonomía sin límites de los docentes tiene graves riesgos. Así es que no se trata de quemar los libros en una hoguera y danzar alzando los brazos a la luz de la luna sino de corregir el rumbo.

***********************************************

El que cuenta los días que faltan -ya son 96- para terminar su encargo y por ello ahora reparte su agenda en la preparación de su último informe de gobierno, que será entre el 08 y 09 de noviembre, y sigue en visitas por todo el Estado para entregar obras (aquí en Torreón al menos una por semana) es el Inquilino del Palacio Rosa, quien asegura que "se hizo obra como si se tuvieran recursos de la Federación y como si no debiéramos", refiriéndose a la pesada carga económica que en estos años significó la deuda heredada (de la cual los chismosos subagentes ya dirán cómo quedó) y el consecuente pago de intereses.

Riquelme dijo que no obstante los "castigos" de la Federación para Coahuila, que en casi seis años rasuró 21 mil millones de pesos de aportaciones y participaciones, según la Secretaría de Finanzas, se pudo salir adelante. Para el 2024, -año electoral-, el panorama pinta igual, con un PEF "inflado", porque una cosa es lo que se autoriza en papel y otra, lo que llega realmente. Por cierto, para los y las que andan con el pendiente, el "Góber" declaró que no tiene aspiraciones políticas personales (algo que los subagentes ven poco probable en un perfil como el que tiene) y también aseguró que tampoco trae intenciones de andar de metiche.

*************************************************

Dicen nuestros subagentes que el exgerente del Simas Torreón, Lauro Villarreal Navarro, ya despacha en una flamante oficina de la Presidencia Municipal, pues se alista para preparar el informe anual del alcalde mejor lustrado de Torreón, ya que el que presentó a principios del mes de julio, llamado, "a la mitad del camino" fue sólo un "mini" informe.

En los pasillos del edificio más caro también se dice que don Lauro es el que le está organizando la agenda actualmente y lo trae en las colonias para que tenga acercamiento con los ciudadanos, con los liderazgos y desde luego que lleve "apoyos", que tape baches, entregue tinacos vacíos y se tome fotos por doquier, porque eso es lo que atrae a la gente. Dicen que también le coordinará la campaña en caso de que se reelija. Como se recordará, Villarreal renunció el 16 de enero de este año para irse a desarrollar actividades proselitistas.

En ese lapso que cobró como director, poco asistió al organismo operador, no tuvo reuniones con el Consejo Directivo, les hizo "fuchi" a los dos sindicatos, no presentó plan de trabajo y menos se preocupó por darle mantenimiento preventivo y correctivo a los pozos de agua potable para que no fallaran en la temporada de alto consumo y lo peor del caso es que sus malquerientes al interior del Simas juran y perjuran que sí se facturó este y otros "conceptos".

Los malvibrosos subagentes comentan que como asesor es bueno.... pero para acomodar familiares; uno de ellos en el despacho del alcalde con un sueldo de 43 mil pesillos. Pero para que les arda más a los envidiosos, don Lauro será becado local "pluri" en la próxima legislatura estatal, ¡Qué emoción!

**************************************************

Y andando en los terrenos del Simas, nuestros subagentes se preguntan respecto al alboroto anticipado que traen por los cuatro puntos de entrega de agua que tendrá Torreón del programa "Agua Saludable" y que se ubicarán en calle Rodríguez; calle González Calderón en la colonia Ampliación los Ángeles; la tercera en la Domingo Valdez Llano y la cuarta en la Salvador Creel, todas del sector norte de la ciudad y que es por donde supuestamente, se conectará el organismo operador para recibir el vital líquido a partir del mes de diciembre.

El eterno gerente técnico del Simas, Raymundo Rodríguez de la Torre, al que poco caso le hacen y solamente lo sacan a dar la cara cuando se trata de conflictos técnicos, se limitó a informar que ante lo viejo y agujerado de las actuales tuberías se tendrán que instalar nuevas redes de diferentes diámetros para que aguanten los altos volúmenes y la cantidad de metros que se requerirán. De este lado apenas se están haciendo los presupuestos y proyectos ejecutivos que deberán concluir en el mes de diciembre y hasta ahí todo parece pura felicidad.

Pero, a nuestros subagentes se les borró la sonrisa, cuando el funcionario municipal refirió que se trabaja en coordinación con Conagua a la que le entregaron proyectos por 44 millones preautorizados de una bolsa de 350 millones de pesos que etiquetó la federación para el municipio de Torreón. ¡Ternuritas! Habrán pensado los de los organismos de Gómez y Lerdo que entregaron desde el año pasado proyectos a Conagua y hasta el momento no ha bajado un solo peso para ese fin, y sí, también estaban ya autorizados.

***********************************************

Como para nadie es un secreto que el alcalde del calzado impoluto cambia a menudo de pensar y al parecer algunos enroques en diferentes áreas de su administración están en "stand by", incluso se refirió entonces particularmente a Desarrollo Económico donde se daría la salida de la titular y se ampliaría la estructura "porque la ciudad está recibiendo cada vez más inversionistas interesados en establecerse". Ahora, en la segunda temporada, dijo que las reglas cambian y siempre no hay prisa: "ya que lo más importante es redireccionar la estrategia de gobierno, en cuanto a la ruta porque las condiciones cambian. Concluyen etapas, empiezan otras, habrá veda electoral el año entrante".

Para los que no terminaron de entender, los subagentes explicaron que la realidad de las cosas es que Desarrollo Económico sigue sin titular (bueno formalmente porque siempre ha estado así) y la que desempeñaba el cargo en papel ahora quedará como asesora, aunque viviendo en otra ciudad como lo hizo desde el principio, en tanto que en calidad de "pendientes" para ocupar la Dirección de Comunicación Social, siguen: Antonio Hernández González, secretario privado del Despacho, con un sueldo mensual de 43 mil 500 pesos y otro "recomendado", que se sumó a la lista, Alejandro Ortiz Cano, quien se desempeña en el área de Difusión, con un sueldo de 47 mil pesos.

**********************************************

Y en San Pedro de Los Saguaros, ah no perdón, de Las Colonias, del 2021 al 2023, se echaron al "Tijeras", al "Paco" y ahora al "Alexis" ¿Cuántos hombres de provecho y buenas costumbres más Policía Municipal? ¿Cuántos más alcalde David Ruiz? La gente ya no puede andar en paz de copiloto en motocicleta acompañando a los que venden "de la verde", o participar en persecuciones en automóvil o escandalizar a gusto en la vía pública sin temor a los abusos policíacos y ni se diga de agarrarse a pedradas contra las patrullas porque ahí van luego, luego, a atropellarlo a uno como se vio claramente en el video que circuló en redes sociales donde nada más se escuchó "track" contra un pobre cristiano que iba caminando tranquilamente en medio de una revuelta.

Pero a ver, ¿Quién pone orden en la casa?, del año 2021 al 2023 la Dirección de Seguridad Pública de San Pedro acumula casos en los que se le involucra en la muerte de ciudadanos así es que, o se les pasa la mano o encubren a los que fueron. A ver qué dicen las investigaciones que prometió el fiscal del estado, Gerardo Márquez, en este caso pues algunos le están echando la culpa a un tercer involucrado que para variar estaría libre y a ese sí no lo detiene, o al menos no lo "guardan" por mucho tiempo.

**************************************************

Y mientras en otros lados los policías desaparecen a los ciudadanos, en Gómez Palacio los que desaparecen (al menos por un rato) son los expolicías "mal portados". Todos recuerdan a la expolicía municipal "Mayra", la que utilizó sus redes sociales para hablar mal, muy mal del director de Seguridad Pública, Iván Torres, de quien -hay que decirlo- ha dado buenos resultados al menos en los números de incidencia delictiva pues no hace mucho informaron con ayuda de los organismos empresariales haber bajado en más del 80 por ciento varias modalidades de robos que estaban disparados desde el 2019.

Total, como la expolicía estaba a duro y dale en el "face" y hasta ruedas de prensa hacía para tupirle a don Iván, éste dejó el asunto en manos más "diplomáticas" como las del secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, quien a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales oficiales del Municipio informó que previamente la mujer había sido separada de su cargo a raíz de una denuncia ciudadana en su contra a la cual se dio seguimiento y tras una investigación, supuestamente. La misiva mencionaba que el Ayuntamiento no cedería ante "chantajes".

La expolicía, por su parte no se echó para atrás y durante varios días siguió hablando bastante mal de las autoridades quienes optaron por ignorarla o al menos ya nada dijeron. Posteriormente la expolicía desapareció del mundo virtual, y otros dicen que tampoco en el mundo real se le ha visto. Seguramente alguien habrá encontrado una solución inmediata al conflicto mediante un franco y pacífico diálogo en aras de conservar la armonía que pulula como las mariposas en los municipios laguneros Allende del Nazas.

********************************************

Otra de Gómez Palacio. Los chismosos subagentes están muy concentrados realizando arduas labores de inteligencia para encontrar informes por escrito que confirmen lo que ya saben respecto a una orden de aprehensión girada contra otro exfuncionario municipal de la pasada administración municipal que presidió doña Marina Vitela, y aseguran que esta vez es alguien muy pero muy cercano a la neomorenista.

Como se recordará, el exoficial mayor Karol Wojtyla, había sido detenido para luego dejarlo en prisión domiciliaria, pero durante la detención habló hasta por los codos y contó hasta lo que no le habían preguntado y sabiendo que era el que se encargaba de lo que en verdad le importaba a la expresidenta y con lo cual notablemente hizo crecer su patrimonio pues posiblemente ahí estén las consecuencias. Ya veremos y diremos en qué quedó el asunto y si van en serio como con el exdirector adjunto de Sideapa o es un sustillo nada más.