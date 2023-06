Del otro lado del Padre Nazas se les anda haciendo bolas el engrudo con el asunto de los integrantes de la fuerza área de la Secretaría de Educación, pues, aunque en un inicio y de una inspección en cinco mil centros educativos de la entidad, se identificó a mil 400 personas que no estaban ubicadas (porque nadie les avisó que tenían que presentarse, aunque fuera ese día) resulta que ahora muchos de ellos han estado acudiendo con la respectiva "recomendación" a las oficinas educativas.

Ahora, el titular de la SEED, José Guillermo Adame Calderón, informó que el operativo en la Comarca Lagunera en su primera etapa, dejó como resultado a nueve "aviadores". Por supuesto, en La Laguna también se detectó una cédula falsa, robo de cheques por personal de Recaudación-Educación y tres denuncias por venta de plazas ¡Una chulada! Y eso que nada más buscaron por encima y tanto que se quejaban porque no les llegaba a tiempo su pago en el último año del "Güero" Aispuro.

Y en la Ciudad Jardín, donde cuando no llueve llovizna, ya se midieron los mandamases del Ayuntamiento y de la Comisión Federal de Electricidad. Resulta que luego de que se andaban cobrando unos a otros hasta el aire que respiraban en su zona, al final don Homero Martínez se salió con la suya y falta cualquier cosa para formalizar un ahorro de nada menos que unos 100 millones de pesillos, que según sus malquerientes debía desde el 2019, por lo que muy seguramente sea un tema que se aborde en próxima sesión de Cabildo.

Por su parte, la CFE que no es santo de la devoción de nadie en aquellos lares por los altos e injustificados cobros, además de un servicio deficiente, se "ahorró" nada más 213 millones de pesos que según el gobierno local les debía posiblemente de toda la vida. La maroma, perdón, el acuerdo al que llegaron, es que cada uno se deben poco más de 50 millones de pesos y con eso quedan a mano.

Por cierto, algo tenso ha de andar el presidente con las constantes amenazas del Tribunal de Conciliación en retirarlo del cargo si no paga a los 55 extrabajadores unos 150 millones de pesos y mientras tanto, al que originó el problema, el exalcalde Carlos Aguilera, se le ve muy contento y quitado de la pena creciendo como emprendedor de negocios de venta de bebidas espirituosas.

Para los que estaban con el pendiente de la verdadera causa por la que Gerardo Berlanga Gotés, quien hasta el pasado viernes solamente cobraba como secretario de Inversión Pública Productiva del Gobierno del Estado y quien presentó su renuncia, "por motivos personales", los protervos subagentes dicen que ya era de esperarse.

Desde hace un buen tiempo, era un secreto a voces que de simples "guiños", pasó a establecer nexos con funcionarios del gobierno de la 4T, según aparece en las inestables redes sociales. Sucumbió al canto de las sirenas y ahora el exfuncionario estatal, quien estuvo la mayor parte del sexenio en la Secretaría de Infraestructura, se decantó abiertamente a favor del partido Morena que en Coahuila "tronó como ejote".

¿A qué le tirará don Gerardo? Ya veremos y diremos el rumbo que agarrará quien ha colaborado en gobiernos tutti-frutti, es decir, panistas, priistas y ahora morenistas.

Aunque en enero de cada año los ciudadanos pagan religiosamente sus cuotas para la Conservación del Centro Histórico, éste sigue en tan malas condiciones. Con un gran deterioro que la Cámara de Comercio de Torreón en voz de su presidente, Mariano Serna Muñoz, ha clamado que se requiere de una intervención "urgente" en su infraestructura y que paralelamente se asigne vigilancia policial en bicicleta o pedestre.

Y esta demanda no es la primera vez que se hace, pero no ha tenido respuesta. Si bien, de todos es sabido que en la Tesorería Municipal donde cobra como responsable, Óscar Luján Fernández, en realidad quien decide en qué se aplican los recursos es el ocupante del tercer piso, Víctor Navarro, no entienden cómo es que buscan que "Torreón esté en la mira internacional" si nadie se preocupa ni por quitar la maleza, regar los chamuscados arbolitos o reponer las lámparas, especialmente en el Paseo Morelos y en la Plaza de Armas.

Es hora que no pueden concretar ni a la empresa que se haga cargo del servicio de parquímetros digitalizados para el que se requiere un período de socialización mientras los "dormidos" de Lerdo andan más despiertos que los de Torreón porque los anunciaron hace 15 días y hoy ya están funcionando.

Y en el Tricolor, con eso de que andan como pavorreales con el reciente triunfo en las urnas, muchos de ellos sueñan con que la fórmula podría replicarse por los partidos que integran la Alianza Va por México de cara al 2024, proceso al que, por cierto, el Inquilino del Palacio Rosa expresó que "como oposición ya vamos tarde" y tiene razón.

El comentario lo hizo el "Gober" cuando la engorrosa prensa le preguntó sobre las corcholatas que ya empezaron a moverse (otra vez) desde el lunes por todo el país con el fin de promoverse para coordinar la 4T, que no es otra cosa que la precandidatura de Morena a la grande. La oportunidad no fue desperdiciada por Riquelme para lanzar algunos dardos envenenados al referirse al partido guinda: "Morena es sólo la marca, porque absolutamente no es buen gobierno, ahí están los estados gobernados por Morena con los índices más bajos de seguridad y competitividad, mi visión fue derrotar a la marca y se logró".

El problema que ven los menos optimistas es que gracias a la inexistente labor de la hoy dirigencia nacional del PRI su fuerza en el país ha sido mermada considerablemente. ¿Qué esperarán para cambiar de liderazgo?

Como los multiversos y las Inteligencias Artificiales son términos ya muy acuñados y "de moda", entre nuestros malvibrosos subagentes, éstos ya se están preguntando desde cuál universo paralelo es que no existe crisis en Torreón por la falta de agua potable, sino todo lo contrario.

Algunos conspiran que en realidad se trata de un doble cuántico del alcalde, Román Alberto Cepeda, quien se encuentra en una realidad alterna donde sí hay agua suficiente. Los subagentes no perdieron detalle en cuanto al trabajo presumido en nuevos pozos y a la "estrategia" de hacer nueve interconexiones necesarias "para llevar el agua a donde se necesite".

El problema, es que todavía no ha dicho cuándo y mientras tanto el termómetro no perdona, marca los 45.7 grados centígrados y trae en jaque a la población desesperada por el calor.

Con relación al viaje realizado por el alcalde al Foro de Inversión para Metrópolis Sustentables celebrado en Bruselas, Bélgica, para presentar el proyecto de sistema de drenaje pluvial para la zona suroriente de la ciudad, nuestros subagentes nos cuentan que todo quedó igual que antes de partir.

Y es que desde febrero ya se le había dado entrada al proyecto y quedó entre seis preseleccionados, por lo que el alcalde, su secretario particular, Ariel Martínez, y una representación empresarial lo fueron a presentar en seis minutos que le dieron de exposición.

A su regreso, dijo que se vinieron con la tarea de "estudiar y definir el impacto ecológico y ambiental que tendría la obra de drenaje pluvial, que es parte del proceso". Por cierto, ¿sabrá don Román que mientras él trabajaba en Bélgica varios de sus directores generales aprovecharon para irse a mitigar el intenso calor en las playas en Cancún? Los subagentes tienen una lista interesante de a quienes no les importó el sargazo.