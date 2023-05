Verdades y Rumores

“La violencia es el último recurso del incompetente”, decía el escritor y bioquímico judío, Isaac Asimov. En ningún partido político de ningún país y menos en Coahuila, una candidata(o) debe ser agredida y mucho menos se justifica que pormotivos partidistas se rocié con gasolina a las personas con la amenaza de prenderles fuego. No. El jueves pasado la candidata a diputada localpor elDistrito 10 deMorena, Rocío Guadalupe de Aguinaga Peraza, conocida como “Pily”, y esposa de Shamir Fernández Hernández, fue recibida en Sol de Oriente con múltiples agravios de parte de un grupo de mujeres líderes del PRIplenamente identificadas y que antes eran sumamente cercanas a Shamir, según dan cuenta sus propias fotos en las chismosas redes sociales. Pily había presumido previamente videos en los que aseguraba que habría una desbandada de priistas a su partido, lo que calentó en el sector los ánimos de las mujeres del Tricolor que “victimizaron” a la candidata de Morena y por poco la hacen mártira 13 días antes de que concluyan las campañas...

Como en todos los partidos hay “pensantes” con iniciativa y en el Tricolor no es la excepción, alguien tuvo la grandísima idea de que sería mejor -en lugar de detener a doña “Marina”-, la líder priista y principal promotora de las agresiones contra “Pily” (lo que habría mostrado que la ley se aplica con rigor para todos) mejor hiciera un pésimo video donde hasta se nota que está leyendo todo un guión que deja muchas más dudas que respuestas. La principal duda es ¿por qué no está detenida?, ¿por qué la Policía Municipal de Torreón no hizo nada?, ¿habrían actuado igual si un candidato o candidata del PRI hubiera sido agredido en ese tono? No. No hay justificación para la violencia en el estado cuya fortaleza es justamente un clima de “seguridad”, que mucho ha costado a quien gobierna en la entidad y resulta un error -por decirlo amablemente que sea el mismo PRI quien afecte con actos salvajes la imagen de su propio candidato cuando va en el puntero. A nadie le hicieron un favor esas líderes y tampoco se lo hicieron así mismas las autoridades locales con minimizar estos hechos.

En vista de lo sucedido (y de lo que puede suceder) en la recta final de las campañas en Coahuila, a las que les faltan sólo siete días, pues concluyen el próximo miércoles 31 de mayo, el Inquilino del Palacio Rosa adelantó algunas de las acciones de seguridad que se aplicarán como parte el “blindaje” para que las votaciones transcurran con tranquilidad. Dicen nuestros subagentes que como “sobre aviso no hay engaño”, el Gober se propuso enviar un “atento mensaje” a los que en los últimos días han arreciado en sus quejumbres y para los desesperados que apostarán a la “provocación” para llevar agua a su molino viendo que algunas caen muy fácilmente. Así que aprovechando la reunión del subcomité Regional de Salud Laguna, dijo que se desplegarán efectivos policiacos adicionales a las fuerzas de seguridad federales, pero además habrá vigilancia desde el aire por cuenta de los tres helicópteros del gobierno del Estado que estarán enfocados en las Regiones de La Laguna, Norte y Sureste y harán presencia permanente para “lo que se ofrezca” ya que desde inicios del proceso se ha trabajado también en coordinación con el INE y el IEC. Por Decreto habrá también Ley Seca 03 y 04 de junio, y para los que clamaban por la presencia de la Guardia Nacional, les recordó del convenio firmado con el gobierno federal, el INE, para garantizar el apoyo de esta corporación. Además, en febrero, integrantes de los partidos políticos en el estado, (curiosamente menos Morena), firmaron el acuerdo “Por la integridad electoral”, con el objetivo de garantizar las etapas del proceso electoral en este 2023. A ver cómo se pone.

Más por curiosidad que por otra cosa, nuestros subagentes se preguntan si el canciller Marcelo Ebrard desafiará la convocatoria que hizo el mandamás de Morena, Mario Delgado Carillo, de venir a Coahuila a levantarle la mano al candidato, Armando Guadiana. Lo anterior, luego de que a todo pulmón éste se decantó por la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, para el 2024. El “carnal” Marcelo estaba -dicen sus malquerientesal final de la lista de “corcholatas” que harían pasarela pero ahora no se sabe y ya faltan siete días para que terminen las campañas. Además, su corazoncito latía por su amigo que se fue al del PT, Ricardo Mejía Berdeja. Apoyo moral recibió el candidato del sombrero Stetson con la visita del coordinador de senadores, Ricardo Monreal, el gobernador de Sonora, Arturo Durazo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el domingo, el de la “corcholata” favorita de “ya saben quien”, Claudia Sheinbaum, aunque ya se verá si eso es redituable o no en las urnas. Claro está que las chismosas redes sociales no dejaron pasar el detalle del regalo del sombrero norteño para doña Claudia, perfecto para la serie de Yellowstone, así como el osito de peluche llamado “Daniel” que le regaló la pareja feliz de Shamir Fernández y su esposa, olvidándose del pequeño detalle que era igualito al que trae para todos lados la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, (que no le cae nada bien) por lo que seguramente fue a parar a quién sabe dónde.

Ayer el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, volvió a insistir en que está en pláticas con las dirigencias del PT y Partido Verde en Coahuila al admitir que su candidato, Armando Guadiana, necesita los votos de ambos partidos para ganar, dijo, “con una cómoda mayoría”. Los protervos subagentes comentan que también para invitar a “sumarse” debe haber límites, pues el mensaje que manda es de escasez y no es tan positivo cuando hasta los de su partido le tunden en videos de redes sociales y lo acusan de perder la elección. Por eso, en conferencia de prensa, lanzó lo que muchos interpretaron como desesperada súplica a las dirigencias y hasta les ofreció compartir el gobierno de Coahuila entre los tres partidos. Cómo andarán las cosas que incluso ofreció que se repartieran las carteras más importantes del gabinete entre los tres. Esto en vez de unirlos, provocará que arrecien los ataques y descalificaciones, pues como dice la frase contra el débil: “Al árbol caído, caerle” mientras que Mejía Berdeja sin duda se sienta tranquilamente a la distancia a ver las consecuencias de su obra.

Los introductores de ganado (que son usuarios del Rastro Municipal) consideran abiertamente que las autoridades municipales, es decir regidores, síndicas y el alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda, buscan despojarlos de los derechos que les corresponden. Específicamente se refieren a la devolución de diversas vísceras de los animales que se sacrifican en el lugar y que ellos han comercializado durante muchos años para usos industriales y, como decía Bismarck, las salchichas y la política mejor no preguntar cómo se hacen. Los inconformes empresarios aseguraron a los subagentes que a ellos nunca les preguntaron respecto a la modificación del artículo 76 del Reglamento Operativo (de esas cosas que ya no son novedad en la administración) en el que determinaron que los esquilmos, es decir: La sangre, el estiércol, las cerdas, las cuernas, las vesículas biliar, las glándulas, las ubres, mollejas, hueso calcinado, pellejos, sebo, y demás se quedarían en el Rastro. ¿Para beneficio de quién? -preguntaronya que todo cuesta, es buen dinero, pero no obtuvieron respuesta del titular de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar. Sin duda, este gobierno municipal es… Único.

Allende el Nazas, como siempre y como con todo “hay mucho ruido y pocas nueces”. Fue más el escándalo que se hizo contra el homónimo del Papa Juan Pablo II, el también ahijado del exgobernador, Jorge Herrera Caldera, llamado Karol Wojtyla, que lo que duró detenido. Los bien informados aseguran que no duró ni una semana “guardado” y que por ahora anda libre con un bonito brazalete allá en la Capital de Los Alacranes, por lo que ya se encuentran contentos todos sus amigos priistas que se fueron a Morena en los últimos años. El exoficial mayor en la pasada administración municipal de Gómez Palacio 2019-2022 y fan de las tortas “genitalizadas” podrá llevar su proceso en libertad y eso que su área fue una de las que tuvo diversas observaciones señaladas que representan, dicen, más de 50 millones de pesos sujetos de investigación, pues no tenía facultades para autorizar muchas de las “salidas” de recursos, por ejemplo, el gasto millonario en la publicación de gacetas en una imprenta con tintes “espectrales” en Torreón. Por cierto, ¿dónde anda el Guero Aispuro luego de tantas habladas del gobernador, Esteban Villegas? Dicen que haciendo su vida normal.

Y ya en estas tierras Laguneras, el que destacó en positivo lo “directa” que es la presidenta de Gómez Palacio, doña Lety Herrera, fue nada menos que el secretario de Gobernación, Adán Agusto López Hernández, quien por estos días estuvo promocionándose, ah no perdón… Visitando Gómez Palacio junto con el gobernador, Esteban Villegas, quien fiel a su estilo y para no toparse con la engorrosa prensa (como si les debiera) se “sordeó” la visita el mayor tiempo posible. La “corcholata” presidencial aseguró a manera de broma que la mandamás en las tierras de Santiago Lavín “lo mandó a volar” a él y que de pasada convidó al Gobernador cuando le pintaron una serie de gestiones fabulosas, casi increíbles, para Gómez Palacio. Y es que doña Lety, está como Santo Tomás de “hasta no ver no creer” cuando se trata de anuncios alegres de otros órdenes de Gobierno: “Facta Non Verba”, dirían algunos. Eso sí, públicamente doña Lety se desvivió en elogios y reconocimientos para ambas autoridades a quienes agasajó de diferentes maneras durante su estancia y cuya labor destacó a más no poder ante miles de personas que acudieron al encuentro con el secretario, evento para el cual apoyó con toda la mano de su gobierno. Lástima que el “Gober” en estos días ande más ocupado en quedar bien con los “morenos” antes que darse una vueltecita en las colonias colindantes a la obra “eterna”, dicen, del desnivel Cinco de Mayo que claramente no estará listo en un mes como lo prometió y que según la fracción de Morena en el Cabildo gomezpalatino “no tiene para cuándo”.