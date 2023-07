Para los que están atentos a la pasarela de las "corcholatas" presidenciales morenistas para decidir con quién se van a la cargada, nuestros subagentes que estuvieron ayer en los eventos que tuvo en Torreón y Gómez Palacio el aspirante a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, nos informan que para no mandar mensajes equivocados al "Preciso" del Palacio Nacional, en todo momento dijo que le es leal y que es falsa de toda falsedad la percepción de que ha sido el apagafuegos de la actual administración federal y que con su plan de seguridad, "Ángel" que tiene como base el uso de la inteligencia artificial como herramienta clave, no es que le haga fuchi al programa de "Abrazos no Balazos".

Con todo y que se le pregunta que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo parece ser la favorita, él se consideró el más apropiado para encabezar esa representación de los Comités por la Defensa de la 4T y no acepta la mínima posibilidad de perder en el proceso interno y mucho menos de irse a otro partido, ya que "Por qué nos vamos a ir por otro lado si nosotros vamos ganando, vamos arriba, incluso en Coahuila y Durango vamos ganando, mejor pregúntele a ella si apoyaría nuestro proyecto".

*******************************************

Y aunque en su discurso reitera que la falta de unidad de Morena en Coahuila fue la causa de su descalabro el pasado 04 de junio, no perdió la oportunidad de atizarle a su contrincante al afirmar que la estrategia de doña Claudia de presentarse como "la favorita", no le funcionará. A ver si surte efecto la pócima mágica que le regalaron en el Mercado Alianza a Marcelo, que más que traer suerte, parece de las esotéricas con la leyenda "yo puedo más que tú".

*******************************************

Del otro lado del Padre Nazas, los ponzoñosos subagentes no dejan de asombrarse de la enorme diferencia entre el decir y el hacer, pues apenas en septiembre del año pasado el "Góber" que no canta mal las rancheras juraba y perjuraba que a diferencia del gobierno anterior del "Güero" Aispuro, del que todavía no se cansa de hablar mal debido al estado en el que dejó las finanzas públicas, su nueva administración entrante marcaría un antes y un después en la función pública y que habría una gran fiscalización y rendición de cuentas acompañadas de una ardua labor de auditorías constantes para evitar que se "redireccionen", por así decirlo, los recursos hacia bolsillos ajenos, garantizando así los programas, las obras, la operatividad del gobierno y la rendición de cuentas públicas tanto del Estado como de los municipios.

Paradójicamente hoy el estado de Durango se ganó en este 2023, el primer año de Esteban Villegas al frente de la administración estatal, el deshonroso último lugar a nivel nacional en destinar recursos para fiscalización. Durango destina el 93.4 por ciento de su presupuesto asignado al Poder Legislativo a los "becados" del Congreso y solamente un 6.6 por ciento a fiscalización.

En cambio, Coahuila, con la misma cantidad de diputados y prácticamente el mismo presupuesto dirigido al Poder Legislativo destina el 51.2 por ciento a su Congreso mientras que el 43.8 por ciento lo destina al órgano de fiscalización (lo que le valió ganar el segundo lugar nacional entre los estados más equitativos). Lo anterior significa para el IMCO que Durango destina sólo 15 pesos por habitante para fiscalización; ésa a la que se daría prioridad en el sexenio de Esteban. Sin duda, el infierno está empedrado de buenas intenciones.

*******************************************

Alguien debería asesorar al titular del Sistema Integral de Mantenimiento Vial, Roberto Escalante, y decirle que los trabajos de colocación de pintura nueva deben hacerse sobre superficies limpias y resanadas y no como lo hizo en los cordones de la autopista Torreón-San Pedro, llamado ahora bulevar la Nogalera, debajo del Puente Villa Florida, donde se colocó una gran cantidad de pintura amarilla de tráfico, pero sobre superficies "cacarizas", dañadas por los vehículos y en tramos con cascaras de la pintura blanca anterior.

Para que no les digan y no les cuenten, nuestros subagentes realizaron un recorrido por la zona donde se hicieron los trabajos de pintura y verificaron las "plastas". Don Raymundo se hubiera dado unas vueltecitas para verificar que se hicieran bien los trabajos, o a menos que sea intencional esa omisión, porque así se gasta más pintura y que parece ser una de las prioridades de la actual administración municipal de Torreón.

*******************************************

Nuestros subagentes defensores de todo lo que es verde, le han estado dando seguimiento al tema de las polémicas 38 macetas de 7 mil pesillos cada una, instaladas en la calzada Colón, y preocupados por el destino de los encinos plantados en éstas, nos comentan que Obras Públicas en un proceso reflexivo tomó la decisión de 'siempre sí', trasplantar los árboles a otro espacio donde puedan desarrollarse.

Y, además, para callar la boca, 'de los que están en contra de todo y a favor de nada' se informó que los encinos fueron un generoso regalo del 'encargado de la obra' y fueron colocados a iniciativa propia, así es, 'los dono y los colocó' en esos espacios aptos sólo para arbustos. Ahora habrá que esperar qué se les ocurre hacer con las macetas, por cierto, rodeadas del camellón central de la tradicional vialidad al que podrían empezar por regar y reforestar. ¿Será tan difícil voltear a ver el entorno?

*******************************************

Ante los constantes intentos del crimen organizado por penetrar en Coahuila, acciones que se han incrementado durante los últimos días en las carreteras colindantes con Nuevo León y Tamaulipas, ayer el Inquilino del Palacio Rosa, desde la sesión solemne por el aniversario 446 de la capital del Estado, y a 128 días de dejar el cargo, no se limitó a solo reconocer la valentía de los elementos policíacos y a rendir el homenaje póstumo al caído en el cumplimiento de su deber, sino que redobló las medidas de blindaje en todas las colindancias con entidades vecinas.

Las cosas no están para menos pues con saldos fatales como el de ayer martes en que policías estatales que se encontraban en el filtro de seguridad en los límites de Coahuila y Tamaulipas, en la Carretera Federal 2, repelieron la agresión cuando fueron atacados por civiles armados, resultando dos policías lesionados y uno más que perdió la vida, la prioridad es el blindaje.

Suman ya tres ataques en una semana y a manera de mensaje para dar certidumbre en el proceso de transición con el nuevo gobierno, Riquelme se comprometió a mantener las acciones de vigilancia para conservar el Estado seguro con el claro entendido de que los delincuentes acechan. Ojalá Manolo Jiménez siga en esa misma ruta cuando entre en funciones.

********************************************

Dicen los subagentes que los policías municipales de esta ciudad andan sin control y en vez de apoyar a los ciudadanos merman cada vez más su confianza. Y es que pese a los datos de la Unidad de Derechos Humanos del Municipio a cargo de Miguel Ángel Urrutia que consignan que en lo que va del año van 75 quejas por actos de abuso o "irregularidades" cometidas en daño de los ciudadanos por parte de servidores públicos, el 60 por ciento corresponde a los policías, la realidad es que nadie hace nada.

Por el contrario, resulta increíble que el que cobra en esta Unidad y se supone le pagan para defender los Derechos Humanos, considera que es normal que los ciudadanos se quejen de la policía y hasta celebre que cada vez las denuncias son menos cuando claramente muchas veces la gente no denuncia porque no ve resultados ni confía en las autoridades. ¿Qué pensará el director de este cuerpo policíaco, César Antonio Perales Esparza? ¿Andará de vacaciones como la mayoría de los funcionarios municipales? En fin, tampoco es que haya mucha diferencia cuando está.

*********************************************

El que mandó a hacer su propia caricatura donde parece un muñequito de pastel, pues se la hicieron sin exagerar los rasgos físicos o faciales (que suele ser una característica básica en este tipo de ilustraciones políticas) para evitar que distorsionen su rostro (tallado por los ángeles, dicen algunas) es nada menos que Fernando Ariel Martínez Mendoza, el secretario particular del despacho del alcalde mejor boleado del mundo mundial lagunero, Román Alberto Cepeda González.

Como ya lo habíamos adelantado, el "aspiracionista" que lleva el mismo nombre de la Sirenita, anda más que entusiasmado con la idea de que el gobernador electo, Manolo Jiménez, le haga un lugarcito en la sagrada nómina cuando entre en funciones, de tal suerte que mandó hacer su caricatura donde da a conocer sus nobles sentimientos: "La esencia de la vida es servir a otros y hacer el bien", siendo esta la frase que acompaña a la caricatura. Algo habrá hecho Ariel durante este tiempo que ha estado sirviendo al presidente municipal que se considera que se ha ganado el favor de Manolo. ¿Qué será?