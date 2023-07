Dice la expresión popular, "éramos muchos y parió la abuela", que se ajusta debidamente a lo anticipado del arranque del proceso electoral para renovar las alcaldías de Coahuila y en el caso de Torreón, aumenta la lista de "suspirantes". Nuestros, subagentes que están al pendiente de las inestables redes sociales, nos comentan de la reciente publicación del todavía becado federal, Antonio Gutiérrez Jardón, quien pese a que ya fue candidato a la alcaldía de Torreón en 2018 y "tronó como ejote", ahora nuevamente quiere tirarse al ruedo #JardónXTorreón, dice.

Con él ya serían dos -por parte del PRI-, los que apuntan a disputarse la silla del séptimo piso del edificio más caro de la ciudad el año entrante, ya que, aunque no ha dicho claramente 'esta boca es mía', el subsecretario de Egresos, Xavier Herrera Arroyo, sigue su talacha de fin de semana y dicen que ya hasta tiene oficinas particulares donde atiende a gente de las colonias que lo han seguido desde que estuvo al frente del Simas.

Por cierto, llamó la atención esta semana que abiertamente se le preguntó al alcalde mejor boleado, Román Alberto Cepeda, sobre si le preocupaba -en sus intenciones de reelegirse- la competencia del funcionario estatal a lo que presto contestó que no le quita el sueño y hasta retó a todos los que la quieren. Así las cosas.

*******************************************

Desde la "capirucha" del esmog, los subagentes nos reportan que en la presentación del Modelo Coahuila de Seguridad que el Inquilino del Palacio Rosa fue a presumir en el Colegio de la Defensa Nacional a los estudiantes de Maestría en Seguridad Nacional y mandos militares, los estudiantes le preguntaron por qué en Coahuila no hay casinos, a los que les explicó que estos negocios, eran fuente de financiamiento del crimen organizado.

Por eso a este y otros de los llamados "giros negros", desde que fue secretario de Gobierno se les ha mantenido "a raya" y así seguirán. El "Gober", que fue invitado por el Ejército, aprovechó para recordarles el apoyo financiero que ha brindado para instalaciones militares y les reconoció que gracias a ellos ha podido "blindar" las cinco regiones del Estado, principalmente en las colindancias con Texas y entidades vecinas donde actualmente las cosas en materia de seguridad están que arden y claro está que no quiere que se le venga a descomponer el Estado que está próximo a entregar y menos todavía cuando dará su último informe a mediados de noviembre.

*************************************** Nuestros subagentes nos reportan que en vez de que la corcholata favorita, Claudia Sheinbaum Pardo, fuera la figura central de la "asamblea informativa" los eventos se convirtieron en pasarela para las "tribus" que sobreviven de lo que queda de Morena Coahuila y que se pelean con uñas y dientes sus espacios personales, ahora para cederlos a hijas y cónyuges en el 2024.

Los neomorenistas, en vez de arrimar gente, su prioridad fue que la visitante los viera pero ¿qué hubiera pasado si no apoyan de última hora los miembros de la sección 38 de maestros que, con Isela Licerio Luévano a la cabeza, llenaron las sillas en el evento de la Plaza de Armas? Otro caso fue el del Tecnológico de La Laguna, donde se llenó la sala con maestros simpatizantes de AMLO y alumnos, más que de empresarios. Hasta en la visita que hizo al Mercado Juárez, donde fue a comer, no le dieron espacio para atender a la gente porque los neomorenistas querían su foto para publicarla en redes sociales y no se diga en el encuentro con medios de comunicación, donde la rebatinga fue por la coordinación.

A ver cómo le va a la senadora y aspirante presidencial, Xóchitl Gálvez, quien busca la coordinación del Frente Amplio por México (FAM), alianza integrada por los partidos PRI-PAN-PRD de cara al proceso federal 2024, en su próximo "Encuentro con Mujeres" en el Centro de Convenciones de Torreón el martes 11 a eso de las 11:30 horas.

******************************************* Los subagentes nos reportan que aunque anda aplicado en los festejos por su cumpleaños y el "triunfo" como diputado local reelecto en el Distrito 10, que será el próximo martes 11 de julio en la Línea Verde a donde llevará al "Tropicalísimo Apache", Hugo Dávila Prado, no deja de acudir a la Presidencia Municipal y que ya acude más que los regidores, pues se ha convertido en el infaltable compañero y asesor del alcalde mejor lustrado de la región y también tiene sus pasarelas en las audiencias ciudadanas de la Plaza Mayor y en las colonias a donde, dicen, va para la foto.

Las lenguas viperinas comentan que, en la reciente reunión del CLIP, se puso a criticar a sus compañeros becados del Congreso del Estado, porque están "demorando" varios proyectos del municipio de Torreón como la rotonda del bulevar Independencia y la Planta Tratadora de Aguas Residuales. Lo que no dijo es que los becados del Congreso andan revisando "con lupa" varios de ellos, pues en el caso de los mencionados, representan endeudamientos para Torreón de hasta 20 años, lo que llama la atención porque el Municipio no tiene deuda pública ni a corto, ni largo plazo y además tiene ingresos considerables, según sus cuentas públicas mensuales, como para financiar varios de ellos. Entonces, ¿por qué la urgencia de un préstamo bancario?

********************************************* Muchos priistas de corazón calificaron como un "premio" el que obtuvo Rodrigo Fuentes Ávila al ser nombrado delegado nacional del PRI en la Ciudad de México, desde donde hará lo posible por dar batalla con el trágico panorama que se vislumbra para la Alianza PRI-PAN-PRD, rumbo al 2024.

Durante su gestión como presidente del PRI Coahuila logró dos cargos completos consecutivos en las elecciones a diputados y la más reciente del 2023, a gobernador y que no paran de presumir. Habrá que ver cómo se desempeña Carlos Robles Loustaunau a la presidencia estatal del PRI en Coahuila, junto a su compañera de fórmula, Olivia Martínez.

Por supuesto, en este nombramiento claramente se nota la mano del gobernador electo, Manolo Jiménez, pues Carlos Robles fue su secretario del Ayuntamiento durante el tiempo en que Manolo fue alcalde de Saltillo. Nos comentan nuestros subagentes que Carlos Robles es también yerno del fallecido exgobernador José de las Fuentes Rodríguez, mejor conocido como El Diablo.

**********************************************

Y hablando del alcalde del calzado impoluto, quién sabe por qué en la semana que hoy termina, se puso a explicar a la engorrosa prensa que él nunca jamás ha tenido ni tiene, ninguna diferencia personal con el Gobernador Electo Manolo Jiménez Salinas, sino al contrario, "lo que hay es una gran afinidad histórica con él y con su familia".

Dicen los mal intencionados subagentes que dio muchas explicaciones para concluir en que no hay nada que impida establecer desde un principio de la gestión de Jiménez, los lazos de coordinación que siempre deben existir entre los gobiernos municipal y estatal.

Y para aquellos que les gusta amarrar navajas, les dejó en claro que hay una gran comunicación y amistad con el gobernador electo, ya para que se dejen de cosas del pasado. De seguro que don Román tiene bien presente que será con Manolo con quien se tendrá que fletar el tercero y último año de su gestión como alcalde y habrá que estar atento al "estilo" de gobernar del saltillense que por cierto, ya trae callo en esas lides, pues fue alcalde dos veces en 2017, y en 2019 logró reelegirse.

***********************************************

Del otro lado del Padre Nazas, los de Movimiento Ciudadano aventaron algunos "naranjazos" al municipio de Gómez Palacio porque según ellos algún novato con exceso de iniciativa de esa administración tuvo la "flamante" idea de ordenar que rociaran con gasolina e incendiaran la cochera (con todo y carro dentro) de la casa del secretario de organización del partido, Hiram López Manzur, mientras toda su familia dormía plácidamente.

¿El motivo? Pues según ha dicho ya varias veces el también exdirector de Ecología, Hiram, fue porque -creativo y propositivo, así como es él- tuvo la idea de que sería mejor hacer uso de su libertad de expresión y lanzar en las chismosas redes sociales un video muy explícito con imágenes de que había mucha basura en algunos sectores de Gómez Palacio en lugar de realizar un reporte directo a la autoridad.

Así pues, luego de la quemazón declaró que "alguien" del departamento de Limpieza del Municipio se habría molestado muchísimo por el video y lo habría amenazado de manera "tácita". Lo curioso, cuentan los subagentes, es que paradójicamente la primera que se queja y bien fuerte de la basura en ciertos sectores es doña Lety Herrera, quien durante todo el año ha sacado chispas porque pareciera que toda la parentela del "Ecoloco" se fue a vivir a Gómez Palacio, pues ella dice que limpian y limpian las mismas zonas y al cabo de unos días están de nuevo repletas de basura.

La edil jura y perjura que desde que ella se sentó en la silla presidencial los camiones y el personal de limpieza ahora sí trabajan, a diferencia de la anterior administración municipal morenista de la que, por cierto, Hiram fue parte. Total, sean Verdades o Rumores, al final se hizo más escándalo por la quemazón de la cochera que por el video de la basura. Diría Juan Gabriel ¿Pero qué necesidad?