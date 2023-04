Los protervos subagentes que año con año acuden a la celebración del Viacrucis en el Cerro de las Noas para ver si se les sale el chamuco -aunque sin mucho éxito- se sorprendieron con las declaraciones del obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, quien con mucha franqueza dijo fuerte y claro que no asistiría a la ceremonia religiosa, ayer Viernes Santo, por considerarlo una "pasarela política".

Fue el Jueves Santo cuando declaró: "Yo no voy a ir al Viacrucis… Tenemos que ver cuánto es el Viacrucis como pide la Iglesia y cuánto hay elementos extraños… Algo que no me gusta es que sea como una pasarela política, una vitrina política donde van las autoridades y bueno que fueran como feligreses, pero van, parece que andan en campaña". Lo anterior rompió el corazón cristiano y piadoso de los grillos que al menos en estas fechas se arrepienten ante el creador de lo que nunca han hecho ni volverán a hacer y todo nada más porque el obispo, igual que santo Tomás, gusta de meter el dedo en la llaga porque como que no les cree...

Don Luis se salió con la suya con el argumento que dio este año, en tanto que el pasado el mismo representante de la diócesis de Torreón tampoco acudió, pues se dijo que estaba enfermo. Total, que el evento religioso se realizó aparentemente con menos afluencia que en años pasados y quien se quedó a cargo, el sacerdote Víctor Gómez, quien, no obstante se dijo satisfecho por la respuesta de los fieles católicos, veinticinco mil según dijo. Los subagentes que no pierden oportunidad para pecar, aunque sea con el pensamiento, están intrigados por la molestia del obispo Luis Martín Barraza y se cuestionan si el desagrado por la pasarela política no será una cuestión de fobias por diferencias partidistas, pues casualmente el obispo aparece en redes sociales muy sonriente y enviando cordialmente bendiciones junto a la esposa de uno de los candidatos a la gubernatura que antes era morenista y ahora nada más se dice de la 4T. ¿Solo los del PRI harán pasarela?

*********************************************

La severa crisis a la que se enfrentan los obreros de la empresa Altos Hornos de México, paralizada desde hace más de un mes, se ha convertido en una bomba de tiempo que amenaza con estallar en plenas campañas electorales en perjuicio del gobierno de la 4T y sus candidatos de Morena. El bloqueo de la carretera 57 en el tramo Monclova-Saltillo el pasado miércoles en la tarde por más de tres horas que hicieron cientos de trabajadores luego de tres semanas sin recibir sueldos ni el ahorro del año pasado dio visos peligrosos porque urgen a que se venda la siderúrgica y se les pague todo lo pendiente o volverán a las calles a quemar llantas. La empresa no produce, la CFE le cortó la electricidad, PEMEX el gas y el IMSS tiene embargadas las áreas administrativas y la cacaraqueada inversión de 200 millones de dólares iniciando con 50, para reactivarla, ni sus luces. Ni el gobierno federal voltea a ver a los trabajadores y tampoco los candidatos tienen muchas ganas de ir a pedirles su voto, como sucedió el jueves cuando en proselitismo, el candidato "moreno" a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, quien estuvo en Monclova, prefirió guardar distancia de los trabajadores, aunque ofreció llamar a "ya sabes quien", para solicitarle su apoyo.

*********************************************

Nuestros subagentes aletargados por las calurosas temperaturas y el período vacacional de Semana Santa, nos comentan que quizá así se sintió el jefazo de Recursos Humanos de Torreón, David Ortiz Contreras, oficina que depende de la polémica Dirección de Servicios Administrativos de la Presidencia Municipal, quien en tremendo problema se metió el pasado viernes 31 de marzo, ya que ese día, le fueron depositados a todos los trabajadores de confianza, doble quincena. Sí, exactamente como los respetables lectores leen. Dicen los enterados que "por error", se depositó lo correspondiente a dos quincenas y cuando la alegría y la sorpresa afloraron en muchos rostros y los empleados de esta dirección quisieron enmendar el error, ya varios "vivillos" habían hecho rápidas transferencias a diversas cuentas de primas, suegras, novios, amigas, con el fin de dispersar los recursos. Total, la culpa es del banco, dijeron cuando les reclamaron que los devolvieran. Nuestros subagentes investigan ya en qué quedó el embrollo y quién pagaría los platos rotos, toda vez que hasta el lunes que en teoría se reanuden las actividades oficiales, al menos en un 50 por ciento, se sabrá el desenlace.

*********************************************

Antes de que en el edificio más caro de la ciudad salieran de vacaciones, los chismosos subagentes que venden ropa y calzado de catálogo, por lo que con singular alegría rondan por todas las oficinas, nos comentaron que en la Secretaría del Ayuntamiento se llevó a cabo una reunión a la que fueron convocados los empleados de esta área y otros colaboradores. El motivo fue escuchar al candidato a diputado local por la vía de la reelección del Distrito 10, Hugo Dávila Prado, y que lleva como suplente a Felipe González Miranda. El mensaje de don Hugo, que con mucha seriedad les compartió a los presentes, fue unirse al "toca-toca" cuando fueran invitados a trabajar en su Distrito. Pero se sorprendieron cuando contrario a lo que esperaban, que los animara a respaldar al candidato de la Alianza Ciudadana para la Seguridad, destacó la importancia de "darle" para respaldar la reelección de su amigo el alcalde, del que dijo haber recibido mucho apoyo. Según el que quiere seguir "becado" en el Congreso del Estado la competencia se viene fuerte. Quizá su anticipado discurso, se debe al activismo que realizan en las inestables redes sociales el más que chido, expanista y ahora morenista, Luis Fernando Salazar Fernández, que por su cuenta anda de recorridos en colonias, abrazando y saludando gente. Y lo mismo hace, vendiendo huevos y regalando aparatos ortopédicos, el expriista y ahora morenista Shamir Fernández que también sueña con ser alcalde de Torreón.

*********************************************

A propósito del gobierno municipal, ha llamado la atención que el candidato a la gubernatura por el PT, Ricardo Mejía, no se haya movido en la semana reciente de aquí de La Laguna y particularmente en el caso de Torreón se haya dedicado a lanzar algunos dardos envenenados -vía transmisiones en vivo- de lo que señaló como deficiencias en el servicio de alumbrado público de la ciudad, incluso se instaló afuera de las oficinas de la concesionaria, CAPT. Lo mismo criticó las condiciones del pavimento, del transporte y en general, rezago en varios servicios públicos municipales. De los "suspirantes" al gobierno estatal ha sido el único que se ha abocado a desacreditar a la autoridad municipal en turno en vez de promover sus originales propuestas. La misma crítica dura contra el alcalde mejor boleado de la ciudad, Román Alberto Cepeda, hizo el que consigue candidaturas, Shamir Fernández, quien desde la colonia Santa Sofía, en el circuito San Clemente, ahí rodeado de basura, le dijo al gobierno municipal a que se pusiera a "chambear". Los intrigosos subagentes tararean la canción que dice: "Ah, cómo hemos cambiado... Qué lejos ha quedado... Aquella amistad".

*********************************************

Del otro lado del Padre Nazas, en Gómez Palacio donde no hace mucho debutó como nueva titular del Juzgado Civil N.º 1 la exalcaldesa de Mapimí, Martha Castro, mundialmente conocida como "Chachis" les cayó la ley ahí en sus oficinas. Los subagentes disfrazados de floreros aseguran que en donde manda la "Chachis" llegó personal de la Fiscalía Anticorrupción en respuesta a una denuncia ciudadana hecha seguramente por alguno de sus malquerientes que aseguraba que en dicho juzgado se expiden actas (como las de nacimiento) y que no se otorga ningún recibo a cambio a quien hace el trámite, lo que da mucho margen a la imaginación del fin que tienen esos recursos públicos, tanto, que lo anterior motivó la detención de la secretaria, quien tenía esas instrucciones de no dar recibos y por lo cual la mujer pasó varias horas detenida en la Vicefiscalía en Lerdo. Doña Marta, quien es originaria de Ceballos pero desde hace muchos años vive en Torreón (aunque su credencial del INE diga otra cosa porque quiere volver a ser alcaldesa) movió sus influencias para que la secretaria no pasara la noche tras las rejas.

*********************************************

Y hablando de los oriundos del municipio de Mapimí, que es el nuevo San Pedro de los Saguaros en "La Ley de Herodes", tremendo pleitazo se trae el presidente municipal morenista, Fernando Reverte, contra el presidente de la Junta Municipal de Bermejillo (una villa que pertenece a Mapimí) y quien fue electo en febrero. El desencuentro se debe a que el presidente de la Junta Municipal de Bermejillo, Isaí Alvarado Castañeda, es priista, motivo por el cual el presidente municipal no quiere mandarle los recursos que legalmente está obligado a enviarle para atender a esta población de más de 13 mil habitantes y resolver necesidades básicas. Ahí está que no hay alumbrado, el drenaje está colapsado, no se atienden los reportes de basura y ni para los sueldos de las autoridades auxiliares hay. Cuando Isaí llamó al alcalde morenista por el olvido en que tiene a Bermejillo, el alcalde le dijo en modo denostativo que ante su investidura él no es más que un barrendero (como si eso fuera malo y como si los barrenderos no votaran por Morena) de tal suerte que el edil fue exhibido durante una llamada telefónica grabada en video donde claramente se escucha la voz del susodicho sujeto cuyo gobierno puede llegar a ser de los peores que ha tenido la ciudad y vaya que los ha tenido.