Cuando el "Tío Lucas" de los Locos Addams le pedía un beso a su mujer, Debbie, que era de las que "facturan" y a quien se le conocía como "La Viuda Negra", ésta le contestaba a su marido con desdén: "Dame dinero". Justo ese fue el "meme" que circuló en redes sociales comparándolo con El Magisterio y la actuación de sus líderes con el gobierno.

De tal suerte que como el Gobierno del Estado ya ha dado "besos", "abrazos" y "apapachos" anteriormente, pero no fue de todo correspondido dado los resultados de las últimas contiendas con motivo de la elección de líderes sindicales donde se colaron varios "morenos"; resulta que en los festejos por el Día del Maestro ahora no se echó la casa por la ventana ni hubo pasarela de funcionarios estatales. Mucho menos rifa de grandes regalos durante la entrega de reconocimientos a maestros (que no obstante se llevaron buenos premios en efectivo).

*************************************************

El evento fue organizado por la sección 5 del SNTE, en el Centro de Convenciones, y esta vez no acudió ninguno de los representantes de servicios educativos de los municipios de Matamoros, San Pedro y Madero, hablamos de los priistas María del Refugio Valdez Benítez, José Luis Álvarez y Teresa Acosta, respectivamente.

Claro está, el evento fue organizado por el líder sindical morenista, Arturo Díaz González, y aunque fue acompañado por "el Gober" que guardó las formas y por la titular de Servicios Educativos en La Laguna de Coahuila, Flor Rentería, así como por el alcalde mejor boleado de Torreón y no se diga por el secretario de Educación, Francisco Saracho, esta vez no hubo la esperada rifa de varios automóviles ni pudieron hacerle "manita de puerco" al Municipio de Torreón para donar alguno más como el año pasado. Por cierto, la interesada Debbie terminó en el jardín trasero de Los Addams.

*******************************************

Y en otra de maestros -porque de ellos siempre aprendemos cosas nuevas- resulta que del otro lado del Padre Nazas y con motivo de las mismas festividades la Secretaría de Educación de Durango (SEED) suspendió el proceso para esclarecer la situación laboral de 3 mil 41 personas en todo el estado "que no fueron localizadas en sus centros de trabajo" (hágame el favor) y quienes tendrían que explicar dónde trabajan, qué funciones tienen, para quién laboran y porque no les firmaron su asistencia en las escuelas.

La suspensión de esta investigación (como si tuvieran que indagar mucho) se debe a que el secretario de Educación de la entidad, José Guillermo Adame Calderón se tentó el corazón por el Día del Maestro: "En esta (quincena) íbamos a detenerlos (los cheques) pero motivados por estas festividades lo pospusimos para el día 30 de mayo", comentó, aunque los suspicaces subagentes se preguntan si no se supone que la condición para ser maestro es justamente que impartan cátedra a los alumnos. Y dicen que de La Laguna hay 297 "trabajadores" ilocalizables en su centro de trabajo, ¿qué tal? Síganlos motivando a ver si un día de estos van a trabajar.

*************************************************

Nuestros subagentes nos reportan de los "focos rojos" que hay en Morena. Con todo y la "corcholatería" que se dejó venir a Coahuila, el candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, no tuvo empacho en sugerir -por enésima vez- al candidato petista, Ricardo Mejía Berdeja, que "hablen". ¿Qué dijo Mejía? Nada; lo cual también es una respuesta. Los frustrados subagentes nos dicen que esto ocurrió el lunes 15 en el Auditorio "Javier Cabello Siller" de la Universidad La Salle de Saltillo, donde a invitación de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública se realizó un encuentro con maestros jubilados y pensionados.

Mejía, dicen, ha exacerbado su discurso radical y golpeador asegurando que él no necesitaba el apoyo de las "corcholatas". Lo anterior, en ecos de lo declarado el domingo, allá en Monclova, por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien se le fue duro y a la cabeza haciendo alusión al "funcionario público que a todas luces traicionó la confianza del presidente y todavía anda haciendo campaña con el mentiroso argumento de que el presidente lo respalda... El que traiciona una vez, traiciona toda la vida".

¡Zaz! Pero las cosas no quedaron ahí y de última hora, según los subagentes que andan en la jugada, nos reportan que ayer martes en rueda de prensa desde la "capirucha" del esmog, el dirigente morenista, Mario Delgado, quien sigue "ardido" contra Mejía dijo que se iría a buscar a las dirigencias del PT, Alberto Anaya y del Partido Verde, Karen Castrejón, ya que sus candidatos en Coahuila, ni esperanzas tienen de ganar.... Ah, pero cuánto daño ya le hicieron a su partido "guinda" (le faltó decir).

************************************************

Y en más de la operación "oxígeno", que Morena implantó el sábado en Frontera con la visita del gobernador de Sonora, Arturo Durazo Montaño, quien es además presidente del Consejo Nacional de Morena y la secretaria General, Citlalli Hernández Mora, muchos tomaron como una burla para los vapuleados trabajadores de AHMSA que tienen más de un mes sin que les paguen su sueldo, que el senador guinda, Napoleón Gómez Urrutia, en vez de ayudarlos haya "exportado" trabajadores mineros de Zacatecas y Michoacán, secciones 271, 335, 334, 304, pagados con viáticos y todo, uniformados con playeras rojas nuevas y servicio de transporte de primera, con el fin de "inflar" los eventos del candidato del sombrero Stetson. ¿A quién se le ocurren esas cosas?

*************************************************

De lado de la "Alianza Ciudadana por la Seguridad" que abandera el candidato a la gubernatura, Manolo Jiménez, e integran los partidos PRI-PAN-PRD, siguen sin confiarse por mucho que les endulcen el oído las famosas encuestas. Pues se le ha visto con presencia constante en municipios y de la mano de las bases, pero con acercamiento a diferentes sectores de la población en general.

Los intrigosos subagentes que se codean con los que integran el primer círculo, donde se toman las decisiones, nos comentaron de ciertas estrategias que a menos de quince días para que terminen las campañas, aplicará el candidato y su equipo con el fin de "brincarla" y desamarrar "nudos", así como algunas maniobras detectadas por estos lares y que tienen un claro tufo de "fuego amigo", por lo que algunos "priistas" deberán ser más cuidadosos en que exista coherencia entre el decir y el hacer porque por ahí dicen que ya tienen ubicados a los "rebeldes" sin causa.

***************************************************

Los subagentes se preguntan qué es lo que quiso decir el Inquilino del Palacio Rosa ya que tras cuestionamientos de la incómoda prensa contestó que "en lo absoluto" no está de acuerdo en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sean electos por votación popular, como lo propuso el "Preciso" del Palacio Nacional y adelantó: "Ya hablaremos de este tema y de otros pasando el 04 de junio". Riquelme dijo tajante que de llevarse así la elección de ministros se afectaría la estabilidad constitucional y equilibrio de los poderes en México: "Y ahora que no le aprobaron una, (el Plan B Electoral), quiera prácticamente desmembrar al Poder Judicial, porque fue gracias a él, que ello no fue posible". Don Miguel no tuvo empacho en decir que, con argucias legales, no constitucionales, se trató de perjudicar el proceso electoral en Coahuila y Edomex. Así de calientes andan los ánimos.

***************************************************

Nuestros subagentes que deambulan por los pasillos del edificio más caro de la ciudad, nos reportan que la semana pasada hubo mucho movimiento entre los trabajadores, tanto de confianza como sindicalizados. Pero no fue para exhortarlos a que realizaran alguna labor de volanteo o pega de calcas fuera de su horario laboral o que se sumaran a alguna actividad proselitista de cara a la recta final de las campañas.

Los subagentes disfrazados de repartidor de alimentos comprados por aplicación móvil nos comentaron que el encuentro presidido por el alcalde, Román Alberto Cepeda, fue para hacer oficial el despido de la que estuvo encargada de las redes sociales oficiales. Pero además para avisarles que en todos los departamentos se distribuiría un "Formato para Redes Sociales" que obligatoriamente todos, todas y "todes", tendrían que llenar con el nombre del área donde laboran, nombre, teléfono, correo electrónico, así como las redes sociales que manejan, Facebook, Twitter e Instagram.

Los mal pensados subagentes se alarmaron porque resulta que se realizó una "reingeniería cibernética" para revisar quiénes le dan like o comparten fotografías, acciones oficiales o dan comentarios de apoyo a la autoridad. Pero el "truco" es que de paso los ojos estarán puestos para ver qué movimientos de apoyo dan en favor de otros "personajes".

*************************************************

Y en la tierra de los bombones "asesinos" varios integrantes del Cabildo lerdense de origen priista ya se preguntan con qué nueva "puntada" habrá de salir para la próxima sesión la regidora, Selene Galván, quien ha resultado ser más opositora al gobierno del presidente priista, Homero Martínez, que los propios regidores "morenos", y eso que ostenta el cargo de secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI en ese municipio.

A la regidora nadie en su partido le pone un "estate quieto" y los protervos subagentes disfrazados de pluma de punto fino aseguran que, la priista ya no solo es secundada por los regidores de la 4T cuando ofrece alguna de sus críticas "destructivas" al gobierno de don Homero, sino que además los morenistas, muy en su papel, hasta la defienden como si de una integrante más de su fracción se tratara. Aquí cabe el viejo dicho de que "los enemigos de mis enemigos son mis amigos".

Eso sí, cada que doña Selene se pone de modo, el presidente le da uno y hasta dos "aplastones" muy a su estilo porque, dicen, dejado no es. Lo peor, es que varios priistas soñaban en su momento con tener el "honor" de desempeñar la cartera que Selene ocupa en el tricolor y que se ganó, dicen, por la intervención de la CNC municipal, confederación a la que, por cierto, no estaría demás tomarle los signos vitales en estos días a ver si aún respira y subsiste en este planeta.

************************************************

Quizá alguno de los más de 70 trabajadores municipales despedidos del gobierno morenista de la alcaldesa de Tlahualilo, Judith Rodríguez Olivares, puedan beneficiarse de alguna forma con la Jornada de "Trabajo con Valor" que se realiza en ese municipio para ocupar unas 200 vacantes en una empresa automotriz. Dicen que en la administración municipal no cabe nadie en la nómina que no sea pariente de la presidenta.

No hace mucho los de la 4T en el municipio se quejaron de que los puestos importantes los tienen tíos, tías, sobrinos, hermanas, padres, etc. Por ejemplo, la presidenta del DIF, María del Refugio Flores Reza, es tía de la presidenta y esposa del secretario técnico del Municipio, Juan Carlos Cázares Sandoval, cuya hija, Carla Cázares Flores es nada menos que la tesorera municipal. Por supuesto, el secretario técnico es quien en realidad manda en el municipio toda vez que le echaron abajo su registro en la pasada contienda. Su hermano, Ariel Cázares Sandoval, es el director del Simas local, y su hijo, Juan de Dios Cázares, es el subdirector.

Para los que tienen la duda de qué hace el papá de la presidenta, Roberto Rodríguez, bueno, es el "jefe" en Obras Públicas y su esposa, María de Lourdes Olivares, madre de la presidenta, es la subdirectora del DIF, donde también "trabaja" Sarahí, otra, hermana de la presidenta. El jefe de Limpieza del Municipio, Raúl Jiménez, es cuñado de la presidenta. Otra hermana de la presidenta, Elizabeth Rodríguez Olivares, es integrante activo de la "Fuerza Área Municipal". La lista de la parentela en nómina, dicen, es interminable. ¿Qué hace el gobierno de Esteban Villegas para hacer cumplir la ley o no se darán cuenta de los conflictos de intereses que hay en esos lares?