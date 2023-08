Un total de 79 milloncillos de pesos, es decir, 38 millones de pesos el año pasado, y 41 millones de pesos este 2023, ha pagado en dos años el municipio de Torreón por el retiro de escombro de la vía pública, de acuerdo con la Licitación Pública Nacional LPN003-2023. Bajo la contratación del sindicato de camiones materialistas a cargo de Félix Caldera Serrano, quien en sus ayeres, fue regidor del Ayuntamiento, trasladan los desechos, de los ocho centros de transferencia que operan en la ciudad, hacia el lugar conocido como el Cañón del Indio, allá al sur de la ciudad. Nuestros subagentes ya habían anunciado con bombo y platillo, que andaban tras la pista de estas licitaciones y contratos, de los que apenas van los primeros avances, informan que esta búsqueda, fue también para demostrarle al director de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal Cuéllar, que estos centros de transferencia, ya convertidos en basureros urbanos, pues reciben desechos domésticos, animales muertos, cacharros, plásticos, llantas, partes electrónicas, muebles viejos, no eran para este fin y legalmente, no pueden “recibir de todo”, como jura y perjura.

Se les llama centros de transferencia, pero también, “puntos de gestión ambiental”. Los subagentes le informan a don Fer que de acuerdo con las licitaciones, cuyo fallo fue los dos años a favor de ‘Sigue Infraestructura y Transporte SAPI, S.A. de C.V.’, el “Concepto” de la contratación es claro: Se le contrata a la empresa “Sigue Servicios de Autotransporte de Carga de Escombro y Residuos Vegetales, de los puntos de Gestión Ambiental, a los sitios autorizados por el Municipio”. Sólo de 08:00 a 04:00 de la tarde deben operar, pero como nadie los controla, tardan hasta cuatro días en recoger la maloliente basura que se apila en el lugar, porque la gente, nomás va y tira.

***

Luego de que los baches de Torreón, redondos, cuadrados, rectangulares, en vez de verse como un problema, ya se volvieron peculiares por tener el sello distintivo de la actual administración municipal y si lo que se buscaba era que formaran parte del paisaje urbano de la ciudad, ya se logró con creces. Por eso, vecinos de la colonia Rincón La Merced, están a la espera de que ya les coloquen el sello municipal, en la gran cantidad de hoyancos y zanjas que padecen en toda la colonia. El pavimento dejó de desmoronarse y ahora se ve el relleno y las bases pelonas, hay muchos otros agujeros cubiertos con aguas negras que son trampas para automovilistas y ciclistas, un caso es el histórico hoyanco de Independencia y Cepeda que ya es conocido por los automovilistas y lo esquivan como acto-reflejo. También ahí está de muestra toda la calzada División del Norte que aún cuando es un importante eje vial, se encuentra en el olvido. Los habitantes de este sector se sienten marginados, exigen atención inmediata del Sistema Integral de Mantenimiento Vial para que no sólo se enfoquen en ciertos sectores. Señalan que también quieren ver el sello del Ayuntamiento en sus vialidades. A ver si se les hace…

***

Un año se cumplió este 03 de agosto, de la tragedia ocurrida en el pocito de carbón “El Pinabete” en el municipio de Sabinas. Los cuerpos de los 10 trabajadores siguen atrapados, no hay visos de rescate, mucho menos de que se les cumpla con las indemnizaciones a sus familias. De acuerdo con los subagentes que llevan un puntual recuento de todos los accidentes que han ocurrido en las minas de carbón de Coahuila, la gran mayoría de ellas sin supervisión, ya que no hay inspectores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tampoco son propiedad de quienes aparecen como encargados y además la CFE de Manuel Bartlett les sigue comprando el mineral aunque ni siquiera estén autorizadas ni reúnan las condiciones mínimas de seguridad, todo apunta que ni éstos, ni los 63 cuerpos de la mina Pasta de Conchos, se rescatarán en el gobierno de la Cuarta Transformación. Y mucho menos de seguir alguna de las corcholatas morenistas. El gobierno federal con sus “otros datos” asegura que las labores de rescate continúan, pero sin avances porque la zona sigue con inundaciones. Esto, aunado a la crisis de Altos Hornos de México de Monclova que mantiene en contingencia económica a la Región Centro, serán las dos facturas que cientos de coahuilenses cobren a la 4T y sus representantes, en junio del año entrante. Veremos y diremos.

***

Mientras iglesias cristianas de Coahuila rechazan los nuevos libros de texto y estados como Jalisco, Chihuahua y Guanajuato informaron que los resguardarán en sus bodegas, hasta que se desahogue la suspensión definitiva obtenida tras un amparo, por la Unión Nacional de Padres de Familia, el pasado 26 de mayo, por lo que respecta a Coahuila, el Inquilino del Palacio Rosa dijo que el próximo lunes se emitirá un comunicado oficial sobre la postura del gobierno estatal, al igual que lo han hecho otras entidades federativas. También adelantó el ‘Góber’ este viernes, antes de dar el banderazo a la carrera Coahuila 1000 Rally en su novena edición y que ahora así en su último año de gobierno recorrería completa, que el 10 de agosto se ha convocado a la reunión de secretarios de Educación de todo el país, donde seguramente surgirán acuerdos y propuestas en torno a este polémico tema que no tiene conforme a nadie por las inconsistencias, errores y evidentes tintes de adoctrinamiento que contienen, lo cual es cuestionable si se considera la grave crisis por la que atraviesa el sistema educativo mexicano tras la pandemia. Por su parte, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) y las cámaras y organismos empresariales de La Laguna, organizarán un panel con especialistas hoy sábado a las 09:00 de la mañana en el salón Monarca para también establecer una postura, pues no quieren esos libros.

***

Dicen los subagentes que son fan del ‘off-road’, que aparentemente muy contento se fue ayer viernes el alcalde mejor lustrado Román Alberto Cepeda, a la carrera Coahuila 1000 y de la que le tocó ser anfitrión, pues en esta novena edición, el banderazo de arranque se dio desde la explanada de la Plaza Mayor, de donde partió en su flamante “reisort” color verde y al que no le faltó el lema “Torreón Siempre Puede” con letras grandotas. Comentan los intrigosos subagentes que quizá fue para olvidar los dardos envenenados que le lanzaron en contra el jueves en el Congreso del Estado, los becados del PAN, Morena y UDC, después de que los priistas, así nomás, autorizaron endeudar al Municipio de Torreón por un monto de 70 milloncillos de pesos para que construya el polémico “Giro Independencia”, mediante un esquema de Asociación Pública Privada. La muina de los becados, particularmente en el caso de la panista Luz Natalia Virgil, es porque argumenta que si Torreón tiene finanzas sanas y no tiene deuda ni a mediano plazo, no hay razón para que el alcalde contraiga este endeudamiento, que trascenderá a la siguiente administración, porque tiene para pagar obra pública. Hay además prioridades como invertir en eficientar el servicio de agua potable, de lo contrario, el año entrante se enfrentará otra crisis por el deficiente servicio. La becada cuestionó que la Comisión de Hacienda haya dado como válido una simple solicitud, que no es ni un dictamen con información técnica ni financiera ni de factibilidad, es más, ni siquiera detalla una planeación financiera. Además y de acuerdo con la Tesorería Municipal, en este primer semestre del año, el Municipio tuvo ingresos propios extraordinarios por 253 millones de pesos, equivalente a un 13.3 por ciento más. Por cierto, y esos milloncillos, en qué se van a emplear. Es preguntilla

***

Del otro lado del Padre Nazas y muy al estilo del ‘preciso’ de Palacio Nacional, que se resiste a recibir al colectivo Madres Buscadoras para evitar la “politiquería”, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, que no canta mal las rancheras, sigue sin reunirse con el colectivo Vida, pese a que en más de una ocasión se lo han solicitado de manera formal e informal. En dos ocasiones, las madres buscadoras laguneras que forman parte del Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida) han “cazado” al gobernador en sus giras por La Laguna para solicitarle un encuentro. A cambio, el mandatario ha dado sólo promesas sin cumplir. Recientemente, el subsecretario de Gobierno, Raúl Meraz anunció una reunión de trabajo con el secretario de Gobierno, Héctor Vela, el comisionado de Búsqueda, Carlos Burciaga, así como de la Fiscalía del Estado, y el gran ausente será Esteban Villegas. Entre los temas que pretenden abordar las madres buscadoras, es sobre la reciente polémica que se generó por la lista de desaparecidos vacunados dentro de la lista que entregó la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿A caso sería una estrategia del Gobierno Federal para “abultar” el padrón de personas vacunadas contra el COVID-19 en plena pandemia?