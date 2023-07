Como "sólo hay una cosa peor que luchar con aliados, y esa es pelear sin ellos", según Winston Churchill; para estas fechas el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ya tiene más de 300 espectaculares instalados en todo el país.

Dice que desconoce quién los pagó (les puede preguntar a los subagentes porque ellos sí saben quiénes) para promover una campaña -que no es campaña- y así convertirse en candidato a la presidencia de la República, perdón, coordinador de los Comités de la Defensa de la 4T.

Esta "corcholata", que ya ha hecho compromisos con montones de gobiernos y de todos los colores, estará en Coahuila y todo apunta a que llegará a más ciudades que la "corcholata favorita", Claudia Sheinbaum. A diferencia de ésta, el hoy suspirante que se mimetiza con el presidente López Obrador (aunque con menos gracia) sí estará en Saltillo y visitará también Monclova el próximo viernes 14. Llegará procedente del estado emecista, Nuevo León.

*******************************************

Visitará Chihuahua y el domingo 16 estará en esta ciudad de Torreón, pero no se le ha preparado ningún evento masivo -hasta ahora- aunque se sabe que le ha ido bien en otras plazas donde sus malquerientes aseguran que reparte "apoyos" económicos y que él "sí trae sal para el aguacate" por lo que sus contrincantes: el excanciller, Marcelo Ebrard, y hasta Ricardo Monreal (quien llegará el viernes en la mañana a la Perla de La Laguna para un evento en Francisco I. Madero) ya pusieron su queja ante Morena.

*******************************************

Y como enfrente también hace aire, la panista que siendo una fuerte empresaria se cansó de hacer dinero y buscó un propósito de vida menos superficial, banal y desinteresado para ayudar a más personas como la Política (¡Gulp!), Xóchitl Gálvez Ruiz, recibió un impulso inusitado directamente del presidente López Obrador gracias a sus denuestos porque la colocó en una abierta precampaña y le ha ido bien en sus conferencias, "Derecho de Réplica", que para no variar, se relaciona precisamente con el derecho negado por el presidente.

La hidalguense, aspirante a encabezar el Frente Amplio por México integrado por el PRI-PAN-PRD, fue recibida en su visita a esta ciudad por la dirigencia, militantes y simpatizantes panistas en el Centro de Convenciones y logró reunir a más de 2 mil personas. La senadora tuvo un encuentro con mujeres y dijo que en el proyecto "cabemos todos", haciendo referencia a liberales, LGBT+, panistas, perredistas, priistas y hasta a los del Partido Naranja si Dante Delgado los deja.

Afirmó que, de no ser la elegida, se unirá a quien sí lo sea, pero no perdió oportunidad para pedirle al presidente que en vez de ocuparse en ella se ponga a trabajar para responderle al país y atender, por ejemplo, la urgencia que representa el Estado de Guerrero en el tema de seguridad.

*******************************************

Los intrigosos subagentes, siguen sin encontrar la justificación lógica de que las autoridades municipales y concretamente el área de Obras Públicas y de la Tesorería Municipal, gasten más de 4 y medio millones de pesos ya considerando el IVA y según el contrato 014-FM-TOR/2023 bajo el concepto, "Trabajos de Imagen Urbana en Diferentes Partes de la Ciudad de Torreón", que no son prioritarios.

Para los ciudadanos de a pie, que se han venido preguntando para qué son las figuras de cemento que les llamaron bolardos grabados con el logotipo del Ayuntamiento (no de la ciudad) y que hasta incontables "memes" les han hecho porque parecen lápidas en las vialidades principales, se les informa que aún no sabemos para qué sirven pero al menos sí sabemos que eso costará junto con otros conceptos del contrato como: guarniciones de concreto, que permiten la infiltración, dicen, y empedrado con piedra bola, colocación de pasto sintético en camellones, "equipamiento" y "árboles".

Y preguntan que, si ahora que andan tan aplicados en mejorar la imagen de Torreón, deberían voltear los ojos a vialidades donde no hay señalización vial en los pasos peatonales llamados cebras, tampoco hay pintura para dividir los carriles de circulación así que cada automovilista circula y rebasa por donde mejor le place (atención al área administrativa de la Presidencia aquí hay un área de oportunidad) y no se diga la gran cantidad de semáforos a los que les urge "una manita". ¿Sería mucho pedir que al Paseo Morelos también le mejoraran la imagen?

*******************************************

Con varias ollas en la lumbre por la transición, y mientras empieza la organización de su sexto y adelantado último informe de gobierno que dijo será totalmente austero y se rendirá nada más ante el Congreso, el Inquilino del Palacio Rosa dejó en claro que abrió la entidad a todas las "corcholatas" morenistas y a los que se registraron en el Frente Amplio por México (FAM), ya sean del PRI, PAN o el PRD, que quieran venir a promocionarse (total, ya a nadie le importa respetar los tiempos) y hasta aseguró que "pueden venir a hacer proselitismo con libertad y SEGURIDAD", enfatizó.

Riquelme hasta le garantizó su derecho a la libertad de manifestación, pues dijo que es parte de su responsabilidad aún como gobernador porque externó que los coahuilenses son ciudadanos maduros e informados (bueno eso dice él) que sin duda escucharán "todas las voces", aunque diferenciando lo que son "espejitos". En cuanto a la recolección de firmas de los "suspirantes" a encabezar el FAM, dijo que por ahora no hay nada para nadie, pues varios se irán descartando porque no cuentan con el capital político suficiente para aventarse a cruzar el país y promoverse, además de organizar eventos para recaudar las firmas que es finalmente lo que les valdrá en el proceso.

*******************************************

"Yo voy, por supuesto que voy, estoy listo", dijo fuerte y claro el alcalde mejor boleado en la historia política de Torreón, Román Alberto Cepeda, el pasado lunes al considerar que ya todos los astros están alineados a su favor y que ha hecho un buen trabajo, según su reciente "mini informe", por lo que decidió que ya era necesario sacar de su ronco pecho que sí buscará la reelección en 2024 por el PRI.

Aseguró que tiene claro que será el partido -con el que, por cierto, tiene puentes deshilachados- el que decida y que además a diferencia de "otros" él no va por ocurrencias, pues jura y perjura que ha dado resultados. Lo que dicen los subagentes cizañosos es que el alcalde no quiso quedarse atrás y empezó a moverse, al ver que tanto el becado federal, Antonio Gutiérrez Jardón, como el "subse" estatal, Xavier Herrera, se quitaron las máscaras y también pusieron sus cartas sobre la mesa y "cantaron", sobre todo éste último, que sí se va a lanzar y de no ser favorecido por su partido no hará "berrinchitos" y se sumará.

Habrá que esperar quiénes más se apuntan por el lado tricolor y por supuesto, ver como arrecia la "guerra" de parte de los que se dicen morenistas, Luis Fernando Salazar Fernández y Shamir Fernández Hernández, pues al menos de uno de ellos sí tienen qué cuidarse.

*******************************************

Según consta en fotografías que envío el área de "Incomunicación" Social del Gobierno del Estado de Durango a través de una aplicación de servicio de mensajería instantánea a medios locales recientemente vino el gobernador, Esteban Villegas, a La Laguna de Durango.

Cuentan los chismosos subagentes que ni para bien ni para mal el área en mención avisó (de perdido por no dejar pasar la oportunidad de darle realce al evento del jefe) a medios de comunicación regionales (que por cierto superan por mucho en número y en alcance a los de la capital de Los Alacranes) ni en dónde ni qué andaba haciendo el gobernador en La Laguna -como si la publicidad gratis no sirviera en la Política- por lo que los eventos estatales realizados, según esto en Gómez Palacio, porque ahí junto a él aparece doña Lety Herrera, pasaron, otra vez por la misma razón y como de costumbre, sin pena ni gloria.

Es posible, comentan los subagentes, que parte de esta imagen fantasmal que le han creado sus propios colaboradores al mandatario se deba no solo a la acostumbrada desatención que han tenido los "Duranguitos" con La Laguna, sino que también puede que responda a una estrategia para que los chismosos de los medios no se les ocurra por nada del mundo preguntarle al gobernador por qué todas las obras estatales que dejó el Güero Aispuro "pendientes" en La Laguna siguen igualmente detenidas y abandonadas por su gobierno.

Y es que por muchas "flores" que le echen los presidentes municipales de Gómez Palacio y Lerdo a Villegas en sus discursos, la realidad es que los laguneros mucha diferencia no ven entre el nuevo gobierno y el anterior; bueno sí, el gobierno anterior al menos cuidaba las formas… que es gratis.