"La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir", decía Maya Angelou, la extinta activista estadounidense defensora de los derechos civiles. Para muestra de lo que guarda la memoria basta ver las posturas de las dirigencias nacionales del Partido Verde y del Partido del Trabajo esta semana que no son más que el resultado de lo que otros integrantes de la clase política archivaron en su caja del rencor.

Los anuncios a destiempo de ambos partidos con dedicatoria en Coahuila -a estas alturas- no tienen implicaciones legales, ¿por qué? Porque las boletas electorales ya están impresas y los votos que se emitan se acreditarán a los partidos de la manera en que se registraron los candidatos ante el IEC. Dicho más claro, los votos no son transferibles y además los candidatos ni declinaron, ni renunciaron.

Eso lo reconocen ambos partidos, ¿entonces? Además, faltando lo que falta para formalizar las alianzas políticas con Morena para el 2024 resulta evidente que en la 4T de Morena y en Palacio Nacional quisieron mandar un claro mensaje de lo que puede hacer el brazo poderoso porque aún no se va… También tiene buena memoria.

*********************************************************

"Yo confío mucho en el profesor Anaya", había dicho el petista, Ricardo Mejía, refiriéndose a que el líder nacional del PT no le haría lo que la dirigente nacional del Verde, Karen Castrejón, al candidato Udecista, Lenin Pérez. Ayer el dirigente nacional del PT (en una rueda de prensa conjunta con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado y donde no se permitieron preguntas) lo traicionó. Tras el golpe, Mejía lo exculpó diciendo que Alberto Anaya fue víctima de una extorsión política, pero de todos modos se fajó: "Solo muerto me bajarán de la contienda electoral", amenazó Ricardo "El Tigre" Mejía, quien de todos modos cuidó no agregarse "una raya más" y se refirió al presidente López Obrador con mucho respeto: "Sigo pensando que está al margen de los enjuagues de Mario Delgado", dijo a la chismosa prensa.

Eso sí, arremetió contra el candidato de Morena, Armando Guadiana, diciendo que "hace el ridículo y no levanta ni con grúa". Lenin Pérez también dijo que no declinaría por mucho que piensen en la "capirucha" del esmog que aquí en Coahuila los candidatos son "fichas". También ayer mucho se habló de lo mal que se vieron las dirigencias nacionales del Verde y del PT, pues olvidaron las fuertes críticas que días antes emitieron aquí en Coahuila. Del PT a Mario Delgado Carrillo le dijeron "rogón" y del Verde juraron y perjuraron que sería una incongruencia apoyar al candidato del sombrero Stetson que tiene el gusto por matar toros y las contaminantes minas de carbón. Tras un estirón de orejas, tanto el PT como el Verde se mostraron sumisos y dieron la espalda a sus candidatos confirmando lo que todos saben: Que son partidos "morralla" de Morena al fin del día.

*********************************************************

Este miércoles 31 de mayo concluyen las campañas electorales para la gubernatura del Estado y el Congreso Local así es que la buena noticia es que los ciudadanos ya podrán descansar unos días luego de tantas promesas huecas, muchas de ellas llenas de imaginación y gran despliegue de mercadotecnia política para atraer la atención de los votantes y que ya a estas alturas, tienen clara su intención del voto, según refieren las decenas de encuestas (vendidas para algunos) que ayer proliferaron y que le dan ventaja a la Alianza Ciudadana por la Seguridad y con gran diferencia a la baja a Morena, en tercer lugar al PT y en cuarto a UDC-PVEM.

Según los malvibrosos subagentes, donde parece haber transcurrido de noche fue en las campañas de los candidatos a la beca estatal. Incluyendo los de la Alianza, le apostaron a la ley del menor esfuerzo y entraron en pasividad maliciosa esperando los días, en espera de colgarse de la ola del candidato que se ha mantenido puntero. Ya se verán los resultados de su trabajo, de su proselitismo en el número de votos que logren en cada uno de los Distritos Electorales.

*********************************************************

Y en los lares de Morena nos cuentan que el "becado federal" expriista, exberdejista y ahora neomorenista, Shamir Fernández Hernández, artífice durante años de las campañas del PRI, fue, dicen, sorprendido el pasado fin de semana con las manos en las bolsas, perdón en la masa, acompañado de una de sus operadoras de Morena allá por el rumbo de la avenida Hidalgo y claro está fue detenido para "revisión" por los eficientes elementos policiacos que lo traen con marcación personal.

Y es que Shamir, le entró con singular alegría anticipadamente a la operación "Casa Amiga", que es donde se concentrarán los recursos que por mil pesos se entregará a cada uno de los que voten por el partido guinda, desde luego, previa presentación de la foto en su teléfono celular. Son fuertes los intereses conyugales que llevan a don Shamir a aventarse de esta manera y se le olvida que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, anda con la "lupa", misma que no sacaron en el incidente de Sol de Oriente donde brillaron por su ausencia. Ni modo, ahora sabrá lo que es estar del otro lado.

*********************************************************

Nuestros subagentes nos reportan que los que brincan de felicidad son representantes de organismos empresariales, particularmente los industriales, ya que tras meses y meses de "picar piedra", finalmente lograron que el Grupo Aeroportuario del Norte junto con las empresas aéreas trajeran a Torreón los vuelos directos a Los Cabos y a Tijuana a partir de la primera semana de julio. Además, habrá vuelos a León, Guanajuato y American Airlines brindará un nuevo vuelo diario a Dallas, Texas, aunque solo por el mes de julio. Es relevante dado que este vuelo internacional era necesario por la conexión que de este aeropuerto se hace al mundo entero y en forma directa, pero no en el pésimo horario que se tiene actualmente que no se puede conectar más que a Falfurrias.

Las nuevas rutas ya aparecen incluso en las páginas de las empresas prestadoras de servicios y de las agencias de viajes. Cuentan los subagentes que el alcalde mejor bronceado -y quien recién visitó Florida por un compromiso social- Román Alberto Cepeda que se puso a repelar por los precios echándole la caballeriza al Grupo OMA en el sentido de que maneja precios muy caros e iba a gestionar que rebajaran las tarifas y que era mejor que apoyaran "porque un amigo que no ayuda es como un cuchillo que no corta, por lo tanto, deshacerse de él, poco importa". Así el sol veraniego de Florida.

*********************************************************

Nuestros subagentes disfrazados de camionetas Journey oficiales, nos comentan, que el hombre Orquesta, el que comparte nombre con "La Sirenita", el que firma contratos para adquirir los sumamente necesarios muebles de dos millones de pesos en la Presidencia de Torreón (porque Ariel, como el detergente, tiene doble poder quitamanchas), el flamante secretario Particular del Despacho del Alcalde, Ariel Martínez Mendoza, ha cantado con bombo y platillo que una vez que Manolo Jiménez gane la gubernatura dejará el despacho del alcalde mejor bronceado del edificio más caro de la ciudad.

Comenta con todo el que quiera oírlo, dicen, que la verdad le queda chico el espacio (seguramente con tanto mueble con hoja de oro atiborrado que ha de haber ahí) y que para el 2024 le auguran cosas muy buenas y donde lo pongan. Del plato a la boca se cae la sopa, dicen, a ver si de tanto presumir no termina como el perro de las dos tortas advierten los que saben.

*********************************************************

Y en la Ciudad Jardín -donde la hierba mala nunca muere- nos comentan los protervos subagentes disfrazados de planta carnívora que no estaría demás que expertos en la materia revisen el estado que guardan los árboles del Parque Las Auras, y es que varios de más de 30 metros de altura, como el que se cayó el pasado domingo sobre el bulevar Miguel Alemán y que de milagro no aplastó a nadie, parecieran ligeramente inclinados, mientras que otros visiblemente ya cumplieron su ciclo de vida.

Para los que se pregunten por qué en Gómez Palacio no se cayeron tantos árboles como en otros municipios, es porque además del Parque Morelos, son pocas las áreas verdes públicas con bastantes árboles con las que cuentan. Campañas de reforestación van y vienen, pero en cada trienio es poco el seguimiento que se les da a los ejemplares pequeños plantados, por lo que muchos de los que plantan se mueren. Ojalá que las autoridades se apliquen y apuesten más por la sombra de los árboles que por las "velarias".