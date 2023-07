Del otro lado del Padre Nazas, en Lerdo, los campesinos están hoy desde temprano a la espera de la visita del "Preciso" de Palacio Nacional quien estará este sábado en estas tierras laguneras recorriendo las obras en proceso del proyecto de Agua Saludable Para La Laguna, mismo que, por cierto, deja fuera a unas cuarenta y tantas comunidades rurales o ejidos de ese municipio y de los otros ocho ni se diga.

Los campesinos de Lerdo una vez más tienen la intención de entregarle (como en cada visita lo han hecho) pliegos petitorios relacionados con los acuerdos que hizo el año pasado el entonces encargado del Proyecto de Agua Saludable, Gabriel García Hernández, de quien dicen al parecer les dio "atole con el dedo" respecto a todas las promesas hechas a nombre de Conagua relacionadas con los recursos que recibirían los módulos de riego para tecnificación y revestimientos de canales, pues el avance financiero es tan mínimo como el interés mostrado por Conagua y el gobierno de Durango en resolver este conflicto.

*********************************************

El gobierno no puede hacerlo más rico, pero sí puede hacerlo más pobre", decía el economista austriaco y escritor, Ludwig von Mises y viniendo del hombre que predijo el fracaso del Socialismo mientras servía como oficial de artillería en la primera Guerra Mundial habría que poner atención a sus sabias palabras; quien lo dude puede preguntarle a los vecinos de la zona donde se ejecuta la obra del Paso Inferior Vehicular 5 de Mayo, en Gómez Palacio, pues ahí al menos 20 negocios formales y debidamente establecidos quebraron durante estos 19 meses que lleva la maltrecha obra que les quedó de frente.

Tan "necesario" era ese desnivel que los gomezpalatinos de otras colonias cercanas a las calles y avenidas del conflicto han podido seguir con sus vidas sin problema. Los que no pudieron son los vecinos del sector afectado que ya no aguantaron más y protestaron públicamente ahí en el lugar el mismo día en que se realizó la última visita del "Góber" que no canta mal las rancheras.

Lo peor del caso es que sólo una triste patrulla del Municipio de Gómez Palacio se aproximó al lugar y únicamente para vigilar que la manifestación no se saliera de control, pero los reclamos de los vecinos fueron completamente ignorados por el mandatario estatal quien ni siquiera mandó a un propio en su representación para atender a estas personas que con justa razón ya mejor piden que tapen tremenda zanja que ha cobrado vidas.

Tampoco hubo algún posicionamiento de ningún integrante de su gabinete, algo así como si nunca hubiera sucedido la manifestación y como si no hubiera funcionarios funcionales en su gobierno. "La gente nos eligió para hacer las cosas, por eso venimos, para resolver en caliente, si no ¿Para qué quieren Gobernador?", dijo fuerte y claro el gobernador, Esteban Villegas Villarreal y tiene razón, nada más que lo dijo allá en el municipio de Nazas, donde entregó despensas y bastones. Total, los de Gómez Palacio, que nada más le dieron unos 66 mil 129 votos para la elección de donde salió triunfante y ufano que se esperen.

******************************************

Aunque costó la vida de elementos policiacos estatales de Coahuila y otros más resultaron heridos en los ataques de parte del crimen organizado, el Inquilino del Palacio Rosa enfatizó que los delincuentes no lograron ingresar al Estado. Fueron repelidos y perseguidos fuera de tierras coahuilenses, por lo cual las carreteras siguen resguardadas con operativos de vigilancia terrestre y aérea con helicópteros del Estado y el acompañamiento del Ejército, medidas que se mantendrán permanentes en las colindancias con Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y La Laguna y que la estrategia integral de seguridad, se mantendrá.

Toda la parte norte, por demás apetecible para los grupos criminales, fue fortalecida con la presencia de más policías, equipo táctico, unidades de los diferentes cuerpos de seguridad y se creó una Base de Operaciones Mixtas, además de que el filtro, en Hidalgo, permanecerá día y noche. Por lo pronto ya se dieron las primeras detenciones y el aseguramiento de vehículos. Sin duda están latentes los ataques, pero también la coordinación.

En los homenajes póstumos a los policías caídos, Riquelme aseguró que el control de la seguridad lo tiene su gobierno y advirtió que no lo va a perder... Donde sí perdieron el piso fue en el municipio de Torreón, donde casi casi aseguraron que mandaron a una comisión de policías municipales tipo "Rambo" para ayudarles a los estatales, quienes para variar ni en serio los toman pues no vaya a ser que bajo la Dirección de César Perales Esparza detengan a los inocentes conductores en lugar de los delincuentes, pues ya se han dado casos en la Perla de La Laguna.

******************************************

Los morenistas de Coahuila al parecer no aprenden de las fórmulas ganadoras y están ahora más divididos que en el pasado proceso electoral del 04 de junio. El comentario viene a colación por la rebatinga que traen los diferentes grupos que se pelean la representación en el Estado, de la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, alias la corcholata favorita presidencial y que por lo visto vino a acentuar los piquetes de ojos y patadas ahora por encima de la mesa, ya que todos los que andan en medio, ni la despistan que quieren sacar raja.

Los chismosos subagentes nos reportan desde la capital del sarape y del pan de pulque que el jueves pasado, a la misma hora, pero en lugares diferentes, se realizaron dos ruedas de prensa para anunciar que la doctora se dignó a visitar la capital del Estado. En Saltillo estuvieron Cecilia Guadiana por quien su papá, el senador del sombrero Stetson, Armando Guadiana, hace lo hasta lo imposible porque se vea, pues quiere acomodarla de senadora pluri; el diputado federal, Janecarlo Lozano; el diputado local electo, Alberto Hurtado; el judas del PRI y ahora neomorenista, Shamir Fernández y el excandidato a la diputación local Antonio Attolini. En el otro bando, pero en Ramos Arizpe, anunciaron lo mismo el exfuncionario estatal priista, Gerardo Berlanga, quien ahora es coordinador de Suma, organismo de la sociedad civil; la diputada local, Lizbeth Ogazón y el dueño de la franquicia UDC, Lenin Pérez Rivera, quien ahora aparece como coordinador en la Región Norte. A ver qué tanto "suman" a quien aspira a ser la candidata presidencial.

***************************************

Nuestros subagentes nos reportan que, de no cancelarse de última hora, para hoy a las 13:00 horas, el que dicen que anunciará su cargo en la dirigencia del PT en Coahuila es nada menos que -redoble de tambores- el exbebesaurio, Ricardo Mejía Berdeja. Ahora va por la exigencia de un gobierno justo, eso dice, aunque los subagentes comentan que seguramente lo que busca es seguir en la jugada y para eso no hay nada mejor que el escándalo.

Hay apuestas de que también pueda decantarse por impulsar su organismo bautizado como "Movimiento Coahuilense", es decir 2X1. Lo que no se sabe es qué va a pasar con la que se dice delegada nacional del PT, Valeria Flores. Por cierto, otra fuente asegura que también anda taloneando un cargo a nivel federal, aunque ya no para este sexenio sino para el siguiente. Ya veremos y diremos si se regresa o no a Acapulco Guerrero, aunque de momento, dicen, anda apostando por al menos dos fichas.

****************************************

Dicen nuestros subagentes que la ausencia del alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda, quien decidió tomarse unos días de vacaciones para olvidar los señalamientos por el polémico programa de mejoramiento de la imagen urbana, fue muy bien aprovechada por algunos de los "suspirantes" a ocupar la silla del despacho del séptimo piso del edificio más caro de la ciudad.

Por ejemplo, el más que chido morenista, Luis Fernando Salazar Fernández, arreció a través de las inestables redes sociales las críticas en su contra por la deuda que pretende dejar para Torreón con los créditos que quiere solicitar para una nueva planta tratadora y el llamado "Giro Independencia", para lo cual considera que no es necesario contratar créditos, pues el municipio tiene capacidad económica para financiar obras.

Otro que ni suda ni se abochorna y no desaprovecha los fines de semana, es el "subse" de Egresos del Estado, Xavier Herrera Arroyo, para visitar a la gente de las colonias del oriente que integran el Sector II-A, alrededor de 30 y algunos ejidos pegados a la mancha urbana, a los que organiza diferentes eventos de apoyo como la macro-brigada que tiene prevista para hoy sábado en Villas Zaragoza y en la que se brindarán servicios gratuitos de cortes de pelo, revisiones médicas, atenciones veterinarias, apoyo con pipas y hasta bolsas de agua.

Los mal intencionados subagentes dicen que, así como se ven las cosas, todo apunta a que "de a peso" se pondrá la competencia por la Presidencia Municipal de Torreón el año entrante y nadie dará tregua.