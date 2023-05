Con todo y que el pasado fin de semana estuvo en Coahuila el aspirante a "corcholata" presidencial, Ricardo Monreal Ávila, quien vino a respaldar al candidato morenista, Armando Guadiana Tijerina, la campaña de éste se encuentra en medio de dos fuegos y para algunos en riesgo. Ya casi a tres semanas de la jornada electoral, el senador con licencia enfrenta hasta problemas familiares porque le dieron la espalda a su "proyecto", según trascendió en los grupos de WhatsApp.

Pero lo que le está carcomiendo y feo, los talones es el autonombrado "Tigre", Ricardo Mejía, que en contra ofensiva, le hizo la "travesura" en Monclova de vestir con el chaleco guinda a los que ya anteriormente desertaron para seguirlo. En las inestables redes sociales, Mejía presumió que era una desbandada de nuevos morenistas a su favor.

Tuvo que salir a dar la cara Diego del Bosque quien cobra como presidente estatal para decir que todo es falso, que "son los mismos" y que el petista y aspirante a la gubernatura miente al seguir usando la 4T. "Divide y vencerás", dice un dicho.

***************************************

Llama la atención que mientras que Morena y el PT en Coahuila, siguen agarrados de la greña, peleando por los seguidores como si fueran canicas, tanto Monreal Ávila como la "corcholata" favorita Claudia Sheinbaum, no solamente brindaron públicamente su apoyo a Guadiana, sino de paso, mandaron atento mensaje de desconocimiento a Mejía en sentido de que no representa a la 4T, mensaje que hubiera sido más que positivo para Guadiana al inicio de su campaña y no a más de la mitad.

Por otra parte, el candidato Manolo Jiménez, de la Alianza Ciudadana por la Seguridad representada por los partidos PRI, PAN, PRD logró reunir a los dirigentes nacionales de los tres partidos, "Alito" Moreno Cárdenas (uy toda una garantía de triunfo), Marko Cortés y Jesús Zambrano Grijalva, respectivamente, en un evento masivo el sábado aquí en Torreón. Ambos bandos perfilando el tamaño de los cierres de campaña, solo falta que Alberto Anaya, dirigente del PT nacional, se pronuncie con Mejía.

***************************************

Como si la lista no fuera larga, de los "suspirantes" que andan adelantados al 2024 para la sucesión del despacho del séptimo piso del edificio más caro de la ciudad, surge un nuevo calefacto. Se trata del panista y exdelegado en Durango, exdiputado federal y local, y expresidente de la Comisión de Aplausos y Felicitaciones del Congreso del Estado en favor del Gobierno de Riquelme, Marcelo Torres Cofiño, quien incluso ya hasta tiene su frase de campaña: "Por mi Torreón, todo lo daría".

Como los subagentes ya lo habían chismeado en este espacio, ya no nada más son los neomorenistas, el más que chido, Luis Fernando Salazar Fernández, y Shamir Fernández Hernández. Los intrigosos subagentes comentan que falta otro, tan odiado por unos como amado por otros. Se trata del subsecretario de Egresos, Xavier Herrera Arroyo, dolor de cabeza de muchos, porque desde hace meses sin hacer ruido, aprovecha los fines de semana para acudir a las colonias donde previamente hizo amigas en los tiempos cuando fue gerente del Simas pues gusta de llevarles apoyos, desazolvar drenajes, entregar bolos, despensas, sillas de ruedas y hasta juega a la lotería.

Nadie había reparado en él y ahora resulta que ya hasta frase trae: "Corrijamos el Rumbo de Torreón", eso dicen sus malquerientes que no son pocos. Alguien en el edificio más caro de la ciudad, seguramente, no va a estar contento.

*****************************************

A seis meses de concluir la administración estatal, el que hizo un recuento de los daños, como dice la canción, de todos los fondos y fideicomisos desaparecidos por el Gobierno Federal, al igual que las aportaciones del Ramo XXIII que se mandaba a los estados y las consecuencias para Coahuila, fue el Inquilino del Palacio Rosa.

Y lo mencionó en respuesta a la incómoda prensa que le preguntó sobre los más de mil millones de pesos que ya le "tijeretearon" en el primer trimestre de este año, sin decir agua va. Aunque "drásticos", comentó, no son nada nuevo pues así han transcurrido ya más de cinco años en que se suspendieron los recursos para el campo, las carreteras, seguridad y los fondos metropolitanos.

Riquelme dijo hacer lo que le tocó en cuanto al pago oportuno del servicio de la deuda, renegociarla para poder hacer obras con recursos propios como el Sistema Vial 4 Caminos y cuarteles militares. El "Gober" jura y perjura que "no habrá sorpresas" cuando se vaya, ya que entregará el estado en equilibrio y con solvencia financiera, algo que sí sería una novedad atípica en un cambio de poderes.

***************************************************

Ahora que el municipio de Torreón estuvo de manteles largos porque fue sede del Foro de Políticas Públicas Ciudades: Visión de Futuro en el que participaron los alcaldes, Román Alberto Cepeda González, de Torreón, como anfitrión; de Saltillo, José María Fraustro Siller, en calidad de moderador; Enrique Galindo Ceballos, de San Luis Potosí; Antonio Francisco Astiazarán, de Hermosillo; Renán Alberto Barrera, de Mérida y la alcaldesa de Colima, Margarita Moreno González. Nuestros subagentes se preguntan si el evento celebrado el sábado para intercambiar experiencias positivas, no quedó meramente en un encuentro social o "para la foto". Lo anterior, ya que hasta ahora se desconoce si se adoptará algún tipo de política pública de beneficio para los torreonenses.

Quizá hubiera sido interesante saber cómo le han hecho en los municipios visitantes para el tratamiento de aguas para riego agrícola y para usos industriales, por aquello de que, hasta el momento en Torreón, dicen, no se ha visto un estudio de factibilidad.

***************************************************

Del otro lado del Padre Nazas, muchos "grillos" de esos que se juntan a tomar el café en una conocida "Posada" interpretaron la detención que se realizó (allá en la capital de Los Alacranes) de Karol Wojtyla, el exoficial mayor del gobierno municipal de Marina Vitela como una respuesta inmediata de "La Familia" que hoy tiene el poder en Gómez Palacio ante la reciente embestida. Primero, porque "La Familia" no estaba de buen humor con la exhibida que "alguien" pidió específicamente se diera al primer sobrino desde la "capirucha" del esmog unos días antes con el propósito de "desactivarlo" políticamente, lo que además fue visto como una afrenta directa.

Segundo, porque a nueve meses de concluida la pasada administración, Karol no había sido molestado por la Justicia, así es que llamó la atención que "de repente" las acciones de esclarecimiento fueran tan prontas, expeditas. Por supuesto, nadie duda que "La Familia" tenga amigos y conocidos en el Poder Judicial a los que ni siquiera se les tiene que andar llamando para pedir "el favor" y menos cuando existe fundamento. Dicen que Karol fue el encargado de múltiples "transacciones" durante el gobierno de Marina en tiempos en los que esta última se preparaba para la campaña para la gubernatura.

Justo entonces fue que el exoficial mayor se habría excedido con algunas órdenes de adquisiciones que representaron pagos de facturas por decenas de millones de pesos a empresas con tintes "espectrales", decisiones que además no estaban para nada en el ámbito de su competencia. Por cierto, por estos días ni el "Covicho" logró sobrevivir a doña Lety Herrera por más de cuatro días, que fueron los que pasaron desde el anuncio de su enfermedad hasta su total recuperación. Sin duda, el virus se habrá topado con algo más fuerte.

*********************************************

Y en la bella Ciudad Jardín donde pululan las flores y las mariposas en estas fechas, el que le dio la vuelta y en dos días a los problemas que su gobierno traía -y que en parte fueron ocasionados por algunos de sus funcionarios- fue el presidente municipal de Lerdo, Homero Martínez, de cuya oficina -dicen las lenguas de doble filo- habrían visto salir a una de las dos agentes de tránsito que denunciaron al subdirector de Tránsito con complejo de "Mauricio Garcés" y que se retractó de una queja presentada en septiembre del año pasado, agente que según esto se va a reincorporar de nuevo a las filas de Tránsito y Vialidad.

El presidente se tardó en tomar la decisión, pero al final distinguió lo que era más conveniente, al menos mientras se calman las aguas, y así la Contraloría que en ocho meses no había hecho su chamba de repente suspendió al subdirector de la sonrisa "colgate".

Con eso de inmediato pararon las habladurías al interior de la corporación y algunos integrantes de Morena de su Cabildo que juraban y perjuraban que el presidente sostendría -pasara lo que pasara- al "acosador" se mostraron un tanto sorprendidos. También el fin de semana quitaron los sellos de clausura a la empresa por la que se rasgaron las vestiduras varios organismos empresariales ¿Harán una bolsa conjunta para pagar lo que dicha empresa debe al Municipio? Porque dicen que son millones.