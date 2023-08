En lo más álgido de la discusión nacional sobre los Libros de Texto Gratuitos (LTG) que el gobierno de la Cuarta Transformación pretende, contra viento y marea, imponer la distribución de los clasistas libros a partir del próximo lunes 28 de agosto con el inicio del ciclo escolar y con todo y las advertencias del "Preciso" del Palacio Nacional en su "mañanera" contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Norma Piña, llamaron la atención los argumentos de la diputada federal de Morena, pedagoga y maestra de educación básica, Adela Ramos Juárez, integrante de la Comisión de Educación, quien sostuvo que estos nuevos libros de texto no solo contienen errores ortográficos y gramaticales, sino que tienen intenciones dogmáticas y filosóficas, por lo que manifestó su rechazo.

Pidió al Gobierno Federal frenar su distribución, ante las múltiples voces de inconformidad de maestras, maestros, padres de familias y sociedad en general, así como expertos en educación. Dice el dicho que "la peor pérdida de tiempo es discutir con un fanático a quien no le importa la verdad o la realidad sino solo la victoria de su propio fanatismo".

***************************************

En este marco y una vez que la SCJN resolvió a favor del gobierno de Chihuahua para no distribuir los LTG, el Inquilino del Palacio Rosa arreció su postura, siguiendo la misma estrategia jurídica, de la controversia constitucional y previa revisión que hizo a papel y lápiz y mandó para que hoy miércoles a primera hora, en la "capirucha" del esmog las fuerzas vivas de la Consejería Jurídica Estatal presenten este recurso legal.

Mientras con una mano mueve esa olla, con la otra tiene a los asesores técnico-pedagógicos de la Secretaría de Educación trabajando en los cuadernillos de español y matemáticas que su gobierno brindará en apoyo y como herramientas para los alumnos y docentes y, además, para tener un ciclo escolar "normal", se distribuirá el libro de tercer grado de primaria "Coahuila, la entidad donde vivo" que el gobierno federal se negó a imprimir este año. ¿Y en Durango qué hacen? Lo normal, haciendo lo que saben hacer las focas.

***********************************************

En su reciente comparecencia ante los regidores del Cabildo de Torreón, incluyendo los "morenos" que tienen la sana y cómoda costumbre de aprobar y aplaudir todo lo que les pongan enfrente, el titular del Sistema Integral de Mantenimiento Vial, Roberto Escalante Morales, les informó que, respecto al material utilizado para el bacheo, actualmente se están probando tres diferentes productos.

Los subagentes se pusieron a indagar y descubrieron que lo que andan haciendo los flamantes empleados del SIMV es aplicar "sellador de grietas" en caliente. Ahora la novedad es que dicen que son pruebas. Lo interesante según los subagentes, es que las especificaciones del uso de estos productos son muy precisas en el sentido de que "cualquier tratamiento de conservación debe colocarse sobre una base estructuralmente sólida. Si un pavimento existente está agrietado o proporciona un soporte estructural inadecuado, no se recomienda".

En las conocidas superficies pavimentadas de la ciudad, que se caracterizan por problemas de compactación y baches por fugas de agua, como que ese tipo de resanado resulta al final más costoso, claro está lo ideal sería un recarpeteo, pues muchas calles no tienen con el sellito.

Por cierto, el citado funcionario "presumió" que, en los primeros seis meses de este año, se superó la meta anual de bacheo, al cubrirse, más de 124 mil metros cuadrados de un total de 120 mil metros cuadrados programados. Aunque el cambio no se vea por ningún lado, y si no lo creen que se den una vuelta por la Juárez, por la prolongación Allende, por el periférico, en fin, tantas y tantas vialidades del centro y la periferia.

*************************************************

De acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, ésta y la próxima semana, con clima caluroso y temperaturas que rebasarán los 40 grados centígrados, Torreón sufrirá otra fuerte ola de infernal calor. Dicen los "opinólogos" que quienes están al frente de Simas deberían prepararse para garantizar que habrá servicio de agua potable, por lo menos, más horas de "tandeo".

Y es que si en vez de dos, se programaran cuatro horas de suministro, se llenarían los tinacos y si además aumentara el reparto de agua en pipas, no quedarían tan mal parados en las colonias populares ante el deficiente servicio que han brindado.

Los acalorados subagentes, que durante esta temporada han tenido que juntarse con los vecinos de la colonia y cooperar para solicitar el servicio de pipas particulares, nos cuentan que el organismo operador municipal ha quedado a deber a los ciudadanos que de todas formas son obligados a pagar puntualmente sus recibos por un servicio que no reciben. La culpa, dicen es por el mantenimiento ya pagado a las empresas, pero no brindado a los equipos de bombeo.

Por cierto, en la inauguración del nuevo pozo de Viñedos se notó la insistencia con la cual Riquelme habló de la necesidad de brindar los mantenimientos necesarios a los pozos en tiempo y forma y no hasta que el problema ya rebasó a las autoridades municipales.

****************************************

Nos cuentan los subagentes que muy "preocupados" andan en el área de Obras Públicas del municipio de Torreón porque les cayeron al mismo tiempo dos auditorías, una federal y otra estatal y que por la naturaleza de los documentos que están solicitando tiene nerviosos a varios coordinadores de esa área que han estado trabajando estos años, tan campantes y felices.

Es decir, meten requisiciones de materiales de construcción para reparar placitas, pero como nadie los controla y los jefes mejor voltean a otro lado al final de los excedentes nadie sabe, nadie supo. Y aprovechando sus recorridos por radio pasillo de esa dirección, nuestros subagentes recibieron interesantes datos que ya investigan raudos y veloces respecto a un joven funcionario que construye una fastuosa casa en Residencial Viñedos.

Esto no tendría nada de raro a no ser porque sus malquerientes -que prometieron enviar fotos- aseguran que recibe el apoyo gratis de maestros y albañiles de una constructora de esas que frecuentemente "ganan" licitaciones municipales. Veremos y claro que diremos de quién se trata. Espérelo usted…

***************************************

El que finalmente logró colarse en el Congreso del Estado de Coahuila es nada menos que Antonio Attolini Murra por lo que todo indica que esta figura será el nuevo Rodolfo Walss de los guindas, así es que se pondrán las discusiones más que entretenidas y los debates sumamente profundos. Fue Rodrigo Paredes Lozano, mandamás del Tribunal Electoral de Coahuila, el que a más de dos meses del proceso electoral estatal resolvió sacrificar auna mujerr que iba por la vía "pluri" del PRI, María Eugenia Calderón, de Acuña, con tal de darle entrada a un hombre. Los guindas ya tenían cuatro espacios en la próxima legislatura, José Alberto Hurtado Vera, Magaly Hernández Aguirre, Delia Aurora Hernández Alvarado y Luis Jaime Ponce Ortiz y ahora tendrán cinco. Originalmente el PRI tenía dos "pluris" y ya solamente le queda una. El PVEM, la UDC y el PT, se quedan con una cada uno, en tanto que al PRD y a Movimiento Ciudadano, no les tocaron. Seguramente el Tribunal Electoral consideró que un Attolini será necesario en el Congreso Local.

******************************************

Del otro lado del Padre Nazas el "Góber" que no canta mal las rancheras, se tardó -nada más- un año en darse cuenta que los inversionistas extranjeros no van a venir a Durango a tocarle las puertas, así es que finalmente decidió salir a buscar dichas inversiones en Asia, en la tierra del Dragón. Por cierto, dichas inversiones fueron anunciadas como un hecho por su gobierno desde noviembre del año pasado sin que a la vista puedan concretarse.

Como el ritmo de trabajo en Durango es lento, resulta que a un año de gobierno el mandatario estaría realizando su primer viaje al extranjero. Llama la atención que don Esteban Villegas prefirió irse hasta China antes que visitar la Comarca Lagunera donde llueven los reclamos ciudadanos y donde los diputados se ven en la penosa necesidad de justificar la falta de "Trabajo y Valor" con los cuales según esto anunciaba hace un año que rescataría Durango, todo pese al endeudamiento de más de 3 mil millones de pesos que su gobierno lleva en su primer año.

Es más. A la fecha no se han dado a conocer ni presentado la mayoría de los funcionarios estatales de La Laguna de Durango. Lástima que en estos lares Villegas no resuelva "en caliente" como lo hace en la capital y peor se han de sentir en Gómez y Lerdo que al estar tan cerca de Torreón no pueden evitar darse cuenta que el "San Miguel" de los priistas laguneros (a quien se encomiendan cuando quieren ganar elecciones en estos tiempos de la 4T) no ha dejado de venir una vez por semana a entregar una obra de su gobierno y eso que ya mero se va, los priistas laguneros de Durango se quedan como los chinitos que fue a visitar don Esteban "nomás milando".

*****************************************

Y en Gómez Palacio cuentan los chismosos subagentes que no se pueden aguantar que las autoridades municipales de esos lares andan a nada de refrescársela (la memoria) a quien juran y perjuran que anda un tanto "desmemoriado" y se trata nada menos que del diputado federal naranja neón, Omar Castañeda, de quien dicen anda haciendo campaña criticando las obras e inversiones importantes del Ayuntamiento de doña Lety Herrera como la de los paneles solares en los pozos del Sideapa; obras e inversiones que por cierto faltaron hacer (como muchas otras cosas) en la pasada administración municipal donde Castañeda fue síndico y por varias veces (una por cada vez que quiso hacer renegar al tesorero Cuauhtémoc Estrella, su síndico suplente además) así es que comentan que no se ve muy bien criticando estas cosas.

Los quejosos comentan que Castañeda ha criticado los paneles solares porque su todavía corazón "guinda" le jura y le perjura que ya merito empezará a funcionar todo el complejo de obras de Agua Saludable del presidente López Obrador y que por arte de magia se acabarán los problemas de agua en la región, por lo que toda esa inversión de los paneles se habrá ido a la basura ¿Será?

Los subagentes dudan que todos los problemas laguneros se vayan a resolver de una vez en diciembre o a mediados del 2024 con Agua Saludable, así es que más vale estar prevenidos y con lo que cobra la CFE a los municipios y con los 300 mil pesos que la pasada administración municipal quedó a deber a la Comisión Federal de Electricidad pues no hay mucho qué referir. Ya veremos y diremos si los paneles le aportan el 25 por ciento del ahorro que pregona el Sideapa al Municipio.