Y como un mitin al estilo los años ochenta, y como si no pareciera que están en extinción, a tambor batiente la clase priista de Coahuila, varios representantes de Durango y hasta la que llegó de la "Capirucha del Esmog", concurrió, con todas sus filias y fobias en el Centro de Convenciones de Torreón donde tuvieron su fiesta por todo lo alto en la Sesión del Consejo Político Estatal en la que Manolo Jiménez Salinas rindió protesta como candidato del RIP, ah no perdón, del PRI a la gubernatura del Estado. En ecos de la concentración masiva que rebasó la capacidad del recinto pues muchos se quedaron afuera. Los asistentes de la ola roja corearon a todo pulmón el reconocimiento para los dos que portaban camisa blanca. En esta ocasión, el inquilino de Palacio Rosa que según cuenta ya está alistando sus maletas, se mostró a ratos serio, como queriendo apartar de él los reflectores y redirigirlos a su "Delfín".

No hubo mensaje ni arengas de Riquelme, solamente las fotos oficiales de manos alzadas y párele de contar. Todos notaron que se fue por la puerta de atrás, presuroso y sin detenerse, dejando a todos tomándose fotos. Dicen nuestros subagentes que no le quitaron la vista de encima, no tardó ni cinco minutos en subirse a su vehículo y partió mientras que Manolo se quedó a recibir los apapachos y el arropo de los priistas; Lo dejó ser...

***

El que se quitó el chaleco guinda (Pantone 7420) y se puso uno rojo ahí en el centro de convenciones de Torreón -aunque sea para la foto- fue el gobernador de Durango, Esteban Villegas, quien en estos días opina que el Plan B de la Reforma Electoral no es como para preocuparse ni porque vengan elecciones. Otro duranguense destacado en el recinto fue el exgobernador, Ismael Hernández Deras, por quien el tiempo no pasa. También estuvo el exgobernador, Enrique Martínez; el exdirigente nacional priista, Manlio Fabio Beltrones y Enrique de la Madrid, hijo del expresidente de México, Miguel de la Madrid. La senadora Claudia Ruiz Massieu también hizo notar su presencia aunque se notó muy poco interesada en el discurso del aún dirigente nacional del partido tricolor "Alito" Moreno. Los protervos fotógrafos de la odiosa prensa sucumbieron a la tentación de tomar varias secuencias de imágenes de las expresiones faciales del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda que al final todo se quedó en una oda de expresiones que denotaban malestar por lo que el personal en el recinto tenían listas las pastillas de Buscapina-Compuesta, para los dolores, por si se llegaba a necesitar. Quizá sus malquerientes interpretaron de manera equívoca los gestos del alcalde; sin embargo, nuestros subagentes nos reportan que además se le extrañó en los eventos del Gobernador que hubo los días siguientes.

***

Luego de que ya se realizó un somnífero curso de formación política patrocinado por Morena y que era obligatorio para quienes desean obtener una beca al Congreso del Estado, para esta semana o la próxima, la Comisión Nacional de Procesos Electorales estará en condiciones de dar a conocer a los que podrán registrarse y que luego deberán participar en una "tómbola". Dicen nuestros subagentes que son algo así como 300, de todo el Estado, los que se registraron para ver si son favorecidos. También aseguran que en el WhatsApp que se abrió para los "suspirantes", se vio claramente la "mano negra" de "guindas" que ya no lo son, y en los hechos son seguidores del color rojo-amarillo con estrella y quieren colarse para "tronar" a la entrante legislatura con verborrea pendenciera y estridente. Veremos y diremos de esa famosa lista donde desde luego, figuran la acuñense, Yamille Mtanous Castaño y la lagunera, Miroslava Sánchez Galván.

***

¿Corresponde a los policías municipales regular la operación del sistema de transporte por aplicación? Los subagentes se hacen esta pregunta ante el despliegue de fuerza de los "muchachos" del jefe de Seguridad Pública, César Antonio Perales, que anda de más acomedido en estos menesteres, tal vez visualizando una nueva "área de oportunidad". Los polis interceptan a todo conductor que para ellos, tiene cara de "Uber" o "Didi" para revisarlo y no les importa el susto que se llevan los viajeros. Los malvibrosos subagentes saben del peligro que representan algunos de estos vehículos que se hacen pasar como prestadores de servicio de transporte y están de acuerdo que "haya piso parejo". Pero que también revisen los taxis "piratas", los "moscas" que andan en los camiones de pasajeros, que todos los choferes porten su gáfete de identificación y de vez en cuando les hagan antidopings, de seguro se llevarán sorpresas. Y los inspectores de Autotransporte y sus bitácoras, ¿Dónde andan?

***

Como nuestros subagentes juraron y perjuraron que estarían al pendiente de las actividades de todo lo relacionado con el Tercer Piso del edificio más caro de la ciudad y donde se tejen infinidad de historias administrativas que no son producto de la imaginación sino que superan la realidad, nos informan que hoy será la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LPN/DSA/009/2023 y cuyo fallo se dará el próximo día 24. ¿Y qué es lo relevante?, bueno, es que se licita la Adquisición del Sistema de Video-vigilancia para el Centro de Control y Comando Municipal en su segunda etapa. Como ya en administraciones anteriores este Centro se utilizó como "barril sin fondo" y nunca operó debidamente, pues las lámparas no estaban conectadas a nada, los subagentes, siempre mal pensados, se preguntan si la larga lista de conceptos que ahora requieren serán adquiridos a la misma empresa que el año pasado los abasteció para la primera etapa con artículos similares (LPN/DSA/038/2022) por alrededor de 58 millones de pesos, más los 19 arcos de seguridad de este año, con lo que en total ha ganado con el municipio 120 millones de pesos. Y ahora va por otros 60 millones de pesos. Veremos si es tan buena pero tan buena empresa que otra vez es la misma ganadora.

***

Y que Jorge Luis Juárez, hoy director de Protección Civil de Torreón, conocido desde hace unos 15 años en la Cruz Roja como el "Chocorrol" se negó de manera rotunda a prestar el dron de esta corporación a las autoridades homónimas del otro lado del Padre Nazas nada menos que para el rescate del cuerpo de "Jorge", quien murió ahogado en la presa Francisco Zarco, de ahí que se tardaron ocho días nada más. Como se sabe, el cuerpo del fallecido, originario de Gómez Palacio, estaba flotando, algo que con un dron (vehículo aéreo no tripulado que captura imágenes en tiempo real) se habría podido detectar, pero en cambio, el director de PC de Torreón, Jorge Juárez, dijo abiertamente que no podía utilizar herramientas de Torreón en un caso que le compete a Durango. Que no tenía gasolina para que sus unidades estuvieran llevando el dron, por lo cual del otro lado del Padre Nazas -confirman sus propios subalternos de Torreón- se ofrecieron a darle gasolina pero rechazó el ofrecimiento. La negativa causó indignación incluso entre los elementos de Bomberos Torreón especializados en rescate acuático (uno de ellos miembro de los Topos Azteca recién llegado de Turquía tras brindar auxilio en esos lares) y acudieron a la presa a facilitar aunque fuera un compresor y mientras eso pasaba, "El Chocorrol" declaraba que nadie de Torreón andaba en las cercanías de la presa. Fueron ocho días de intensa búsqueda de los lugareños y de Protección Civil de Lerdo a cargo de Isabel Macías hasta que el cuerpo de "Jorge" fue encontrado por un pescador, con lo cual por fin descansaron los familiares. A Macías incluso se le vio presente en la misa del fallecido. Los subagentes se preguntan ¿en dónde cree que vive el director de Protección Civil de Torreón? considerando que esta es una zona metropolitana y que cada vez que pasa algo en Torreón acuden los cuerpos de auxilio no solo de La Laguna de Durango sino hasta los de San Pedro, negar una herramienta en una situación de rescate pareciera bastante mezquino, por decir lo menos. Para el médico y activista social Patch Adams, la muerte no es el enemigo pero sí lo es "La Indiferencia".