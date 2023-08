Mientras que Coahuila se mantiene firme en su freno a la distribución de los Libros de Texto Gratuitos (LTG), pese a lo divulgado en contrario por la SEP Federal, el Inquilino del Palacio Rosa a través de la Secretaría de Educación, pidió “ipso facto”se pusieran a trabajar especialistas de las distintas materias docentes con el acompañamiento de padres de familia en busca de las mejores soluciones que permitan enfrentar el reto de mejorar la educación y en tanto llega el día 18 de agosto, fecha en la que se espera conocer algunos resultados jurídicos por amparos presentados. Aunque sabe lo “enchilado”que está el “Preciso”del Palacio Nacional contra Coahuila por ser una de las entidades que se opusieron, al igual que Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y ahora también Nuevo León -y de seguro la factura la pasará en el próximo Presupuesto Federal el “Góber”, quien ayer la hizo de paramédico al pararse a auxiliar a los lesionados de un fuerte percance vial cuando iba de camino a su gira por San Pedro, no perdió la oportunidad para lanzar algunos dardos envenenados.

Lamentó que otras entidades no se hayan atrevido a levantar la voz, pero expresó que se dará la batalla hasta donde sea posible: “Conocemos el contenido que ha tenido por años el material que utilizan nuestras niños y niñas y sabemos que no es el adecuado, que no hicieron bien las cosas y no tenemos por qué pagar y menos nuestros hijos por el capricho de algunas gentes”. Por cierto, qué dirán al respecto los secretarios generales de las secciones 5, Everardo Padrón; 35, Arturo Díaz; y 38, Isela Licerio Luévano, que suscribieron en un desplegado de apoyo a los libros. Junto con su dirigente nacional Alfonso Cepeda Salas, ni la cara han dado. En Durango el “Góber” priista más guinda de Durango, como siempre, se ha mostrado “tibio” al respecto por lo que difícilmente le llevarán la contra al gobierno de la 4T. Ya veremos y diremos.

***

Mucho peor que la fila de las tortillas en temporada de reliquias se encuentra el área de garantías (donde se entregan las placas a los ciudadanos tras una horrorosa multa) del edificio más caro de la ciudad. Con eso de que se han disparado las cifras de multas viales para quienes circulan en moto, pero sin casco, igual los que lo hacen con aliento alcohólico, con celular en mano o que de plano se pasan los semáforos en rojo con singular alegría, la capacidad de atención del área de Garantías en el subterráneo 2 del edificio más caro de la ciudad, ha sido rebasada. Los subagentes que tuvieron que hacer una larga fila para recoger una placa vehicular refirieron que entre jueves y viernes se han formado largas filas desde las 10:00 de la mañana, de hasta más de 100 personas que se quejan que los agentes de Tránsito y Vialidad, andan muy “bravos”, como si recibieran comisión por cada sanción que aplican. El caso es que en ese lugar, hay únicamente tres cajeros que son empleados sindicalizados que se toman su hora de lunch y entre platicada y platicada, más se tardan. Otra cosa son todas las quejas de personas que aseguran haber sido multadas sin razón y pese a haber pagado el parquímetro de manera virtual con el nuevo sistema, mismos que se aglutinan en el escritorio de la esquina. Hace por lo menos dos años, en ese espacio fue creado un “Drive Thru”, que significaba eficiencia y rapidez para los sancionados... Pero como que ahora a nadie le interesa la eficiencia.

***

Y andando por los lares de las pinturas, los malvibrosos subagentes recibieron interesante información respecto a una pequeña parte de las constantes compras de pintura que ha hecho el municipio el año pasado y lo que va de este. Curiosamente a una sola empresa, que en ambas licitaciones fue la única que se inscribió y de acuerdo con el contrato, cumplió con todas las propuestas técnicas y financieras requeridas; es decir, calidad y precio. Los subagentes se preguntan ¿comparada con quién fue la más conveniente? pues según la Licitación Pública Nacional LPN/DSA/027/2022, del mes de julio de ese año, referente a la adquisición de pintura del “Programa, Pintemos Torreón” la empresa beneficiada fue Pinturas Pixel, S.A de C.V., por un monto de alrededor de 15 millones de pesos, ya con IVA. El área requeriente fue Desarrollo Social. Para este año 2023, siguiendo el mismo método de una sola empresa, en la Licitación Pública Nacional LPN/DSA/010/2023, para el programa “Adquisición de Pintura para el Programa de Mantenimiento Integral e Imagen de la Ciudad”, se le compraron alrededor de seis millones de pesos, además otros 14 millones de pesos en la Licitación Pública Nacional LPN/DSA/011/2023 en “Adquisición de Cubetas de Impermeabilizante”, también para Desarrollo Social. ¿Había oído de esta pintura? Bueno lo importante es que factura.

***

Torreón es un municipio que genera bastante riqueza, aseguró tajante la diputada panista, Natalia Virgil Orona. Y mucha razón tiene si se retoman los importantes anuncios que ha hecho el alcalde mejor boleado, Román Alberto Cepeda, por las franquicias que están por establecerse en esta ciudad, lo mismo que la importante tienda Costco que ya inició su proceso de construcción. Y más aún si se considera que de enero a julio, de acuerdo con las cifras del IMSS, se han generado 8 mil 829 nuevas fuentes de trabajo, posicionándose la Región en segundo lugar en este rubro. Por eso dice convencida que “no se justifica un endeudamiento” mediante un esquema APP para la obra del Giro Independencia y mucho menos para la planta tratadora de aguas residuales. En ambos casos no se ha justificado el esquema técnico ni financiero, mucho menos su rentabilidad, ni el beneficio social. Si tiene buenos niveles de recaudación financiera, es decir, los pagos que hacen los cumplidos ciudadanos, no hay razón para comprometer las fianzas a más de 10 años.

***

En Durango pueden esperar años las reformas en materia de derechos civiles como el matrimonio igualitario. También pueden esperar los del Grupo Vida para tener una reunión con el gobernador. Pueden esperar tiradas las obras estatales de Gómez Palacio y Lerdo. Pueden esperar las reformas a la ley en materia de ambiental y todas las que tienen que ver con la rendición de cuentas, fiscalización o acceso a la información pública. La iniciativa que no pudo esperar, pues pasaron solo tres días desde que fue solicitada hasta que se dictaminó por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, fue la reforma a la fracción 27 del artículo 98 y al primer párrafo del artículo 164 de la Constitución Política del Estado de Durango para que el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, no tenga la engorrosa tarea de acudir personalmente el próximo primero de septiembre al Congreso de Durango nada más para rendir su primer informe de gobierno (pues los legisladores le harían preguntas) como lo marca la madre de todas las leyes locales. Así fue que en un abrir y cerrar de ojos los diputados priistas cumplieron el deseo a Esteban Villegas para que no tenga que lidiar con ninguna otra fracción partidista que no sea la de aplausos y felicitaciones. Así, de manera pronta y expedita cambiaron la Constitución duranguense sustituyendo la palabra “asistir” por la de “entregar” y borrando la parte que indicaba que el gobernador tenía que escuchar a las diferentes fracciones partidistas. “¡Bah!, que otros escuchen las odiosas preguntas de los legisladores guindas”, pensará el gobernador que no canta mal las rancheras. Villegas ya dijo que no se parará en el Congreso el próximo primero de septiembre como manda la Constitución (para eso estará publicado antes el decreto 401). “Sin duda, un informe de gobierno es un momento de lucimiento… Cuando sé es buen gobernante”, dijo por allá por Lerdo una regidora morenista.

***

Carlos Parga, conocido morenista “AMLOVER” y quien preside el Comité Ciudadano en Defensa de la Calidad del Agua suele ser ajonjolí de todos los moles. Basta recordar que fue el primer lagunero en colarse a La Mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Pues ahora, como patrono de los casos difíciles y desesperados, se acercó a la corcholata que fuera el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, para solicitarle su intervención con el gobernador de Durango, Esteban Villegas, en favor del exdirector adjunto del Sideapa de Gómez Palacio, Jesús “NN”, quien ya le mandó una misiva al “Góber” que no canta mal las rancheras pidiéndole su ayuda para tener un proceso judicial justo... Algo, por cierto, difícil de conseguir en Durango. “Es inocente”, dice Parga a todo el que quiera oírlo. Como lo recordará, perspicaz lector, este hombre se encuentra “guardado” pagando los platos rotos que no se comió desde diciembre del 2022 derivado de un contrato de prestación de servicio de agua tratada que otorgó Sideapa en el periodo en el que se desempeñó como director adjunto de dicha dependencia en Gómez Palacio. Al margen de si el hombre es inocente o culpable, lo cual ya determinarán las autoridades llama la atención que en la misiva asegura que entregó pruebas desde el mes de marzo a la abogada de oficio que le fue asignada para su defensión pero no las incorporó a la carpeta de investigación. Además, el pasado 26 de junio tuvo una última audiencia donde le asignaron otro nuevo abogado de oficio que desconoce completamente el caso. Al parecer, el peor error que cometió el hoy detenido fue haber confiado ciegamente tanto en su amigo, el extesorero municipal, Cuauhtémoc Estrella, como en la entonces alcaldesa morenista de Gómez Palacio, Marina Vitela, y es que si sale libre ¿quién o quiénes pagarán entonces por los platos rotos? “Antes son mis dientes que mis parientes”, versa un dicho popular.