Los latosos ciudadanos de Torreón que se quejan nada más por la total falta de agua en sus domicilios ya pueden saltar de gusto pues a partir del próximo lunes, la Dirección de Desarrollo Social empezará a regalar tinacos. Serán alrededor de cinco mil y los beneficiados serán habitantes de colonias y comunidades rurales con "mayor" crisis de agua y en condiciones socioeconómicas vulnerables, según el recién llegado de las playas con sargazo, Héctor Estrada Baca, quien ensalzó el "gran esfuerzo" que se hace para apoyar a las personas. Se les darán además bolsas de agua purificada de conocida empresa y el padrón de beneficiarios ya está abierto.

Los subagentes siempre mal pensados solo tienen una duda y es que, si no hay agua en las redes de abastecimiento por "apagones", descomposturas, o lo que sea, ¿Cómo es que se van a llenar los tinacos?

******************************************

El que estuvo de manteles largos, presumiendo en materia de seguridad fue el alcalde mejor lustrado, Román Alberto Cepeda, quien ayer viernes en la reunión semanal de Seguridad invitó a la secretaria de Seguridad en el Estado, Sonia Villarreal Pérez y a la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, para que conocieran su estrategia y todos los recursos que, a razón del 18 por ciento del presupuesto municipal, le ha destinado a este rubro, a diferencia de otros que nomás ponen el seis.

Como desde hace un buen tiempo no dejan entrar a la engorrosa prensa, en su comunicado oficial destacaron los elogios que las funcionarias tuvieron para Torreón, ya que, gracias al empeño del edil, la mantienen como una de las ciudades más seguras del país. Dicen los subagentes que fue doña Sonia Villarreal la que se deshizo en felicitaciones para el alcalde de Torreón porque ha ejecutado en tiempo y forma sus obligaciones de evaluación de control de confianza, el incremento del estado de fuerza y el cumplimiento del certificado único policial, así como las evaluaciones de porte de arma. Así dijeron.

************************************************

No es por intrigar, pero dicen los subagentes que los alcaldes de San Pedro, David Ruiz Mejía; de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez "El Charro"; y el de Torreón, Román Alberto Cepeda, tienen algo en común. No, no es que les gusten los vaqueros (los pantalones, no piense mal) y el olor a campo. Lo que los une es que a los tres les late su corazoncito por servir fielmente al pueblo como hasta ahora lo han hecho por otros tres años, pues buscan ser reelectos.

El problema es que en el caso del de San Pedro nomás no da pie con bola y no ha aprendido lo que es una administración municipal, ni obras ni sesiones de Cabildo. En el caso del edil matamorense ha logrado con mucho esfuerzo de su parte unir a los ciudadanos, pero en su contra. En cuanto al ocupante del séptimo piso del edificio más caro de la ciudad, por una parte, tiene tremendos enemigos en la CFE, pero por otra, dicen los que saben, en Simas proliferan los desperfectos en el tema de mantenimiento a los pozos desde que les volvieron a dar la chamba a los "Gánem", cuya empresa aparece en infinidad de auditorías y observaciones realizadas a Simas.

Por lo pronto, la inconformidad expuesta de vecinos de Villa Zaragoza, los de Hacienda La Noria y los de Las Carolinas, son apenas la punta del iceberg. Valdría la pena una revisión en Simas porque ya se sabe lo que causa un exceso de presión externa, no vaya a ser que esto a futuro cause en el gobierno algún descalabro en la carrera de reelección.

************************************************

"El Charro nos contó charras" le gritaron al presidente de Matamoros, donde la crisis por el desabasto de agua ha escalado tanto que ya ha habido enfrentamientos entre la sociedad civil por la entrega de agua a través de las pipas, puesto que imperan los liderazgos locales que se arrebatan con uñas y dientes el preciado líquido al grado de que se han hecho riñas campales donde la respuesta del alcalde ha sido mandar a la Policía Municipal en lugar de mandar más pipas. Tanta es la desesperación que hasta los policías se han llevado uno que otro "tortazo".

La última de estas riñas fue en Congregación Hidalgo, donde se dieron con todo y algunos policías estuvieron a punto de subirse a los árboles porque la gente estaba enardecida. Los ciudadanos han exigido la presencia del alcalde, Miguel Ramírez, "El Charro", en cada uno de los bloqueos de calles, pero hasta ahora brilla por su ausencia. Los quejosos cuestionan cómo es posible que haya feria, pero no agua en las casas. El problema es general.

************************************************

En los pasillos del edificio más caro de la ciudad, los chismosos subagentes nos reportaron del tremendo susto que se traen en la Dirección de Servicios Administrativos. La ansiedad por morderse las uñas alcanza hasta la Dirección de Egresos donde despacha, Raúl Alejandro Garza del Valle, ya que les acaba de caer otra auditoría de parte de la Auditoría Superior del Estado.

Algo sabrán los encargados de estas inspecciones, porque llegaron con la espada desenvainada y muy "enfocados" hacia la revisión del procedimiento que se sigue para el otorgamiento de contratos, ya que continúa la sospecha de la presencia de empresas espectrales.

Pero además van "con lupa" sobre ciertos reportes de la gran cantidad de sobresueldos que hay, así como un exceso en pagos por honorarios. Una de las dependencias donde se registra esta abundancia es en la Dirección de Seguridad Pública. Veremos y diremos en qué queda.

************************************************

Los subagentes nos reportan que el próximo lunes en la reunión del Subcomité Regional de Salud y tal como lo anunció el Inquilino del Palacio Rosa, se integrará el gobernador electo, actualmente inmerso en su gira de agradecimiento. Lo que aseguran le interesa al "Gober" es que el nuevo inquilino de las "765 Mil Gracias" no se pierda en "egolatrías" y ya conozca a detalle los retos en materia de obra pública, finanzas, salud, educación y protección civil.

Comentan que don Miguel ha asegurado que más que enfrascarse en "politiquerías" busca poner al tanto al entrante del difícil panorama financiero que se prevé para el 2024 por los recortes presupuestales de parte del Gobierno Federal, que se esperan por la "sucesión presidencial". Que no haya sorpresas pues, así es que el proceso de entrega-recepción en Coahuila ya inició, no de manera formal pero sí en la práctica.

************************************************

De acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, "el tiempo depende del estado de movimiento del observador" y siendo así, queda claro por qué del otro lado del Padre Nazas, en Gómez Palacio el tiempo no es precisamente lineal, pues todo y nada puede estar sucediendo a la vez. Mucho llamó la atención la misteriosa llamada que recibió doña Lety Herrera el pasado jueves que ameritó la suspensión provisional de la sesión de Cabildo.

Por fortuna y para evitar especulaciones de sus malquerientes, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, explicó que se debió a un tema "médico-familiar" y párele de contar. Por supuesto, una flotilla de nuestros subagentes encubiertos andaba un tanto dispersa en las cercanías del aeropuerto de Lerdo buscando seguramente el aterrizaje de alguna ambulancia aérea pero no llegó. Al parecer, el enfermo ya se había curado en salud o no fue necesaria, pues todos en casa se encuentran bien.

Por cierto, no estaría de más que los integrantes de las fuerzas armadas fueran más discretos en sus maniobras porque eso de atravesar sus unidades y bloquear los accesos de todo el bulevar que conduce al aeropuerto como si el enfermo -de ser el caso- fuera a salirse de la camilla en la ambulancia, igualito como le pasaba a "Capulina" en sus películas, dio margen a la especulación.

************************************************

Y en la Ciudad Jardín donde las autoridades juran y perjuran que sí hicieron la tarea con los mantenimientos de pozos, por lo cual se aventuran a garantizar el suministro de agua potable a los lerdenses, nuestros chismosos subagentes, emparentados con los ofidios, no pudieron evitar hurgar en cosas de las que muchos panistas prefieren no acordarse luego de que don Homero Martínez lanzara un pequeño dardo envenenado directo al actual presidente del PAN en Lerdo, Roberto Favela, quien dicen, se anda llevando dos "melones" de seis ceros por ser uno de los extrabajadores beneficiados con el laudo laboral que tiene sumido al Municipio en tremendo problema, pues representa 151 millones de pesos que al pagarse "son obras y servicios que se dejan de hacer", refirió el presidente.

Lo cierto, es que lo que se llevará don Roberto, quien cuentan las lenguas viperinas, anduvo solicitando descuentos cercanos al 100 por ciento este año en el pago del replaqueo (y ya no supimos si se los autorizaron) no es nada en comparación con lo que se habrá de llevar Alejandra, la exjefa de Recursos Humanos, en esa misma administración municipal panista 2004-2007 que alcanzará casi los siete "melones" de seis ceros. ¿Cuántos más habrá así? Nuestros subagentes dicen tener informes interesantes.