'La victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana', decía Napoleón Bonaparte y en Coahuila no es la excepción pese al recuento de votos del proceso del pasado domingo 04 de junio. Los de la Alianza (PRI-PAN-PRD) revisaron sus números y ahí salió a relucir que la segunda fuerza política en el Estado, es decir el blanquiazul, no les fue digamos muy bien y se fue hasta el cuarto sitio dada la pobre votación alcanzada y que el PRD quedó similar a un mosquito arriba de un elefante.

No obstante, dicen, ya andan desesperados pidiendo su pedazo de pastel. Ahí está el caso de Memo Anaya, que, según sus allegados, está muy emocionado por buscar la alcaldía de Torreón para 2024 y en las mismas quimeras anda Marcelo Torres Cofiño, los cuales dicen los subagentes, al igual que el partido amarillo con negro, quieren llamar la atención para ser considerados en alguna de las carteras de lo que será en Coahuila el primer Gobierno de Coalición por mayoría.

************************************************

Un trabajo bastante duro le espera al gobernador electo en eso de repartir "posiciones" a gente de los partidos aliados, cuando ya de por sí, tanto a él como a su familia, se le busca como agencia de colocaciones y cuando ni apenas delinea el programa de acciones de los primeros "Cien días" de gobierno.

************************************************

Y a propósito de sucesión, desde estas tierras, el Inquilino del Palacio Rosa, quien ya empezó a hacer sus maletas, anunció sin sentimentalismos que no hay necesidad de esperar las fechas formales para el proceso entrega-recepción, ya convocó al gobernador electo para que asista al Subcomité Regional de Salud en La Laguna y reciba de viva voz de los empresarios, representantes de la sociedad civil, de la academia, de los alcaldes de La Comarca Lagunera, de las corporaciones de seguridad y del Ejército, las inquietudes que hay y el trabajo realizado.

La idea es que se involucre en temas claves, mientras llega el momento de asumir el cargo. ¿Consejos para el que llega?, 'ninguno porque no los necesita', dijo Miguel Riquelme, (algunos malosos argumentan que necesitará poner a uno que otro en su lugar y dar algunos manotazos, dado que el piso y sobretodo lo hecho no está muy parejo que digamos) y aseguró que su sucesor tiene claros los ejes sobre los que arrancará en diciembre.

Lo que también se espera es que, así como los priistas presumieron que proporcionalmente obtuvo más votos y con mejor porcentaje en Torreón que Saltillo, Manolo pueda devolver la "querencia" en estos lares laguneros donde recibió más cariño que en su tierra, a la que además ya gobernó.

************************************************

Nuestros subagentes se muestran extrañados, porque mientras muchos funcionarios estatales actuales, sobre todo laguneros, tienen prendidos cirios de esos de 14 días, para que algún santo les haga el milagrito y colarse al próximo gabinete que va "Pa' delante", el flamante presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Hugo Morales Valdés, haya presentado su renuncia con carácter de irrevocable y por motivos personales al puesto que el 29 de junio completaría los cuatro años, en tanto que su periodo por ley terminaría hasta 2025.

Lo raro es que con su decisión, le hizo "fuchi" al nada despreciable sueldo mensual de 80 mil 291.54 pesillos, más vales de despensa, viáticos e infinidad de cortesías que suelen darse tan sólo por tener este cargo. ¿Pero cómo? se preguntan los envidiosos subagentes. Así que las apuestas se dividen respecto a qué otro cargo andará buscando don Hugo, porque una labor destacada no realizó, si se toma en cuenta que una de sus obligaciones mínimas, era hacer comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables, sobre cumplir las recomendaciones emitidas por la Comisión, pero como dice la canción, "jamás se supo nada". Por cierto, la renuncia entra en vigor a partir del lunes 19 de junio.

************************************************

En ecos de los resultados de la reciente elección para "becados" al Congreso del Estado, nuestros subagentes nos reportan del alboroto que sigue habiendo en lo que queda de Morena Coahuila. Y es que, por un lado, se inició la rebatinga ante el Tribunal Electoral porque el partido que obtuvo cuatro diputaciones "pluris", pero quiere una quinta, para meter con "calzador" a Antonio Attolini Murra que anda "picando piedra" en la "capirucha" del esmog, pero nos cuentan que, con la "corcholata" equivocada, ya que a nivel estatal no lo quieren y si es que les casca otra curul, propondrían a una mujer. Por su parte, Diego del Bosque, que cobra como presidente del CDE del partido oficial, ya dijo fuerte y quedito que las puertas del partido están cerradas bajo "mil llaves" para el causante del fracaso en la pasada contienda y que se llama Ricardo Mejía Berdeja y todos los que se aliaron con él.

Así que, si pretendía algo en el 2024 que se eligen diputados, senadores, presidente de la República y 38 alcaldes en Coahuila, ni piense que lo dejarán llegar. Los subagentes se preguntan y dónde quedó la "operación cicatriz". Por las mismas anda en eso de las impugnaciones el PRD coahuilense, que al no alcanzar una beca plurinominal porque ni siquiera llegó al tres por ciento de la votación, ahora anda pidiendo las "perlas de la Virgen". Eso dicen.

************************************************

Mientras la semana pasada el termómetro marcó en esta ciudad temperaturas de hasta 43 grados centígrados y para estos días el pronóstico es de 45, nuestros sudorosos subagentes no cansan de reírse por las "recomendaciones" de las autoridades municipales a la población "para que tome precauciones, se mantenga hidratada en todo momento, a la sombra y con sus aparatos de refrigeración". Y es que resulta que Simas, de plano ya fue rebasado ante las temperaturas calcinantes porque no se da abasto en el suministro de agua potable.

Hace malabares en las labores de "tandeo" cerrando válvulas de los pozos en algunas colonias durante el día, para darles "chorritos" a otras durante algunas horas y así. El problema se agudiza, o sea frecuentemente, cuando se registran los "apagones" por parte de la CFE como sucedió este lunes, cuando por fallas eléctricas salieron de operación 18 bombas con interrupción del servicio.

En esta problemática, sería bueno que realizaran una inspección en colonias populares y residenciales donde han "aparecido" negocios de auto-lavado que "chupan" el agua para usos domésticos. Seguro se encontrarán con grandes sorpresas, o grandes noticias como las que asegura el bien boleado alcalde, tiene ahora desde Bruselas.

************************************************

Al que prácticamente le explotó la bomba y no ha encontrado la forma de volver a poner en funcionamiento dos pozos que se han mantenido fuera de servicio por casi un mes es a Simas Rural en Torreón, cuya inoperancia quedó en evidencia con la grave crisis de agua en que se encuentran los habitantes del sector de La Perla.

Y es que mientras operativamente se hacen todos los esfuerzos por restablecer estas dos fuentes de abastecimiento y recuperar los niveles de extracción, y cientos de personas están dependiendo del agua que les llevan en pipas, el titular del organismo, Hugo Ibarra, brilla por su ausencia, dicen los protervos subagentes que indican que al parecer Simas Rural sigue siendo botín político de unos cuantos como ocurre desde hace varios años, pues dicen que "ni por tapar el ojo al macho" han invertido recursos a la compra de equipos ni al mantenimiento de los que ya se tienen.

Algunos estiman que con la llegada del "Delfín" a la gubernatura (si no es que antes) se decida a quitarle el control del organismo a la familia Cepeda y se nombre a gente capaz de hacerse cargo de un área tan vital para la ciudadanía.

************************************************

Del otro lado del vado, aunque el gobernador de Durango, Esteban Villegas, no ha dejado, ni por un instante, pasar la oportunidad para destacar que mientras Coahuila ocupa el segundo lugar en Seguridad en el país (según el IMCO) Durango ocupa el tercero (casi casi como diciendo que andan en las mismas cifras) o "ya nada más quedamos dos" como aseguró a los chismosos de la prensa refiriéndose a los dos estados donde el PRI es gobierno gracias al triunfo del año pasado y del presente, la realidad es que las diferencias son abismales.

Mientras Coahuila ocupa el cuarto lugar en Competitividad Nacional y pelea con Nuevo León (con todo y la megainversión de Tesla) por el tercero, el estado en Durango tiene el lugar 16 en competitividad, pero además pelea con Chiapas por no ser el último, el peor lugar en Infraestructura en el país. Lucha por alcanzar a Chiapas que en ese rubro está por encima de la tierra de los Alacranes. No es lo mismo bajar un escalón y que resten tres para llegar a la meta, en el caso de Coahuila, a bajar un escalón y que además todavía falten 15 escalones, como sucede en el caso de Durango.

No es lo mismo para Durango tener una medición "media baja" y todavía bajar seis posiciones en el país (y llegar al lugar 23) en promoción del desarrollo económico, formalidad de la economía, capacidad para generar ingresos propios, la calidad de la información de sus finanzas públicas y el acercamiento con la ciudadanía por medios electrónicos que ocupar el lugar 5 en esos rubros, como en el caso de Coahuila, y subir una posición (rubro en el que por cierto bajó una posición Nuevo León, que ocupa el cuarto lugar). Definitivamente no es lo mismo ser que estar, ni es lo mismo decir, que hacer.

************************************************

Y en Gómez Palacio, doña Lety Herrera se llevó una sorpresa luego de que en la inauguración de la feria de esta ciudad una joven en su papel de "estatua viviente" por poco le cayera encima, por lo que esta autoridad junto con todos los expectadores, que en ese momento miraban hacia arriba a la mujer, metieran las manos para "cacharla".

Seguramente le hacían falta vitaminas a la muchacha, pues doña Lety en esta ocasión andaba más que contenta y no había lanzado todavía ninguna de sus miradas "fulminantes" a los directores cuando algo no le gusta. Por lo demás, la feria lució a reventar, repleta de jóvenes con un look tipo "Peso Pluma", aunque también hubo algunos colados "fifí", entre ellos el expresidente de Torreón, Jorge Zermeño y su esposa, Astrid Casale, quienes degustaron los famosos pollos de la Casa Íñigo que por primera vez se hicieron para Gómez Palacio.

También fue muy evidente la seguridad que había justo afuera del Palenque. Como lo prometió doña Lety no hubo operativo alcoholímetro por considerarlo algo así como una incongruencia. Los borrachos fueron felices.