Dice el refrán que "el que mucho se ausenta luego deja de hacer falta" y por eso hoy miércoles -si no hay cambios de última hora- nuevamente estará por estos lares la exjefa de Gobierno de la CDMX y "corcholata favorita" de los Pinos, Claudia Sheinbaum Pardo. Nuestros subagentes estarán al pendiente para medirle de qué tamaño es el músculo que trae y que sin duda se habrá de notar en los dos eventos que le organizaron los morenistas de Coahuila.

Habrá una primera actividad en el Instituto Tecnológico de La Laguna a las 10:00 horas, donde supuestamente sostendrá un encuentro con 200 personas, entre empresarios, académicos y representantes de diversos sectores y luego, bajo el intenso sol del mediodía, habrá un evento masivo en la Plaza de Armas a manera de asamblea informativa, donde se espera la asistencia de miles de simpatizantes.

********************************************

Con eso del fuerte pleito que traen los de Morena por adjudicarse la coordinación de la doctora en la entidad, entre ellos: la diputada Lizbeth Ogazón, Tanech Sánchez, Ariel Maldonado Leza, Shamir Fernández, Cecilia Guadiana, la excandidata a diputada local a la que no le fue muy bien, Paloma de Los Santos, y ahora hasta el exfuncionario estatal, Gerardo Berlanga, a quien al parecer lo engatusaron para que financiara la campaña, pero en realidad lo quieren "lejecitos" del ojo público. Veremos y diremos lo que resulta de este "manoseo", junto con las patadas que se darán entre sí para "salir en la foto".

*******************************************

Nuestros intrigosos subagentes, gustosos de mover el cascabel, siguen la pista muy de cerca a los "concreteros", perdón, a los que realizan las obras a la actual administración municipal de Torreón que tienen como material primordial, mismo que emplean a diestra y siniestra, el cemento en elementos que no tienen ninguna utilidad ni función.

Y es que para los respetables lectores que aún tengan dudas del gusto desmedido por utilizar este elemento para la construcción y que no es nada barato, los subagentes que venden aguas frescas en el crucero del bulevar Independencia y avenida Juárez oriente, nos comentan que sobre el micro (de verdad micro) camellón central, la Dirección de Obras Publicas consideró indispensable la construcción de un montón de "mini" muretes fijos de concreto y con el logotipo grabado del "Torreón Siempre Puede" que no hacen otra cosa más que estorbar en la ya de por sí angosta vía.

A eso habrá que añadirle las planchas de concreto para peatones en la avenida Matamoros desde la Alameda hasta la Plaza Mayor con lo que se integrará el "Circuito Colón" donde también se colocan rotondas de concreto con piedras. Si lo que buscan es darle mayor realce al Centro Histórico, por qué no "dignifican" primero la propia Alameda Zaragoza devastada por el ambulantaje y la que cada día está más "pelona" de árboles o el abandonado Paseo Morelos y la Plaza de Armas, es decir, conservar lo que se tiene, rehabilitarlo y de paso aumentar los espacios verdes.

*******************************************

Y el Inquilino del Palacio Rosa -en una de sus giras de despedida que realizará por los 38 municipios durante los 148 días que le quedan de gobierno- dijo allá por la Región Centro que empezó a levantar la lista de "pendientes" que pidieron los alcaldes y que prácticamente es la lista de demandas ciudadanas que surgieron durante la campaña del "electo".

Riquelme ya se comprometió a que le dejará al entrante "con qué" hacerles frente a sus compromisos. Jura y perjura que con todo y los tijeretazos federales el nuevo gobierno tendrá un mejor presupuesto, ya que se trabajará en conjunto, los que se van y los que llegan, en la conformación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2024 que posiblemente autorizarán los actuales "becados" y con el fin de dejar respaldados con recursos los rubros prioritarios, es más, hasta los aguinaldos de la burocracia estatal y el magisterio dejará pagados. El objetivo es que no se detenga nada con el cambio de gobierno. Y además para que luego no se generen chismes de que no hubo planeación.

************************************************

El gobernador electo, Manolo Jiménez Salinas, quien asumirá el Gobierno de Coahuila el 01 de diciembre de este año, vio con buenos ojos que el Congreso del Estado haya aprobado la renegociación de la mega-deuda, que será sin duda uno de los principales retos de su gobierno, ya que al igual que le pasó al gobierno actual, ha sido una pesada carga financiera (para colmo heredada) y a la cual no se le ha podido abonar capital ante la obligatoriedad de cubrir los duros intereses mensuales que se cubren por "servicio de deuda". Manolo espera contar con el apoyo del Consejo Ciudadano de Viabilidad Financiera que formará y con cuyos eruditos en el tema buscarán entrarle a este escabroso rubro, lo mismo en cuanto al porcentaje de alza que tendrían algunos impuestos.

Lo que es un hecho, es que comenzará con "medidas de disciplina y austeridad" ¿y cómo por qué si estamos muy bien, o no?, en fin, total que para el mes entrante nombrará a algunos funcionarios "clave" de su gabinete, en tanto que en septiembre estará completo y para los que estaban comiéndose las uñas ansiosos por permanecer en la sagrada nómina se les avisa que ya delineó sus perfiles y tiene en mente un relevo generacional, por lo que seguramente participarán varios treintañeros según esto con experiencia y sin olor a naftalina. A ver si sirven.

**************************************

Ahora con motivo del evento político de posicionamiento, perdón, del "mini" informe del alcalde mejor lustrado del mundo, Román Alberto Cepeda, nuestros subagentes (de los afortunados que sí recibieron invitación) nos reportaron que un gran ruido se registró entre los cientos de empleados municipales porque los pusieron a trabajar. Algunos fueron enviados como invitados al evento realizado en el Centro de Convenciones y a otros les ordenaron que se dedicaran a darle "like" a las publicaciones oficiales del alcalde y a que se pusieran a compartir el material, orden que los subagentes tienen plenamente documentada.

Pero además les pidieron que hicieran captura de pantalla de su actividad, se la pasaran a sus jefes de área o a los Directores Generales y también a las "Redes Secretaría del Ayuntamiento TRC", que es un grupo de WhatsApp abierto exprofeso por la titular, Natalia Fernández Martínez, y en donde les pide a los jefes "verificar que (efectivamente) se compartan las publicaciones y notas".

El temor de no hacerlo es porque les dicen que habrá sanciones. ¿No sería mejor que las acciones y el trabajo hablaran por sí mismas? Dicen que la mejor publicidad es la que va de boca en boca y más cuando la clientela está satisfecha.

*********************************************

Un problema que lleva ya al menos dos años ventilándose en la Ciudad Jardín es en el que se metió el eterno dirigente del PRD local, José Valenzuela Hernández, y es que no ha sido una ni dos ni tres ciudadanos los que lo han señalado en múltiples ocasiones por quedarse varias decenas de miles de pesos a cambio de paquetes de material de construcción subsidiados por el gobierno de Lerdo, algo que no es cosa menor, pues la duda principal que salta ya no es si Valenzuela lo hizo o no (porque en esos lares todos lo conocen) sino cuáles son los mecanismos de control que tiene la Presidencia Municipal para registrar esas "salidas".

Los afectados han estado reclame y reclame al perredista, quien hace oídos sordos, aunque el chisme ya llegó al dirigente estatal del PRD en Durango, Miguel Lazalde, quien pidió a los ciudadanos que se dicen defraudados por Valenzuela Hernández ante la venta e incumplimiento de entrega de los paquetes de materiales de construcción, que formalicen la denuncia correspondiente, aunque adelantó que no solaparía este tipo de actos. Por ahí dicen que ya hay una o dos denuncias formales. ¿Qué hará ahora don Miguel?

*******************************************

¿Le suena el nombre de Anabelle Gutiérrez? ¿No? Haga un esfuerzo instruido lector. Aquí va una pista; es enfermera y le decían "Anita". ¿No la recuerda? No se sienta mal, usted sólo es una de las miles de personas que al igual que el 95 por ciento de los habitantes de Gómez Palacio nunca se enteraron que existió en la pasada administración municipal morenista una alcaldesa con ese nombre y que los gobernó además por nueve meses.

No se preocupe, de verdad, es más, probablemente ni la presidenta en turno, doña Lety Herrera, se acuerde de ella o sepa quién es si la ve en la calle, porque en su toma de protesta del 2022, se la tuvo que tomar a sí misma jurando sobre la Constitución -en un hecho histórico y nunca antes visto- porque ni a la ceremonia fue doña Anabelle como presidenta saliente, que era la encargada de llevar a cabo el juramento, aunque seguramente no acudió evitando el previsible abucheo del pueblo por no hacer nada en esos meses.

A donde sí fue a hacer mucho y apenas el mes pasado fue nada menos que a Las Vegas, Nevada, y lo publicó muy contenta en sus redes sociales, seguramente para que ya la vayan conociendo. Qué bueno que el sentarse una vez a la semana a levantar la mano y decir "A favor" de todo lo que venía en el libreto, perdón en el orden del día, rindió sus frutos.

******************************************

Y de quien no se sabe si lo dijo a manera de broma o fue sólo un chascarrillo (que no parece porque hasta comunicado oficial mandaron) o peor aún, que lo haya dicho en serio -pensando que alguien lo puede llegar a creer- es lo que anunció el gobernador duranguense que no canta mal las rancheras, Esteban Villegas, en materia de seguridad.

Resulta que la estrategia de seguridad que recién destacó el mandatario estatal es nada menos que un acuerdo "en unidad" entre Esteban Villegas y David Monreal para fortalecer la seguridad de Durango y Zacatecas. Hágame el "refabrón cavor", dirían algunos, cuando Monreal está visto que solo no puede con la "maña" infestada en Zacatecas que ha dejado a su paso cientos de pueblos fantasma donde de todos es sabido que existe un autogobierno de los jóvenes que se dedican a actividades ilícitas y que por mucho ya lo rebasó el crimen organizado, entonces ¿cómo qué garantía puede ofrecer su gobierno a los duranguenses en las fronteras?, por favor.

Total, que para salir bien en la foto ambos gobernadores se reunieron y firmaron un convenio de colaboración en seguridad "para que, con estrategias conjuntas de inteligencia y operatividad, las familias de Durango y Zacatecas vivan en paz y tranquilidad", anunció Villegas. Por cierto, dicen que el gobernador de Zacatecas ya ni le gusta pernoctar en su estado por su propia seguridad, así es que a buen árbol se arriman los "alacranes" de la capital duranguense.