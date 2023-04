Nuestros subagentes asistirán como "infiltrados" al segundo y último show, perdón, "debate" organizado por el Instituto Electoral de Coahuila y nos reportan que el organismo ya está como Cantinflas, que como dicen una cosa dicen otra, pues resulta que tanto presionaron los candidatos morenistas y petistas para aplicarse la "máscara contra cabellera" que siempre sí tendrá público el evento a realizarse el próximo lunes en el Museo del Desierto, en el que los cuatro candidatos, (si es que tienen tiempo luego de hacerse pedazos), hablarán sobre gobernanza, seguridad, desarrollo social y salud.

El abanderado por la "Alianza Ciudadana por la Seguridad" Manolo Jiménez Salinas, se prepara con varias dosis de cebo para untarse previamente al encuentro y que se le resbalen los ataques. El candidato por la UDC-PVEM, Lenin Pérez Rivera, según esto ya rebasó el tres por ciento que le exige la Ley para conservar su registro, por lo que anda contento.

Los archienemigos que se pelean verbalmente derechos reservados por uso de la 4T: el de Morena, Armando Guadiana, y el del PT, Ricardo Mejía, se preparan con chistes a costillas de otros, pancartas, personajes con máscaras, tambores y dicen que hasta ofrecerán en sacrificio a algunas botargas. El consejero presidente, Rodrigo Paredes Lozano, jura y perjura que no se permitirán porras, abucheos, rechiflas. La duda es cómo lo van a impedir.

Para los priistas que estaban con el pendiente de poder o no utilizar sus teléfonos celulares para tomar fotografías al momento de emitir su voto, los subagentes disfrazados de mampara, nos confirmaron lo que ya dijo el fiscal especializado en Delitos Electorales, Esteban Sánchez Cabello, que el utilizar teléfonos celulares -para que los ciudadanos que lo decidan puedan tomar fotografías al momento de emitir el voto- no constituye en sí un delito electoral. Por lo tanto, no se restringirá el uso de éstos en el desarrollo de las elecciones del domingo 04 de junio en Coahuila. De esta manera "batearon" una de las muchas quejas del candidato del PT. La queja seguramente viene a raíz de las imágenes -pueden o no- comprobar si alguien votó o no, pero lo más interesante "por quién", lo que para muchos es incluso redituable o afianza lealtades.

****************************************

Cuentan los subagentes disfrazados de "Chavo-Rucos" que en el partido albiazul el jueves se realizó un evento a favor del candidato priista de la Alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez. En esta ocasión, los panistas ensayaron una y otra vez y ahora sí se aprendieron bien su nombre, no como en la toma de protesta en marzo donde el diputado federal, Santiago Creel, lo bautizó como Manolo "Mejía", seguramente por estar pensando en el candidato petista. El asunto es que las lenguas viperinas de doble filo aseguran que Manolo pudiera explayarse, pero muchos los reconocieron como trabajadores de la Presidencia Municipal, específicamente se habló de asistentes de los regidores que se habrían hecho pasar por estudiantes, y como no hay nadie que ataque mejor a un panista que otro panista, pues, así las cosas.

Lo cierto es que, Manolo arrancó a principios de semana dando a conocer proyectos que en materia de Protección a la Niñez y Sostenibilidad ambiental desarrollará en su gobierno y presentó compromisos puntuales ante asociaciones ambientalistas y con la organización internacional World Vision. Los ambientalistas, un sector difícil de convencer, agradecieron que al menos hubo propuestas concretas.

****************************************

Desde la capital del pan de pulque, los subagentes disfrazados de "stand" nos reportan que en la inauguración de la Feria Internacional del Libro (FIL) edición XXV en el campus Arteaga de la UA de C, los que anduvieron muy juntos desviviéndose en elogios entre sí y casi aventándose osos de peluche fueron el Inquilino del Palacio Rosa y el "Gober" duranguense que no canta mal las rancheras. Lo que hacía ahí el duranguense, Esteban Villegas Villarreal, no está muy claro, aunque los protervos subagentes que todo lo saben, y cuando no lo inventan, aseguran que atendió una muy cordial invitación a estrechar la cercanía con el coahuilense, Miguel Riquelme. Lo anterior se da en tiempos en los que ambos sufren del mismo dolor en cuanto a los recortes presupuestales de parte de la Federación, que en el caso de la tierra de los alacranes representa nada más y nada menos que mil 400 milloncillos de pesos. El Inquilino dio especial recibimiento a Villegas y destacó la cooperación entre Durango y Coahuila en momentos "muy difíciles". Por cierto, aseguran las fuentes de la "capirucha" del esmog que vienen más embestidas porque los recortes federales no pararán ahí. Como decía Chavela Vargas "¡Ay dolor, ya me volviste a dar, y aquí en el mismo lugar"!

****************************************

Todo pinta para que en lo que resta del actual gobierno estatal, los 14 hospitales generales que hay en Coahuila, a diferencia de otras entidades, seguirán bajo el control del Estado, pues hacer lo contrario, agravaría la prestación de los programas de salud. Lo anterior porque todavía no está claro el esquema que operará el sistema IMSS-Bienestar, una vez que pasó a mejor vida el Insabi, considerado el mayor error en materia de salud de parte del Gobierno Federal tras la crisis nacional por falta de medicinas.

En el caso del Insabi, esta entidad fue de las más castigadas en el porcentaje de desabasto de insumos y medicamentos, pues durante todo el año pasado, el 47.6 por ciento de las piezas solicitadas no se entregaron. De 13 millones 088 mil 132, únicamente se recibieron 6 millones 859 mil 139 ¿a dónde se iría a parar todo eso? Nadie del gobierno federal ha dicho ni pío. A ver cómo nos va con el nuevo sistema.

****************************************

Nuestros subagentes que se estuvieron bañando a "cubetazos" luego de la falta de agua esta semana, nos comentan de lo complicada que fue para la industria, el comercio y los habitantes de decenas de colonias que sufrieron las consecuencias de quedarse sin el suministro de agua potable al apagarse más de 19 bombas de agua del Simas Torreón como resultado de los "apagones" de la CFE. Nuestros subagentes se preguntan la causa por la que las autoridades municipales no se han reunido con los representantes de la empresa productiva para evitar estas fallas que dan al traste con las promesas de que "no volverá a faltar agua en Torreón", como lo aseguró el año pasado y el antepasado el alcalde mejor lustrado de la ciudad, Román Alberto Cepeda.

Si ya se sabe que las redes de la CFE se truenan por lo viejo al posarse una paloma o al más mínimo aironazo, quizá lo mejor sería en esta temporada de intenso calor seguir llenado tambos mientras que las autoridades municipales, incluyendo el Simas, se toman tranquilamente una taza de café con los de CFE, con los que llevan una "relación excelente". Por cierto, la infraestructura del Simas también resiente los desperfectos por los "apagones".

****************************************

Y en la arbolada Lerdo, cuentan los subagentes atentos a las chismosas redes sociales, que quienes "sacaron los guantes" en el Salón Azul de la Ciudad Jardín donde se celebraba la sesión de Cabildo fueron el presidente municipal priista, Homero Martínez, y doña Georgina Solorio, la regidora morenista que lleva algunos años haciendo talacha contra los gobiernos locales priistas y claro está que el del "Doctor" no ha sido la excepción. El pleito fue, según esto, porque la representante de la 4T aludió falta de transparencia en las finanzas municipales y como -dicen- que el presidente andaba visiblemente indispuesto de salud en esta ocasión, se desesperó más rápido y con un gesto de hartazgo se ofreció a darle una "cátedra" de contabilidad a la quejosa cuestionando hasta la carrera que habría cursado la morenista cuya habilidad -cuando quiere- para desesperar al mismo Job de las sagradas escrituras es de todos conocida.

Lo que llamó la atención es que pareciera haber un teléfono descompuesto en la Presidencia, pues alguien con exceso de iniciativa habría dicho al presidente que Georgina estaba molesta porque no había obtenido un descuento para su primo que tiene algo así como tres años -nada más- que no paga un peso al municipio por un negocio de antenas de telefonía, cosa que el alcalde exhibió ante el pleno. El asunto es que la morenista negó haber pedido el descuento y dijo que el director de Obras Públicas, Antonio Sánchez, ¿no es el mismo que divide costos de inversión en metros cúbicos en lugar de metros de construcción?, en fin, que el director no quiso darle un recibo de caja al primo para que pudiera pasar a pagar los 500 mil pesos que debe, ¿será? Sin duda esta historia no acaba aquí.