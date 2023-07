Ya nuestros subagentes habían dado cuenta de lo desbocada que está la carrera rumbo a la alcaldía de Torreón y que, para los bien enterados en estos procesos, se adelantó, de manera que ya los gallos de parte de la Alianza Ciudadana PRI-PAN-PRD, hacen fila y no se diga de parte de Morena.

Pero donde también hace aire, es en la Universidad Autónoma de Coahuila, donde cobra el rector y senderista, Salvador Hernández Vélez, al que aunque todavía le toca despachar parte del año entrante en su segundo período y no obstante que en diciembre hay que pagar aguinaldos y las dos quincenas a los docentes, personal administrativo y a los miembros de la fuerza aérea de la máxima casa de estudios, él ni suda ni se abochorna del fuerte compromiso financiero que se avecina y deja temblando al erario.

Tampoco se inmuta que se le haya salido de control la sucesión por la Rectoría porque a final de cuentas, ya nadie lo toma en cuenta. Ahí está el caso de que "por la libre", con singular alegría andan promoviéndose y levantando tremendas grillas en vez de abocarse a trabajar, no solamente la coordinadora, Sandra López Chavarría, sino ahora también, Martha Adriana Centeno Aranda, directora de la Facultad de Derecho, ya levantó la mano.

**********************************************

Si nuestras subagentes hubieran salido con su "Domingo Siete" un mes antes del arranque de la obra del Desnivel 5 de Mayo en Gómez Palacio, a cargo del Gobierno de Durango, "La Bendición" ya tendría más del año y medio. Pero, hay que decir, que pasaron ya 20 meses desde que se anunció el arranque de la obra (pues hasta en eso se tardaron unos dos meses y medio) que según esto fue proyectada para concluirse en un máximo de nueve meses y eso debido a los permisos y derechos de vía que otorgaría Ferromex.

Resulta ya vergonzoso, por decir lo menos, que una obra como la de Gómez Palacio con una longitud, desde el inicio de la rampa y hasta el final, de no más de 210 metros, con dos carriles de 3.80 metros cada uno (es decir, un chorizo) y una inversión de 140 milloncillos de pesos, lleve a la fecha un 75 por ciento de avance, es decir, un 10 por ciento más que a inicios de este año. Por supuesto, la tardanza acabó ya con al menos 20 negocios que existían en la zona.

Curioso caso es que, a unos 10 kilómetros de distancia, en la ciudad de Torreón, la construcción del desnivel del Sistema Vial Cuatro Caminos con apenas 13 meses de construcción presenta ya un 93 por ciento de avance y además será entregado un mes antes del término previsto. Quizá esté de más decirlo, pero se trata de una obra que supera en todo a la de Gómez Palacio, pues la inversión es del orden de los 500 millones de pesos, tiene una longitud de 840 metros incluyendo las rampas, es decir, es tres veces más largo y mucho más amplio que el de Gómez Palacio.

El "Tortuguismo" en Durango sin duda parece estandarte no sólo de la pasada administración sino de la actual que encabeza el gobernador, Esteban Villegas. Lástima que los laguneros de Durango estén tan lejos de la capital…

********************************************

Dicen nuestros subagentes que esa frase de "primero los pobres", como que a la delegada del programa Bienestar Coahuila, Claudia Garza del Toro, no le interesa mucho. Y como no, si ella recibe a tiempo sus nada despreciables quincenas y no tiene que sufrir el calvario de tener que esperar en largas filas, bajo el inclemente sol y durante horas como lo hacen los adultos mayores para poder recibir sus pensiones que esperan con desesperación el día de pago, para comprar alimentos y medicinas.

Ella desde lo confortable de sus oficinas, dicen, minimiza las fallas en el nuevo sistema de pago bancario, "del banco del pueblo" al que obligaron a miles de personas a acudir. En vez de hacer mejor planeación, poner más cajeros y estar atentos porque los días de pago el dinero dura pocas horas, les dijo quitada de la pena que mejor acudan en días posteriores, "cuando ya no haya tanta saturación".

Lo que no sabe es que también hay mucha desconfianza porque de repente a los adultos mayores, se les "desaparece" el saldo. En Coahuila hay alrededor de 400 mil beneficiarios de los programas electorales, perdón, sociales y del adulto mayor son aproximadamente 220 mil ancianos y nada más en esos bancos del Bienestar pueden cobrar los beneficiarios de las becas Benito Juárez, los "Jóvenes Construyendo el Futuro". Con solamente dos mini bancos en Saltillo y en Torreón, ¿pues así cómo?

******************************************

Dicen los chismosos subagentes que, aunque se lo tenía muy guardadito, ya todo mundo sabe que el Inquilino del Palacio Rosa tiene varios meses de que le entró de lleno al mundo "fitness", con todo y esos relojes, que reportan hasta la velocidad de los pensamientos, de muy avanzada tecnología de la que por cierto es uno de sus "hobbies". Dicen que se le ve muy tempranito trotando por el bulevar donde vive allá en la "capirucha" del pan de pulque o de plano cuando no puede, le da con todo a la caminadora (a la máquina no piense mal).

Pero dicen los chismosos subagentes que no es por enfermedad que ahora ande tan activo, tampoco por estrés, ni por terapia ocupacional ya que, aunque actualmente transcurre el período vacacional en las dependencias estatales, incluso en el Congreso del Estado (donde mentalmente suelen andar en esas), él se las arregló para moverse más en las inestables redes sociales y hacer recorridos de supervisión de obras por regiones.

El pasado lunes anduvo aquí en Torreón y aunque misteriosamente no hubo sesión del subcomité de Salud, estuvo con la engorrosa prensa hablando de la obra del SV4C y luego se afinaron detalles del operativo de seguridad para el Rally Coahuila 1000 edición 2023.

La realidad de las cosas es que Riquelme quiere tener condición y calentar músculo, por aquello de que sea necesario volver al "toca-toca", a echar suela y saliva y por qué no a pegar engomados en los vehículos el año entrante en el proceso federal en que se eligen además del presidente de la República, diputados federales y senadores. Ya veremos allá por el mes de enero si se le ven cuadritos en ese abdomen.

******************************************

Conste que fue el alcalde mejor lustrado de la Perla de La Laguna, Román Alberto Cepeda, quien lo dijo: que la obra vial llamada "Giro Independencia" que proyecta hacer en el libramiento y confluencia del bulevar mencionado y para lo cual requiere 280 milloncillos de pesos, "iniciará en agosto, con o sin financiamiento vía Asociación Público-Privada".

No dice, quiénes son esos malquerientes que por "cuestiones políticas" frenan el desarrollo de un proyecto y que no le autorizan este esquema de financiamiento que algunos opinan, es deuda a largo plazo, pero él dice que es falso de toda falsedad, incluso ya dijo que tiene "con qué" para invertirle recursos propios a esa polémica rotonda, pero prefiere una APP para tener "comodidad financiera".

Dicen los subagentes que don Román anda "enmuinado" también con los becados del Congreso del Estado, porque desde abril presentó la solicitud para que se le autorice la búsqueda de alternativas para financiar el proyecto de una nueva planta tratadora de aguas residuales para lo que requiere contratar deuda pública directa por 20 años, hasta por 680 millones de pesos y dados los costosos intereses por este lapso, vendrían a quedar en algo así como 2 mil millones de pesos.

Los becados aseguran que ya le dijeron que debe enviar más información a la Legislatura Local ya que su expediente está incompleto y le falta (nada más) presentar el proyecto técnico y financiero, estudios impacto ambiental y sobre todo el retorno de la inversión, es decir a quiénes les va a vender el agua tratada y otros tantos detallitos.

*************************************************

Aunque no cesan aún las críticas por los casi 4.6 milloncillos de pesos que la administración actual está gastando en los bolardos que "adornan", banquetas, camellones, el encementado de camellones en la calzada Colón y en la avenida Juárez, así como una gran cantidad de "orejas" hechas a base de boyas rebosantes de pintura amarilla y que miembros del Colegio de Ingenieros Civiles juran y perjuran que no se justifican los bolardos, cuando ahora surgen nuevos elementos "ornamentales".

A través de las inestables redes sociales, circulan fotografías del organismo Observatorio de la Laguna donde informa que, también sin socializar, Obras Públicas instaló 32 macetas en el camellón de la calzada Colón en las que gastó 224 mil pesos, es decir, cada una tuvo un costo de 7 mil pesos y ahí serán plantados árboles de Encino.

Como aquí el "pequeñísimo" detalle es que se trata de recursos públicos y no se sabe si se licitó esta adquisición, a quién y por qué a ese precio tan elevado, nuestros siempre aplicados subagentes ya andan en plena investigación y no quieren preguntarle al que cobra como director de la dependencia, Juan Adolfo von Bertrab Saracho, porque luego, luego aflora su piel sensible. Pero ya veremos y diremos.

********************************************

Los Mariachis callaron. ¿Qué iba haciendo una joven mujer como copiloto de un jefe policíaco que se distrajo tanto al conducir que chocó en la patrulla que manejaba contra un tráiler estacionado? Se lo dejamos a su imaginación. Si a eso le suma que andaban de amanecida, pues el accidente ocurrió como a eso de las 05:00 de la mañana, y que la patrulla era de Viesca, conocida esta unidad motriz como la "Patrulla del Amor" por los mismos policías y que nada tenía que andar haciendo esta pareja en la Zona Industrial de Mieleras, en Torreón, donde fue el accidente, la duda crece más.

Y si a eso se le añade que salieron vivos de milagro pues la unidad quedó destrozada y fue pérdida total, además de que trascendió que el jefe policíaco conocido como "El Gallo", quien es comandante operativo de la Policía Municipal de Viesca, corporación a la que comparan con el programa "12 Corazones", aunque adscrito a Fiscalía del Estado, iba en estado de ebriedad pues las hipótesis se multiplican.

Llamó la atención de los subagentes el gran operativo para delimitar el perímetro y evitar a los chismosos de la prensa a muchos metros a la redonda. Por cierto, "El Gallo" se dio a graciosa huida dejando a la damisela en apuros y el alcalde de Viesca, Hilario Escobedo de la Paz, se hizo ojo de hormiga y no ha declarado nada, pues al parecer le interesa más la feria que se organiza en el pueblo.

El director de Comunicación Social de este pueblo mágico, al que la incómoda prensa buscó, andaba también más preocupado por organizar los festejos de su cumpleaños el pasado fin de semana. Otra cosa, tampoco hubo reunión del Subcomité de Salud a donde convocan a todos los alcaldes. ¿Coincidencia? A ver si se les olvida preguntar sobre el penoso accidente a los chismosos de la prensa del corazón.