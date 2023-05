"Es fácil ser valiente desde una distancia segura", decía el fabulista griego Esopo. Lo anterior, porque con el cambio de Mando Especial de La Laguna se tiene la esperanza de que la dinámica de trabajo sea algo más allá de las fotografías que las autoridades invitadas a la reunión se toman los viernes de cada semana para revisar cifras de seguridad del municipio.

Lo ideal es que se mejore la estrategia de proximidad con los ciudadanos, la presencia en las colonias y mejore la labor preventiva de los "polis" municipales de Torreón, porque ya han dejado mucho que desear en su tarea, ya que parece no haber rumbo ni estrategia, pero eso sí, quejas por abusos cometidos en perjuicio de ciudadanos y que no han encontrado eco ni en Derechos Humanos y tampoco en la Contraloría para su solución.

Los subagentes tienen la esperanza de que, con el arribo del nuevo mando, no se convierta esto de nuevo en el Club de amigos, sino que se tome con mayor seriedad el renglón de la seguridad y se genere confianza, no temor como sucede actualmente.

Y hablando de batallas campales, los que se andan dando con todo en redes sociales son tanto los seguidores de Morena como los del PT, quienes se están sacando los esqueletos de sus respectivos armarios. En estos días circuló un video del petista, Ricardo Mejía, en el que le tunde duro y tupido a AMLO con el fin de ponerlo en una incómoda posición de cuestionable lealtad al presidente y que contrasta con lo que ha propalado, dicen los morenistas.

Entre otras cosas, dice que AMLO aspira a tener súbditos, no aliados y que su estrategia es la polarización. "Nosotros siempre apoyamos al movimiento de AMLO, económico, político, para movilizaciones, pero vamos a dar la batalla con otras fuerzas políticas para construir el verdadero cambio en el país, lo que no se puede construir mediante la polarización".

Estas linduras las dijo en el año 2017 desde la tribuna del Congreso de Guerrero, cuando era diputado local por Movimiento Ciudadano, o sea que es bastante viejo el video y no encontraron nada nuevo con qué atacarlo. Como que les faltó imaginación a los "guindas".

Nuestros subagentes disfrazados de "guindas" nos reportan que en un intentomáss o menos desesperado por remontar los números conforme avanza la campaña, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, pidió la ayuda de las "corcholatas" presidenciales para que vengan a "apoyar" en Coahuila con la campaña del candidato a la gubernatura, Armando Guadiana Tijerina. Lo anterior, como si fuera tan fácil lograr en menos de un mes que le resta a las campañas lo que no se hizo desde antes.

Dicen los pesimistas subagentes que, ante el pleito de Morena con el candidato del PT, que escaló a grandes niveles, se tiene ya un saldo negativo para ambos, que pronostica una debacle. Por lo pronto, dicen los desmañanados subagentes que desde Palacio Nacional hubo línea para que las "corcholatas" realicen pausa en sus afanes presidenciales y se den una vuelta por estas tierras áridas. Así pues, para este sábado y domingo andará por Saltillo el senador, Ricardo Monreal.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, vendrá el domingo a Monclova y la semana entrante estará aquí en Torreón la "corcholata" preferida, Claudia Sheimbaum, en tanto que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard estará el domingo previo al 04 de junio.

Los versados en el análisis de encuestas, tendencias, intención de votos y sondeos, revisaron los datos consignados en 16 encuestas realizadas por igual número de empresas privadas, sobre las tendencias de preferencia de voto y los resultados apuntan en favor del candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI, PAN, PRD Manolo Jiménez Salinas, quien ha logrado conservar el marcador de cuando empezó y, aparentemente, lo ha incrementado.

En tanto, que el candidato de Morena Armando Guadiana Tijerina en más de un mes transcurrido, perdió puntos, llegando en un momento a emparejarse con el candidato del PT, Ricardo Mejía, quien lo aventaja en algunas, pero no lo suficiente para desplazarlo del segundo lugar y al contrario, este último presenta estancamiento en su puntaje y sin visos de subir de manera significativa.

Por su parte, el candidato de la UDC-PVEM Lenin Pérez Rivera se mantuvo en el cuarto lugar, evidentemente sin mayores pretensiones sino conservar su registro. El valor agregado que tiene el candidato puntero, es sin duda su capital político conseguido al ser dos veces alcalde de la capital del Estado, aunado al que le representa el gobernador coahuilense. Pero habrá que esperar estos últimos días, para ver qué movimientos hacen los que se disputan el segundo lugar. De cualquier manera, dicen todos los partidos, las encuestas son de quienes las pagan y definitivas no son, ahí está el caso Durango, tanto en el sexenio anterior como en el actual.

Los chismosos subagentes que estuvieron ayer viernes en el anuncio de inversión de la tienda Costco en Torreón, que se construirá hacia el norte de la ciudad, en el sector considerado como de mayor plusvalía, nos comentan que los inversionistas desde hace años tenían la mira puesta en estas tierras, pero la inseguridad hizo que tomaran la decisión de instalarse en Saltillo. Hoy, dadas las condiciones de seguridad, de competitividad, los hicieron concretar la segunda tienda en Coahuila.

Ahí, el Gober, presumió que en estos años hubo necesidad de "picar piedra" con los directivos para mostrarles los indicadores económicos de la entidad y ofrecer respaldo para convencerlos, ya que el que una tienda de este nivel se instale en esta ciudad, abarcando un amplio mercado, que incluye a la parte duranguense, no es asunto menor y posiciona positivamente a la región, sobre todo en el marco de la expansión del mercado automotriz eléctrico, que traerá, en teoría, una derrama económica a la entidad.

El que ya demostró todo "lo que puede hacer con su lengua" es el subdirector de Tránsito Municipal de Lerdo, Eduardo Arguijo Estrada, quien -por una parte- logró convencer al presidente municipal, Homero Martínez Cabrera, de ser una blanca paloma -y por otra- demostró su capacidad de meterse en problemas de manera innecesaria por el complejo de "Don Juan" que según la mayoría de las y los agentes de tránsito aseguran que tiene. En la corporación algunos ya lo conocen como el "Tío", por su parecido, dicen con el "Tío Lucas", con quien también comparte su falta de memoria.

El problema, comentan las féminas de esta corporación, es que además de usar un lenguaje soez y con exacerbada libidinosidad, es bastante "mano larga" y gusta de asustar con sus presuntos nexos con "los malos". Por defender lo indefendible, el presidente municipal, Homero Martínez, se metió esta vez en camisa de once varas tachando de "corruptas" a las agentes y de paso revictimizándolas, además de que las mismas se habrían quejado hace más de ocho meses de acoso sexual por parte del subdirector ante un "cíclope" contralor municipal, José Alonzo Villalobos De la Cruz, que las habría ignorado. Ayer fue separado del cargo el mero mero director de Tránsito porque se le investiga por presunta corrupción y según esto por azuzar a las quejosas ¿y el subdirector no merece ser investigado de manera interna? A lo mejor se llevarían una sorpresa si les pasan un interesante material que ya circula en esas filas.

En Gómez Palacio el primero que habló en esta semana -y bien, por cierto- sobre el caso de "El Guino" Herrera, coordinador de gabinete del ayuntamiento gomezpalatino, fue el gobernador priista más "moreno" de Durango, Esteban Villegas, quien dijo que la información que él como mandatario tiene, es que el primer sobrino de Gómez Palacio no habría recibido un solo peso, así dijo, por la venta de producto a Segalmex. "La ventaja que tiene es que no recibió ni un solo peso. Ahí tiene todos los expedientes, yo se los comparto porque yo estuve con él en algunas reuniones de acercamiento con Segalmex diciendo 'oigan me deben dinero' y pues desgraciadamente se lo llevaron en el baile... Como a varios", habría dicho el "Gober".

Apenas ayer, la que no tiene nada que ver con Chilchota ¡Entiéndalo ya por favor de una vez! (le faltó decir) fue la presidenta municipal de las tierras de Santiago Lavín Cuadra. Resulta que doña Lety Herrera comentó que el joven Ernesto estará arreglando sus temas personales ausente de la Presidencia y sin ejercer el cargo, pidiendo que le den tiempo de aclarar lo que haya que aclarar.