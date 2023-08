A una semana de que se termine la campaña adelantada, perdón, las reuniones informativas y recorridos en el país de las “corcholatas” presidenciales y de que el excanciller Marcelo Ebrard acusó a su contrincante en esta lucha porelabanderamiento de la 4T, Claudia Sheinbaum, de utilizar recursos públicos y los programas sociales para acarreo e instalar espectaculares, resulta que para ponerle más sazón al caldo, el petista Gerardo Fernández Noroña, lo acusó de “romperla unidad” de la 4T “por simple ambición”, lo acusó de cometer“chantaje” y adelantó que está próxima su ruptura con Morena para irse al‘Movimiento Desahuciado’, algo que ya se venía venir. Los subagentes a quienes les encanta hacer odiosas comparaciones, se acordaron que en el reciente proceso electoral de Coahuila se vivió una historia parecida, aunque a nivel local, pues fue así que un aspirante de Morena que traía cierta notable fuerza como Ricardo Mejía Berdeja, hizo tremendo berrinche cuando no pudo salir del tercer lugar en las encuestas realizadas por la dirigencia nacional y se fue al PT, desde donde se encargó de dividir el voto morenista, lo que le significó una apabullante derrota de 3 a 1 al partido guinda. Dicen que quien no conoce la historia tiende a repetirla.

Aunque ya les entregaron sus respectivas actas que los acreditan como becados “pluris” electos para integrar la 63 legislatura del Congreso local que iniciará funciones en enero de 2024, sigue causando escozor entre algunos el resolutivo que emitió el Tribunal Electoral de Coahuila a favor de Antonio Attolini Murra y Jaime Ponce, ambos del partido Morena y que significó quitarle una diputación también “pluri” a María Eugenia Calderón del PRI. Y es que, los consejeros del IEC cuestionaron la decisión del TEC, al señalar que quitar el lugar a dos mujeres, representa un retroceso en materia de paridad de género. Expusieron que se debió de respetar el principio de igualdad y equidad conservando un lugar para una mujer. Sobre este tema aún queda mucho por decir, sobre todo ahora que el tricolor anunció que se inconformará ante la Sala Regional de Monterrey del TEPJF y además porque comentan que ahora a Attolini Murra se le ocurrió que quiere rendir protesta en enero y luego pedir licencia para contender por una senaduría.

***

Nuestros siempre malvibrosos subagentes nos reportan que durante la semana que hoy termina salieron, como sapos durante un chaparrón, muchos de los malquerientes del “subse” de Egresos del Estado, Xavier Herrera Arroyo. Esto fue luego de que en las inestables redes sociales publicara algunas fotografías con la mandamás del PRD en Coahuila, Mary Telma Guajardo, con la leyenda “platicando sobre el rumbo para Torreón 2024”, es decir, también pegándole al avispero. El miércoles desayunó con ella y también con la dirigente estatal del PAN, Elisa Maldonado. Días antes anduvo con el dirigente del PRI, Carlos Robles Loustaunau. Las apuestas se dividieron entre los que especulan que anda “taloneando” la candidatura para el 2024 (que lo lleve a despachar en el edificio más caro de la ciudad) y los que dicen que la entrega de agua en las colonias, de mochilas, útiles escolares y demás es porque quiere posicionarse en diversos sectores pero volvemos al punto ¿con qué fin?, ¿una diputación? Es interesante también los que juran y perjuran quienes dicen saberlo todo y que indican que el fin es solamente “acalambrar” a algunos de la larga lista de “suspirantes” a la Presidencia Municipal y de todos los partidos. Lo anterior para que no se confíen y mejor se pongan a trabajar en cumplir a los torreonenses lo prometido, ya que muchos no están muy conformes con la manera en la que se han estado haciendo las cosas. Ya se irá desenredando la madeja.

***

En la gira de despedida que el Inquilino del Palacio Rosa realiza por las diferentes regiones del Estado, en las que da cuenta de las condiciones en las que entregará la entidad, ayer en el ejido Purísima de Matamoros, dijo a los asistentes a un evento de entrega de pavimentación que “con Manolo les irá mejor”, algo en lo que estarán muy atentos los lugareños considerando que probablemente el saltillense no tenga muy presente en dónde queda Purísima. Don Miguel recordó además que ya están trabajando en la entrega-recepción y “con su gente” trabaja en la integración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 2024 con la mira puesta en que tenga mayor cantidad de recursos a los que tuvo él cuando llegó hace casi seis años, tiempo en que el panorama era muy diferente y para muestra un botón; por ejemplo, el nuevo gobernador iniciará su administración con 20 proyectos de instalación de empresas que generarán una cantidad importante de empleos para consolidar el crecimiento económico de la entidad. Entrará además con panorama de seguridad muy distinto en la entidad al de hace seis años y con la mayoría de los aspectos que de verdad importan a los ciudadanos con buenos números, por lo que no debe haber excusas ni para un retroceso ni mucho menos para confiarse. Ya veremos y diremos si nos va mejor que con Riquelme porque el camino es largo.

***

El gobierno de la Ciudad de México pagó el 15 de septiembre del año pasado la cantidad de 23 millones 086 mil 795 pesos con 65 centavos, según factura #A535 por el contrato para la agrupación del Regional Mexicano “Tigres del Norte” para los festejos por las fiestas patrias en el Zócalo al que asistieron 130 mil personas. El pasado miércoles, el que anunció que echará la casa por la ventana fue el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, ya que el 15 de septiembre y tras la ceremonia del Grito de Independencia contará con la presencia del grupo Los Tigres del Norte en la Plaza Mayor. Los subagentes se quedaron muy pensativos al echar cuentas de lo que se gastará el gobierno municipal para sufragar dicho concierto, pues este tipo de prestigiosas agrupaciones cobran en dólares, no hacen descuentos y sus conciertos no son nada baratos considerando las toneladas de pantallas, luces y equipo de sonido que tienen que mover. Los protervos subagentes se acordaron que recientemente y a solicitud expresa, el Congreso del Estado autorizó al alcalde torreonense, el endeudamiento por 60 millones 998 mil pesos para que construya la obra que él llama “Giro Independencia”, a través del esquema de Asociación Pública-Privada (APP), crédito que justificó: “es por comodidad financiera del municipio, no por falta de recursos”. Así es que seguramente “allá en la mesa del rincón” hay dinero suficiente para Los Tigres. Al pueblo pan y circo, decían los romanos.

***

Allende el Nazas, los chismosos subagentes comentan que aunque varios de los funcionarios municipales de forma mesurada habían sugerido a la presidenta de Gómez Palacio no responder a las críticas del diputado federal naranja, Omar Castañeda, al final doña Lety Herrera (quien nada más le hacía caso a don Carlos) decidió que no iba a dejar pasar la oportunidad de divertirse un poco luego de la maratónica sesión de Cabildo del jueves dándole al legislador una sopa de su propio chocolate y usando las mismas herramientas visuales. Para eso se hizo acompañar de sus fieles escuderos de las direcciones de Tesorería, Sideapa y Obras Públicas y cuentan los subagentes que se fueron duro y directo contra Castañeda: que si no ha bajado ni un peso a Gómez, que si no se fija en los documentos que firma y por eso no se entera, que si no conoce el antecedente histórico del Acueducto, que si no lee lo suficiente, en fin. Los subagentes comentan que aunque la presidenta no se atrevió a utilizar ninguna palabra subida de tono -como las que sí dijo el diputado en los incómodos videossí utilizó otras frases matizadas con un dejo de sarcasmo que se perfilaban a ratos en claras sonrisas. La munícipe tampoco iba a desaprovechar la oportunidad de referir con todas sus letras que la administración a la que perteneció el entonces síndico dejó una deuda heredada por más de 300 millones de pesos (millones que quede claro) con la CFE, algo que los funcionarios creen que sí son ‘chingaderas’ como las que refirió el diputado en su video y no la colocación de una fuente. A ver en qué acaba todo esto porque de seguro don Omar ya prepara el contraataque. ¿Ya recibiría los libros que le iban a mandar de Presidencia?

***

Y en la Ciudad Jardín los que más o menos se cayeron gordos el pasado jueves durante el Cabildo fueron los regidores Juan José Carrillo Aldaba, del PRI, y la regidora Salomé Elyd Sáenz, del PAN. Y es que la panista ha estado duro y dale señalando una serie de aprobaciones para subdivisiones que no se ajustan a la normativa vigente. La queja de la regidora es en sí porque subdividen predios con menos metros de frente de los que permiten los ordenamientos legales en atención a peticiones ciudadanas a las que el Cabildo -siempre tan consciente de las necesidades de la poblaciónresuelve de forma expedita. Por supuesto, todas las solicitadas en ese sentido han sido aprobadas por mayoría de votos de los priistas y fue el priista, Juan José Carrillo, quien ante la insistencia de la regidora, comentó que la ley pide al Cabildo responder a todas las peticiones de los ciudadanos esté o no vigente el plan de desarrollo urbano. Lo que olvidó mencionar es que la ley no indica que las solicitudes se tengan que responder en positivo ¿pues de quién serán esos inmuebles? En fin, la sesión se realizó ante la ausencia del presidente, Homero Martínez, quien andaba, según los subagentes, taloneando con la delegación estatal del IMSS el avance de su gestión para ver si ya por fin le hacen el bendito milagro de atender la apremiante necesidad de tener un nuevo hospital en Lerdo que pueda atender a todos los derechohabientes. Ya veremos y diremos si el gobierno federal atiende o no esta petición hecha desde el 2021.