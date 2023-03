Del otro lado del Padre Nazas muy apurados porque, como de costumbre, no hubo agenda oficial de la reciente visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a estas tierras laguneras en las inmediaciones de los ejidos Sapioriz y El Ranchito en Lerdo los subagentes tomaron prestado un vehículo todo terreno para acceder a la zona de los trabajos de la presa derivadora, misma que tiene un considerable avance aunque como no han retirado todavía aquella "obra provisional" que divide el río, muy seguramente aún le faltan detalles, lo que ocasionó que el "Preciso" de Palacio Nacional saliera en algunas de las fotos con el ceño un tanto fruncido mientras que personal de la Conagua daba sendas explicaciones sobre los avances en cuestión. Algo que se le tiene que reconocer al presidente es que siempre atiende a los ejidatarios que lo abordan en el camino -no les ha resuelto- pero siempre los atiende y recibe en propia mano las peticiones y en esta ocasión hasta consuelo dio a una mujer que empapada en lágrimas le expuso su caso y el "Preciso" hasta su teléfono le pidió para luego darle una desmechoneada con la mano a manera de "cariño".

Volviendo al tema de Agua Saludable el tiempo apremia y quizá por ello López Obrador no se mostró muy convencido y no duró ni una hora en el lugar de los trabajos donde los gobernadores de Coahuila y Durango, Miguel Riquelme y Esteban Villegas, respectivamente lo recibieron con fuertes apretones de mano y muy sonrientes. Por cierto, para los que decían que al "Gober" duranguense nada más le faltaba broncearse un poco más para verse más "moreno" esta vez y para que se les quite la duda se llevó un chaleco particularmente "guinda". Los presidentes municipales de Torreón y Gómez Palacio, Román Alberto Cepeda y Leticia Herrera, respectivamente, no estuvieron en el lugar pero sí el de Lerdo, Homero Martínez, aunque todos fueron invitados al evento que se celebró en la Expo Feria de Gómez Palacio donde otra mujer armó un pequeño zafarrancho. En fin, a ver cuándo informan los avances reales de la obra, no vaya a resultar como la refinería de Dos Bocas, que ya se inauguró pero que le faltan años para terminarse.

***

Después de casi dos años de permanecer sin titular, esta semana la Secretaría de Relaciones Exteriores nombró a José Alfonso Delgadillo López como delegado de la Oficina de Pasaportes de Torreón, quien estuvo casi año y medio guardado por presuntas irregularidades en la administración que encabezó cuando fue alcalde de Tepeapulco, en el estado de Hidalgo. La llegada del sujeto de marras a la oficina de la SRE se dio a mediados de esta semana, aunque desde días anteriores trascendió que sería nombrado como encargado de la misma, donde hasta entonces solamente se tenía a una encargada provisional. Cuando ya había terminado su gestión como presidente municipal, en noviembre de 2020, Delgadillo fue detenido por elementos de la Fiscalía estatal de Hidalgo y enviado a prisión al tener acusaciones en su contra por un supuesto robo de la nómina de la alcaldía, pero casi año y medio después un juez federal le otorgó la libertad al dejar insubsistente la vinculación a proceso, política o realidad, vaya usted a saber. Cabe resaltar que la designación de este nuevo funcionario en La Laguna se dio, digamos, un tanto a la sorda, como se han venido manejando las dependencias federales con la 4T, la que por cierto pareciera no importarle demasiado los pecadillos, supuesto o reales, de los que elige para ocupar cargos públicos. La Oficina de Pasaportes de la SRE en Torreón se mantuvo sin un titular desde la salida de Alejandro Garza Flores, sería bueno que la Secretaría, a cargo de Marcelo Ebrard, una de las famosas corcholatas de López Obrador, aclarara el arribo de este nuevo funcionario federal en Torreón, claro siempre y cuando las designaciones en las delegaciones de RR.EE. en el país no hayan cambiado a la Función Pública, como todo parece indicar. Inventos del régimen.

***

Buenos tiempos vienen para el fortalecimiento económico de la entidad, no solamente por la llegada de la megaplanta Tesla a Santa Catarina, Nuevo León y que permitirá, dicen, el establecimiento de uno de los hub más importantes en vehículos eléctricos del mundo integrado por la Región Sureste de Coahuila y Nuevo León, si no en particular el hecho ocurrido esta semana que paliará la dura crisis económica que ha golpeado en los últimos años a la Región Centro del Estado por la guerra AMLO contra Ancira, apoco serán un poco obstinados con sus ideas. Finalmente se dio la venta del gigante acerero lo cual son buenas noticias que favorecen tanto al 'preciso' de Palacio Nacional, como al inquilino de Palacio Rosa. La inyección inmediata al capital de trabajo que recibió, por lo pronto permitió pagarles las quincenas atrasadas a los cientos de desesperados trabajadores y otras prestaciones que se les deberá de cubrir como el ahorro, adeudado desde diciembre. Una larga lista de proveedores pendientes de pago, así como cubrir el servicio de electricidad, de gas a Pemex y hasta el embargo que tiene la siderúrgica se tendrán que resolver, a la vez que todas las áreas de la empresa se reactiven, lo que generará derrama económica para Monclova y regiones aledañas.

***

En terrenos de la polémica Dirección de Seguridad Pública donde el jefazo César Antonio Perales Esparza se niega a reconocer el aumento en la cantidad de robos a casa habitación, en algunos sectores de la ciudad, particularmente al sur y sur oriente, a causa de la falta de presencia policiaca porque eso de 'la proximidad social' pues nada más no se les da y hasta marmotean a los ciudadanos, nuestros subagentes nos informan que, como ahí sí habrá pasarela, él y sus "muchachos" se alistan para "presumir" y con bombo y platillo, dar a conocer el próximo lunes la instalación de los arcos de seguridad que llevan un 50 por ciento de avance y que se ubican en los accesos de la ciudad. Los subagentes, disfrazados de policías con chalecos antibalas, ya le siguen la pista a la ruta del dinero, perdón, a los procesos de licitación por asignación directa o hasta las subcontrataciones que se hacen, nos informan que en estos equipos la actual administración se gastó algo así como 120 milloncillos de pesos y la empresa que los vendió se encuentra en la calzada Abastos a una cuadra de la avenida Ávila Camacho, pero 'curiosamente', tiene fachada de miscelánea. A esa misma, de la que los subagentes con buena memoria tienen el nombre anotado en una libretita y hasta el número de contrato (LPN/DSA/038/2022), le compraron las videocámaras y a través de una subcontratación, los radios de comunicación. ¿Todo estará en orden? O se habrán equivocado de dirección…

***

Todavía boquiabiertos están nuestros subagentes al conocer detalles de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el juicio de amparo concedido a organizaciones de ambientalistas que por décadas lucharon para frenar la sobreexplotación de los mantos acuíferos de La Laguna. En la misma se obliga al Gobierno Federal, vía Conagua, para que realice auditorías a las concesiones de extracción de agua existentes, es decir, las que se han autorizado año tras año indiscriminadamente. Se les convocará para que acudan al refrendo y será ahí donde salten, en teoría, todas las que son ilegales. Pero lo más importante será saber su procedencia. Nuestros subagentes expertos en divertirse, ya alistaron palomitas y refresco para ver qué callos se van a pisar… ¿Algún día alguien analizará también al agua rodada, es decir, de la presa, en todos los sectores, incluido el social? Haga sus apuestas.

***

Todo parece indicar que será la última vez que en Coahuila se utilicen las urnas electrónicas en procesos electorales de este cuatro de junio, de no echarse abajo ese apartado por la SCJN, el famoso Plan B, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación. En tanto, se tienen encendidas cientos de veladoras a la ministra presidente Norma Piña Hernández por parte de los que no les gustan las maneras de la actual administración, fifís, aspiracionistas, conservadores y otros epítetos que les endilgan cada mañanera en Palacio. Los módulos de Atención Ciudadana irán a parar a las oficinas de gobierno y hasta hospitales ya que se reducirá el gasto. Lo mismo la plantilla laboral con todo y que existe el Servicio Profesional de Carrera. Coahuila y Edomex, entidades donde este año hay elecciones, se salvaron, por lo pronto, de las medidas pero habrá que ver el resultado de las controversias presentadas por los estados y municipios, así como el efecto de los miles de ciudadanos que salieron en defensa del INE el pasado domingo 26 de febrero, aunque la 4T diga que fue para defender a García Luna, el villano de la telenovela...

*** Nuestros subagentes nos reportan que el alcalde mejor lustrado Román Alberto Cepeda González se quejó amargamente de no haber sido "invitado" a la gira presidencial que ayer viernes realizó al vecino estado duranguense, el "preciso" del Palacio Nacional, para supervisar los avances del programa "Agua Saludable para la Laguna". Los malvibrosos subagentes, dicen que desde hace tiempo trae atorada esa piedra porque la realidad es que a este tipo de menesteres nunca lo han convocado, y como lo suyo, suyo es estar en todos los momentos listo para el reflector, ah no perdón, asistir, listo para representar al municipio, se consoló diciendo que en realidad no le inquieta mucho que digamos. Y hablando de pérdida de brújula, llama la atención las declaraciones del edil mejor boleado, que en vez de meterse a planear cómo hacer más competitivo a Torreón, se entretiene pensando en que habrá "fugas de talentos" hacia Nuevo León, tanto a nivel operativo como de técnicos, ingenieros y administrativos, buscado aplicar 'ley mordaza' a todo aquel que se atreva a hablar de una desventaja o necesidad de Torreón. Visión muy diferente a cuando cobraba como secretario de Trabajo.