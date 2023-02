"La Constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades; guárdala y cuídala; mantén el honor y el orden en tu propia casa, y la República perdurará", decía Gerald Ford, presidente de los Estados Unidos, quien sobrevivió a dos intentos de asesinato y murió a los 93 años. Hasta el momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recibido más de 47 acciones de inconstitucionalidad y más de 31 controversias constitucionales contra el Plan B de la reforma electoral y considerando que una controversia constitucional no es otra cosa que un mecanismo de control para expulsar del orden jurídico las normas contrarias a la Constitución, el número no es, digamos, como para presumir. Dicen los subagentes que al menos en teoría una República debería ser un gobierno de leyes y no de la percepción individual de un hombre o de una fracción pero se dan casos.

Ayer mismo el ministro Alberto Pérez Dayán también hizo oficial la suspensión de la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social en ambos estados donde se llevarán a cabo elecciones este año, dígase Coahuila, además de un primer bloque de impugnaciones con lo que respiraron varios partidos. Todo pinta a que estará dura la rebatinga y a peso las presiones de los interesados de uno y otro bando.

***

Y justo en medio de la rebatinga que se trae el "Preciso" del Palacio Nacional desde hace dos semanas, pugnando porque la mega planta Tesla se instale hacia el sureste del país y para lo cual, no dudó en descalificar a Nuevo León de no tener agua suficiente, aunque la firma requiere solo 1.4 millones de metros cúbicos al año, según juran y perjuran nuestros subagentes versados en los datos de las otras cinco plantas que tiene en el mundo, el Inquilino del Palacio Rosa salió a defender que la planta se quede en el norte del país, en Nuevo León pues. Dijo que tanto en Coahuila como en el vecino estado, el gobierno federal tiene proyectos para garantizar el agua, ahí está la inversión que prometió el año pasado por 10 mil millones a los regios y también, "Agua Saludable", proyecto del que aunque ya no se ha sabido nada, al menos tiene en garantía la promesa del presidente. Por ello, piensa el citado gober, que no estaría de más contar con el apoyo de todo el mundo, más los que quieran sumarse. Cuentan los protervos subagentes que hay temor de que la 4T le pique las costillas al dueño de Tesla y sabotee la inversión. Por lo demás, son claras las intenciones para que esa inversión caiga a 50 kilómetros de la capirucha de adobe por la importante cadena de proveeduría que en potencia beneficiaría al estado. Ayer en la firma del Pacto Laboral Coahuila 2023, último de su gestión, lanzó también algunos dardos envenenados y convocó a no permitir "que nadie nos venga a dividir, ni nos ninguneé, porque el norte y el noreste de México son el mejor lugar para invertir". Parece ser que el primero de marzo se sabrá el final de la historia.

***

Nuestros subagentes se preguntan, quiénes son los elementos policiales que traían a cargo la patrulla 35348 que la madrugada del sábado en Morelos y Colón llegó a atender el accidente vial en el que un joven coreano perdió la vida al ser embestido por un auto que circulaba a exceso de velocidad y cómo es que un ciudadano que se ofreció a traducir a los coreanos que acompañaban a la víctima, terminó supuestamente golpeado y arrestado toda una noche por los elementos policiales, además de que tuvo que desembolsar algo así como dos mil pesillos de multa por "alterar el orden público". Y no nada más él, sino un acompañante. Se preguntan, también la causa de que se maltrate a una persona que solo pretendía ayudar a los extranjeros y por qué de manera tajante el jefe de la policía, Antonio Perales Esparza, se lava las manos, no explica la causa de que se les haya incomunicado y no aparezcan algunas de sus pertenencias. ¿Cómo no mermar la confianza de los ciudadanos hacia esta corporación?, misma en donde aseguran varios de los polis que ya les revisan los teléfonos celulares, para saber "quiénes filtran información". El ciudadano perjudicado además de dar la cara para que luego no digan que son inventos, dice que a los elementos les hace falta capacitación, pero los subagentes "opinólogos" indican que lo que falta en la DSPM es compromiso, orden y control. Ya ni siquiera departamento de Asuntos Internos existe, dicen y la Unidad Municipal de Derechos Humanos es más bien un adorno.

***

Nuestros subagentes que todo lo ven y todo lo oyen, ya habían anticipado el nuevo enfrentamiento que se registraría en el partido oficial porque todo mundo quiere ser candidato a diputado o diputada local, por lo que, al abrirse el registro en línea el pasado 20 de febrero ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena donde manda Mario Delgado, pues empezaría lo bueno, ahora de " tiradores" al Congreso de Coahuila. Y aunque supuestamente no habría privilegios para nadie y la definición en cada distrito sería por medio de encuesta y las "pluris" entrarán a una tómbola, ya corre sangre por el río y hasta pleitos familiares. Los chismosos subagentes aseguran que ya le apartaron su lugar al distribuidor de huevos expriista y exberdejista Shamir Fernández, bueno, para su cónyuge, otra para Alberto Hurtado, consentido de Armando Guadiana. Además, aprovechando que andan "en la bola", resulta que Antonio Attolini Murra, consejero estatal de Morena en Coahuila ya se registró, lo mismo la mamá del clan Flores Guerra, los prósperos dueños de las principales empresas carboneras de Múzquiz y que ahora están divididos dizque a muerte porque ese distrito, el 6, lo soñaba Tony Flores, principal financiador del PT a quien se lo agandalló su progenitora respaldada por su hija la alcaldesa, Tania, quien supuestamente negoció con Morena ya que quiere reelegirse. Por si fuera poco, otros que andan apoyando al PT, pero por terquedad permanecen en Morena, se frotan las manos para registrarse hoy que es el último día. ¿Qué tal?

Comentan que para este fin de semana también quedará designado como candidato a gobernador electo por PRI, PAN, PRD, Manolo Jiménez, partidos que forman la llamada "Alianza Ciudadana por la Seguridad". Ya recibió su constancia como candidato electo a gobernador por el RIP, ah no perdón, por el PRI y el lunes en el PRD donde manda actualmente Mary Telma Guajardo Villarreal también le entregaron el documento que lo acredita y supuestamente el jueves y viernes les toca al PAN de Elisa Maldonado.

***

El que ya no haya ni cómo disimular que su corazón late por la reelección para 2024, es el alcalde mejor lustrado, Román Alberto Cepeda González. Mediante su canal de YouTube, a través de TikTok, y sobre todo en Facebook y Twitter, no pierde oportunidad de conquistar los reflectores. Dicen que es al que más le urge llamar al respetable sobre la llegada de Costco a Torreón, encabeza las declaraciones sobre operativos y despliega comunicados informativos a manos llenas, y que además, con el poder de su firma, nuevamente volvió a cerrar el círculo de posibles opositores que se le puedan atravesar en el camino. Los siempre mal pensados subagentes que se alimentan del dolor ajeno dicen que anda más interesado en brillar, que en indagar las denuncias por supuestos abuso de autoridad de los elementos policiales, de las travesuras de los agentes viales, o de brindar servicios de calidad a los ciudadanos. "La política es apariencia", dicen los ingenieros.

***

Del otro lado del Padre Nazas nuevamente el Gobernador de Durango, Esteban Villegas, sentenció: "Si alguien hizo mal uso del recurso público, tendrá que pagar las consecuencias". El problema, dicen los subagentes disfrazados de calendario, es que el tiempo pasa al igual que los sexenios y no se ve que quienes hagan mal uso del recurso público al final paguen las consecuencias, por el contrario, lo que se ve es que incrementan su situación patrimonial y mercantil. Algunos hasta se van a vivir al extranjero y otros se andan gastando muy a gusto lo que nadie reclamó. Sin embargo, el dicho de Villegas viene a cuento luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revelara que Durango es la segunda entidad más observada con 8 mil 171 millones de pesos, de acuerdo al segundo Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 por lo que falta el 2022. Donde no se midieron fue en materia de servicios personales (la nómina estatal pues) donde Durango tiene por aclarar 3 mil 909 millones, lo que representa el 94.7 por ciento del total observado a nivel nacional. A ver si ya con eso cae alguna figura reconocida porque hasta el momento parecieran nada más asustar con el petate del muerto.