De acuerdo con el arranque de las campañas electorales de las cuatro fuerzas que participan en el proceso que terminará el 31 de mayo, es decir, todavía falta un buen trecho, nuestros subagentes infiltrados que se desocupan a partir de las 9:00 de la mañana ya analizan el perfil que seguirán los abanderados en cuanto a sus ocurrencias -perdón, propuestas- de manera que el respetable electorado tendrá oportunidad de ir viendo quién es quién en esta contienda y el enfoque que lleva su proselitismo a través de las inestables redes sociales; ya sea con descalificaciones, promesas con exceso de imaginación, o los que tengan los pies en la tierra respecto a sus compromisos y sobre todo la ruta que habrán de seguir. "Facta non verba", dijo el poeta romano Virgilio.

El que se sacó de la manga que les va a dar becas a todos los estudiantes universitarios es el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, y como prometer no empobrece y el que no promete no gana, comenzó a endulzar el oído a quien lo escucha ofreciendo esas cosas que tanto gustan al pueblo y por supuesto cruzando los dedos con el fin de contener la fuga de morenistas que se han ido al partido rojo con naranja porque los candidatos de ambos partidos dicen ser de la 4T. El candidato del sombrero Stetson ha seguido toda la pauta de los "guindas" y disciplinado habla de austeridad.

Los subagentes se preguntan si guardará por lo pronto su camioneta de alta gama como para que sea todavía más creíble y de repente se consigue una carcacha o un "vocho" 4X4 todo terreno. La propuesta de las becas sin duda es bien acogida, sobre todo considerando que fue el gobierno federal el que recortó recursos para universidades y para investigación. En cuanto a Lenin Pérez Rivera, el que representa la coalición de UDC-PVEM empezó como siempre, tirándole a medio mundo pues para hacer ruido.

El que encabeza la coalición, PRI-PAN-PRD "Alianza Ciudadana por la Seguridad" Manolo Jiménez, presentó el lunes su plataforma política y social que se basa en tres ejes: Un estado blindado, mayor desarrollo económico para que no cesen los nuevos empleos y establecer un frente ciudadano de coordinación a todos los niveles. El candidato del PT, Ricardo Mejía, habló que de llegar a ganar va a crear el Instituto para Devolverle al Pueblo Lo Robado versión Coahuila y además les hará fuchi a los bancos con los que se tiene la deuda heredada y les dirá que ya han cobrado lo suficiente de intereses y seguramente los bancos lo entenderán.

Y justo fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien reveló que los candidatos del PT y Morena, Ricardo Mejía y Armando Guadiana, respectivamente solicitaron protección de cara a las elecciones del próximo 4 de junio de 2023. Eso sí, la "corcholata" presidencial que va encarrilado con todo para "tumbar" a la jefaza de Gobierno, Claudia Sheinbaum de los afectos del "Preciso" de Palacio Nacional y al canciller Marcelo Ebrard (mientras se toma una selfie) especificó que en el caso de Mejía se debió a la naturaleza del cargo que mantenía en el Gobierno Federal (como subsecretario de Gobierno) y que fue antes de retirarse y antes de registrarse como candidato pidió mantener ese cuerpo de seguridad con el que ya contaba.

No fue específico en el caso de Guadiana ni sugirió -al menos- que en esta entidad el candidato se sintiera en riesgo y como al gobierno estatal es al que menos le conviene un tema de agresión a cualquier candidato, los protervos subagentes se preguntan de quién o de quiénes se andarán cuidando tanto o si de plano se cuidan uno del otro.

Adán Augusto, por el contrario, dijo ayer que junto con el INE y la Fepade se reunieron con los mandatarios del Estado de México y de Coahuila, Alfredo del Mazo y Miguel Riquelme Solís, respectivamente, porque que desde hace un mes se ha trabajado coordinadamente para generar las condiciones de seguridad de manera que haya un proceso democrático tranquilo. El Inquilino del Palacio Rosa que estuvo en la "capirucha" del esmog dijo que anticipadamente se instaló una Comisión de Blindaje electoral y que la coordinación interinstitucional ya estaba lista para garantizar la tranquilidad de todos los que acudan a votar el 4 de junio.

Ante la cantidad de accidentes automovilísticos en esta ciudad, misma que ya rebasó la capacidad de vigilancia y control de los agentes de Tránsito, que andan ocupados en otros menesteres, ya el jefazo de Vialidad Municipal, don Luis Morales Cortés, amagó con mandar a la "escuelita" a reeducar a los causantes de percances, particularmente en el caso de las volcaduras. Y es que mientras que el año pasado, ocurrían de tres a cuatro volcaduras por mes, este año, ya en los primeros tres meses la cifra arroja 17 en enero, 14 en febrero y 14 en marzo.

Como ya se vio la tendencia al alza además de que los responsables como que no quieren hacer caso, dijeron que iniciará los procesos para que la Dirección de Autotransporte del Estado que depende de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, les cancele su licencia. Como si con eso les evitara que volvieran a salir a las calles. Ya ni las multas representan una amenaza para los conductores, porque de alguna manera se las ingenian para "arreglar".

Nuestros subagentes que deambulan por el solitario edificio más caro de la ciudad, ya que ahorita es temporada vacacional, dicen que recientemente el alcalde, Román Alberto Cepeda, se reunió con cercanos colaboradores con los cuales se sinceró y les dijo la verdad de todas las verdades: que quiere trabajar en serio para construir una firme posibilidad de reelegirse en el cargo ya que considera que ha dado los "tiros de precisión" apropiados para ello.

Pero que quiere su apoyo a fin de poder acercarse a la estructura priista, por lo cual pidió de entrada a los convocados que estructuren un buen plan de "proximidad" que vaya más allá del abrazo para la foto. Por lo pronto, ya dijo a sus cercanos que habrá que echarle todos los kilos en el actual proceso electoral, dejar de lado filias y fobias y conseguir buenos números el 4 de junio. ¿Será?

Del otro lado del Padre Nazas los subagentes están que se comen las uñas para ver en qué queda la denuncia presentada por un periodista que acusó al "Güero" Aispuro de amenazarle vía telefónica por exigir justicia para su hija y es que, ya con la intervención de la FGR y del Poder Judicial de la Federación en este asunto las cosas no están tan sencillas para el exmandatario, pues ya un agente del Ministerio Público de la Federación consideró que "obran datos suficientes que establecen la existencia de un hecho que la ley señala como delito previsto y sancionado" por lo cual y al parecer las grabaciones presentadas por el periodista no las consideraron cosa menor.

Sin duda el exgobernador se preguntará en estos momentos y previa a la citación de audiencia que tiene para el 3 de mayo para responder a la imputación en su contra, si no hubiera sido mejor que los panistas involucrados en el "carpetazo" del asunto se hubieran rascado con sus propias uñas pues muchos de ellos ya hasta le dieron hasta la espalda o voltean para otro lado, principalmente desde que tomó posesión el gobernador, Esteban Villegas, pues fue algo así como "el rey ha muerto… Larga vida al rey".

En la bella Ciudad Jardín los bomberos de Lerdo están con los dedos cruzados a ver si este año se les hace por fin tener unas instalaciones más dignas, aprovechando el buen ánimo del presidente de Lerdo, Homero Martínez, quien no hace mucho les hizo entrega de equipo para sus tareas. Cuentan los chismosos integrantes del cuerpo de auxilio, que, aunque en tiempos de la exalcaldesa, María Luisa González Achem, se les prometió una remodelación integral con proyecto en grande y todo al final no se hizo gran cosa en el edificio, ¿en qué se habrán gastado ese dinero? Algunos malpensados no pueden evitar recordar algunas remodelaciones que se hicieron por esos años en varias casas que -dicen- son de la exalcaldesa y sacar sus propias conclusiones.