Allende Nazas, para variar y que se note la diferencia entre los que llegaron y los que se fueron, resulta que Durango en este 2023 otra vez destaca entre las 32 entidades del país por ser de las tres peores en materia de transparencia presupuestaria que, por cierto, contribuye a asegurar la rendición de cuentas y mejorar la capacidad de gestión gubernamental, algo que se supone debería ser de interés de cualquier gobierno, según el IMCO, así es que imposible no es. Lo peor del caso es que justo en este año, que además es el primero del “Góber” que no canta mal las rancheras, el mismo organismo autónomo dedicado al análisis, estudio e investigación informó que Durango tuvo un retroceso de menos cinco puntos en este rubro de transparencia presupuestaria en comparación con el año 2022, que fue el último del “Güero” Aispuro. Así, el casi nuevo gobierno de Esteban Villegas se encuentra entre los tres que más retrocedió entre los 13 estados que entre 2022 y 2023 presentaron incumplimientos e inconsistencias en el presupuesto que informaron. ¡Ah, qué cosas!

Llama la atención de nuestros subagentes que al parecer el tema de los informes actualizados y oportunos son el Talón de Aquiles del gobierno duranguense y para muestra nada más hay que ver que la más reciente visita del presidente, Andrés Manuel López Obrador, le pasó de noche al gobierno estatal, pues nunca informaron de la misma ni antes ni después pese a que venía a un recorrido de obra -nada másdel proyecto más importante de AMLO en el norte del país, mismo que ha recibido críticas de la Iniciativa Privada por la falta de transparencia e informes sobre avances de las obras. Lo bueno es que nuestros chismosos subagentes infiltrados de la prensa estuvieron al tanto para reportarla. También destacó que de no ser por el presidente de Lerdo, Homero Martínez, que como la autoridad del municipio anfitrión aprovechó para tomarse fotos con el “Preciso” de Palacio Nacional y claro está que con Villegas ni cuenta se hubieran dado en La Laguna que por ahí andaba el gobernador y menos porque dicen, ni se detuvo con los chismosos de la prensa cuando pasó por la zona, quienes nada más le vieron el polvo. Por cierto, don Homero fue al único al que “se le prendió el foco” de brindar algún informe en el lugar de los trabajos en proceso respecto del porcentaje de avance de las obras Agua Saludable que les proporcionó Conagua a las autoridades presentes. ¡Increíble!

Y así como van las cosas respecto a los avances del programa presidencial “Agua Saludable para la Laguna”, que, en teoría, estará terminado para diciembre de este año, todo parece indicar que los nueve municipios de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, entre ellos Torreón, se quedarán colgados de la brocha en eso de recibir recursos para la rehabilitación de las redes hidráulicas por donde se fuga más del 50 por ciento del agua que se extrae. Dicen los subagentes versados en el tema de aguas termales que, aunque al “Preciso” de Palacio Nacional se le informa de los avances en obras, de los dineros comprometidos para los campesinos y para los organismos operadores, como dice la canción, “nunca más se supo nada”. Además, en un principio se anunció que los milloncillos se distribuirían a través de los gobiernos estatales, después, que llegarían directamente a los municipios y la última versión, es que será Conagua la que maneje estos fondos, pero hasta ahora, no se ha sabido nada de nada. En estos supuestos, a Torreón le tocarían 500 millones de pesos para reponer la red hidráulica y comprar equipos de micro medición, pero dicen los subagentes que supuestamente no han presentado los proyectos ejecutivos, aunque eso tampoco es garantía de que le vayan a dar algo. Por eso, los subagentes dicen que el bien boleado alcalde (y ahora ‘floreado’ por el gobernador) Román Alberto Cepeda, debería preocuparse en ver cómo va a solucionar este problema que, aunque no se ve, es fundamental y no de relumbrón ni ornamental, y la ciudadanía agradecería que mejor se invirtiera en un eficiente abasto de agua potable, pues está implícita la disponibilidad del servicio para las nuevas inversiones.

Nuestros subagentes están preocupados por la manera en que operan los ocho Centros de Transferencia que tiene Torreón desde la anterior administración municipal de Jorge Zermeño y que en principio eran para captar escombro y basura vegetal que transportaban los carromateros, materiales que en teoría deben ser movidos por camiones materialistas para tirarlo al Cañón del Indio. Pero el caso es que ahora, ya se les deja tirar a los particulares y reciben de todo. Algunos como el caso del situado en Monterreal ubicado en el bulevar del mismo nombre, es aprovechado por vecinos para tirar animales muertos, desechos de comida, cacharros y muebles viejos, lo que sin duda genera malos olores y la proliferación de fauna nociva, por los propios lixiviados de la basura. El problema específicamente de ese depósito de desechos a cielo abierto, es que colinda con un tanque de almacenamiento de agua potable de Simas y que abastece a varias colonias entre ellas Villas Zaragoza, Monterreal, Campo Nuevo Zaragoza y Santa María, entre otras. Sería bueno que los jefes de Servicios Públicos, Fernando Villarreal y Eduardo Terrazas del organismo operador, se dieran una vueltecita para que revisen, dicen los que saben, que el servicio público no sólo es ir a tomar café y hacer bola en los eventos del alcalde. Lo anterior, dicen los subagentes, a reserva de echarse una “revisadita” a las cifras de toneladas de escombros que se reportan, al igual que el costo de su movilización por parte de los camiones materialistas y que en el anterior gobierno, se demostró que fue un lucrativo negocio, ¿será?

El inquilino del Palacio Rosa, que de un tiempo acá se volvió ‘fitness’, dice que de ninguna manera es un tema menor, ni sencillo el relacionado con la seguridad y que el nuevo gobierno estatal tendrá retos importantes en este rubro, no solamente por todos los recortes financieros que han ocurrido en estos años de parte del Gobierno Federal. “Lo que viene es tan difícil como lo que pasó o más, porque no van a cesar en su empeño por entrar a Coahuila todos los días”, esto al referirse a los enfrentamientos que la semana pasada tuvieron policías estatales y civiles armados en la carretera de La Ribereña. Por eso, al generalizarse en este mes de agosto el proceso de transición de su gobierno, no duda que el blindaje que durante estos años se ha construido entre empresarios, gobierno y la sociedad civil que ha formado parte en la toma de decisiones, va a seguir con Manolo Jiménez al que, aunque adentrado en el tema de la seguridad, en estos meses previos a su toma de protesta, se le proporcionarán “ todas las herramientas necesarias”, para que si lo decide le siga e incluso mejore lo que se requiera, al círculo virtuoso que está muy armado y facilitado la toma de decisiones en un proceso que ha costado inversiones y trabajo para lograr un Estado seguro. El “Góber”, dice que aunque a nivel de corporaciones de seguridad se ofreció coordinación, con Nuevo León, él prefiere no confiarse y diariamente seguir haciendo la “talacha” coordinado con el Ejército Mexicano, hasta el 30 de noviembre que es cuando entrega, ya después, ‘Dios dirá’…

Y entre los muchos, que “se colgaron” del tema de seguridad para llevar agua a su molino, figuran el ahora comisionado político del PT en Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, quien con todo y que la dirigencia nacional del partido de Alberto Anaya le dio con la puerta en las narices faltando unos días para el proceso del 04 de junio y lo dejaron a su suerte, ya urgido, no tuvo empacho en aceptar lo que fuera de este partido. El exbebesaurio, autodenominado “Tigre” y quien en campaña denostó a más no poder a las fuerzas de seguridad de Coahuila, ahora hasta condolencias envió a familiares de los dos policías abatidos. Pero el que de plano no disimula sus intenciones de dañar a las corporaciones es Reyes Flores Hurtado, ya que en las inestables redes sociales cuestiona el proceder de los elementos policiacos al repeler los ataques, en un video editado, sacado de contexto. ¿Será que le está afectando estar viviendo fuera de la nómina federal? Cuentan los subagentes que se le vio activo en la cargada de la “corcholata” favorita, como el pasado domingo en la Plaza de Toros a donde fue uno de los primeros en llegar. En fin, todo sea por llamar la atención.

Desde la capirucha del pan de pulque, los subagentes vestidos de guinda nos reportan que fue relevante lo que dijo la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo en su visita en calidad de “corcholata favorita” a la Región Sureste, en la que pizcó manzanas, paseó en cuatrimoto, grabó un video en la sierra de Arteaga, comió carne asada con los maestros de Isela Licerio de la sección 38 y luego recibió a “la cargada” de los grupos de todo el Estado que se han multiplicado como hongos bajo la lluvia con las siglas de Morena y Suma en la Plaza de Toros. Lo preocupante, es que la científica, no tuvo empacho al decir que no estaba de acuerdo en que Coahuila reciba más recursos del PEF, que la deuda que tiene responsables y aunque se aporte el 3.7 por ciento del PIB, debe apoyar a Oaxaca y Chiapas. Para doña Claudia no es importante que sea una entidad con eficiente recaudación de ingresos propios y se dio el lujo de pasar por alto los cuestionamientos de la incómoda prensa, respecto a los recortes presupuestales en seguridad, salud, infraestructura básica, educación y que hasta el Fondo Federal de Seguridad se disperse a cuenta gotas. Así que en caso de que se concrete la imposición como así parece, perdón, gane la encuesta, las cosas no pintan nada bien para Coahuila.

Se sorprendieron nuestros subagentes, porque con todo y que las finanzas municipales tuvieron un aumento del 13.3 por ciento en sus ingresos en el primer semestre de este año, según el tesorero Óscar Gerardo Luján Fernández, además de que anualmente los ciudadanos pagan en el Impuesto Predial una “Cuota Especial para Bomberos”, que es obligatoria, se esté buscando apoyo ciudadano para los bomberos. Ya nada más falta que los manden a botear a los cruceros. En la cuenta oficial del Patronato pro Cuerpo de Bomberos de Torreón apareció un anuncio de conocida pastelería en la que se pide apoyo para los bomberos. Dice en la promoción que todos los domingos se puede comprar una caja con seis cupcakes por 90 pesos y todas las ganancias que se obtengan este día se las darán. Como una “gran noticia”, se replicó en las redes sociales oficiales. ¿Tan mal andan las cosas para estos heroicos servidores públicos que, por cierto, de los empleados municipales, son los que ganan los sueldos más bajos?