Allende el Nazas el gobernador, Esteban Villegas Villarreal, anunció en la capital de "Los Alacranes" con bombo y platillo y en el marco del arranque del programa de "Vacaciones Seguras 2023" una cuantiosa entrega de patrullas, 145 unidades, aunque en la modalidad de "arrendamiento" que según esto porque su vida útil es nada más de tres años… Y seguramente por los beneficios que se desprenden de esos contratos.

Total, que luego de destacar la importancia de la seguridad en la entidad aseguró que brindaría "todo el apoyo a la Policía Municipal", por supuesto, se refería a la Policía de la capital duranguense, pues a La Laguna de Durango, donde los municipios tienen múltiples necesidades en vehículos no llegó ninguna.

Como siempre, el gobernador que no canta mal las rancheras mareó a los presentes con la anécdota de que en los últimos años sólo funcionaban dos de cada 10 patrullas en el estado y que ni radios de comunicación tenían las corporaciones estatales, así es que coordinaban (y se coordinan aún) los operativos mediante WhatsApp. Por lo menos la capital ahora tiene patrullas ¿y los otros 38 municipios? ¿Se acordará que existen? Bueno, de los de la capital ya se saben sus usos y costumbres y el gobe, si no nació allá, pronto se aclimató.

Y el que ahora se quiere curar todavía en salud ante los señalamientos de actos anticipados de campaña es el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien a través de una carta dirigida a los inspirantes a la coordinación de defensa de la transformación aseguró que "nunca faltan los 'quedabien' que quieren ayudar y lejos de eso terminan afectando con la implementación de prácticas del pasado", dijo, propias del bloque conservador (ahora resulta) y advirtió a los suspirantes que tienen tapizado de espectaculares el país que están obligados a rechazar dichas "ayudas" porque desvirtúan los principios del movimiento (ajá).

Pero ahí no se detuvo la cosa, pues incluso hizo un exhorto a quienes hayan visto publicidades de su persona para que de manera contundente y clara "se deslinden pública, política, financiera y jurídicamente ante el pueblo de cualquier tipo de campaña dispendiosa", comentó y adopten todas las medidas eficaces a su alcance para detenerlas, así como si los suspirantes no tuvieran nada que ver en toda esa propaganda y como la política siempre es apariencia, cerró su misiva con la frase "no le haremos el caldo gordo a la derecha y cumpliremos con nuestra palabra empeñada" ¿Qué tal?

Cuentan nuestros subagentes que, con la reciente visita de la senadora y aspirante a la candidatura presidencial de la Alianza Opositora, Xóchitl Gálvez, a Coahuila, se empezaron a desatar las pugnas del PAN estatal para ver quién va a llevar las riendas de su campaña.

Y es que, en los eventos de Torreón varios actores políticos se andaban peleando por figurar, buscando los mejores lugares, sentando y levantando gente, incluso negándole la entrada a algunos, cuentan los más chismosos. Comentan nuestros subagentes que deberían tener más cuidado con esos detalles, porque luego los protagonismos panistas afectan más a las campañas en vez de ayudar.

En ecos de la visita de Xóchitl, dicen que una de las preguntas que hizo la senadora fue sobre los resultados de la pasada elección del 04 de junio, en donde el PRI obtuvo el 47 por ciento de los votos; el PAN el seis por ciento y el PRD el tres, por lo que Xóchitl ya sabe quién le va dar el triunfo en Coahuila si llega a ser la candidata de la Alianza.

Según "presume" el Inquilino del Palacio Rosa, Coahuila no solamente rompió récord en la generación de fuentes de empleo en el primer semestre de este su último año de gobierno con casi 31 mil nuevas fuentes de trabajo, sino que de cara al resto del año por la producción de autos eléctricos y como faltan más inversiones por anunciar, tanto aquí en Torreón como allá en la Región Sureste, la cifra podría duplicarse, así es que el crecimiento que mantiene Coahuila en la actualidad representa un reto importante.

Esta coyuntura está trayendo la llegada a la entidad de cerca de mil 500 trabajadores foráneos a la semana y que vienen en busca de mejores oportunidades. El reporte de la Secretaría del Trabajo es que los trabajadores que llegan a la entidad, lo hacen a través de procesos de reclutamiento y proceden de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y San Luis Potosí.

La buena noticia es también que los industriales, le están entrando a invertir en hospedaje industrial y no nada más ofreciendo terrenos en breña esperanzados en que el gobierno ponga todo lo demás. Por ejemplo, aquí en La Laguna, están en proceso tres parques industriales de alrededor de 330 hectáreas urbanizadas y con naves industriales listas. La apuesta es hacer a la región más competitiva, ojalá.

En el marco del "Día del Bolardo", como replicaron varios ciudadanos posteándolo en respuesta a las chismosas redes sociales oficiales del alcalde mejor boleado de la ciudad, los subagentes estuvieron a punto de sacar los violines y tocar el "Lamento de Dido" luego de que Juan Adolfo von Bertrab Saracho, quien cobra como director de Obras Públicas del municipio, se victimizó ante la incesante crítica ya generalizada por este tema.

De la que se quejó fue de la arquitecta, Alejandra Martínez, quien publicó una respuesta del Municipio ante una solicitud que hizo y donde le informaron que el costo de los bolardos de cemento es de 3 mil 789 pesos cada uno y ya van 45 instalados como parte de un programa, según esto de "embellecimiento urbano" en el que se gastarán más de 4.6 millones de pesos.

Los costos fueron reconocidos y aceptados por el director, aunque éste destinó sus energías en descalificar la capacidad profesional de la ciudadana, quien según esto nada más trabajó en el IMPLAN, por supuesto tiene cédula profesional, y cuenta con un diplomado realizado en Medellín, Colombia.

Como dato curioso, don Miguel, quien vende fruta ahí en la avenida Juárez, no estudió más que primaria y tampoco les ve utilidad. Doña Alejandra lanzó además a través de la plataforma Change.org la iniciativa para que se suspenda la colocación de los bolardos en camellones en vista de que no tiene sentido el gasto... Quizá para mucha gente no, pero para algunos otros sí. Tan fácil que hubiera sido arreglar las áreas verdes y plantar árboles en lugar de poner esa alfombra verde rodeada de concreto.

Nuestros subagentes están muy preocupados porque de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) viene una cuarta ola de calor y con ella, el incremento en la demanda de agua potable, las fallas en las bombas y lo peor, los constantes "apagones" por parte de la CFE que paralizan todo y dejan casas y oficinas sin agua, ni para los excusados. Y es que, con calor extremo o sin él, sigue la contingencia por la falta de agua en las colonias de Torreón y Simas está rebasado.

Tampoco se explica la causa de tanta descompostura de equipos que "sospechosamente" apunta (como suele suceder en estos casos) a que no se les brinda el mantenimiento debido, rubro al que los subagentes ya le siguen la pista.

Continúa el "tandeo" del suministro, repartiendo el vital líquido si acaso dos horas al día en un sector, y se cierran las válvulas para darle a otro. Solamente cuando hay bloqueos como lo hicieron los vecinos de la colonia Vicente Guerrero, se mandan pipas con agua, pero no en cantidades suficientes. Y así están en contingencia ahora, varias colonias del poniente, otras de la parte norte y no se diga al suroriente. "Y vendrán cosas peores", dice la Biblia.

Extrañamente sorprendidos se mostraron los de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la región, por lo que ya todos los 9 alcaldes de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, a los que beneficiará el proyecto de Agua Saludable para La Laguna saben y es que en los planes del gobierno federal, desde el año pasado, se informó que no está el otorgarles recursos directamente a ellos para que reparen sus viejas y destartaladas redes de agua potable, por donde se fuga más del 50 por ciento del agua.

Como ya se les había anunciado, este recurso se licitará directamente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en base a los proyectos que autoricen a los municipios, razón por la cual desde finales del año pasado los municipios han estado ingresando sus proyectos directamente ante la autoridad federal. Lo cierto es que la bolsa federal para este rubro es mínima, pues se habla de 600 millones de pesos para Durango. A ver qué aportes hace AMLO dentro de tres semanas que venga a "supervisar" las obras como la potabilizadora y las enormes líneas de conducción de Agua Saludable.

Y en temas de "grilla", a propósito de la adelantada calentura electoral de quienes "suspiran" por el despacho de los muebles finos del séptimo piso del edificio más caro de la ciudad, alboroto en el cual todavía no hay nada para nadie, pues no son los tiempos y será hasta enero cuando habrá definiciones, nos reportan que el que anda más acelerado por recuperar el tiempo y proteger sus intereses, es el director de Servicios Administrativos, Víctor Manuel Navarro Arratia.

Dicen que giró instrucciones a todos los jefes de área para "apretar" y dar de baja, de ser necesario, a los empleados que se les sorprenda dando "likes", compartiendo publicaciones o que se les ocurra asistir a eventos o tomarse fotos con alguien que no sea el ciudadano alcalde mejor boleado, Román Alberto Cepeda.

Para muchos la cosa ya es medio insoportable porque no solamente les revisan sus redes sociales personales, sino las cuentas oficiales en las que están obligadas a interactuar y hacer capturas de pantalla. Lo que es de destacar es que el gobierno de don Román es tan abierto a la opinión pública que en las propias plataformas del alcalde los ciudadanos emiten fuertes críticas a su gobierno, de todos colores y sabores, pero nadie se preocupa por borrarlas y "filtrar" lo bueno.

Nuestros subagentes disfrazados de telón en el Teatro Isauro Martínez nos reportan que ya se mueven las apuestas sobre quién tomará las riendas de la Secretaría de Cultura en Coahuila en el gobierno de Manolo Jiménez. Dicen las lenguas de doble filo que suenan fuerte dos nombres.

Uno de ellos es el de Salvador Álvarez, quien fue director de la Feria Internacional del Libro Coahuila y se desempeñó como secretario de Cultura del Comité Directivo Estatal del PRI y quien ha participado en el diseño de programas de combate a la pobreza, de fomento a la lectura, de participación juvenil y de fomento a la creación literaria y del cual, dicen sus detractores, es la carta del continuismo y con ese antecedente, los subagentes se quedan perplejos.

El otro perfil es el de Leticia Rodarte, la actual directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y quien se ha desempeñado como coordinadora general de Difusión y Patrimonio Cultural Universitario en la Universidad Autónoma de Coahuila, así como coordinadora general de Difusión Cultural del Tecnológico de Monterrey. Ya veremos y diremos quién trae la carta más fuerte.