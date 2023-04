"La retórica es el arte de persuadir las mentes de los hombres", decía Platón. Partiendo de eso, lo difícil en el debate no es "ganar" sino "convencer" al público de tener la razón luego de la confrontación de diferentes puntos de vista, incluidos los propios, sobre uno o varios temas -en estos días son muy divergentes- respecto al estado de cosas que suceden en Coahuila y la visión que para la entidad se tiene. La promesa de un futuro mejor es lo que "venden" los candidatos con la llegada de un nuevo gobierno.

Mañana domingo el Teatro Nazas estará listo para las 18:00 horas, cuando se llevará a cabo el primer debate, es decir, la primera "lucha" frente a frente -no tan libre y con límite de tiempo- entre los cuatro candidatos a la Gubernatura: Manolo Jiménez, de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PAN-PRI-PRD), Ricardo Mejía del PT, Lenin Pérez de la coalición Rescatemos Coahuila (UDC-PVEM) y Armando Guadiana de Morena, que llegarán desde un día antes a estas tierras para velar sus armas, perdón, leer sus "interesantes" propuestas con las que buscan obtener la confianza ciudadana…

Y aunque para la mayoría de los ciudadanos resultaría entretenido ver cómo se hacen pedazos unos a otros sacándose los "trapitos al sol" para poder definir su voto y decantarse por el "menos peor" la realidad es que el formato dado a conocer por el Instituto Electoral de Coahuila es bastante preciso en tiempos y formas con la advertencia de que no deberán interrumpirse unos a otros (lo que suena que será más una exposición que una confrontación de ideas y aptitudes histriónicas). Los candidatos podrán llevar pancartas del tamaño de una hoja, por lo que tenga a la mano sus lentes, y la asistencia será de 300 personas que no podrán intervenir.

Los temas a abordar serán finanzas, rendición de cuentas y transparencia, agua y desarrollo sustentable, así como educación, niñez y juventudes. De momento, corren las apuestas doble contra sencillo de que los dardos envenenados abundarán entre los dos candidatos que dicen ser de la 4T y que se pelean los seguidores. La transmisión será por las plataformas de Facebook y YouTube del IEC, así como en señal satelital para que estaciones de radio puedan transmitirlo en vivo. El debate que parece que podría tener más sazón es el "debate ciudadano", organizado por la Coparmex Coahuila y que será allá en la "capirucha" del pan de pulque donde el público sí podrá hacer preguntas directas a los candidatos.

*******************************

Fiel a su estilo de "mover las aguas" y no dejar pasar oportunidades, el "Preciso" del Palacio Nacional sin querer queriendo salió con la buena noticia -así dijo- de que el gobierno de Estados Unidos regresaría a México casi 5 mil millones de pesos confiscados al extesorero estatal, Javier Villarreal Hernández, y que los destinará a financiar la prevención en el consumo de drogas entre los jóvenes. El presidente López Obrador revivió un tema "harto" sensible para los coahuilenses con la vista puesta en dividendos electorales para beneficio de su candidato de Morena, pues el oficio presentado en su "Mañanera" tenía fecha del 31 de marzo y pocos creen que se "traspapeló" hasta que el pasado día 11 lo encontró y lo dio a conocer.

El que también mostró su colmillo retorcido fue el Inquilino del Palacio Rosa que se puso en modo colaborativo y ofreció estar atento al desarrollo del proceso conjuntamente con las autoridades federales. También sin querer queriendo, Riquelme dijo que en el oficio mostrado no dice -ni en letras chiquitas- que el dinero se vaya a reintegrar a México. Para quienes ya se andaban peleando por los dineros resulta que la Fiscalía estatal en el oficio 0046/2021 del 25 de mayo solicitó a la Fiscalía General de la República la reclamación de los bienes y activos del exfuncionario que tiene otros tres gordos expedientes penales abiertos, con todo y órdenes de aprehensión. Riquelme argumentó según esto con mucho pesar: "Creo que hubo un gran error, en el oficio".

******************************

Y como soñar no cuesta nada, muchas voces se alzaron con el tema de la recuperación del recurso incautado a Villarreal Hernández para sacar raja política y claro que se subieron al tren de la verborrea de posturas a través de las inestables redes sociales. En el caso de los cuatro candidatos al gobierno del Estado, el que le atribuyó el mérito al gobierno federal y se deshizo en agradecimientos, fue el candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina. El del PT, Ricardo Mejía, aprovechó para pedir una vez más que los exgobernadores Moreira sean juzgados en Coahuila y que el dinero se quede aquí. Por su parte, el de UDC-Partido Verde, Lenin Pérez Rivera, dijo que hay que pedirle al Gobierno Federal que lo confiscado lo regresen a Coahuila, mientras que el abanderado de la Alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, dijo que Coahuila ha sido la única autoridad en reclamar oficialmente desde 2016 los bienes incautados.

Pero, ninguna declaración dejó a los subagentes pasmados como la del expriista y ahora morenista, Shamir Fernández, que en sus redes sociales publicó: "Las escandalosas sumas de dinero que fueron desviadas de Coahuila ponen en evidencia el déficit que hoy padecemos los coahuilenses...". Muy "desmemoriado" anda Shamir, quien actualmente goza de una curul federal y quien cuando fue diputado local por el PRI (2009-2011) avaló la contratación de la llamada "mega-deuda".

*******************************

Como no hay plazo que no se cumpla y tal como ya lo habían escuchado los subagentes disfrazados de maceta artificial de los pasillos del edificio más caro de la ciudad de Torreón, concretamente en el área de la Contraloría Municipal, resulta que desde principios de esta semana ya se reportaron y mostraron sus credenciales los auditores de la ASF que se instalaron para practicar una Auditoría Forense Financiera a todo el ejercicio 2022 del Ayuntamiento de Torreón.

Este nivel de auditoría forense es como su nombre lo indica, a profundidad, y abarcará todas las obras, programas y servicios que se fondearon con recursos federales, es más, hasta dicen que citarán a algunos proveedores de esos que se aparecen de vez en cuando y tienen finta "espectral".

El grupo lo encabezan dos auditoras especializadas en esta técnica. Dicen los chismosos subagentes que ya muchos en la Contraloría, en la Tesorería Municipal y en Servicios Administrativos, andan medio descoloridos por el cúmulo de documentación que se les ha solicitado y que no solamente implica más trabajo. Por cierto, ¿alguien podría revisar la página de transparencia? Es que a veces publican las licitaciones, pero "olvidan" publicar los fallos y contratos.

*******************************

Y como en las corporaciones no hay área de Asuntos Internos, porque fue desaparecida desde el año pasado, todas las quejas que presentan ciudadanos por abusos que cometen elementos de Vialidad o de la Policía Municipal van a caer a la Contraloría Municipal, donde dicen que los quejosos resultan más cuestionados que los denunciados. Por ello, quienes se dicen víctimas ya mejor han decidido acudir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) donde los "muchachos" de la dependencia policíaca encabezan el mayor número de quejas y solo en marzo cayeron un total de ocho quejas por violación a los derechos humanos.

Los reportes son diversos, pero se refieren a actos de corrupción, amenazas y la violación a la intimidad de las personas entre otras cosas. Mientras los elementos andan en sus travesuras, incluso, perdidos en apasionados romances como ya dieron cuenta las chismosas redes sociales con evidencias fotográficas, los subagentes que no tienen corazón y carecen de sentimientos también chismearon que el comisario, Antonio Perales Esparza, en lugar de estar atento al desempeño de los elementos anda más ocupado en el proceso entrega recepción de su dependencia porque jura y perjura que ya mero se va y solo espera los resultados del domingo 04 de junio, pero muchos no lo toman en serio porque, como dijo José Alfredo, está que se va y que se va y que se va pero no se ha ido.

*******************************

Del otro lado del Padre Nazas de cuando en cuando en la Ciudad Jardín se "recuerda" que sigue vigente el problema ocasionado no solo por vendettas políticas sino por la costumbre de los políticos de dejar para luego lo que pueden resolver hoy. La sentencia derivada del juicio laboral que significa una erogación municipal de alrededor de 200 millones de pesos en favor de 55 extrabajadores municipales (de más de 100 que eran) no es cosa menor y menos cuando cada determinado tiempo el juez recuerda al Ayuntamiento en turno que no solo el presidente municipal sino el Cabildo en pleno -incluidas todas las fracciones- pueden tener sanciones que llegan hasta la inhabilitación por no pagar a los extrabajadores de la administración municipal panista de doña Rosario Castro Lozano.

Fue por allá del 2007 y en tiempos en los que el PRI y el PAN eran acérrimos enemigos que los trabajadores de confianza panistas demandaron por despido injustificado al entonces nuevo presidente municipal de Lerdo, Carlos Aguilera Andrade, quien en lugar de liquidarlos con menos de tres millones de pesos y para no darle gusto a doña Rosario, se decidió por interponer mecanismos legales para alargar el juicio y la sentencia definitiva que tarde, pero al final llegó. Por cierto, dicen que Aguilera asegura a todo el que quiera oírlo que la culpa no fue solo suya pues varios gobiernos municipales se subieron al mismo tren y recibieron "ayuda" en esos menesteres burocráticos del hoy magistrado, Gerardo Lara, en sus tiempos como asesor jurídico municipal para alargar la resolución de la demanda. Ahora sí que nadie quiere cargar con la culpa.