"No me preocupa que quieran robar mis ideas, me preocupa que no tengan ninguna propia", decía el brillante inventor e ingeniero, Nikola Tesla. Hoy Tesla es el nombre de la empresa liderada por Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo. La empresa diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos y fue fundada hace casi 20 años por los ingenieros Martin Eberhard y Marc Tarpenning como Tesla Motors en tributo al inventor que -paradójicamente- murió en la miseria por allá de la década de los cuarentas porque su dinero lo gastó en "inventos que pudieran ayudar a la humanidad a vivir un poco mejor", decía. Hoy todos quieren a Tesla. En México, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, ipso facto alzó la mano para que la inversión se quede en el norte del país, específicamente en su entidad, una vez que el "Preciso" de Palacio Nacional le hizo el "fuchi" al estado de Nuevo León con la finalidad, primero, de mantener a raya a los aspiracionistas naranjas, y segundo, de llevar la inversión al sureste del país donde, por cierto, se ha destinado más del 80 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación…

El presidente López Obrador lanzó una bomba mediática -de esas que sabe- luego de que fiel a su estilo vetó la inversión de Tesla en Nuevo León, argumentando que no dará los permisos porque no hay suficiente agua para la empresa aún cuando el "Gober Fosfo Fosfo" mencionó que el agua que utiliza la armadora de autos eléctricos es tratada y en cantidad mínima. El que contestó antes que el propio Samuel García fue el Inquilino del Palacio Rosa, quien en gira desde Piedras Negras, lanzó sus dardos envenenados y dijo que en su experiencia como político, nunca había visto que el Gobierno federal vetara a un estado con una inversión y ofreció convenientemente una alternativa: "Tenemos todas las ventajas competitivas que requiere Tesla para que sea un proyecto exitoso", dijo Riquelme refiriéndose a Coahuila y como el tema es de esos que generan polémica, el que no tardó en capitalizarlo fue el empresario carbonero y "gallo" de la 4T a la gubernatura de esta entidad, Armando Guadiana, quien en sus redes sociales ofreció a Elon Musk mil hectáreas en la Región Carbonífera, para que se establezca ahí la empresa, a 74 millas de la frontera con Estados Unidos, ¿qué tal? A ver qué dice de eso el presidente López Obrador, quien estará la próxima semana en Ciudad Lerdo, Durango, para "revisar" el proyecto "Agua Saludable", municipio que también anda vendiendo agua tratada en estos días y también está en el norte. Como la de Tesla se trata de una inversión de más de 10 mil millones de dólares, y miles de empleos especializados, lo que suceda con ella puede ser tanto un duro golpe por la derrama económica que se frene, como una gran plataforma política para los naranjas, para los tricolores o hasta para el senador del sombrero del Stetson.

***

No es por aguarles la fiesta, ni a los ciudadanos que habitan las colonias donde las autoridades municipales y estatales se cooperaron para abrir nuevos pozos de agua potable, ni para hacer enojar a los comerciantes y a empresarios a los que les paran sus procesos productivos. Pero es que mientras que en Torreón continúa la interrupción constante del suministro de energía eléctrica, ya sea por los apagones o las bajas de voltaje que se intensificarán en la temporada alta, y ahí está la bitácora de Simas de muestra, el jefe del departamento de Comunicación Social de la CFE, Víctor Manuel Barba Islas, prefiere voltear para otro lado y sacarle al tema. Nuestros subagentes nos chismearon que participó como invitado en la presentación de la expo nacional organizada por el Colegio de Mecánicos, Eléctricos y Electrónicos de La Laguna, pero se evadió de la realidad y se la pasó diciendo que la CFE es de "clase mundial" y párele de contar. Por lo tanto, habrá que estar atentos a ver qué explica la empresa productiva del Estado cuando por la alta demanda de agua, de los aparatos de refrigeración o hasta porque se posa una paloma en sus líneas, se den los temidos apagones. Es un hecho, muchos servicios básicos, están totalmente en manos de la CFE.

***

Los subagentes disfrazados de galón de leche caducada que asistieron el jueves a las audiencias públicas que a un año y dos meses después de que inició la administración municipal, puso en marcha el alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda González, en la comodidad de la explanada de la Plaza Mayor nos comentan que esta forma de atender directamente a los ciudadanos es positiva. Fue la única manera de que sus directores generales y coordinadores salieran a sacudirse, a orearse, a que los conozcan y a que interactúen con la gente, pues a muchos como que no se les dan los buenos modos de atender a los ciudadanos de a pie, los que pagan sus quincenas, cuando acuden a realizar algún trámite a las dependencias del Banco de México que es la presidencia Bis, o al edificio más caro de la ciudad. Los subagentes los acompañarán en estas interesantes jornadas, cuando salgan a colonias y ejidos, pero no a seguir la "pasarela" ah, no perdón, la jornada de atención. Habrá que ver de todas las quejas por la falta de atención a las plazas públicas, a los problemas por brotes de aguas negras de los drenajes colapsados, la falta de agua, la falta de transporte público seguro hacia varias colonias, los eternos baches, la falta de limpieza y los robos que se han dado en algunas colonias del sur oriente de la ciudad, cuáles y cuántas se atienden, pero lo más importante, las que se resuelvan.

***

Aunque no son nada nuevas las singulares reacciones del alcalde, Román Alberto Cepeda cuando la siempre incómoda prensa le pregunta algo que le desagrade, se quedaron sorprendidos de que duro y a la cabeza, le contestara a la Ibero, que ellos se encargaran de la educación "porque de la seguridad me encargo yo". Y les recetó otra frase tronante: "Quienes toman las decisiones son las autoridades, no las universidades". El caso fue que los investigadores de la universidad osaron proponer con base en una investigación que se permitiera un 30 por ciento de polarizado en los vehículos por razones de las emisiones de radiación de los rayos UV que son dañinos para la salud, pero además, que esta obligatoriedad en el Reglamento de Movilidad es discriminatoria para las personas que presentan problemas de salud y porque significa que nada más se va a permitir el polarizado a los vehículos que así vienen de agencia. La postura del edil contrastó con las declaraciones del presidente de la Comisión de Salud, que al menos "prometió" que analizaría la propuesta de la institución, aunque luego la bateen y la manden al archivo. La propuesta del polarizado en Gómez Palacio ha sido bien recibida por doña Lety Herrera, aunque con sus "asegunes" mientras que en Lerdo el presidente, Homero Martínez, ya dijo que lo bueno es que los municipios son autónomos, así es que muy de acuerdo no está.

***

Los subagentes camuflajeados de calculadoras de oficina, nos informan que quien sigue con sus -ya conocidos de toda la administración- aires de grandeza regia, es la directora de Desarrollo Económico de Torreón, Kena Yañez, y es que la polémica funcionaria, quien no se cansa de comentar que Torreón le queda chico, se la pasa haciéndole "fuchi" a la incomoda prensa que se atreva a cuestionarle temas relacionados con inversiones, que en teoría es su función al menos solo en papel. "La Marquesa" como le hace gracia que la llamen los subagentes infiltrados en su oficina, señalan que se la pasa colgándose medallas ajenas de las recientes inversiones llegadas a la "Perla de La Laguna". Dicen que la misma burócrata se encarga de dar testimonio con selfies a través de las chismosas redes sociales donde demuestra que lo suyo, lo suyo, son los viajes de placer y en primera clase por diferentes partes del mundo, por lo que el tema del desarrollo económico en el municipio seguirá en el atolladero. ¿Se llevará a esos viajes a su estilista personal que, por cierto, también está en la nómina municipal?

***

Del otro lado del Padre Nazas, los chismosos subagentes comentan que llamó la atención la reciente renuncia de Silvia Nevárez Rodríguez, actual presidenta del Comité Municipal del PAN Gómez Palacio, al cargo que ocupaba como jefa del departamento de programas dirigidos a la mujer rural en el Ayuntamiento de Gómez Palacio, según esto, para dedicarse de lleno al partido pero sin campañas en puerta, lo que da qué pensar. Los subagentes todavía no se reponían de la renuncia presentada por la regidora "Herrerista", Aideé Román, a finales del año pasado, quien estaba al frente de la Procuraduría de la Mujer en el municipio, posición con la que, dicen, no había total acuerdo entre algunos integrantes de "La Familia" por su cercanía a un funcionario estatal que se ganó hace años los afectos de doña Lety pero con el cual otros miembros guardan "sana distancia". Con todo y esas nimiedades Los Herrera han estado cerrando filas para fortalecer aún más su posición no solo en Gómez Palacio, sino en todo el estado con otras posiciones a las que ya le echaron el ojo, como la diputación para el Distrito 02.