Precedido por un alud de críticas a su polémico plan de seguridad "Ángel" que presentó durante una asamblea informativa de Morena y ha replicado en diferentes foros el excanciller Marcelo Ebrard andará en tierras coahuilenses el próximo martes 25 de julio. Lo que se sabe hasta ahora es que estará en esta ciudad desde temprano, nuestros subagentes, aún están a la espera de su agenda completa, desde luego, pasarela por medios de comunicación. También estará en Gómez Palacio, Durango.

La "corcholata" presidencial que dicen, le pisa los talones muy de cerca de Claudia Sheinbaum, se mantiene en la cuerda floja criticando la gran cantidad de espectaculares, las bardas y gastos de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, que supuestamente son los que mayor promoción tienen en sus afanes de lograr la coordinación nacional de los Comités de la 4T.

Con perfil belicoso, al ex de la SRE, se le ha considerado como el "rebelde" y que podría dar la sorpresa al cambiarse de partido, de no estar de acuerdo con los resultados de la encuesta que realice Morena para elegir a quien lo represente para la candidatura en 2024. Algo similar a lo que, dicen, hizo a nivel local Ricardo Mejía Berdeja y que actualmente es uno de sus fieles promotores.

Desde los tiempos del exgobernador, Humberto Moreira Valdés, quien mandó grabar el logotipo de su administración "El Gobierno de la Gente" en todo lo que fue la infraestructura vial del Estado, en paseos públicos, pozos de agua, entre muchos otros elementos urbanos, (y cuando la ley lo permitía) no se había dado el caso de que un gobierno se aferrara a incluir tantos elementos de promoción como ocurre en la administración de Román Alberto Cepeda González y que a todo le pone el lema "Torreón Siempre Puede" con el torreoncito estilizado.

Con gran derroche de pintura en la obra del paso Villa Florida, en las macetas de la calzada Colón, en los polémicos bolardos de casi 4 mil pesos casa uno, en las banquetas, en las casetas policíacas, en los vehículos oficiales, pero ahora también en los baches. Aunque los subagentes no lo creían, tuvieron que irse a dar un recorrido por algunos sectores donde aparecen los "parches", por cierto, mal puestos de asfalto, que lucen flamantes el sello del gobierno municipal.

Dice Roberto Escalante, quien cobra como titular del Sistema Integral de Mantenimiento Vial, que "la marca del Ayuntamiento en labores de bacheo es por control, para distinguir la evolución de los trabajos y corregir lo que se requiera". Pero luego dijo que se pretende dar seguimiento a los resultados de un aditivo que se está probando.

No obstante, los subagentes siempre intrigosos, dicen que la realidad de las cosas es que, dado que el Simas bachea, el Gobierno del Estado también, pues ahora el municipio no quiere que les confundan sus baches tapados y por eso les pone el sello, así de especiales son.

Nuestros entusiastas y positivos subagentes saltaron de gusto por las buenas noticias del que cobra como director de Obras Públicas en Torreón, Juan Adolfo von Bertrab Saracho, que aseguró que este año, se autorizaron 30 millones de pesos para construir nuevas techumbres como parte del proceso de rehabilitación en plazas y parques.

Ya se instalaron 23 y serán un total de 35. Pero en donde se quedaron perplejos porque parece ser que el citado funcionario municipal vive en el mundo del absurdo, pues dijo muy orondo que el gobierno municipal es tan innovador que creó un modelo de techumbres en forma de velaria, que no son otra cosa que simples toldos grandes de malla-sombra, anclados al cemento. Jura y perjura que estas "techumbres" son menos costosas que las que "en el pasado" se construían con pesados techos de lámina, por lo que decidieron hacerles "fuchi".

Por cierto, y con claro mensaje a sus malquerientes, también anunció que terminó el fin de semana el arduo trabajo de instalación de 32 macetas en la calzada Colón con todo y sus orejas de boyas. El costo de estos "hermosos" adornos es de 7 mil 200 pesillos y para los que no saben todos los beneficios que representan, es que las macetas en su interior cuentan con auto iluminación y árboles de la especie "Encinos Siempre Verdes" que (aunque son ideales para plantar en el campo) estarán mejor ahí, plantados en arena, que en el suelo y eso que hay varios cajetes vacíos en la Colón. Los intrigosos subagentes dicen que sobre esto último no se ha escuchado la voz de la titular de Medio Ambiente, Susana Estens de la Garza.

A partir de agosto y de acuerdo a como avanza el proceso de transición entre los gobiernos estatales saliente y entrante, el Inquilino del Palacio Rosa ya prepara su ábaco, pues uno de los temas centrales en la agenda que va a impulsar con prioridad, será la integración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2024, que harán los dos gobernantes en común acuerdo y enfocados a que el tema del desarrollo económico no se detenga por falta de recursos y mecanismos para seguir captando recursos propios.

Dicen los chismosos subagentes que la preocupación no es menor, dado que el panorama financiero para el año entrante no pinta nada bien para Coahuila. Sigue en caída la recaudación federal participable, es año electoral y sin duda el Gobierno Federal echará toda la carne al asador para privilegiar obras y programas sociales, en tanto que, para entidades como esta, que además es de oposición, seguirán los "tijeretazos" presupuestales.

En estos cinco años según la Secretaría de Finanzas, se han dejado de recibir alrededor de 22 mil millones de pesillos. Habrá otros gravámenes que sin duda serán revisados "con lupa" en sus porcentajes, como el Impuesto al Hospedaje del que se cobra un 3 por ciento y el ISN, que está rezagado, pues desde hace 11 años se cobra sólo un 2 por ciento y ahorita están llegando muchas nuevas empresas por lo que pudiera subirse un punto, lo que significaría algo así como mil 500 millones de pesos más para el Estado. Así que veremos y diremos cómo avanza el consenso.

Desde hace alrededor de un mes, nuestros subagentes nos reportaron a detalle, los "problemas" que se registraron en la Dirección de Desarrollo Económico que motivaron la baja de la directora de Inversión Extranjera, Bárbara Silva y que "tambalearon" a la directora de la flamante dirección Kena Yáñez, que la mayor parte de su tiempo permanecía en Monterrey, Nuevo León y solamente iba a su oficina en el Banco de México, dos o tres días por semana, lo que es de todos conocido.

Como las autoridades municipales optaron por dejar pasar un tiempo para "acomodar", las cosas y no reconocer que habría bajas fulminantes, ahora el alcalde mejor boleado, Román Alberto Cepeda, anunció con bombo y platillo, un "Nuevo Modelo para el Desarrollo Económico de Torreón" al confirmarse la salida de la citada funcionaria.

Nuestros subagentes saltaron de gusto ante el anuncio, porque creyeron que ahora sí se pondrían a trabajar en la atención a las empresas que vienen a realizar "scouting" a Torreón a ver si se instalan, pero nada de eso.

Lo que dijo el edil, y que por cierto ya anda vacacionando, es que: "Viene un cambio de modelo en esta dirección que ya no solamente tendrá que ver con esa actividad, vienen sorpresas importantes para Torreón, no es que se trate de una sustitución". Los malpensados subagentes creen que Torreón abrirá por fin una oficina de Desarrollo Económico en Monterrey o en cualquier otra ciudad para así seguir justificando lo injustificable.

Del otro lado del Padre Nazas, específicamente en la tierra del "Gober" que no canta mal las rancheras, San Juan del Río, los duranguenses estuvieron de plácemes (como nunca antes) por las celebraciones del natalicio y aniversario luctuoso del General Francisco Villa que anteriormente pasaban sin pena ni gloria.

Ahora no fue el caso para que Durango no desentone con los gustos históricos del "Preciso" de Palacio Nacional, quien es un gran admirador de Villa. Cómo no serlo, si el "Centauro del Norte" es el único general mexicano que ha sido perseguido por la milicia norteamericana por invadir el territorio estadounidense, algo de presumir para quienes tienen una política "anti yanqui" pero también para quienes siguen maravillándose del ingenio y valentía de Doroteo Arango.

Lo que llamó la atención fue que por muchas flores que le aventó el gobernador Esteban Villegas al presidente López Obrador, este último consideró como "oportuno" realizar, en plena ceremonia de Durango y en La Coyotada, donde nació Villa, la entrega del revólver de Pancho Villa al secretario de Seguridad Nacional, Luis Cresencio Sandoval González para que ahora forme parte del Museo Histórico de la Revolución…. Nada más que el del Estado de Chihuahua ¡Zaz! Sin duda lo anterior no deja de ser un desaire, tanto que como fue algo no digno de presumirse se omitieron los "detalles" en el boletín oficial del departamento de "Incomunicación Social". Por cierto, raro es que en las cuentas oficiales como Twitter del "Gober" no se haya publicado la visita del presidente sino hasta un día después. ¿Ya para qué?