Mientras que "A Todo Pulmón" el Inquilino del Palacio Rosa sigue preparando maletas en estos cinco meses y medio que le restan a su gobierno, no pierde la oportunidad de sumarse alguna que otra palomita extra en este periodo y dicen que Riquelme ha andado del mejor humor, porque ya suman 31 las empresas que han llegado a la entidad y que son para la proveeduría de autos eléctricos con la llegada de Tesla a Nuevo León.

Su ubicación (a 35 minutos de Coahuila) favorecerá directamente el crecimiento de las Regiones Sureste y Laguna por ser los que más parques industriales tienen. El reto es que el sector empresarial salga ya de su modorra (que se espabilen pues) e incursionen en la difícil pero efectiva actividad de los "parqueros" para ponerse en sintonía con las oportunidades de inversión que se presentan y es que, aunque muchos lo quieran, no les van a venir a tocar las puertas.

**************************************************

Con una estratégica posición geográfica y buenos indicadores en materia económica, esta vez no hay excusas… "Qué difícil se me hace, cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar".... ¡Pues que no se lleve todo!, corearon los protervos subagentes.

**************************************************

Con los ánimos calientes porque no hay "piso parejo" y luego de que ayer viernes terminó el plazo para que todas las "corcholatas" presidenciales renunciaran a sus cargos, este lunes empezarán las precampañas ¿Qué no habían empezado ya? En fin, sus recorridos los realizarán del 19 de junio al 27 de agosto, dentro del proceso interno de Morena para la adelantada sucesión presidencial. Dicen los subagentes que todavía no se retira la propaganda de las calles por las campañas para la gubernatura del Estado cuando otra vez, espectaculares, bardas, calcomanías, proliferarán por todo el Estado y en La Laguna ya se ve.

Y aunque no ha habido ni el menor asomo de alguna "operación cicatriz" en el partido del "Preciso" del Palacio Nacional, las diferentes tribus se empiezan a acomodar para la rebatinga y continuar con los piquetes de ojos y patadas por debajo de la mesa, entre los "mercaderes", perdón, los que aseguran que fungirán como operadores de la "corcholata favorita", Claudia Sheinbaum, de Ricardo Monreal, de Adán Augusto López y de Marcelo Ebrard, que ya están asomando la cabeza con fotos y mensajes en las inestables redes sociales.

Para los que se preguntaban qué pasará con los que renegaron de Morena, como el excandidato que les metió uno que otro susto a varios, Ricardo Mejía Berdeja y su esposa la guerrerense e influencer, Marlenne Cañas, pues resulta que esta última ya anda muy activa apoyando a Marcelo y dicen que Mejía ofrecerá al excanciller su "estructura". A ver si le ayudan.

**************************************************

Por los lares del PRI, mientras aún saborean la miel de la victoria en el proceso electoral del 04 de junio (inconscientes de que en el resto del país ya ni figuran) los del Tricolor ya pararon antenas ante la "impugnación" que supuestamente interpondrá Morena, porque además de las cuatro posiciones que les regalaron y en las que designó a mujeres, ahora quieren otra y es por donde se pretende colar Antonio Attolini. Por lo pronto, la decisión quedará en manos del Tribunal Electoral a cargo de Sergio Díaz.

Los que le saben a eso de las ciencias ocultas y cálculos aritméticos con múltiples detalles (y en los detalles está el Diablo) dicen que, pese a las constancias ya entregadas, en una de esas le tumban al PT al PVEM o a UDC, pero también existe el riesgo de que el Tricolor sea sacrificado, así que veremos y diremos, porque dejados, no son y acaparadores sí.

**************************************************

Nuestros deshidratados subagentes nos reportan que la aguda escasez de agua que se registra en esta ciudad, ante las altas temperaturas de 44.4 grados centígrados, ha traído a relucir la ineficiencia con que opera el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) donde sus directivos campechanamente no dan la cara, pero sí endosaron la culpa a la CFE de la falta de agua, debido a sus constantes "apagones" y los acusan con dedo flamígero de que no solamente les para las bombas, sino que las descomponen.

Pero nuestros subagentes a quienes les gusta buscar los "otros datos", nos reportan que los de la CFE juran y perjuran que en realidad es el mal estado de las bombas, obsoletas, carentes de mantenimiento, la causa de que se descompongan y dejen a decenas de colonias sufriendo la falta de agua todo el día y no es porque no haya el vital líquido, sino falta de presión.

Además, aumentaron el tandeo. Los subagentes que venden gorditas afuera de la CFE comentan también que, a toda suspensión del servicio, siempre se les notifica para que avisen a la población. Lejanas quedaron las promesas del alcalde mejor boleado, Román Alberto Cepeda, quien en febrero del año pasado tras el anuncio de la perforación de ocho nuevos pozos aseguraba que "se busca evitar una crisis de abastecimiento como la ocurrida en años anteriores" (sic).

**************************************************

Mientras son peras o manzanas, los sufridos ciudadanos saben que por más que amenacen con bloquear vialidades y saturen de reportes el Call Center de Simas, nomás no les van a hacer caso, así que han recurrido a los "bomberos". Pero no vaya a usted a creer que, a los heroicos servidores públicos, sino a las empresas particulares que venden pipas con agua y que, en este mes de junio, hacen su agosto.

Tal es la demanda, que hay que pedirla con cuando menos 24 horas de antelación si es que se requiere la pipa completa o nada más para "rellenar" los tinacos. Lo que deja hasta con bochornos a los compradores de agua son los altos precios por el servicio ya que, un tinaco lleno, es superior a un mes de consumo de los que cobra el Simas, a porque el recibo de la paramunicipal llega sin falta a los domicilios.

**************************************************

Y justo en Lerdo los ciudadanos se preguntan qué extraña brujería habrán hecho en el Palacio de la Sarabia de la Ciudad Jardín que luego de tener severos problemas con el agua potable hace unos dos años y pese a los cortes sorpresivos de los "amigos" de la CFE que tiene el presidente, Homero Martínez, hasta el momento y pese a los tremendos calores no han estallado en crisis.

Eso sí, don Homero se ha asegurado de posar una y otra vez para la foto al finalizar cada uno de los mantenimientos realizados y organiza eventos con toda la parafernalia para que no quepa duda de que lana le metió. Donde sí hubo crisis, por la cual doña Lety Herrera, regañó, vapuleó y se dirigió con desdén a los "abusones" que se quieren pasar de listos con la Presidencia pidiendo las "Perlas de la Virgen" en cuanto al precio de las pipas, fue en Gómez Palacio donde nada más unos 17 mil habitantes de la zona rural dependen del suministro por esta vía, luego de que fallara un pozo en la zona rural, por lo que criticó su falta de sensibilidad.

La noria, en palabras de la edil, ya no tiene remedio y ya "se echó"; sin duda, de manera más dramática que el caballo que en pleno centro de la ciudad sufrió un desmayo por tanto calor. Si las bestias se portan así ¿Qué se espera de los pobres caballos?

**************************************************

Y justo en la Ciudad Jardín, el gobernador duranguense, Esteban Villegas, cuyo gobierno ha estado apagando nada más unos 17 incendios, vaticinó un futuro "prometedor" al gobernador Riquelme de cara a sus últimos meses como mandatario de Coahuila: "Yo creo que más que la dirigencia nacional del PRI, que es una opción, Miguel Riquelme tiene grandes aptitudes. Es un buen gobernador, fue un buen gobernador de Coahuila.

Es un buen político, es buen operador y creo que en algún espacio -no sé exactamente dónde y no he platicado todavía con Miguel- es algo que yo creo y que yo pienso que a Miguel le tiene que ir muy bien", declaró a la chismosa prensa cuyos integrantes ya andan haciendo un "cochinito" para ahorrar lo suficiente y regalarle al "Gober" del buen cantar un reloj más eficiente con eso de que ya se le hizo costumbre llegar cuando menos una hora tarde a todos lados. ¿Traerá el ritmo de trabajo de la capital?