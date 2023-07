Según los que le entienden al “aplausómetro”, nos comentan que a la reunión que el pasado lunes tuvo con la estructura priísta, el “góber” electo Manolo Jiménez y posteriormente en el agradecimiento a la sociedad en general en el Coliseo, aunque se le mencionó a “todopulmón”, no se le vio por ningún lado al alcalde mejor lustrado de la ciudad, Román Alberto Cepeda. Lo curioso, es que en su contra hubo un“cierto” abucheo, quizá porque se tomó como desaire la inasistencia, ya que concurrieron todos los becados electos, la dirigencia del tricolor y de los partidos aliados. Las lenguas de doble filo, que nunca faltan, dicen que incluso en la reunión del subcomité de Salud que se realizó el lunes por la mañana en el Centro de Convenciones, se le vio rezagado, incluso lejos del Inquilino del Palacio Rosa y del gobernador electo, quien entró alrecinto acompañado del subsecretario de Egresos y exgerente del Simas, Xavier Herrera Arroyo, muy entretenidos ambos, lanzándose osos de peluche.

Como dicen que el “subse”, figura en la larga lista de suspirantes de todos los partidos a ocupar el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad y luego de que se puso a “ayudarle” en el Distrito 11-A aManolo, ha sido motivo para que lo “miren de reojo” con la ceja levantada.

Siguiendo el dicho de que “De lo perdido, lo que aparezca”, el pleito ahora en el partido guinda es por la “representación” de Adán Augusto López, de Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y no se diga de la corcholata favorita Claudia Sheinbaum Pardo, que se disputan todas, todos y ‘todes’. Y para los que estaban pendientes por saber quiénes integran esos comités a favor de #EsClaudia, los subagentes nos detallan que se trata de quienes no fueron favorecidos en las urnas, es decir, los que aspiraban a obtener una beca en el Congreso del Estado. Vinieron de varias regiones del Estado a Torreón a hacer su presentación oficial, de la mano del candidato al gobierno estatal, Armando Guadiana, y su hija, Cecilia, quien dice ser la coordinadora estatal. Los subagentes comentan que también a favor de “la doctora” pero a otros niveles andan, el expriista, Shamir Fernández, y ahora hasta el exsecretario de Inversión Pública Productiva, Gerardo Berlanga Gotés a quien, le recetaron una dosis de “fuego amigo” con tremenda “chamuscada” en redes sociales que llegó a los altos mandos de Morena y a la propia aspirante, para tumbarlo, lo que al parecer lograron pues hasta una marcha de repudio le querían hacer con todo y bloqueo de calles. Los muchos malquerientes que tiene don Gerardo, dicen, que en sus “pininos” de operador político, ya hasta había pintado decenas de bardas y forrado el frente de su oficina particular con espectacular lona en tonos blanco y rojo, con el lema “Suma”. A ver si más que ayudar no perjudican a doña Claudia en Coahuila.

***

Ya de todos es sabido que la actual administración municipal de Torreón tiene fijación de aplicar pintura por todos lados, incluyendo en cordonería dañada y peor aún, colocar placas de cemento hasta en camellones como ya ocurrió en la avenida Juárez al oriente y ahora lo hace una zona del camellón del bulevar Independencia, donde don Jorge Zermeño había puesto grava roja que permite la infiltración de las lluvias, además de que se ve muy bien cuesta una fracción del cemento, pero vaya usted querido lector a saber quiénes de los ‘concreteros’ ganan y ganan. Por lo pronto, uno de nuestros subagentes disfrazado de árbol con plaga nos comenta que, en el caso de la Calzada Colón, en vez de mantenerla limpia y regar lo que queda de especies verdes, tras de que la administración zermeñista invirtió 40 milloncillos para “rehabilitarla” y sólo logró despojarla de su estilo original, ahora le colocan piedras y mucho cemento. Los subagentes llevan registro en una libreta marca “Polito” de todos los “parches”, perdón, obras que se le han hecho a la calzada Colón y el uso exagerado de este costoso material en otras áreas, a ver qué dice al respecto el constructor que cobra como director de Obras Públicas, Juan Adolfo von Bertrab Saracho, quien, comentan, ha tenido un gris desempeño, igual o peor que cuando fue secretario del Sistema Anticorrupción del Estado.

***

Nuestros subagentes que andan al pendiente de los destapes de la ‘oposición’ nos reportan que sin rodeos, esta semana el Inquilino del Palacio Rosa se descartó para futuros cargos políticos, bueno eso dice él, (y hace bien porque a la guerra se va con fusil) y dijo que ni aunque lo hubieran invitado, aceptaría, ya que “tiene los pies en la tierra” y remató que por el momento no tiene ninguna ambición política y que luego del jueves 30 de noviembre en que termina su encomienda, se dedicará a ser un buen ‘exgobernador’. Esto fue posterior a que la Alianza Va por México diera a conocer el proceso para definir a su candidato opositor y por cierto, con una ruta muy parecida a lo que hace actualmente Morena. Pero los chismosos subagentes, también refirieron que debido a que encuestas van y vienen en las que se le coloca como el mejor posicionado sobre los gobers morenistas, panistas y emecistas, comentó que si ya con el tiempo y las circunstancias, tiene otra oportunidad de seguir sirviendo, “ya Dios dirá”. Para los pitonisos, a la banca el góber seguramente no se irá, y con nuevos bríos ya muchos lo ven en el 2024 haciendo campaña por el Estado, tocando puertas otra vez aunque ahora para colarse a una Senaduría por Mayoría Relativa. ¿Será?

***

Dicen los malvibrosos subagentes que ojalá y hubiera informes del gobierno municipal cada seis meses. El comentario viene a colación, porque mucha actividad se observó en varias dependencias, luego de que con bombo y platillo el alcalde del calzado impoluto anunció el miércoles ante la engorrosa prensa, a la que ahora sí apapachó y hasta se tomó fotos, que el lunes 3 de julio rendirá un informe “a la mitad del camino”. Los subagentes ahora se explican por qué en tres días organizaron brigadas de limpieza en colonias y además explicarán a la sociedad el proyecto de los parquímetros digitales. También, que ahora en el edificio mas caro de la ciudad se quiera formar una comisión multidisciplinaria para solucionar la escasez del agua y hasta se haya decidido a hablar con la CFE para que arregle el problema de los apagones que tanto afectan la operación de los pozos de agua y que destrozan los enseres domésticos de las familias. Como las invitaciones circularon por todo lo alto, se espera la concurrencia de alrededor demil personas. Dicen los organizadores que en el evento dará a conocer que en dos meses hará la licitación de la rotonda con paso inferior que hará con el esquema financiero de Asociación Público-Privada en Independencia y Periférico, con todo y presentación conceptual. ¿O quizá para anunciar que don Román está listo para la contienda del 2024?

***

Del otro lado del vado durante la última visita a Gómez Palacio del dirigente estatal del PAN en Durango,Mario SalazarMadera, los chismosos de la prensa abordaron el tema del laudo millonario de los extrabajadores, en su mayoría, exdirectores municipales, de Lerdo, no obstante y como primero están los intereses políticos el dirigente, quien acudió a la región para hablar sobre el Frente Amplio por México justamente pareció mas preocupado por no entrar en controversias ni discutir en este momento por ese asunto con el presidente, Homero Martínez, ni con el presidente del PRI, Carlos Cruz, con tal de preservar la alianza que al menos en Durango y Coahuila ha dado buenos resultados. Como ahora ni los priístas quieren al exalcalde, Carlos Aguilera, les pareció buena idea echarle nuevamente toda la culpa y dijeron ahí casi casi que esmuy normal que los exdirectores municipales demanden por despido injustificado al término de su gestión. Si fuera tan normal, comentan los subagentes, no habría sido modificada la Ley en el Congreso del Estado para que semejante desfalco a las finanzas públicas no vuelva a ocurrir no solo en Lerdo sino en ningún otro municipio de Durango. Ya andando en esas a Don Mario se le hizo fácil decir que de los 55 extrabajadores solo 15 son panistas y el resto priístas y morenistas; cosa mas rara considerando que se trataba de una administración panista donde difícilmente doña Rosario Castro habría otorgado un puesto directivo a uno del tricolor y la cosa se complica todavía mas del lado del partido guinda que por esos ayeres ni siquiera existía todavía.

***

Y en Gómez Palacio lo mas comentado este viernes fue la muerte de “Raulito”, un hombre ya de avanzada edad, sin familia, que deambulaba en las calles con su guitarra y era muy conocido por los laguneros ya que durante décadas cantaba en las inmediaciones del Mercado Juárez y en diversas zonas del centro de Gómez Palacio aunque, dicen, era originario de Lerdo. Su voz grave fue escuchada prácticamente por todo el que caminó por esos lares durantemuchos años así es que cuando fue hospitalizado no faltó el alma caritativa que organizó una colecta a su favor pero como el dinero no puede comprar ni un minuto mas de vida “Raulito” partió de este mundo aunque se llevó en su camino hasta una condolencia de la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, (no cualquiera dirían algunos) por haberse ganado “el cariño de laguneros por ser un personaje común de ver en las callesmientras pedía con un bote para su caldito de res”, aseguró la edil, quien desde el inicio de su administración ha procurado convivir mas con “el pueblo”, sus intereses y costumbres no vaya a ser que en unos años otra vez se le metan los “morenos” (quienes suelen crear empatía muy fácilmente con los menos favorecidos) en el edificio de laMadero y ahora sí poco o nada quede del municipio.