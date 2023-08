Los subagentes disfrazados de empresa “fantasmal”nos reportan que muy encorajinados andan los ipecos, sobre todo los sufridos de la industria de la construcción, ya que ahora resulta que el nuevo edificio de Vialidad Municipal que se realiza en la colonia Quintas del Nazas, bajo el número de obra ML-042-2023, “se la dieron”, ah no perdón, la ganó en licitación pública la empresa Constructora Cecuchi, S.A. de C.V., con domicilio en colonia Lomas Altas de Zapopan, Jalisco. Sí aparece en el padrón de proveedores del Municipio desde el año pasado y tiene una oficina en esta ciudad, pero los subagentes se reservan por ahora ese dato, ya que hay varios “detalles” que no checan. Por ejemplo, que ni la convocatoria de la licitación, ni fallo, ni contrato, aparecen en la página de Transparencia del Municipio, aunque ya empezó los trabajos a finales del mes pasado y de acuerdo con el calendario, terminará en diciembre. Los recursos que se invierten son municipales, de alrededor de 40 millones de pesos incluyendo el equipamiento. A los constructores locales les sorprende que mejor se les dé obras y compren muebles a empresas foráneas, en vez de apoyar a las locales, cuando lo único que se requiere es introducción de drenajes, patios de estacionamiento y construcción de oficinas con paneles solares. Nada del otro mundo. Veremos y diremos.

Aunque hay una buena parte del camino pavimentado por el Inquilino del Palacio Rosa para que el gobierno de Manolo Jiménez no comience en ceros, sin duda que los retos no serán cosa menor y se requerirá bastante “sal para el aguacate”, por aquello de que al ser año de la elección presidencial en 2024, Coahuila seguirá recibiendo el “fuchi” del gobierno de AMLO en materia presupuestal. El desafío no será únicamente en mantener y mejorar los estándares de seguridad ante el acecho diario de las bandas delincuenciales y el poco interés de los gobiernos de Nuevo León y de Tamaulipas por establecer un buen esquema de coordinación. Las ollas en la lumbre también son en cuanto a sostener la competitividad, las inversiones y las cifras de empleos que mantienen al Estado en los primeros lugares. El reto económico-social inmediato será que ante el cambio de gobierno, se mantenga la estabilidad y mantener los números de una economía sólida. De entrada, atender también la crisis que enfrentan las regiones Carbonífera y Centro, esta última ante el problema de AHMSA y que ya trae a los trabajadores sindicalizados en las calles pidiendo dinero y hasta “apaciguar” las calenturas políticas de varios alcaldes en el Estado y diferentes partidos, que en vez de gobernar, están obsesionados con la reelección. Por lo pronto, el “Góber” electo, anduvo ayer por estas tierras con líderes territoriales y ciudadanos simpatizantes, a quienes les informó sobre los avances en el proceso de transición hacia el 01 de diciembre.

Algo sucede en la flamante Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Torreón, que dicen los chismosos subagentes, va por su tercer encargado. Las lenguas de doble filo se dieron vuelo desde finales de la semana pasada, cuando empezó a darse el rumor de que Luis Rayas Velasco, quien se hizo cargo de la “ papa caliente”, perdón, de la citada dependencia en julio del año pasado, apenas cobrará la próxima quincena y emprenderá el vuelo hacia “otros proyectos personales”, que fue el mismo argumento que dicen que dijo Guillermo Sariñana Siller, quien aunque comenzó con la actual administración municipal, nomás no le halló el modo a los jefes, aunque se rodeó de varios asesores de la “fuerza aérea” para que lo enseñaran y, al no lograrlo, mejor regresó a la capirucha del esmog. Como la tercera es la vencida y aunque le resta menos de año y medio al Gobierno municipal, los tambores dan un redoble para anunciar que el ungido y “bien recomendado” Antonio Hernández González, quien ocupa silla en el despacho del alcalde como “coordinador” con un nada despreciable sueldo mensual de 43 mil 500 pesillos, será el que tenga que “lidiar” con la incómoda prensa. Por si alguien no lo conoce, los subagentes les informan que fue el secretario particular de Jorge Luis Morán Delgado cuando fue alcalde interino y antes de irse a Morena, pero de experiencia parece haber otros datos.

Independientemente de los dardos envenenados que un día sí y otro también, en las inestables redes sociales le lanzan los morenistas Luis Fernando Salazar Fernández y hasta quien fuera su amigo, el expriista y ahora morenista Shamir Fernández al alcalde mejor lustrado Román Alberto Cepeda González, por haber obtenido de los becados del Congreso del Estado la aprobación para modificar el Artículo 69 de la Ley de Ingresos 2023 y poder endeudar a Torreón por casi 70 millones de pesos para ejecutar el polémico sistema vial “Giro Independencia” allá por el periférico, “con comodidad financiera, sin ser una carga ni comprometer el estatus de las finanzas”, como lo ha jurado y perjurado el edil, dicen los subagentes que hay algo que no checa, ya que el empasivamiento para las finanzas municipales sería por más de nueve años. Y es que la citada obra, que no es una prioridad, cuesta en global 270 millones de pesillos y se haría mediante el esquema de Asociación Pública Privada, pero aunque se pague hasta que se termine la construcción, de todas formas es deuda, compromete las finanzas torreonenses, la “presumiría” don Román, pero la vendrían pagando los próximos alcaldes. ¿Qué tal?

Que el “Circuito Colón, que la peatonalización de la avenida Matamoros desde la Alameda Zaragoza hasta la Plaza Mayor en el que se planean invertir 20 millones de pesos. Nuestros subagentes leen y escuchan infinidad de proyectos de parte de las autoridades municipales. Pero por ningún lado se dice algo de la solución que se dará al lamentable estado de abandono en que se encuentra la prolongación Colón, invadida de maleza, daños al camellón, basura, sin alumbrado público, desde el bulevar Revolución, pasando por la estación del Ferrocarril y todo ese sector. Las imágenes de esta vialidad contrastan significativamente con el tramo de Revolución a Independencia donde el derroche de cemento, pintura, macetas reflejantes, abundan. El mismo caso es el del Paseo Morelos que se deteriora cada vez más, sucio y vandalizado, pese a encontrarse en pleno Centro Histórico y pasar por la Plaza de Armas. Lo peor de este “paseo”, cada vez más abandonado, es desde la calle Valdez Carrillo hasta la Múzquiz. Los subagentes no alcanzan a comprender por qué hasta ahora los titulares de Servicios Públicos y Obras Públicas nomás han hecho mutis y voltean para otro lado.

En la tierra de los alacranes y de cara a su primer informe de gobierno, el gobernador Esteban Villegas, ya decidió que no quiere que nadie del Congreso de Durango le haga preguntas ni lo cuestionen por todas las acciones que hizo en su primer año, como por ejemplo... Este… Mmm… Bueno, seguramente algunas cosas buenas ha de haber hecho en estos 12 meses, así es que en su lugar mandará al secretario de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, a entregar el documento que comprende las acciones de su primer año de gestión y que probablemente se agoten en pocas cuartillas, o sea igualito que lo hacía el “Güero” Aispuro en la pasada administración estatal. El gobernador que no canta mal las rancheras dio a entender que no tiene mucho caso que el Congreso mejor pagado y menos fiscalizado del norte del país tenga la oportunidad de preguntarle cosas y que mejor se acercará a los “tomadores” (así dijo) de decisiones y que rendirá cuentas a la ciudadanía que es quien debe juzgarle, olvidándose, claro está, de que los diputados son representantes del pueblo y de los ciudadanos, de que son la máxima autoridad y que además son quienes toman en conjunto las decisiones más importantes en el Estado. No obstante, de manera un tanto contradictoria don Esteban, aseguró que está abierto a la crítica “cuando alguien me critica o critica al gobierno no nos molestamos. Me gusta escuchar la crítica, sobre todo cuando es constructiva. Aquí le pegan a uno todos los días”, aseguró el “Góber” como si eso de que le peguen todos los días a su gobierno fuera algo normal y no un indicio de que las cosas no andan bien. Algo que los malvibrosos subagentes vieron con buenos ojos fue el anuncio que hizo de posibles enroques, al parecer Villegas ya por fin se dio cuenta que algunos de sus secretarios nada más no dan el ancho aunque promete darles una salida diplomática o ponerlos donde hagan menos daño.

Y en Gómez Palacio finalmente doña Lety Herrera, claridosa como es ella, ya por fin y después de mucho aguantarse y esperar de manera juiciosa lo que parece que no ha llegado ni llegará (como dijo don Teofilito) hizo un llamado a la Conagua para que le digan de una vez por todas si van a llegar o no recursos a Gómez Palacio para todas las obras hidráulicas que requiere el municipio en torno al proyecto de Agua Saludable, a fin de evitar que “truenen las líneas”, una vez que se distribuya el agua de las presas. La presidenta municipal de las tierras de Santiago Lavín, aseguró que en Gómez Palacio no se tienen los recursos ante el adeudo que le dejó como herencia la administración municipal morenista de Marina Vitela ante la CFE por casi 200 millones de pesos (entre otras linduras) por lo cual sí necesitan ese dinero para obras y que no se siga perdiendo el vital líquido en las tuberías por lo viejas que son. “Yo estoy a favor del proyecto de Agua Saludable pero estoy en contra de Conagua de acá de La Laguna que no informa si van a llegar los recursos… entonces yo creo y hago un llamado muy respetuoso al director de Conagua que nos vaya informando aquí a Gómez Palacio si van a llegar los recursos o no”, fue lo que dijo doña Lety. No es la única que se queja, por cierto, de la opacidad y falta de claridad de la dependencia en cuestión, pues a estas alturas pareciera que a todos los alcaldes les han estado dando atole con el dedo con respecto a los recursos para “eficientar” sus redes de agua.